يعود مهرجان Ocean Film إلى بريطانيا

بدأت الجولة العالمية لمهرجان أفلام المحيط في أستراليا منذ 11 عامًا، ولكنها تقام كل عام في بريطانيا بمجموعة جديدة من الأفلام الوثائقية القصيرة. بالنسبة لعام 2024، يبدأ في 12 سبتمبر في ليدز ويتبعه 25 عرضًا إضافيًا في 21 مكانًا آخر حتى نوفمبر.

تقع المواقع بشكل رئيسي في إنجلترا ولكنها تشمل أيضًا إدنبرة وسوانزي ولاندودنو.

برعاية جمعية الحفاظ على الحياة البحرية، PADI والمركز الوطني لعلوم المحيطات، تجلب الجولة هذا العام ستة أفلام تحت عنوان المحيط إلى الشاشات الكبيرة، يتم عرض كل منها مباشرة بواسطة كومبير. تستمر العروض لأكثر من ساعتين، ويصاحب كل عرض جائزة مجانية.

تبدأ تشكيلة هذا العام بـ الاتصال (12 دقيقة): نشأ المصور وراكب الأمواج مايك كوتس في هاواي، وأقام علاقة وثيقة مع المحيط، لكن هجوم سمك القرش عندما كان عمره 18 عامًا حوله إلى مدافع شغوف بالحفاظ على أسماك القرش، ويستخدم كاميرته لمشاركة قصته

عذراء الجليد (62 دقيقة) هو أطول الأفلام، حيث يرسم رحلة المغامرة المنفردة ليزا بلير وهي تسعى لأن تصبح أول امرأة تبحر منفردة، دون توقف ودون مساعدة حول القارة القطبية الجنوبية. تهدد الظروف الجوية بكارثة، وعليها البحث في كل الموارد الأخيرة في تصميمها على البقاء وإكمال الرحلة (الموافقة المسبقة عن علم: دين كوبمان)

أغنية الحوت (18 دقيقة) فيلم وثائقي يجمع بين الموسيقى والطبيعة، يغوص في عالم الحيتان الحدباء. يأخذ دي جي سام فيلدت استخدام أغنية الحوت لإنشاء أغنية ناجحة على حلبة الرقص، ويرويها عالم الأحياء البحرية نان هاوزر.

نداء البرد (11 دقيقة): ثلاثة رياضيين ينطلقون في مغامرة متعددة الرياضات في أيسلندا لاستكشاف المياه بأشكالها المختلفة. في مواجهة درجات الحرارة المريرة والعواصف الشديدة والرياح القوية في الشتاء الأيسلندي، يركبون الأمواج ويتسلقون الجبال الجليدية ويغوصون حرًا "لمطاردة الخط الدقيق بين الماء المتجمد والسائل" (الصورة: جيمي مارتينيلو)

تيس فيليكس: صورة للفنان (6 دقائق): يستخدم فيليكس الحطام البلاستيكي، البقايا المنسية وغير العادية للحياة اليومية، لإنشاء صور فسيفساء ردًا على الحالة المحفوفة بالمخاطر للمحيطات (الموافقة المسبقة عن علم: فابيان أغيري)

متروبوليس (14 دقيقة) هي نظرة مرحة إلى قلب الحياة اليومية للشعاب المرجانية، بدءًا من طقوس الصباح للإمبراطور ملائكية البحر وحتى الصيد الليلي لسمكة العجائب

التواريخ والأماكن مدرجة في موقع جولة مهرجان المحيط السينمائي، ويمكنك كتاب لحضور العرض. لا يزال من الممكن القيام بجولات الأفلام السابقة شراء للمشاهدة المنزلية.

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