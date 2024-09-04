كولن دوغ: رحيل رجل الدولة الأكبر سناً في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت الأرض

توفي الرائد البريطاني المتميز عن عمر يناهز 96 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا التصوير تحت الماء من الصعب المبالغة في تقدير ذلك، كما يقول ستيف وارن

ولد كولن دويج في 23 يناير 1928، وكان مراسلًا صبيًا أثناء الحرب العالمية الثانية وتحول إلى الصحافة بدوام كامل بعد إكمال خدمته الوطنية في مصر.

بعد محاولة غوص في فرنسا في أوائل الستينيات، رأى على الفور فرصة لبيع صور تحت الماء ومقالات مميزة للصحافة الوطنية. لذا عند عودته إلى وطنه انضم إلى فرع لندن التابع لنادي الغوص البريطاني وبدأ في ممارسة رياضة الغوص تحت الماء. الدروس.

بحلول هذا الوقت، وبعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان على اختراع Aqualunging، كان بالفعل مصورًا بارعًا للأرض، وكان لديه اهتمام خاص بتصوير الرياضات التنافسية.

بالتعاون مع رئيس BSAC اللاحق مايك بوسوتيلي وغواصين آخرين، شكل كولين اتحادًا يحمل محركه القابل للنفخ والمحرك الخارجي عبر مسارات متعرجة لاستكشاف المياه قبالة الشواطئ البريطانية غير المغطاة آنذاك.

باعتباره مصورًا تحت الماء يصور أفلامًا، كان كولن يعالج السلبيات تحت القماش في مواقع التخييم.

إلى جانب تقديم صوره للصحف والمجلات، فقد دخل مجال التصوير الفوتوغرافي الناشئ. التصوير تحت الماء المسابقات التي تنظمها مجلات الغوص ونوادي الغوص، بما في ذلك المؤتمرات التي أسستها Brighton & Worthing BSAC في عام 1959 والتي ازدهرت حتى أواخر الثمانينيات بعد الشراكة مع غواص مجلة.

على الخط: غطاء ل تريتون نصف إله عند الإغريق (التي أصبحت فيما بعد غواص) في 1965

سمك النازلي الصغير، 1966

كان مجتمع الغوص لا يزال صغيراً للغاية، وكان المصورون تحت الماء يشكلون أقلية ضئيلة داخله. وكانوا منفصلين عن بعضهم البعض، ومشتتين في جميع أنحاء المملكة المتحدة ــ ولكن خطأً عرضياً من شأنه أن يغير كل هذا.

صور خاطئة

بعد المسابقة، عندما عادت الصور، تلقى كولن صور متسابق آخر عن طريق الخطأ. حصل على عنوان المصور وتولى بنفسه تسليمها باليد.

فتح الوافد الآخر باب منزله الأمامي، وبدأ الاثنان في الحديث، ويُقال إنهما انخرطا في الحديث لدرجة أنهما بعد ساعات كانا لا يزالان بالخارج على الشرفة.

وكان الغواص الآخر هو بيتر سكونز، الذي كان يعمل طابعًا في شارع فليت آنذاك، لكنه أصبح واحدًا من أفضل المصورين السينمائيين التلفزيونيين تحت الماء وأكثرهم حصولًا على الجوائز في جيله.

شرع الرجلان في إحضار التصوير تحت الماء المجتمع معًا. في عام 1967 أسسوا معًا الجمعية البريطانية للمصورين تحت الماء وفي مدينتهم الأم لندن، بدأت شركة BSoUP فترة مستدامة من الابتكار الذي تم الاعتراف بنجاحه في جميع أنحاء العالم.

قدم بيتر، إلى جانب الأعضاء الأوائل تيم جلوفر وجيف هارود، اللذين كانا يعملان في شركة كوداك في ذلك الوقت، حلولاً هندسية مبتكرة لتحسين الأغلفة تحت الماء والبصريات والمصابيح الوامضة في تلك الفترة.

رواد يجتمعون من جديد: جيف هارود، وتيم جلوفر، ومايك بوسوتيلي، وفيل سميث، وكولين دويج في معرض لندن الدولي للغوص في عام 2014

كان هذا أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على مشاكل انخفاض الرؤية الشديد والضوء الخافت الشائعة في الغوص البريطاني. وبدون الاختراقات التقنية، لم يكن التقدم الإبداعي الذي دفع فن الغوص إلى الأمام ممكنًا. التصوير تحت الماء لم يكن ذلك ممكنا.

ورغم أن أعضاء BSoUP كانوا يتمتعون بروح تنافسية شرسة، إلا أنهم كانوا متحمسين أيضاً لتبادل الأفكار من أجل الصالح العام. وكان كولين واحداً من هؤلاء الذين كتبوا كثيراً لنقل النصائح التي اكتسبوها بشق الأنفس إلى الآخرين من خلال أعمدة في مجلات الغوص.

في عام 1972، انضم إلى كيندال ماكدونالد كولين، وبيتر، وجيف، وتوني بافرستوك، وفيل سميث، وجون ليثجو في التأليف المشترك مراقبة الأسماك تصوير لمساعدة الآخرين على التقدم.

مراقبة الأسماك تصوير

حافظ كولين على زخمه كمصور تنافسي تحت الماء حتى أجبرته نوبة من الحمى على التوقف في ثمانينيات القرن العشرين. وبحلول ذلك الوقت، كان قد جمع مجموعة رائعة من الميداليات، حتى أنه فاز بلقب مصور العام تحت الماء في برايتون عام 1980.

وما جعل هذا الإنجاز بالغ الدلالة هو أن كولين فاز في مسابقة دولية بحقيبة صورها حصريًا في المياه البريطانية. وقد جاء هذا بالإضافة إلى تسميته المصور الهاويمصور الرياضة لهذا العام.

حصل المصور تحت الماء لعام 1968 على جائزته من رئيس جمعية المصورين تحت الماء هاري جولد

كان كولين أول من قام بتصوير سمكة قرش في البرية. كما عمل عن كثب مع صديقه القديم ديفيد بيلمي في مشروع بحثي عن الأعشاب البحرية، وخدم في اللجنة الرئيسية لجمعية الحفاظ على البيئة البحرية لعدة سنوات، بالإضافة إلى مجموعة جنوب شرق MCS في التسعينيات.

عالم البيئة والشخصية التلفزيونية ديفيد بيلمي مع كولين دوج (ستيف وارن)

ترك صحافة الأخبار للعمل في العلاقات العامة، وكان له دور فعال في إنشاء إعلانات الشمبانزي الشهيرة لشركة PG Tips لعلامة الشاي بروك بوند.

كما اجتمع كولن مع كيندال، وهو صحفي، في حملة ترويجية لفيلم بروك بوند في عام 1974. كانت حملة "البحر - عالمنا الآخر" عبارة عن حملة تسويقية شجعت مبيعات الشاي من خلال وضع واحدة من بين 50 بطاقة صورة في كل صندوق.

جاءت بطاقات جامع الغوص مع كل صندوق من PG Tips - هل حصل أي شخص على البطاقات الخمسين كلها؟

كانت كل بطاقة تغطي جزءًا من تاريخ الغوص، ويمكن جمعها في ألبوم بقيمة 5 بنسات يحتوي على مزيد من المعلومات حول الغوص وإعلان عن BSAC، التي كان لكولين ارتباط طويل بها - على الرغم من أن ممارساتها لم تكن تناسب دائمًا ميوله كمصور تحت الماء. قدم صورة الغلاف لدليل النادي لعام 1970.

دليل BSAC في عام 1970 مع غلاف Colin Doeg دليل غينيس للحياة تحت الماء

في عام 1975 تم تعيين كولين كمستشار فني للنسخة باللغة الإنجليزية من دليل غينيس للحياة تحت الماء من قبل الغواصين الفرنسيين كريستيان بيترون وجان برنارد لوزيت.

في عام 1997 شارك في تأسيس Visions in the Sea التصوير تحت الماء المؤتمر. أقيم هذا المؤتمر سنويًا لمدة 10 سنوات، وكان كولن هو عريف الحفل، حيث استقبل مقدمين مشهورين مثل ديفيد دوبيليت، وكورت أمسلر، وأموس ناتشوم، وأليكس موستارد، وتوم بيشاك، ومايكل إيه دبليو، ودوجلاس ديفيد سيفيرت.

ديفيد دوبيليت يوقع كتابه وجه السمكة بالنسبة لكولين، الذي يستشهد بمقالاته عن التصوير الفوتوغرافي تحت الماء باعتبارها مصدر إلهام شخصي (وارن ويليامز)

في عام 2002، تم تكريم كولين بجائزة Visions in the Sea الافتتاحية لمساهماته المتميزة في التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وفي معرض الغوص لعام 2017، قدم له بول روز جائزة غواص مدونة جائزة الإنجاز مدى الحياة.

كولن دوغ مع جائزة مدى الحياة التي حصل عليها من الغواص في معرض الغوص في برمنغهام 2017 (ستيف وارن)

احتفالاً بهذا التكريم، قام مصور تحت الماء دان بيتشام، المعروف بتسلسلات مثل سمكة التريفالي التي تأكل الطيور في الكوكب الأزرق 2وكتب: "عندما أفكر في التحديات التي واجهها أصحاب الرؤية مثلك، أشعر بشعور ساحق بالحسد لعدم كوني جزءًا من تلك الأيام من الاكتشاف والابتكار، ولكن أيضًا بالطبع بالتقدير.

"ببساطة، لم نكن لنصل إلى ما نحن عليه اليوم، من حيث إنتاج الصور وأفلام التاريخ الطبيعي، لولا الإبداع والمجازفة والتصميم الذي أظهره جيلكم من الرواد. وبطريقة حقيقية للغاية، أنتم جزء من شريان الحياة الذي يشكل معرفتنا الجماعية بتصوير الصور تحت الماء".

كولن دوغ يقطع الشريط لافتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي تحت الماء السلامه اولا تدور أحداثها في إسيكس في عام 2009 (ستيف وارن)

في يناير/كانون الثاني، قدمت رئيسة جمعية BSoUP نور تاكر لكولين جائزة الخدمة مدى الحياة للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء نيابة عن الجمعية.

جائزة BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography لعام 2024 (نور تاكر)

وفي إعلانه عن وفاته للأعضاء، كتب نور: "كان كولين شخصية رائدة في مجتمع التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وكان معروفًا بشغفه وتفانيه ومساهماته في فن وعلم التقاط العجائب تحت الأمواج باستخدام المعدات التي بناها. ساعدت قيادته في BSoUP في تشكيل المنظمة وألهمت عددًا لا يحصى من المصورين".

مستعد دائما للمساعدة نيكي مارتينيز مع خرطوم كولين التوأم مع كل إنجازاته، كان من الممكن لكولين دويج أن يحتل مكانه الأول بين نظرائه، ولكنه ظل دائمًا متواضعًا ومتكبرًا. قبل ست سنوات، قرر نيكي مارتينيز الالتحاق بجامعة فالماوث لدراسة التاريخ الطبيعي والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء وصناعة الأفلام. لكنه لم يكن واثقًا من الملفات التي جمعها لتقديمها. وبعد ثمانية عقود من الزمان، جلس مع كولين، الذي أكد له أنه يتمتع بموهبة حقيقية. وفاز نيكي بمكانه، وكتب له كولين: "احلم يا نيكي. بدون الأحلام نحن لا شيء. العالم ملكك وقد حققت الكثير بالفعل. الأحلام يمكن أن تتحول إلى حقيقة". "لم يكن هناك سؤال غبي أو شخص تافه لدرجة أنه لم يكن ليشاركه تجاربه"، كما يقول المصور الأصغر سنًا. "كان هذا الرجل المتواضع والمتواضع على استعداد للاستماع ومشاركة كل ما لديه من معلومات مع شاب متحمس للغاية يبلغ من العمر 18 عامًا ويحاول مطاردة حياة التصوير الفوتوغرافي تحت الماء. "لكنني وكثيرون غيري نتفق على أن لقاء كولن كان له تأثير كبير على حياتنا، ولهذا أشكره. سأفتقده حقًا".

أيضا على ديفرنيت: هدم الجدران للحصول على رؤية أفضل, العبقرية التقنية لبيتر سكونز, لحظات كبار, بنين التاريخ