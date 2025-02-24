نصائح لتصوير أسماك الماندرين

إن الحصول على أفضل ما يمكن شراءه مقابل إعداد كاميرا تحت الماء ليس هو المفتاح للحصول على لقطات رائعة لسمكة الماندرين (Synchiropus splendedus). يتعلق الأمر باستخدام ما لديك ومعرفة كيفية استخدامه.

في كاميرا DSLR أو بدون مرآة (الإطار الكامل أو APSC)، تكون العدسة المفضلة ماكرو مقاس 50 إلى 60 مم. بالنسبة لأربعة أرباع، يجب أن يكون الماكرو من 30 إلى 45 مم هو كل ما تحتاجه حيث يمكنك الاقتراب تمامًا. ستؤدي عدسات ماركو ذات البعد البؤري الأطول المهمة، لكن لن يكون لديك نفس القدر من عمق المجال حتى عند F/32.

في هذا السيناريو، غالبًا ما يتم ضبط إعدادات الكاميرا الخاصة بي على النحو التالي:

سرعة الغالق: 1/125 إلى 1/200 ثانية

فتحة العدسة: من F/19 إلى F/22

ISO: ابدأ عند 200. إذا كانت الومضات الخاصة بك تواجه صعوبة في مطابقة F-stop المحدد، فارفع ISO إلى 400.

الطاقة القوية: تعد الطاقة ¾ إعدادًا جيدًا للهدف حيث ستحتاج إلى سرعة إعادة التدوير السريعة.

التركيز الخلفي: إذا كان مسكنك يحتوي على زر أو رافعة للتركيز الخلفي، فاضبط الكاميرا لاستخدامه. بهذه الطريقة، بينما تتابع السمكة من خلال عدسة الكاميرا، أبقِ سبابتك على الغالق، مع وضع إبهامك على زر التركيز الخلفي لتتبع السمكة بشكل مستقل لإبقائها في بؤرة التركيز.

ذكران من سمكة اليوسفي (Synchiropus splendedus) يتنافسان من أجل قتال محتمل.

إذا لم يكن التركيز البؤري التلقائي لنظامك يتمتع بأقصى قدرة على متابعة التركيز بسرعة حتى على الأهداف بطيئة الحركة في الإضاءة المنخفضة، فاضبط التركيز البؤري مسبقًا على شيء بحجم إصبعك الصغير والذي يتناسب بشكل مريح داخل الإطار. للقيام بذلك، ستحتاج فقط إلى التحرك قليلاً للداخل أو للخارج للحفاظ على التركيز على شيء مثل سمكة الماندرين. نعم، هذه مدرسة قديمة، ولكن هذه هي الطريقة التي تم بها ذلك حتى قبل التركيز التلقائي.

قبل غروب الشمس، يجب عليك تحديد أفضل مكان للاستقرار وتقليل حركاتك لتجنب تحريك القاع و/أو تخويف الأسماك. عادة ما تكون أسماك الماندرين خجولة.

ومن هناك، ابحث عن أكبر وأضخم أسماك اليوسفي التي يمكنك العثور عليها وتتبعها أينما تذهب.

تم الالتقاط باستخدام كاميرا Nauticam الموجودة في Nikon D850 وماكرو 60 مم. إعدادات الكاميرا: 1/180 ثانية. عند f/22، وISO 200. يتم توفير الضوء بواسطة زوج من مصابيح Retra المضبوطة يدويًا مع مستوى طاقة عند 25.

في هذه المرحلة، الإضاءة هي المفتاح. مثل معظم الأسماك الصغيرة التي تنشط بشكل كبير في الغسق وحتى ساعات الليل المظلمة، لا تحب سمكة الماندرين أن يسلط عليها ضوء أبيض. من المرجح أن يؤدي استخدام أضواء النمذجة مع وظيفة الضوء الأبيض فقط إلى إبقاء الأسماك الصغيرة في المرجان مما يضعف سلوكها الطبيعي.

لكي تكون أقل اقتحامًا بكثير، فإن استخدام ضوء النمذجة مع الوضع الأحمر، أو على الأقل ضوء يمكن تزويده بمرشح أحمر في المقدمة، هو أمر مرغوب فيه للغاية لأن سمكة الماندرين ستلاحظه بشكل أقل بكثير مما يسمح لك بالمزيد رؤية ومتابعة تحركاتهم بشكل فعال.

إذا نجحت في العثور على المكان المناسب قبل أن تبدأ الدراما، فلن تحتاج إلى الانتقال من هذا المكان لأن سلوكيات مغازلة سمك الماندرين ستميل إلى العمل في اتجاه عمودي أكثر. إن معرفة ذلك مسبقًا يساعدك على تتبع الأسماك بشكل أفضل من خلال العارض.

تتكاثر أسماك الماندرين عن طريق البث؛ حيث يتم إطلاق كل من البيض والحيوانات المنوية في نفس الوقت في عمود الماء ليتم حملها بعيدًا في التيارات

ضع في اعتبارك أنه عندما تكون أسماك الماندرين على وشك التزاوج فإنها سترتفع بمقدار قدم أو أكثر فوق المرجان. للقبض على ذروة الحركة، يجب عليك التحلي بالصبر والانتظار حتى يصلوا إلى ذروة صعودهم. عند هذه النقطة، غالبًا ما يكونان متصلين جدًا بحيث لا يمكن أن ينفصلا قبل حدوث التزاوج فعليًا. هذه هي اللحظة المناسبة لبدء أخذ الحقنة، حيث لن يستمر إطلاق البويضات والحيوانات المنوية في انسجام تام لأكثر من 2 إلى 3 ثوانٍ. ومن هناك، تتميز النهاية بتراجعهم المفاجئ مرة أخرى إلى المرجان.

اطلاق نار سعيد.