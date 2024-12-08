وفاة مخرج أفلام الحياة البرية ستون عن عمر ناهز 66 عامًا

توفيت مخرجة أفلام الحياة البرية البريطانية فيكي ستون في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عن عمر يناهز 66 عامًا. كانت ستون تتعاون لفترة طويلة مع زوجها مارك ديبل في العديد من الأفلام الوثائقية الشهيرة عن التاريخ الطبيعي، والتي تم تصويرها في البداية تحت الماء بشكل أساسي، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة تُصوَّر في أغلب الأحيان على السطح.

عاش الزوجان وعملوا معًا في كورنوال وفي مواقع تصوير طويلة الأمد في شرق إفريقيا بشكل أساسي، ويُعتقد أن أفلامهما قد عُرضت في أكثر من 140 دولة وشاهدها أكثر من 600 مليون شخص.

كما فازت أفلام ديبل آند ستون بأكثر من 100 جائزة دولية، بما في ذلك ست جوائز أوسكار عن الحياة البرية وجائزة إيمي، عن الإبداع ورواية القصص. وكان أحدث إنتاج لهما، ملكة الفيل اعتبارًا من عام 2020، كان أول فيلم روائي طويل يتم شراؤه وإصداره بواسطة Apple، وفاز بجائزة Cinema for Peace.

صرح ديبل في اليوم التالي لوفاة زوجته: "لمدة 45 عامًا تقريبًا، كنا لا ننفصل عن بعضنا البعض - كنا معًا تقريبًا كل ساعة من كل يوم، وكل أسبوع، وكل شهر. لقد سافرنا لمسافات بعيدة وارتفعنا عالياً لأننا كنا فريقًا.

"كانت فيكي مصممة وعادلة وصريحة، وفي الحقيقة كانت مبدعة للغاية. لقد جعلت الأمور تحدث. لم تكن تسعى أبدًا إلى الشهرة، بل سمحت لعملها، أفلامنا، أن تتحدث عن نفسها."

التعرض للحبار

بعد حصولها على درجة الماجستير من الكلية الملكية للفنون، بدأت ستون مسيرتها المهنية مع ديبل في عام 1983 عندما صنعا أول فيلم لهما معًا، يندان آن فالا – الوادي تحت البحر.

تم إصدار هذا الفيلم الوثائقي الحائز على جوائز عن مصب نهر فال في كورنوال على المستوى الدولي من قبل شركة Survival Anglia في عام 1984، وكان أول فيلم وثائقي عن تزاوج الحبار ووضع البيض في المياه البريطانية. ويقال إن هذا العمل كان له دور فعال في منع بناء ميناء للحاويات في المصب.

اشتهر الفيلم في ذلك الوقت بمعالجة العالم تحت الماء بنفس الطريقة التي يعامل بها العالم العلوي من حيث التصوير السينمائي وبناء التسلسل، وكان الفيلم بمثابة بداية لشراكة استمرت 20 عامًا مع Survival Anglia.

لم يكن الزوجان غواصين محترفين فحسب، بل كانا أيضًا طيارين، ثم انتقلا إلى شرق إفريقيا للتصوير لصالح هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). هنا يكون التنين (1990) عن تماسيح النيل، وفيلم آخر حائز على جائزة بعنوان الشيطان، استنادًا إلى الأخطبوطات العملاقة. يُقال إن هذين الفيلمين الوثائقيين حققا أرقامًا غير عادية من حيث عدد المشاهدات.

العناوين اللاحقة المضمنة سمكة صغيرة في المياه العميقة (حول أسماك السيشليد في بحيرة تنجانيقا، تم إعداده في عام 1996)؛ حكاية المد والجزر: الضبع والسمكة الطينية، 1998، ركز على الحياة البحرية الساحلية في المناطق النائية في شمال كينيا، وفي وقت لاحق المد والجزر في كيراويرا، حول نهر يفيض موسميًا في سيرينجيتي (2019).

برامج التوعية

متخصصون في الأفلام التي كتبها وأخرجها وصورها وأنتجها بأنفسهم، ديبل اند ستون عاشوا عادة في موقع في الأدغال مع فرق صغيرة لمدة عامين تقريبًا لكل إنتاج من إنتاجاتهم، وقاموا بتربية ابنيهما فريدي وجاكا إلى جانبهم.

وأكد الزوجان أن عملهما كان مدفوعًا دائمًا بالحفاظ على البيئة والشغف بالعالم الطبيعي. وقد قاما ببناء برامج توعية وتعليم حول الأفلام من خلال ترجمتها إلى اللغات المحلية، وتوفير حقوق البث المجانية للدول التي تم إنتاجها فيها، والتعاون مع مجموعات الحفاظ على البيئة المحلية.

توفيت فيكي ستون بعد صراع دام عامين مع مرض السرطان. وقال ديبل: "لقد توفيت بسلام في منزلها، وهي تطل على المنحدرات والمحيط الذي أحبته كثيرًا".

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