أصبحت جلسات التصوير تحت الماء في غاية الروعة

عاد مصور إلى كتب الأرقام القياسية بعارضته التي كانت سعيدة، بعد جلسة تصوير حديثة على عمق 50 مترًا - ولم ينته ستيف هاينينج بعد. يتحدث إلى ستيف وينمان عن نكتة الغوص التي تحولت إلى تقنية

لقد بدأ الأمر كـ "مزحة صغيرة" خلال جائحة كوفيد-19 ثم تطور الآن إلى جلسة تصوير فنية كاملة تحت الماء - وبدعم من فريق تقني في فلوريدا، أثبت المصور الكندي المحترف ستيف هاينينج والعارضة سيارا أنتوسكي أنفسهما كأصحاب أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس.

تم إجراء أحدث جلسة تصوير لأعمق نموذج تحت الماء على سطح السفينة هيدرو اتلانتيك حطام سفينة قبالة شاطئ بومبانو في فلوريدا في 19 ديسمبر/كانون الأول وتم التحقق منه من قبل GWR الأسبوع الماضي، في 8 يناير/كانون الثاني.

كان أنتوسكي هو نموذج حبس الأنفاس في هاينينج الأصلي المتواضع الذي يبلغ عمقه 6.4 متر الرقم القياسي العالمي تم إطلاق النار عليها في عام 2021. لم تكن غواصة ذات خبرة كافية لتكون نموذجًا له السجل الثاني أطلقت النار على عمق 30 مترًا بعد عامين، لكن غوصها، سواء حبس الأنفاس أو الغوص، قد قطع شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين.

وفقًا لأحدث السجلات، كان الغواص التقني الأمريكي واين فرايمان مسؤولاً عن الحفاظ على سلامة أنتوسكي وتزويده بالهواء، ويظهر اسمه أيضًا على جي دبليو آر الثناء.

يبلغ عمق الرقم القياسي الجديد 49.8 مترًا، وبلغ إجمالي وقت الغوص 52 دقيقة و14 ثانية. ولتسجيله كصورة فوتوغرافية قياسية عالمية، تشترط GWR الآن أن يكون الحد الأدنى لوقت الغوص 15 دقيقة مع إعداد الإنتاج الكامل. وأي شيء أقل من ذلك يعتبر مجرد صورة فوتوغرافية.

بالنسبة لأنتوسكي، كانت غطسة ديسمبر أكثر دفئًا بشكل ملحوظ من عمليات التصوير القياسية السابقة. لقد جعل هاينينج وفريقه الأمر صعبًا على النموذج باستخدام مواقع البحيرات العظمى الباردة، لكن شروط السجل لا تنص على أن النرد مع انخفاض درجة حرارة الجسم شرط أساسي.

"لا حاجة للذهاب أعمق"

ستيف هاينينغ ليس مجرد مصور تحت الماء فحسب، بل إنه أيضًا مصور محترف رائد في التصوير على السطح، ومصور سينمائي ومخرج أفلام. بدأ في تصوير موسيقيي الروك والرياضيين وغيرهم من المشاهير قبل أن يتحول إلى العمل في مجال الإعلان وتصوير المناظر الطبيعية الفنية.

ستيف هاينينغ

بدأ تسجيله لعام 2021 أثناء جائحة كوفيد، عندما مازح فريقه حول إمكانية تنفيذ مهام على السطح مرتديًا معدات الغوص لتلبية قواعد الصحة والسلامة الكندية. يقول: "لم يكن العمق هو النية الأصلية لهذا التسجيل الأول. لقد كان أكثر من مجرد موقع أردت دائمًا استكشافه وتصويره - وكان ذلك على هذا العمق".

وكان الموقع دبليو إل ويتمور حطام في بحيرة هورون، لكن القصة لم تكتسب زخمًا إلا في صيف عام 2023، بما في ذلك ديفرنت، والتي استمرت في رصد المحاولات الناجحة لكسر هذا الرقم القياسي الغامض ولكن المثير للاهتمام.

في نوفمبر 2023، عندما ذهب الفريق إلى عمق 30 مترًا لمدة نصف ساعة تقريبًا على بحيرة هورون، نياجرا الثاني في حطام السفينة، كانت عارضة الأزياء شبه العارية هي الغواصة المحترفة ماريشا كلوبس، منسقة سلامة الغوص ومتبرعة الهواء منذ التصوير الأول. وهذه المرة كان أنتوسكي هو مرشدها في عرض الأزياء.

وبعد ذلك قال هاينينج ديفرنت "أنه ما لم يسمع عن "مكان رائع للتصوير على ارتفاع 120 قدمًا (36 مترًا) أو أكثر في ظروف أكثر دفئًا، فلا أعتقد أنني بحاجة إلى الذهاب إلى مكان أعمق!"

لكن الغواصين الآخرين أصبحوا مهتمين بطبيعة الحال بمنافسة الرقم القياسي، واتضح أن هاينينج قرر بالفعل الاستمرار في نهج أكثر تقنية بعد فترة وجيزة من نياجرا الثاني أطلق النار.

"دعونا نرى إلى أي مدى يمكننا دفع هذا الأمر" (ستيف هاينينج)

"في النهاية، كان الأمر كما يلي: دعونا نرى إلى أي مدى يمكننا دفع هذا"، كما يقول. "كان الرقم القياسي الأول بمثابة حادث، لكنه بدأ هذا الأمر حيث كان الجميع يقولون: "أوه، يمكنني فعل ذلك!" عندما سجلنا الرقم القياسي على عمق 100 قدم (30 مترًا)، بدا الأمر كما لو كان الأمر بالنسبة للعديد من مجتمع الغوص بمثابة سباق إلى القاع على عمق 130 قدمًا (40 مترًا).

"كان هناك أشخاص يهبطون في الهواء إلى ارتفاع 130 قدمًا (39 مترًا)، ولكن بحلول الوقت الذي يهبطون فيه كانوا قد وصلوا بالفعل إلى أقصى ارتفاع لهم، لذلك كانوا يطلقون النار لمدة ست أو سبع دقائق ثم يعودون مرة أخرى للأعلى فقط للتغلب على الوقت.

"كنا نقول إنه من الرائع أن يرغب الناس في تجربة ذلك، لكننا سنرفع سقف توقعاتنا قليلاً. فنحن دائمًا مشغولون، ونسافر جميعًا، لكن الأمر كان بمثابة محادثة بيننا".

المتحدون

في الواقع، تم إعادة ضبط الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس إلى 40.2 متر في المياه الدافئة لجزر الباهاما في الشهر التالي لمحاولة هاينينج البالغة 30 مترًا، على الرغم من أن الغوص في حد ذاته كان مثيرًا للجدل.

تعاونت الغواصة الكندية كيم برونو مع المصور التشيلي بيا أويارزون نموذج عن حبس النفس على سي تريدر كان أقصى عمق للحطام حوالي 26 مترًا، لكن مقدمة السفينة كانت معلقة فوق منحدر. قضى الطاقم معظم وقتهم على الحطام، وكانوا ينزلقون إلى عمق 40 مترًا لبعض الوقت لإطلاق النار من أسفله.

وفي نهاية المطاف تم التحقق من الرقم القياسي – لكن موسوعة جينيس أوضحت شروطها لأي محاولات مستقبلية في نفس الوقت.

عرض آخر تم الإبلاغ عنه في أغسطس الماضي ديفرنت وقد شارك في التصوير الغواص الحر النمساوي كريستين جيرستورفر والمصور البلجيكي فيليب بلوميرت، اللذان اختارا موقع الغوص الاصطناعي المغلق في بولندا Deepspot – على عمق 45.4 متر حتى القاع في مياه بدرجة حرارة 34 درجة مئوية – كمجموعة تصوير. ولم يتم التحقق من صحة هذا الادعاء من قبل GWR.

يعيش هاينينج وزوجته مولي في أورلاندو بولاية فلوريدا، مما يسمح له بالوصول إلى الساحل في غضون ساعة للذهاب للغوص ما لم يكن يرغب في الاستفادة من فرص الكهوف الداخلية والينابيع. وقد تواصل مع مدرسة غوص محلية وموقع تريميكس غواصو إيسلاوكان فريق العمل حريصًا على مساعدته في فتح آفاق جديدة من خلال تنظيم جلسة تصوير نموذجية تتضمن إزالة الضغط.

"لذا، كان لدي مجموعة من الغواصين الذين يتمتعون بخبرة أكبر مني بكثير، والذين أصبحوا أصدقائي. نحن نقوم بالغوص من خلال الدخول السلبي على حطام السفن مع الكثير من التيارات وما إلى ذلك، وبدأت التدريب معهم لهذه الرحلة."

أقل تحديًا حراريًا من بحيرة هورون ولكنها لا تزال باردة بسبب الهيليوم (ستيف هاينينج)

سيارا (تنطق سييرا) سرعان ما انضمت أنتوسكي إلى هذا التحول نحو التكنولوجيا. كانت تهدف عادةً إلى ممارسة الغوص الترفيهي أينما سافرت من أجل عرض الأزياء وكانت بالفعل غواصة أكثر تقدمًا مما كانت عليه في عام 2021. "التقت بأفراد Isla Divers وقضت عدة أشهر معهم في القيام بمزيج IANTD الخاص بها ونطاقها الموسع وكل تلك الأشياء.

"لقد بدأنا في الاستعداد بالفعل عندما رأينا أن هذه الفتاة في مونتريال [برونو] قد حطمت رقمنا القياسي. لقد شعرنا وكأننا نستطيع أن ننطلق في هذا الأمر على الفور وندفعها إلى التفوق ولكننا سنمنحها بعض الوقت". ورغم كل ما قاله هاينينج في وقت سابق من أنه كان مسترخياً ويرحب بالتحديات التي قد تعترض طريق كسر الرقم القياسي، إلا أن غريزته التنافسية كانت قد بدأت في الظهور بوضوح.

هيدرو اتلانتيك

وبينما كان هو وأنتوسكي يعملان على الحصول على شهادة IANTD Advanced Recreational Trimix، كان الفريق يفكر في مسألة الموقع.

"هناك حطام سفينة يسمى جزيره العرب يقول هاينينج: "في البحيرات العظمى العميقة، اعتقدنا أن هذا سيكون مكانًا مظلمًا باردًا لتحدي آخر. لكننا بعد ذلك فكرنا أنه بالنسبة لنا جميعًا في بدلة جافة أو بدلة مبللة، فإن درجة الحرارة لا تهم حقًا حتى تقوم بتوقف الضغط، لكننا سنسبب للنموذج المزيد من الألم فوق كل شيء آخر.

"بدأت أبحث عن جزر فلوريدا كيز، لكنني أردت حطامًا لم يمسسه أحد نسبيًا - وكان هيدرو اتلانتيك "إنها حطام حقيقي." غرقت الحفارة التي يبلغ طولها 90 مترًا، والتي تم بناؤها في عام 1905، أثناء سحبها للإنقاذ في عام 1987، وتقع على مسافة بعيدة إلى الشمال من جزر كيز قبالة بوكا راتون.

"لقد كان ذلك في المكان الصحيح. هناك عدد من الأماكن العميقة الأخرى هناك ولكنها تضعك مباشرة في تيار الخليج، لذلك اخترنا هذا المكان لأنه يبدو لطيفًا للغاية ولكنه أيضًا كان رحلة أكثر أمانًا."

سيكون راي مارسيانو من شركة Isla Divers هو الغواص الآمن في هاينينج وكان مجهزًا جيدًا للمساعدة في التخطيط لأنه كان يعرف هيدرو اتلانتيك "كانت هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بتسجيل هذه السجلات حيث أتعامل مع خبير في موقع الغوص المحدد والذي يمكنه حقًا مساعدتي"، كما يقول هاينينج.

كان مارسيانو يستخدم جهاز إعادة التنفس، كما كان يفعل غواص آخر من جزيرة إيسلا، وهو دوج فاندربيلت، في حالة استعداده في حالة اضطرار فرايمان إلى القفز من الماء أو احتياج هاينينج إلى دعم إضافي. كما كان يساعد في إعداد مجموعة متنوعة من المشاعل المستخدمة كأضواء إرشادية لإعادة اللون إلى جلد أنتوسكي.

"عندما ننزل إلى الأسفل، فهي تحمل المعلومات" (ستيف هاينينج)

كانت ماريشا كلوبس، التي كانت تأخذ استراحة من العمل المثير في الأفلام، ستكون هذه المرة غواصة الإنقاذ، وتراقب من أعماق لا تحتوي على ديكور في حالة الحاجة إلى تدخل طارئ سريع. وباعتبارها موردة هواء وعارضة أزياء، فقد علمت فرايمان كل ما يحتاج إلى معرفته كدعم مباشر لأنتوسكي.

يقول هاينينج: "لقد قمنا بالعديد من الغطسات التدريبية خلال الأسبوعين السابقين للمحاولة". وقد تسبب الماء المتقطع في تأخير جلسة التصوير ليوم واحد حتى 19 ديسمبر، عندما قام هو ومارسيانو بغوص استطلاعي شبه مرتد في الصباح. كانت هذه هي المرة الأولى التي يغوص فيها هيدرو اتلانتيك.

على الحطام

لقد ربطوا الحطام ووضعوا بعض خزانات الأكسجين على الخط. كان هناك سمكة قرش نمر تتجول، على الرغم من أنهم في غوص بعد الظهر لم يروا أكثر من سمكة باراكودا غريبة.

يقول هاينينج: "كان الأمر يتعلق فقط برؤية أجزاء الهيكل التي رأيتها في كل الصور. كانت هناك أجزاء من الحطام كانت خياري الأول ولكنها انهارت، ولا بد أن ذلك حدث بعد الإعصار مباشرة". كان هذا هو إعصار ميلتون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كانت الخطة الأصلية هي إطلاق النار باتجاه المؤخرة مع وجود غرفة القيادة في الخلفية، لكنها انهارت جزئيًا على الجانب، مما ترك الكثير من الحطام. "لم يكن هناك مكان يمكنني وضعه فيه حقًا، لذلك ذهبنا نحو القوس على الجانب الأيسر وأصبحت هذه هي اللقطة الرئيسية، مع ظهور جزء من هذا الهيكل خلفها."

كانت درجة حرارة الماء 24 درجة مئوية، وهو ما سيكون لطيفًا بالنسبة لأنتوسكي بعد 7 درجات مئوية في بحيرة هورون. "عندما وجدنا المكان في تلك الغطسة الاستطلاعية، تمكنت من إظهارها في صورة حيث سنكون - هذه هي الخلفية، وكاميرتي بها هذا الضوء لذا كن حذرًا، ركز على هذا الجانب من جسمك لأنني سأصور بهذه الطريقة.

"عندما ننزل إلى الأسفل، فإنها تحتفظ بالمعلومات وتعرف بالفعل كيفية اتخاذ الوضعيات بشكل جيد، مما يجعل الأمر أسهل كثيرًا بالنسبة لي."

بالنسبة للتصوير، استخدم هاينينج كاميرا Fujifilm X-H2S ذات عدسة واسعة الزاوية - "أقوم دائمًا بالتصوير بزاوية واسعة تحت الماء للحصول على مزيد من البنية في الخلفية" - مع مصابيح Light & Motion وIkelite كنسخة احتياطية.

كانت الغازات بسيطة بما فيه الكفاية. "كانت الخطة الأصلية هي استخدام النيتروكس 32 إلى 100 قدم (30 مترًا) والتبديل إلى 21/21 للتصوير، ثم التبديل في طريق العودة إلى الأعلى للحصول على 100٪ من الأكسجين 2 على ارتفاع 20 قدمًا (6 أمتار)، لكننا انتهينا للتو من إزالة النيتروكس والذهاب 21/21 طوال الطريق.

جيلي مرحبا بكم

بدأت الغطسة بشكل سيئ بالنسبة لهاينينج. فبينما كان يدخل إلى الحطام، انقطع رباط الكاميرا على جانبه. وبينما كان يعلق الكاميرا ويحاول إصلاحها، لسعته قنديل بحر عابر. وشاهد فاندربيلت ما حدث وحاول اللحاق به لمساعدته، لكن هاينينج كان قد أعاد كل شيء إلى مكانه بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى قمة الحطام.

وبعد ذلك، سارت جلسة التصوير دون أي عوائق. كانت أنتوسكي ترتدي حزامين من الألومنيوم على ظهرها للصعود والنزول، وكانت تحمل 80 كيلوجرامات من الأوزان على حزام الأثقال المخفي. "كان هذا المقدار مثاليًا، لأنه إذا شاهدت الفيديو، فسترى أنها ترفع نفسها في بعض الأحيان، لكن الوزن لا يزال يعيدها إلى الأسفل. يبدو الأمر سهلاً، لكنه ليس كذلك".

"ألن نذهب إلى المكان التالي؟" (ستيف هاينينج)

كان هاينينج يخطط للانتقال من الموقع الأولي إلى موقع ثان على الجانب الآخر من الحطام يتميز بإطار باب سليم ولكن بعد الحصول على اللقطات التي يحتاجها قرر عدم القيام بذلك.

"لقد كان حزام الأمان الخاص بسييرا فضفاضًا للغاية بدون حزام العانة لأنها كانت بحاجة إلى الخروج منه بسرعة كبيرة، لذلك كان الأمر يتعلق بما إذا كان علينا سحبه مرة أخرى، مع تنفسها كثيرًا، وتوجيهها إلى الجانب الآخر قبل الاضطرار إلى العودة إلى منتصف القارب حيث قمنا بربطها؟

"كنا سنخسر 15 دقيقة فقط من أجل إيصالها إلى هناك وإعدادها، لذلك فكرت: دعونا نستمر في التصوير في هذا المكان.

"لقد تجاوزنا الوقت الذي كنا نحتاجه كثيرًا وكانت سييرا تستمتع كثيرًا. وبينما كنا ننهي الحفل، يمكنك رؤيتها في الفيديو تسأل: "ألن نذهب إلى المكان التالي؟"

"عندما قيل لها إننا سنقوم بمحاولة أخرى قبل الصعود، سألت: "لماذا ألغيت الغطسة؟" لا أعتقد أنها أدركت المدة التي قضتها هناك.

"النهاية النهائية" 2 "استغرق الأمر حوالي 16 دقيقة وانتظرنا حتى يختفي الجميع باستثناء سييرا، لأنها كانت ترتدي الفستان وعندما تتنفس الهيليوم تشعر بالبرد. لذا بمجرد أن اختفت، سمحوا لها بالصعود."

استوديو في السماء

يقول ستيف هاينينج: "في النهاية، كان اليوم سهلاً، فقد كانت المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها إجراء جلسة تصوير تتجاوز حد عدم الضغط - ليس صورة فوتوغرافية ولكن إضاءة مسرحية ووجود عارضة أزياء بدون غوص، لذا فهذا أمر رائع حقًا.

"لقد تم تحديد المعايير هنا وكنا أول من دفعها إلى هذا الحد، لذا فمن الرائع أن يكون لدينا سجل نهائي. يبدو أننا بدأنا مسابقة رائعة حقًا."

هل هذا كل شيء؟ لا يوجد تردد: "لقد تحدثت مع Isla Divers حول تحدينا لرقمنا القياسي الخاص - لن أقول إلى أي مدى ولكن بشكل كبير. إذا تمكن شخص آخر من التغلب عليه الآن فهذا رائع لأنني أعلم مقدار العمل الذي بذلناه. لقد استغرق الأمر شهورًا من التخطيط، وحتى أشهرًا أخرى من التدريب والجولات التدريبية، لذا فهم يستحقون ذلك".

في الوقت الحالي، بالنسبة إلى هاينينج، كل ما يهمه هو الغوص الممتع في جزر فلوريدا كيز مع أصدقاء إيسلا، حاملاً كاميرا لا تزيد عن حجم كاميرا GoPro ولا تشتت انتباهه أكثر منها.

ولكنه ذكر أيضًا تحدي "الارتفاع" في الماضي، وعندما استفسرت يبدو أن سييرا أنتوسكي هي القوة الدافعة في هذا المسار الصاعد.

صديقها يطير بالطائرة الشراعية وهي تطمح للعمل كعارضة أزياء وهي معلقة بها، مع هاينينج وكاميرته على طائرة شراعية بمحرك، وطاقم إضاءة على أجهزتهم الخاصة، حيث يقومون بإعداد "استوديو في السماء" لتسجيل أعلى رقم قياسي في جلسة تصوير عارضة أزياء.

"لقد قلت لهم إنه إذا تمكنوا من التوصل إلى حل، فأنا مستعد وسنحاول ذلك"، هكذا أخبرني هاينينج. "لقد سألتني موسوعة جينيس: هل ستحاولون تحقيق أعلى وأدنى رقم قياسي في نفس الوقت؟"

"سأكون دائمًا مستعدًا للتحدي، ولكن من الناحية اللوجستية، أعرف الكثير عن التواجد تحت الماء - ولكنني لا أعرف الكثير عن السقوط من السماء!"

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