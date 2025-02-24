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نصائح لتصوير أسماك الماندرين 

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ذكر وأنثى سمكة الماندرين (Synchiropus splendidus) أحد أفراد عائلة أسماك التنين
ذكر وأنثى سمكة الماندرين (Synchiropus splendidus) أحد أفراد عائلة أسماك التنين

إن الحصول على أفضل ما يمكن شراءه مقابل إعداد كاميرا تحت الماء ليس هو المفتاح للحصول على لقطات رائعة لسمكة الماندرين (Synchiropus splendedus). يتعلق الأمر باستخدام ما لديك ومعرفة كيفية استخدامه.

في كاميرا DSLR أو بدون مرآة (الإطار الكامل أو APSC)، تكون العدسة المفضلة ماكرو مقاس 50 إلى 60 مم. بالنسبة لأربعة أرباع، يجب أن يكون الماكرو من 30 إلى 45 مم هو كل ما تحتاجه حيث يمكنك الاقتراب تمامًا. ستؤدي عدسات ماركو ذات البعد البؤري الأطول المهمة، لكن لن يكون لديك نفس القدر من عمق المجال حتى عند F/32.

في هذا السيناريو، غالبًا ما يتم ضبط إعدادات الكاميرا الخاصة بي على النحو التالي:

سرعة الغالق: 1/125 إلى 1/200 ثانية

فتحة العدسة: من F/19 إلى F/22

ISO: ابدأ عند 200. إذا كانت الومضات الخاصة بك تواجه صعوبة في مطابقة F-stop المحدد، فارفع ISO إلى 400.

الطاقة القوية: تعد الطاقة ¾ إعدادًا جيدًا للهدف حيث ستحتاج إلى سرعة إعادة التدوير السريعة.

التركيز الخلفي: إذا كان مسكنك يحتوي على زر أو رافعة للتركيز الخلفي، فاضبط الكاميرا لاستخدامه. بهذه الطريقة، بينما تتابع السمكة من خلال عدسة الكاميرا، أبقِ سبابتك على الغالق، مع وضع إبهامك على زر التركيز الخلفي لتتبع السمكة بشكل مستقل لإبقائها في بؤرة التركيز.  

ذكران من سمكة اليوسفي (Synchiropus splendedus) يتنافسان من أجل قتال محتمل.
ذكران من سمكة اليوسفي (Synchiropus splendedus) يتنافسان من أجل قتال محتمل.

إذا لم يكن التركيز البؤري التلقائي لنظامك يتمتع بأقصى قدرة على متابعة التركيز بسرعة حتى على الأهداف بطيئة الحركة في الإضاءة المنخفضة، فاضبط التركيز البؤري مسبقًا على شيء بحجم إصبعك الصغير والذي يتناسب بشكل مريح داخل الإطار. للقيام بذلك، ستحتاج فقط إلى التحرك قليلاً للداخل أو للخارج للحفاظ على التركيز على شيء مثل سمكة الماندرين. نعم، هذه مدرسة قديمة، ولكن هذه هي الطريقة التي تم بها ذلك حتى قبل التركيز التلقائي.

قبل غروب الشمس، يجب عليك تحديد أفضل مكان للاستقرار وتقليل حركاتك لتجنب تحريك القاع و/أو تخويف الأسماك. عادة ما تكون أسماك الماندرين خجولة.  

ومن هناك، ابحث عن أكبر وأضخم أسماك اليوسفي التي يمكنك العثور عليها وتتبعها أينما تذهب. 

سمك الماندرين (Synchiropus splendedus)
تم الالتقاط باستخدام كاميرا Nauticam الموجودة في Nikon D850 وماكرو 60 مم. إعدادات الكاميرا: 1/180 ثانية. عند f/22، وISO 200. يتم توفير الضوء بواسطة زوج من مصابيح Retra المضبوطة يدويًا مع مستوى طاقة عند 25.

في هذه المرحلة، الإضاءة هي المفتاح. مثل معظم الأسماك الصغيرة التي تنشط بشكل كبير في الغسق وحتى ساعات الليل المظلمة، لا تحب سمكة الماندرين أن يسلط عليها ضوء أبيض. من المرجح أن يؤدي استخدام أضواء النمذجة مع وظيفة الضوء الأبيض فقط إلى إبقاء الأسماك الصغيرة في المرجان مما يضعف سلوكها الطبيعي.

لكي تكون أقل اقتحامًا بكثير، فإن استخدام ضوء النمذجة مع الوضع الأحمر، أو على الأقل ضوء يمكن تزويده بمرشح أحمر في المقدمة، هو أمر مرغوب فيه للغاية لأن سمكة الماندرين ستلاحظه بشكل أقل بكثير مما يسمح لك بالمزيد رؤية ومتابعة تحركاتهم بشكل فعال. 

إذا نجحت في العثور على المكان المناسب قبل أن تبدأ الدراما، فلن تحتاج إلى الانتقال من هذا المكان لأن سلوكيات مغازلة سمك الماندرين ستميل إلى العمل في اتجاه عمودي أكثر. إن معرفة ذلك مسبقًا يساعدك على تتبع الأسماك بشكل أفضل من خلال العارض.  

تعتبر أسماك الماندرين من أسماك التفريخ. يتم إطلاق كل من البويضات والحيوانات المنوية في وقت واحد في عمود الماء ليتم نقلهما بعيدًا في التيارات.
تتكاثر أسماك الماندرين عن طريق البث؛ حيث يتم إطلاق كل من البيض والحيوانات المنوية في نفس الوقت في عمود الماء ليتم حملها بعيدًا في التيارات

ضع في اعتبارك أنه عندما تكون أسماك الماندرين على وشك التزاوج فإنها سترتفع بمقدار قدم أو أكثر فوق المرجان. للقبض على ذروة الحركة، يجب عليك التحلي بالصبر والانتظار حتى يصلوا إلى ذروة صعودهم. عند هذه النقطة، غالبًا ما يكونان متصلين جدًا بحيث لا يمكن أن ينفصلا قبل حدوث التزاوج فعليًا. هذه هي اللحظة المناسبة لبدء أخذ الحقنة، حيث لن يستمر إطلاق البويضات والحيوانات المنوية في انسجام تام لأكثر من 2 إلى 3 ثوانٍ. ومن هناك، تتميز النهاية بتراجعهم المفاجئ مرة أخرى إلى المرجان. 

اطلاق نار سعيد.  

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@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

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سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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