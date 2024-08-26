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يعود مهرجان Ocean Film إلى بريطانيا

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يعود مهرجان أفلام المحيط إلى بريطانيا (أندريه ريريكورا)
يعود مهرجان أفلام المحيط إلى بريطانيا (أندريه ريريكورا)

بدأت الجولة العالمية لمهرجان أفلام المحيط في أستراليا منذ 11 عامًا، ولكنها تقام كل عام في بريطانيا بمجموعة جديدة من الأفلام الوثائقية القصيرة. بالنسبة لعام 2024، يبدأ في 12 سبتمبر في ليدز ويتبعه 25 عرضًا إضافيًا في 21 مكانًا آخر حتى نوفمبر.

تقع المواقع بشكل رئيسي في إنجلترا ولكنها تشمل أيضًا إدنبرة وسوانزي ولاندودنو. 

برعاية جمعية الحفاظ على الحياة البحرية، PADI والمركز الوطني لعلوم المحيطات، تجلب الجولة هذا العام ستة أفلام تحت عنوان المحيط إلى الشاشات الكبيرة، يتم عرض كل منها مباشرة بواسطة كومبير. تستمر العروض لأكثر من ساعتين، ويصاحب كل عرض جائزة مجانية.

تبدأ مجموعة هذا العام بفيلم The Call (12 دقيقة): نشأ المصور وراكب الأمواج مايك كوتس في هاواي، وأقام رابطة عميقة مع المحيط، لكن هجوم سمكة قرش عندما كان في الثامنة عشرة من عمره حوله إلى مدافع شغوف بالحفاظ على أسماك القرش، والذي يستخدم كاميرته لمشاركة قصتهم
تبدأ تشكيلة هذا العام بـ الاتصال (12 دقيقة): نشأ المصور وراكب الأمواج مايك كوتس في هاواي، وأقام علاقة وثيقة مع المحيط، لكن هجوم سمك القرش عندما كان عمره 18 عامًا حوله إلى مدافع شغوف بالحفاظ على أسماك القرش، ويستخدم كاميرته لمشاركة قصته
يعد فيلم Ice Maiden (62 دقيقة) هو الأطول بين الأفلام، حيث يرسم رحلة المغامرة المنفردة ليزا بلير وهي تسعى لأن تصبح أول امرأة تبحر منفردة، دون توقف ودون مساعدة حول القارة القطبية الجنوبية. تهدد الظروف الجوية بكارثة، وعليها البحث في كل الموارد الأخيرة للبقاء على قيد الحياة وإكمال الرحلة (دين كوبمان).
عذراء الجليد (62 دقيقة) هو أطول الأفلام، حيث يرسم رحلة المغامرة المنفردة ليزا بلير وهي تسعى لأن تصبح أول امرأة تبحر منفردة، دون توقف ودون مساعدة حول القارة القطبية الجنوبية. تهدد الظروف الجوية بكارثة، وعليها البحث في كل الموارد الأخيرة في تصميمها على البقاء وإكمال الرحلة (الموافقة المسبقة عن علم: دين كوبمان)
"أغنية الحوت" (18 دقيقة) هو فيلم وثائقي يجمع بين الموسيقى والطبيعة، ويغوص في عالم الحيتان الحدباء. يصور الفيلم دي جي سام فيلدت، مستخدمًا أغنية الحوت لإنشاء أغنية ناجحة على حلبة الرقص، ويرويها عالم الأحياء البحرية نان هاوزر.
أغنية الحوت (18 دقيقة) فيلم وثائقي يجمع بين الموسيقى والطبيعة، يغوص في عالم الحيتان الحدباء. يأخذ دي جي سام فيلدت استخدام أغنية الحوت لإنشاء أغنية ناجحة على حلبة الرقص، ويرويها عالم الأحياء البحرية نان هاوزر.
Call Of The Cold (11 دقيقة): ينطلق ثلاثة رياضيين في مغامرة متعددة الرياضات في أيسلندا لاستكشاف أشكال المياه المتعددة. في مواجهة درجات الحرارة المريرة والعواصف الشديدة والرياح القوية في فصل الشتاء الأيسلندي، يركبون الأمواج ويتسلقون الجبال الجليدية ويغوصون حرًا "لمطاردة الخط الدقيق بين الماء المتجمد والسائل" (الصورة: جيمي مرتينيلو)
نداء البرد (11 دقيقة): ثلاثة رياضيين ينطلقون في مغامرة متعددة الرياضات في أيسلندا لاستكشاف المياه بأشكالها المختلفة. في مواجهة درجات الحرارة المريرة والعواصف الشديدة والرياح القوية في الشتاء الأيسلندي، يركبون الأمواج ويتسلقون الجبال الجليدية ويغوصون حرًا "لمطاردة الخط الدقيق بين الماء المتجمد والسائل" (الصورة: جيمي مارتينيلو)
تيس فيليكس: صورة فنان (6 دقائق): يستخدم فيليكس الحطام البلاستيكي، البقايا المنسية وغير العادية للحياة اليومية، لإنشاء صور فسيفساء استجابة للحالة المحفوفة بالمخاطر لمحيطاتنا (الموافقة المسبقة عن علم: (فابيان أغيري)
تيس فيليكس: صورة للفنان (6 دقائق): يستخدم فيليكس الحطام البلاستيكي، البقايا المنسية وغير العادية للحياة اليومية، لإنشاء صور فسيفساء ردًا على الحالة المحفوفة بالمخاطر للمحيطات (الموافقة المسبقة عن علم: فابيان أغيري)
متروبوليس (14 دقيقة) عبارة عن نظرة مرحة إلى قلب الحياة اليومية للشعاب المرجانية، بدءًا من طقوس الصباح للإمبراطور ملائكية البحر وحتى الصيد الليلي لسمكة العجائب.
متروبوليس (14 دقيقة) هي نظرة مرحة إلى قلب الحياة اليومية للشعاب المرجانية، بدءًا من طقوس الصباح للإمبراطور ملائكية البحر وحتى الصيد الليلي لسمكة العجائب

التواريخ والأماكن مدرجة في موقع جولة مهرجان المحيط السينمائي، ويمكنك كتاب لحضور العرض. لا يزال من الممكن القيام بجولات الأفلام السابقة شراء للمشاهدة المنزلية.

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا وبمعارض جديدة.


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https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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العناية بالقدم أثناء الغوص #الغوص #كيفية

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything

@دينيسب8426
#askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غوص لي بالبدلة الجافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! دينيس

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روابط

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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