جاين جينكينز - "الغوص في حديقتي الخلفية"

سيكون المصور تحت الماء جاين جينكينز موجودًا الصورة المرفقة المرحلة في اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني في سبتمبر، وسوف تناقش فرص الغوص الرائعة التي تقع "في حديقتها الخلفية" من المياه المحلية.

جين جينكينز ولدت ونشأت في ويلز، وتعلمت الغوص في المياه الباردة على طول الساحل الويلزي الوعر قبل أن تنتقل إلى أستراليا في عام 1973. وقد شاركت بنشاط في العديد من جوانب صناعة الغوص لأكثر من أربعة عقود.

جاين هو مساهم تحريري منتظم في غواص أستراليا ونيوزيلنداوقد فازت صورها تحت الماء بالعديد من الجوائز.

جين هي زميلة فخورة في نادي المستكشفين الدولي، وهي واحدة من ثلاثة أستراليين فقط تم إدخالهم إلى قاعة مشاهير الغواصات.

لقد كانت قاضية لعدة سنوات صور المسابقات، بما في ذلك الصورة المرفقة مسابقة يوم المحيطات العالمي التي تنظمها الأمم المتحدة.

جاين جينكينز - "الغوص في حديقتي الخلفية" 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.