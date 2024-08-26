يعود مهرجان Ocean Film إلى بريطانيا

بدأت الجولة العالمية لمهرجان أفلام المحيط في أستراليا منذ 11 عامًا، ولكنها تقام كل عام في بريطانيا بمجموعة جديدة من الأفلام الوثائقية القصيرة. بالنسبة لعام 2024، يبدأ في 12 سبتمبر في ليدز ويتبعه 25 عرضًا إضافيًا في 21 مكانًا آخر حتى نوفمبر.
تقع المواقع بشكل رئيسي في إنجلترا ولكنها تشمل أيضًا إدنبرة وسوانزي ولاندودنو.
برعاية جمعية الحفاظ على الحياة البحرية، PADI والمركز الوطني لعلوم المحيطات، تجلب الجولة هذا العام ستة أفلام تحت عنوان المحيط إلى الشاشات الكبيرة، يتم عرض كل منها مباشرة بواسطة كومبير. تستمر العروض لأكثر من ساعتين، ويصاحب كل عرض جائزة مجانية.
التواريخ والأماكن مدرجة في موقع جولة مهرجان المحيط السينمائي، ويمكنك كتاب لحضور العرض. لا يزال من الممكن القيام بجولات الأفلام السابقة شراء للمشاهدة المنزلية.