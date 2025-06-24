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يوم آخر في حياة مدرس التصوير الفوتوغرافي تحت الماء

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ليزا كولينز في وضع التدريس
ليزا كولينز (يسار) في وضع التدريس

كيف يبدو العمل كمحترف غوص مستقل؟ ليزا كولينز هي الخيار الأمثل التصوير تحت الماء مدربة في جزر كايمان الكبرى، لكن طريقها من المملكة المتحدة لم يكن دائمًا سهلاً، كما توضح

يا إلهي! ماذا تفعل؟ لا بد أنها وظيفة أحلامي! أسمع هذا كثيرًا - أسبوعيًا تقريبًا - لدرجة أنني أتجاهله وأجيب تلقائيًا: "نعم، أنا محظوظ جدًا!" 

ولكنني أجلس هنا وأكتب هذا، مع سماء زرقاء صافية، محاطة بالنباتات الاستوائية والبحر الهادئ الصافي الجميل على بعد بضع مئات من الأمتار، وأنا أستغرق وقتًا للتفكير حقًا في حياتي كـ التصوير تحت الماء مدرب.

أتذكر دخولي متجر أوشن أوبتكس في شارع ستراند بلندن قبل نحو 30 عامًا، وكنت أشعر بتوتر شديد، لكن بحماس، لاحتمال شراء أول كاميرا للتصوير تحت الماء. لم أكن أعلم حينها أهمية ذلك اليوم لمستقبلي.

بعد أن حصلت على مؤهل غواص المياه المفتوحة PADI في محجر ثوروك في إسيكس، قررت أنني أحب أن أظهر لابنتيّ الصغيرتين جمال العالم تحت الماء عندما نذهب في عطلتنا. 

باعني ستيف وارن في شركة البصريات كاميرتي الأولى وأثارت اهتمامي. الغوص و التصوير تحت الماء سرعان ما أصبح الغوص إدمانًا، حيث كنت أختار العطلات وفقًا للمكان الذي أستطيع فيه الغوص في المياه الأكثر صفاءً ودفئًا والتي تحتوي على الكثير من الحياة البحرية. 

تعلمت ليزا في دورة التصوير الفوتوغرافي تحت الماء التي نظمتها INON في المملكة المتحدة
اكتسبت ليزا مهاراتها من خلال دورة تدريبية لمدربي INON في المملكة المتحدة

بعد مرور 15 عامًا - بعد أن كنت محظوظًا بما يكفي للسفر والغوص في جميع أنحاء العالم، زادت مهاراتي ومعرفتي التصوير تحت الماءلقد أخذت اختبار INON UK التصوير تحت الماء ثم تابع دراسته في نفس المجال ثم بدأ بتدريس المادة في المملكة المتحدة. 

لقد حصلت أيضًا على PADI رقمي التصوير تحت الماء تقييم المدرب، ولكن وجدت أن الدورة علمتني أكثر عن الغوص باستخدام الكاميرا من التقاط الصور تحت الماء، وهو شيء تناولته دورات INON UK. 

لقد طلب العديد من العملاء دورات أطول وتقنيات أكثر تقدمًا، لذا بدأت في حضور ورش العمل في الخارج، مع رحلات إلى مصر، ولانزاروت، والفلبين، وإندونيسيا - كل ذلك أثناء العمل في وظيفة "عادية" في جامعة في ساري. 

لطالما قيل لي إن "مصوري التصوير تحت الماء لا يكسبون ما يكفي من المال للعمل بدوام كامل!". كنت مصممًا على أن أثبت يومًا ما خطأ هؤلاء المشككين، بطريقة أو بأخرى.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

اقتلع حياتي

كنت ادرس التصوير تحت الماء كنت أعمل بدوام جزئي في المملكة المتحدة ولكنني كنت أرغب في المزيد، لذلك عندما طُلب مني الانتقال إلى جزر كايمان للانضمام إلى برنامج Cathy Church الصورة المرفقة المركز كواحد من التصوير تحت الماء لقد استغرق الأمر يومًا واحدًا فقط لاتخاذ قرار باقتلاع حياتي وحياة شريكي والانتقال إلى هناك بعقد مدته ثلاث سنوات.

وأخيرا، حلمي بالعمل بدوام كامل كـ التصوير تحت الماء لقد أصبح المعلم حقيقة! 

موقع الغوص على الشاطئ في جراند كايمان
موقع الغوص على الشاطئ في جراند كايمان

في الواقع، بمجرد تثبيته في الصورة المرفقة المركز، الذي اشتهر لسنوات عديدة باعتباره أحد أفضل الأماكن في منطقة البحر الكاريبي للتعلم التصوير تحت الماءكنت أقوم بتدريس الطلاب عدة مرات في الأسبوع، ولكنني كنت أقضي معظم وقتي في العمل في المتجر وبيع صور المعدات. 

يقع هذا الفندق في فندق Sunset House جنوب مدينة جورج تاون، عاصمة جزر كايمان، حيث تم تدريس جميع دروسي على الشعاب المرجانية الجميلة هناك، خلال ساعات عمل المتجر. 

بعد ساعة أو ساعتين من التدريس في "الفصل الدراسي"، كنت أنا وطلابي ننتقل إلى الغوص على الشاطئ حيث كنت أعلمهم تحت الماء بمساعدة لوح أبيض. 

كان قلبي يغني عندما أنظر إلى جدولي اليومي وأدرك أن لديّ درسًا في ذلك اليوم. شغفي بـ التصوير تحت الماء لقد أسعدني جدًا مشاركة هذه المعرفة. وقضاء الوقت في مياه البحر الكاريبي الصافية والدافئة جعل الأمر أكثر تميزًا.

ليزا (على اليمين) تُدرّس في بيئة "الفصل الدراسي"
ليزا (على اليمين) تُدرّس في بيئة "الفصل الدراسي"

ثم جاء كوفيد. انتقلتُ إلى جراند كايمان في يونيو/حزيران 2019، وبحلول مارس/آذار 2020، أُغلقت الجزيرة أمام الزوار. تلا ذلك إغلاقٌ طويلٌ استمر 18 شهرًا. 

لحسن الحظ، كنتُ مسؤولاً عن التسويق، وتمكنتُ من تعليم العملاء المحليين والدوليين باستخدام زووم. كثيرٌ من الناس، غير القادرين على الغوص، اتخذوا من الأرض تصوير، وحجزت معي دروسًا لتعلم كيفية تصوير المناظر الطبيعية والطيور والحشرات والزهور. 

تم إغلاق صناعة الغوص قسراً لمدة ستة أشهر، ولكن بمجرد إعادة فتحها، تمكنت من تعليم العديد من الغواصين المحليين التصوير تحت الماء.

أسست مجموعة منهم جمعية كايسوب (جمعية كايمان لمصوري تحت الماء)، والتي لا تزال قائمة. شعرتُ بسعادة غامرة لأنني تمكنتُ من نقل معرفتي إليهم. 

الآن، في كل عطلة نهاية أسبوع وأحيانًا في أمسيات أيام الأسبوع، يمكنك العثور على مصورين تحت الماء يتجمعون في معظم مواقع الغوص على الشاطئ في جراند كايمان، ويشاركون اكتشافاتهم للحياة البحرية في ذلك اليوم. 

يذهب العديد من الأشخاص للغوص في مجموعات مكونة من أربعة إلى ستة أشخاص، باحثين في قاع البحر عن الكائنات الحية الكبيرة في بقع الطحالب التي تنمو على قيعان الرمال البيضاء في بعض مواقع الغوص، والفكرة هي "كلما زاد عدد العيون كان ذلك أفضل". 

تصوير ماكرو فائق على رقعة الطحالب
الماكرو الخارق تصوير على رقعة الطحالب

أشعر بقوة تجاه الطفو الجيد ومراقبة التصوير تحت الماء آداب السلوك وتعليمها لطلابي، لذلك من الرائع أن أرى هذا يحدث عند الغوص مع "مجموعة".

من الجانب الآخر

بمجرد إعادة فتح الجزر للزوار، عادت الأمور إلى طبيعتها نسبيًا. ومع اقتراب انتهاء عقدي، بدأتُ أفكر في كيفية تدريس المزيد، وبطريقة أفضل. لحسن الحظ، تواصل معي أحد سكان جزر كايمان لتأسيس شركة تقدم جميع أنواع... تصوير.

سيكون التركيز الرئيسي لشركة Capture Cayman Ltd على التدريس التصوير تحت الماء، ولكن مع الأرض تصوير لديّ شريك نوم، لكنني أعمل بمفردي، لذا لديّ حرية أكبر للتدريس متى وأينما أشاء، بناءً على طلب طلابي.

لم أكن مضطرًا للبقاء في متجر، أو أن أكون مقيدًا بساعات عمل المتجر وموقع غوص واحد على الشاطئ، ما سمح لي بتوسيع نطاق غوصي. من خلال الغوص في وقت فراغي، عرفتُ أن هناك مواقع محددة حول الجزيرة تتميز بتضاريس وموضوعات مختلفة، ما أتاح لي تقديم تجربة أكثر شمولًا للعملاء.

من الشعاب المرجانية الجميلة إلى مناطق السباحة والكهوف، إلى أسماك الراي اللساع والسلاحف وأسماك الراي النسر، إلى الحياة البحرية المتطرفة، إلى حطام السفن والتماثيل تحت الماء، لدى جراند كايمان الكثير لتقدمه للمصورين تحت الماء - في ظروف سهلة مع مياهها الدافئة والصافية.

الشعاب المرجانية الملونة في جزر كايمان
الشعاب المرجانية الملونة في جزر كايمان

لدي الآن عملاء يأتون كل عام، وبعضهم عدة مرات في السنة، لقضاء أسبوع في التقاط الصور تحت الماء معي. 

هناك دائمًا شيء جديد نتعلمه، وتقنيات نعدّلها، ومواضيع مختلفة نكتشفها، وأحدث المعدات التي نتقنها، وأحيانًا قد يقتصر الأمر على تقديم المساعدة في الإضاءة والتركيز. ومن الطلبات المتكررة الأخرى تعليم ما بعد المعالجة، وتعلم تحسين الصور باستخدام برنامجي Lightroom وPhotoshop.

يأتي أحد العملاء من كندا لمدة ثلاثة أشهر كل شتاء كـ "طائر الثلج"، متجنبًا البرد القارس للاستمتاع بمناخ جزر كايمان المثالي، ويحجز من 3 إلى 5 فصول معي في الأسبوع. 

لقد بدأ معي منذ أربع سنوات بكاميرا مدمجة من نوع "نقطة والتقاط"، وتقدم إلى كاميرا DSLR متطورة مع مجموعة متنوعة من العدسات والمصابيح.

في الشتاء الماضي، قضينا الكثير من غوصاتنا في البحث عن الكائنات البحرية، وتصوير الماكرو بأنفٍ حاد. أجد نفسي أتعلم تقريبًا بقدر ما يتعلمه طلابي. صور جاي جولدمان تحت الماء لهذا العام. ويمكن الاطلاع هنا.

لا ضغط

أُدرك أهمية أساليب التدريس، وأُحاول التدريس بأسلوب مُفيد وودود، دون إثقال الطلاب بالمصطلحات التقنية. كثير من الطلاب، من واقع خبرتي، يُريدون فقط أن يتمكنوا من التقاط صور جيدة باستمرار، وأُحاول تبسيط العملية لهم وشرحها بطريقة يسهل عليهم تذكرها والاستفادة منها لاحقًا. 

لا يوجد ضغط للحصول على الكمال صور عندما أقوم بالتدريس - بعد كل شيء، يمكنك الحصول على تعليم مثالي من الناحية الفنية صور هذا أمرٌ سيئٌ لأن التكوين ليس جيدًا. ما أُعلّمه هو الحصول على صورٍ مُرضيةٍ باستمرار، تُسعد طلابي. 

فهم مستوى مهارات الطلاب وتقدمهم أمرٌ أساسي، إذ يكتسب الناس المهارات بسرعات مختلفة، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ تمامًا. لا يوجد ضغط. 

جزر كايمان لديها الكثير من السلاحف
جزر كايمان لديها الكثير من السلاحف

التصوير تحت الماء يتعلق الأمر بالاستمتاع بالغوص بهدوء، وخلق ذكريات تُشاركونها. الأمر لا يقتصر على المنافسة ومن يملك أكبر وأفضل كاميرا. كل طالب يختلف عن الآخر، ولكن إذا خرجوا جميعًا من دروسي وهم يلتقطون صورًا تُسعدهم، فأنا سعيد.

عادةً ما أختار من بين سبعة مواقع غوص على الشاطئ، وأستطيع الغوص في واحد منها دائمًا تقريبًا، باستثناء بعض الحالات النادرة التي تجلب فيها الرياح الشمالية الغربية الأمواج إلى الشاطئ. بعد مناقشة ما يرغب به عملائي، عادةً ما أتحقق من الظروف وأختار أفضل موقع غوص من حيث الأهداف والرؤية والتيار. 

إن العمل في أي وقت وفي أي يوم، من الصباح الباكر إلى الليل، سبعة أيام في الأسبوع، يوفر المرونة اللازمة لجعل الفصول الدراسية أفضل ما يمكن أن تكون حول جداول الطلاب. 

إذا لزم الأمر، أذهب معهم في رحلات غوص بالقارب وأتعاون مع منظمي رحلات غوص محليين متخصصين في التصوير تحت الماء لضمان أفضل المواقع الممكنة لهذا الغرض. هذا يسمح لي باستكشاف المياه السوداء. تصوير الدروس الخصوصية أيضا.

قد يقوم طالب فردي بحجز دورة للمبتدئين لمدة 4-5 ساعات ولكن معظم العملاء يأتون إلى جراند كايمان لقضاء أسبوع من الغوص و التصوير تحت الماء معي. يتراوح نطاقهم من مستخدمي GoPro الجدد (أُدرّس دورة GoPro لمدة ساعتين) إلى مستخدمي الكاميرات المدمجة والمصورين المتقدمين الذين يستخدمون الكاميرات بدون مرآة وكاميرات DSLR.

أحب أن أرى وجوه الطلاب الذين واجهوا صعوبة في السابق في عدم الحصول على صور ضبابية أو رمادية أو زرقاء عندما أصبح لديهم فجأة ليس فقط صور واضحة وملونة ولكنهم وجدوا أنفسهم قادرين على تكرار هذا الإنجاز - ثم يرسلون لي لاحقًا صورًا جميلة لرحلات الغوص اللاحقة. 

التسكع في المكتب
التسكع في المكتب

أو أن يشعر العميل بالاستعداد للخطوة التالية في رحلته بشراء كاميرا أكبر أو أكثر تطورًا. يشعر معظمهم بالتوتر من إنفاق مبالغ طائلة والخوف من كل "الأزرار والعجلات"، لكن رؤيتهم يتعلمون عن كاميراتهم الجديدة ويبدأون بإنتاج صور جديرة بالمسابقات والنشر يمنحني رضا كبيرًا.

وظيفة الحلم؟

وفي النهاية، فإن التدريس يدور حول مشاركة جمال العالم تحت الماء لتوعية الآخرين حول مدى أهمية حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية والعناية بها.

لذا، عندما أُخبر في المرة القادمة أن وظيفتي هي وظيفة أحلامي، أوافق تمامًا على أنني محظوظة. لقد استغرق الأمر سنوات طويلة من العمل الجاد والتعلم والاجتهاد والتضحية، لكنه كان يستحق كل لحظة.

اعتبارًا من الآن، مع الإغلاق الدائم المحزن لكنيسة كاثي الصورة المرفقة مركز، أنا المعلم الوحيد للتصوير تحت الماء في جراند كايمان. بخبرة خمسة عشر عامًا، قضيت ستة منها آلاف المرات في الغوص في مياه كايمان، وأدرّس مئات الدورات، كل يوم هو نعمة أشعر بالامتنان لها حقًا.

كما هو الحال أيضًا مع ليزا كولينز على Divernet: كيف وجدنا مخلوقًا جديدًا في كايمان, نوافذ الطقس, سلسلة النساء, مفاجأة سردينيا, ألور أكوامن, القيادة شمال توباغوانضم إلى ليزا كولينز في Capture Cayman

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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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#askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأشياء مانعًا للضوء من السقوط للأسفل، مما يحجبه.
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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كيف أربط ضوءًا وامضًا بنفسي ليتمكن صديقي من رؤيتي؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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