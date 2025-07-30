صور جزر المالديف تُخلّد شهر الغوص النسائي OBLU

في شهر أبريل من هذا العام ديفرنت أرسلت صور- توجه الصحفي ريتشارد أسبينال إلى شمال مالي أتول في جزر المالديف لتجربة التجارب تحت الماء المتاحة أثناء الإقامة في منتجع OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO واستخدام مركز الغوص TGI Maldives.

ديفرنت كشف النقاب عن معرض للنتائج تصوير لتتزامن مع احتفالات يوم الغوص النسائي PADI 2025 في 19 يوليو - وهو حدث يمتد من قبل المنتجع إلى شهر الغوص النسائي بالكامل، مع مجموعة من التجارب القائمة حول الغوص مع العافية.

ال صور- أصبح المعرض منصة تعليمية للغواصين والغواصين الضيوف حول سبل حماية الشعاب المرجانية، وفقًا للمنتجع. افتتح المعرض سبع صحفيات دوليات و تي جي آي المالديف مدير العمليات غريتا مارسيلي.

(OBLU NATURE Helengeli بواسطة SENTIDO)

متمركزة في الحدود الاسكتلندية، ريتشارد اسبينال حصل على تدريب في علم البيئة وعلم الأحياء الحافظة وعمل في مجال الحفاظ على الحياة البرية وإدارة التراث.

من ثعابين موراي المذهلة وأسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف البيضاء المهيبة إلى الدوامات النابضة بالحياة من أسماك النهاش ذات الخطوط الزرقاء وسمك الزناد المهرج، تقدم صوره نافذة حية على النظم البيئية المرجانية المزدهرة التي تحيط بهيلينجلي - كما يمكن رؤيته في ديفرنت البند لماذا لا أمل أبدًا من جزر المالديف، والتي ظهرت لأول مرة في شهر يونيو.

(OBLU NATURE Helengeli بواسطة SENTIDO)

مساهمة بارزة

في العام الماضي أصبح منتجع OBLU Helengeli أول مستفيد من PADIحصلت منظمة "الغوص النسائية" على جائزة المساهمة المتميزة في الغوص النسائي عندما رحبت بـ 10 صحفيات من جميع أنحاء العالم لاكتشاف الغوص كجزء من يوم الغوص النسائي 2024 - مصدر إلهام شهر الغوص النسائي.

يقول المدير العام للمنتجع، آلان تريفوا: "هناك سحرٌ خاص في هيلينجيلي. الحياة البحرية مذهلة، وطاقة هذا المكان لا مثيل لها. هذا المعرض، الذي صممه فريقنا بعناية فائقة، يجسد هذه الروح ببراعة، جامعًا بين روعة المحيط والشعور بالتمكين."

"نقدم خالص شكرنا لريتشارد أسبينال و ديفرنت "لصورهم المذهلة وتعاونهم في إحياء هذا المعرض."

(OBLU NATURE Helengeli بواسطة SENTIDO)

أوبلو نيتشر هيلينجيلي باي سينتيدو هو منتجع من فئة 4 نجوم يضم 153 فيلا وجناحًا على الشاطئ والماء ضمن ثماني فئات. يمكن للغواصين الرابط هنا للحجز المباشر والاستمتاع بخصم 20%.

ألوان أوبلو، وهي جزء من Atmosphere Hotels & Resorts، وتغطي أربعة منتجعات في جزر المالديف: OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO، وOBLU SELECT Lobigili، وOBLU SELECT Sangeli، وOBLU XPERIENCE Ailafushi.

كما كتب ريتشارد أسبينال على Divernet: احتضان الغوص الليلي: مغامرات في البحر الأحمر, الغوص على متن قوارب النجاة: دليل المبتدئين للنجاح, الفخامة والمغامرة في الجونة: وجهة غوص فريدة من نوعها, الأشخاص الذين يحتاجون إلى الناس