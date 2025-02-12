جيني ستوك تغوص في مغامرة ليجولاند

جيني ستوك، الحاكمة مصور بريطاني تحت الماء لهذا العامغاصت إلى عمق 3 أمتار في منتجع ليجولاند وندسور لتسجيل عملية التحول الكاملة لمغامرة الغواصة ليجو سيتي ديب سي أدفنتشر.

تفتح المعالم السياحية الشهيرة أبوابها مرة أخرى بعد تجديدها يوم السبت 15 فبراير، بالتزامن مع عطلة نصف الفصل الدراسي المزدحمة.

ويضم المعرض نحو 450 سمكة من 50 نوعًا، مثل سمكة القيثارة ذات الذقن الأسود بابلو، وسمكة الراي اللساع الجنوبية هومر، وسمكة القرش الحمار الوحشي سكويك، وجميعها موجودة في هذا اليوم. وتتضمن معروضات ليغو مجسمًا عملاقًا أخطبوط، وسرطانات ذات ألوان زاهية وصندوق كنز عملاق.

بابلو سمكة القيثارة ذات الذقن السوداء

غواص مع العملاق أخطبوط

يحتوي خزان المحيط على 1.2 مليون لتر من الماء واستغرق أسبوعًا من التشغيل المستمر لإعادة تعبئته وإضافة الملح إليه وتسخينه.

التقط ستوك المشاهد بينما كانت رئيسة قسم الأحياء المائية روزي ديفيد تضيف اللمسات الأخيرة على النماذج المصممة بشكل معقد. استغرق بناة الطوب 2,190 ساعة (91 يومًا) لبنائها، باستخدام إجمالي 240,000 ألف طوبة.

يقول ستوك: "عندما كنت طفلاً، كنت دائمًا مفتونًا بالكائنات التي تعيش تحت الماء والعوالم المخفية المذهلة تحت سطح البحر".

رئيسة قسم الأحياء المائية روزي ديفيد مع العملات المعدنية وسرطانات البحر في صندوق الكنز

هومر سمكة الراي اللساع الجنوبية

"انتهزت الفرصة للتعاون مع منتجع ليجولاند وندسور في إعادة تأهيل Deep Sea Adventure، لأنه يتماشى تمامًا مع شغفي بالحياة البحرية والإبداع ورغبتي في مشاركة هذه العجائب مع الآخرين.

"يوفر هذا الجذب فرصة فريدة للأطفال والعائلات لمعرفة المزيد عن الكائنات البحرية وبيئتها بطريقة جذابة وتفاعلية، مما يسمح لهم بتجربة المخلوقات التي ربما لم تتح لهم الفرصة لرؤيتها بطريقة أخرى."

جيني ستوك تنطلق إلى العمل

يعد منتجع ليجولاند وندسور واحدًا من مجموعة مكونة من تسعة منتزهات ترفيهية عائلية حول العالم، تقدم ألعابًا تفاعلية ومعالم جذب وعروضًا حية وورش عمل للبناء ومدارس لتعليم قيادة السيارات.

هناك عدد من الخيارات للزيارات بما في ذلك الإقامة لليلة واحدة، ولكن سعر الدخول ليوم واحد يبدأ من 29 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد ومجاني للأطفال الذين يقل طولهم عن 90 سم (3 أقدام). يجب أن تكون الحجوزات تم صنعه مسبقا online.

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