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صور حية لسباق التحمل في فيلم وثائقي عن رحلتين استكشافيتين

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صورة للسفينة إندورانس كما تم اكتشافها في عام 2022 (FMHT)
صورة للسفينة إندورانس كما تم اكتشافها في عام 2022 (FMHT)

تم تأسيس متحف المستكشف القطبي السير إرنست شاكلتون في مجموعة حطام السفن البريطانية الشهيرة الاحتمال - وفيلم وثائقي عرض مؤخرا في لندن لا يغطي الرحلة الأخيرة للسفينة فحسب، بل ويغطي أيضا قصة إعادة اكتشافها في عام 2022 على عمق 3 كيلومترات تحت الجليد في القارة القطبية الجنوبية.

الاحتمال انطلقت السفينة في رحلة شاكلتون الإمبراطورية عبر القارة القطبية الجنوبية لعبور القارة القطبية الجنوبية في عام 1914، لكنها علقت في الجليد البحري في بحر ويديل وغرقت في 21 نوفمبر 2015. لمدة تزيد عن عام بعد فقدان السفينة، أبقى شاكلتون طاقمه المكون من 27 فردًا على قيد الحياة.

في مارس 2022، انطلقت رحلة Endurance22، التي نظمتها ومولتها مؤسسة التراث البحري في فوكلاند (FMHT)، اكتشف حطام السفينة وتم الحصول على لقطات وصور مفصلة بشكل ملحوظ.

فرانك وايلد، نائب قائد شاكلتون، يلعب مع أحد الكلاب، سو، في حظيرة الكلاب في إندورانس (RGS / فرانك هيرلي)
فرانك وايلد، نائب قائد شاكليتون، يلعب مع سو، أحد الكلاب (RGS / فرانك هيرلي)
تظهر صورة تحت سطح البحر عام 2022 حذاءًا كان يرتديه فرانك وايلد (FMHT) ذات يوم
صورة تحت سطح البحر عام 2022 تكشف عن حذاء كان يرتديه فرانك وايلد (FMHT) ذات يوم

كان منسون باوند، أمين صندوق FMHT، مديرًا للرحلة الاستكشافية، التي قادها الدكتور جون شيرز، مع نيكو فينسينت كمدير تحت سطح البحر والمذيع التاريخي دان سنو الذي قدم القصة الحية.

فيلم ناشيونال جيوغرافيك الاحتمال يجمع الفيلم بين لقطات أرشيفية تم ترميمها بعناية من الرحلة الاستكشافية الأصلية والسعي الحديث لتحديد موقع السفينة.

الفيلم من إخراج الحائزين على جائزة الأوسكار تشاي فاسارهيلي وجيمي تشين، والمرشحة لجائزة البافتا ناتالي هيويت، وقد تم عرضه لأول مرة خلال مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد الفيلم البريطاني الأسبوع الماضي (12 أكتوبر).

وتستمر العروض في دور السينما المختارة في المملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر، مع جلسات أسئلة وأجوبة شخصية مع سنو، ومن بداية شهر نوفمبر الاحتمال يمكن أن ينظر إليه على قناة ناشيونال جيوغرافيك، Disney+ وHulu في المملكة المتحدة.

يتظاهر أفراد الطاقم على السلم مع بعض الكلاب أثناء عملية الإخلاء (RGS / Frank Hurley)
طاقم السفينة يقف على سلم مع بعض الكلاب أثناء إخلاء السفينة (RGS / Frank Hurley)
السلم الذي يستخدمه طاقم شاكلتون (FMHT)
سلم يستخدمه طاقم شاكلتون (FMHT)

يقول رئيس مجلس إدارة FMHT دونالد لامونت: "إن إصدار الفيلم الوثائقي من ناشيونال جيوغرافيك يمثل علامة فارقة بالنسبة للمؤسسة. فبالإضافة إلى تحديد موقع الحطام ومسحه وتصويره، كان هدفنا هو نقل قصص شاكلتون وسفينته إلى الأجيال الجديدة. 

"إنها قصص عن الشجاعة والإصرار ونأمل أن تلهم الناس في جميع أنحاء العالم بصفات القيادة والمثابرة في مواجهة الشدائد. تدور أحداث قصتي البعثتين في بيئة معادية في القارة القطبية الجنوبية، وهي القارة التي تؤثر سماتها المتغيرة علينا جميعًا." 

أعضاء الطاقم (من اليسار) جيمس ووردي وألفريد تشيثام وألكسندر ماكلين ينظفون أرضية المطبخ المصنوعة من مشمع (RGS / فرانك هيرلي)
أعضاء الطاقم (من اليسار) جيمس ووردي وألفريد تشيثام وألكسندر ماكلين ينظفون أرضية المطبخ المصنوعة من مشمع (RGS / فرانك هيرلي)
على حطام السفينة إندورانس: أرضية مشمع (FMHT)
على الحطام: أرضية مشمع (FMHT)

في طريقه إلى القارة القطبية الجنوبية، كما يشير كتاب التاريخ العسكري، تجنب شاكلتون جزر فوكلاند لأنه كان قلقًا من أن الصراع الدائر في الحرب العالمية الأولى قد يصرفه عن هدفه. كانت معركة جزر فوكلاند تدور عندما دخل شاكلتون بحر ويديل في 1 ديسمبر 8.

في عام 2019، قاد منسون باوند رحلة استكشافية لتحديد موقع SMS شارنهورست، والتي غرقت في تلك المعركة. وهناك فيلم وثائقي آخر بعنوان السفن المفقودة – البحث عن أسطول القيصر العملاق, يحكي قصة هذا البحث. 

يجلس أفراد الطاقم لتناول وليمة منتصف الشتاء على متن السفينة إندورانس، بعد خمسة أشهر من انغماس السفينة في الجليد وأربعة أشهر قبل إجلائهم. تناولوا لحم الخنزير المشوي والتفاح المطهي والبازلاء المعلبة وبودنج البرقوق (RGS / Frank Hurley)
يستمتع أفراد الطاقم بعيد منتصف الشتاء على متن السفينة إندورانس، بعد خمسة أشهر من انغماس السفينة في الجليد وأربعة أشهر قبل إجلائهم. تناولوا لحم الخنزير المشوي والتفاح المطهي والبازلاء المعلبة وبودنج البرقوق (RGS / Frank Hurley)
الأطباق والأواني الأخرى التي يستخدمها الطاقم (FMHT)
اللوحات التي يستخدمها الطاقم (FMHT)
فيديو يوتيوب
إعلان الفيلم الوثائقي Endurance

أيضا على ديفرنيت: تم العثور على حطام سفينة شاكلتون سليمة, القدرة على التحمل التي يتعرض لها صائدو الكنوز في أعماق البحار, القدرة على التحمل للحماية من صائدي الكنوز, مهمة البحث عن المهمة: قارب شاكلتون المفقودD

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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