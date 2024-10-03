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وفاة الغواص الرائد في أفلام جيمس بوند جوردان كلاين

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مدير التصوير جوردان كلاين
مدير التصوير جوردان كلاين

كان المصور السينمائي جوردان كلاين الأب، الذي توفي في الأول من أكتوبر عن عمر يناهز 1 عامًا، معروفًا بعمله الرائد تحت الماء في العديد من أفلام جيمس بوند، بما في ذلك الرعد، والذي فاز عنه بجائزة الأوسكار. وكان أيضًا مصورًا ماهرًا تحت الماء ومهندسًا ومخترعًا.

وُلِد كلاين في كليفلاند، أوهايو في الأول من ديسمبر عام 1، لكنه انتقل في سن مبكرة مع عائلته إلى ميامي، فلوريدا، الولاية التي قضى فيها معظم حياته ـ وتوفي في مسقط رأسه أوكالا. وبحلول عام 1925 أصبح مهتمًا بالغوص.

شهد كلاين القتال مع البحرية في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية، وكان في اليوم الثالث من الرحلة كجزء من الموجة الأولى التي ضربت اليابان عندما تم إسقاط القنابل الذرية.

بعد الحرب، اقترض المال لشراء وتحويل قارب تدريب بحري إلى ما قيل إنه كان أحد أول قوارب الغوص على شاطئ ميامي، كما افتتح أحد أول متاجر الغوص هناك. قال: "اعتقد الجميع أنني مجنون. لن يدفع لك أحد مقابل اصطحابهم للغطس أو الغوص على متن قارب!" 

كما قام بتعديل ضاغط قديم لبدء مشروع تجاري يسمى Mako Compressors وتلبية ما كان مقتنعًا بأنه صناعة الغوص الناشئة.

فاز كلاين بأول جائزة أوسكار عن عمله تحت الماء في فيلم Thunderball
أعمال كلاين تحت الماء الرعد فاز بجائزة الأوسكار الأولى له

جولدوين يدعو

رأى صامويل جولدوين من شركة MGM الحياة مجلة لقد روى كلاين قصة عن أنشطة الغوص التي يقوم بها وطلب منه أن يبني له مسكنًا تحت الماء لإحدى كاميرات ميتشل الكبيرة الموجودة في الاستوديو الخاص به. لقد أضل جولدوين وجعله يعتقد أنه يتمتع بالفعل بخبرة في التصوير الفوتوغرافي، بينما كان يفكر: "أنا أستطيع القراءة، وهناك مكتبة في نهاية الشارع!"

كانت مسيرته في مجال الأفلام قد انطلقت من هذا الارتباط، عندما عرض عليه المنتج داريل زانوك دور مهندس تحت الماء ومصور سينمائي في الدوريات 20,000 تحت البحر

قام كلاين بتصميم وبناء أغلفة الكاميرات في البداية باستخدام ألواح النحاس والفضة، ثم واصل تقديم الحماية تحت الماء للعلامات التجارية التي شملت روليفلكس, بوليكس، أرغوس، لايكا وتشتمل المجموعة على كل شيء من الكاميرات الثابتة مقاس 35 مم إلى كاميرات الأفلام مقاس 8 مم و16 مم، مع وضع الغواصين المحترفين والهواة في الاعتبار ليس فقط. 

الترويج لأغطية الكاميرا الخاصة به
الترويج لأغطية الكاميرا الخاصة به

كان أحد منتجاته عبارة عن علبة بلاستيكية للكاميرات التي تستخدم للتصوير تحت الماء، وقد زعم أنه باع 19,000 ألف وحدة منها من خلال متاجر وولوورث.

شارك كلاين في بعض أفلام السينما تحت الماء الناجحة في بداياته، وعمل طوال حياته على 78 فيلمًا روائيًا طويلًا والعديد من المسلسلات التلفزيونية.

كمدير للهندسة تحت الماء ومصور في الرعد قام ببناء جميع المركبات تحت الماء، ونظم مشاهد القتال وقام بتصوير العديد من المشاهد تحت الماء، وفاز بجائزة الأوسكار عن تصميم وبناء الدعائم والديكورات والمؤثرات الخاصة. 

تبع ذلك بعد سنوات في عام 2001 حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز تقني، تقديراً لجهوده الرائدة الشاملة في تطوير وتطبيق أغلفة الكاميرات تحت الماء للأفلام السينمائية.

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الرئة المبردة

في عام 1967، قام كلاين بالتعاون مع جاك كوستو بتطوير جهاز تنفس بالأكسجين السائل أطلقا عليه اسم CryoLung، والذي تم تصميمه لدعم الغواص لمدة أطول بثلاث إلى أربع مرات من معدات الغوص التقليدية.

كما أخرج وصوّر أفلامًا إخبارية وترويجية ووثائقية، مثل برامج أسماك القرش التلفزيونية التي أنتجها في أواخر الثمانينيات مع ابنه جوردي. أما من الناحية الترفيهية، فقد كان طيارًا ومتسابق سيارات وقوارب بالإضافة إلى غواص.

العمل مع الحيوانات
العمل مع الحيوانات

ومن بين الأفلام الشهيرة الأخرى التي عمل عليها كلاين: مخلوق من البحيرة السوداء، برج الدلو، فليبر، أنت تعيش مرتين فقط، عش ودع غيرك يموت، لا تقل أبدًا مرة أخرى، يوم الدلفين، سبلاش، الفكين، الشرنقة، الهاوية و مثلث برمودا.

تضمنت المسلسلات التلفزيونية المسلسلات الطويلة والمؤثرة مطاردة البحر من 1954 إلى 1963 ، الرجل ذو الستة ملايين دولار، شيبس، ميامي فايس، إكس فايلز و و طلب البحر.

أيضا على ديفرنيت: ستان ووترمان: الرجل الذي أحب أسماك القرش, العبقرية التقنية لبيتر سكونز, كوفيد-19 يزعم أن شيفر هو رائد الكاميرات, وفاة المصور الفوتوغرافي الشهير بروكس

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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