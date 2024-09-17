معرض GO للغوص في ANZ هو معرض لا بد منه للمصورين تحت الماء

في الافتتاحية اذهب لعرض الغوص ANZ، الذي سيقام في ساحة المعارض في سيدني في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر - ومع الدخول مجاني تماما - تم وصفه بأنه ضروري للمصورين تحت الماء، سواء كنت بدأت رحلتك للتو أو كنت من المصورين المحترفين.

سيحضر الحدث مجموعة من المصورين والمعلمين المشهورين عالميًا في مجال التصوير تحت الماء. الصورة المرفقة المسرح والفائزين بالجوائز المرموقة جوائز تحت الماء في أستراليا 2024 سيتم تقديم المسابقة بعد ظهر يوم السبت. فيما يلي بعض العروض التي أقيمت على المسرح خلال عطلة نهاية الأسبوع:

نايجل مارش هو الرجل الذي يقف وراء الحياة البحرية الأسترالية الفريدة من نوعها في ANZ's Scuba Diver

نايجل مارش

نايجل مارش، الذي تعد ميزات الحياة البحرية الأسترالية الفريدة في Scuba Diver Australia ونيوزيلندا من المفضلات لدى القراء، سيكون على الصورة المرفقة المرحلة في اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

نايجل هو مصور فوتوغرافي مستقل تحت الماء ومصور صحفي مقيم في بريسبان. نُشرت أعماله في العديد من المجلات والصحف والكتب في أستراليا وخارجها.

لقد قام بالغوص على نطاق واسع حول أستراليا، وخاصة الحاجز المرجاني العظيم وبحر المرجان، وأخذته رحلاته عبر آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي ومنطقة البحر الكاريبي. كما فازت صوره تحت الماء بعدد من مسابقات التصوير الفوتوغرافي الدولية.

تطور شغف نايجل بالغوص والبيئة البحرية منذ سن مبكرة أثناء ممارسة الغطس على الشواطئ قبالة مسقط رأسه في سيدني، أستراليا. أدى تعلم الغوص في عام 1983 إلى زيادة اهتمامه بالحياة البحرية، وسرعان ما كان يشارك تجاربه مع الآخرين، ويقدم عروض الشرائح ويكتب مقالات للمجلات - نُشرت مقالته الأولى في عام 1983.

وقد أنتج نايجل منذ ذلك الحين آلاف المقالات لمجلات الغوص والسفر والطيران حول العالم، مع التركيز على موضوعاته المفضلة - الأسماك والغوص وأسماك القرش وحطام السفن والحياة البحرية والسفر.

شارك نايجل أيضًا في تأليف كتابين إرشاديين للغوص مع نيفيل كولمان، مواقع الغوص في الحاجز المرجاني العظيم والبحر المرجاني (نيو هولاند 1996) والغوص في أستراليا (إصدارات بيريبلس 1997). وقد نشر أيضًا كتابًا بنفسه - HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (نايجل مارش) تصوير 2011).

على مدار السنوات العشر الماضية، كان نايجل مشغولًا بالعمل على سلسلة من كتب الأطفال حول مواضيع متعلقة بالبحر (من الألف إلى الياء لأسماك القرش والأشعة، واستكشاف حطام السفن، والسرطانات والقشريات، والأسماك الغريبة والغريبة) وسلسلة من أدلة الغوص والكتب البحرية. كتب الحياة (كورال وندرلاند، الغوص في الوحل، تحت الماء في أستراليا، الغوص مع أسماك القرش، لقاءات قريبة مع الحياة البحرية) لناشري نيو هولاند.

سيقدم بريت لوبوين بعض الأفكار حول التصوير تحت الماء تقنيات

بريت لوبوين

سيعرض المصور الفوتوغرافي تحت الماء الحائز على جائزة بريت لوبوين صوره الرائعة على سطح الماء الصورة المرفقة المرحلة في الافتتاحية اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

بريت هو مصور فوتوغرافي شغوف ومهتم بالبيئة يقيم في سيدني، وقد نشأ على الممرات المائية لنهر بورت هاكينج في الضواحي الجنوبية للمدينة، ورأى حبه للغوص يتشكل بالفعل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أثناء عمله في متجر الغوص المحلي.

بحلول عام 2010، بدأ يهتم بشدة بـ التصوير تحت الماء واشترى غلاف الكاميرا DSLR الأول الخاص به.

منذ رحلته الأولى للسباحة مع الحيتان الحدباء في تونجا، أصبح مدمنًا عليها تمامًا.

شغفه بـ تصوير لا ينافسه إلا شغفه بالسفر إلى أماكن غريبة.

سواء كان يصور أسماك القرش الحريرية في حدائق الملكة في كوبا، أو طيور البطريق في أنتاركتيكا، أو الدببة القطبية في القطب الشمالي، أو الحيتان القاتلة في النرويج، أو الفقمة في ناروما، فإن بريت يتأكد دائمًا من تمثيل الحياة البحرية في عنصرها الطبيعي، دون شيطنة أو تضخيم حيوان من أجل جذب الانتباه إلى صورة لأسباب خاطئة.

تماشيًا مع حبه للمحيطات وسكانها، يعد بريت أيضًا مدافعًا قويًا عن حماية محيطاتنا وبيئتنا من خلال زيادة الوعي حول الاستخدام المفرط والطلب على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

بريت هو سوني فخور رقمي مدافع عن التصوير الفوتوغرافي، وسفير إسكان Isotta تحت الماء، وعضو في نادي المستكشفين، وعضو في جمعية فناني المحيط، ومصور مشارك/مقيم سابق في Ocean Geographic.

بريت هو أيضًا مالك UW Images، الموزع لـ التصوير تحت الماء المعدات.

فازت صوره بالعديد من الجوائز الدولية تصوير وقد حازت على جوائز وتم نشرها في جميع أنحاء العالم.

سيتحدث دون سيلكوك عن لقاءات الحيوانات الكبيرة

دون سيلكوك

غواص سكوبا أستراليا ومحرر السفر الأول في نيوزيلندا دون سيلكوك سوف يأخذ إلى الصورة المرفقة المرحلة في الافتتاحية اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر للحديث عن افتتانه بالحيوانات الكبيرة.

دون هو مصور فوتوغرافي أسترالي تحت الماء ومصور صحفي مقيم في جزيرة بالي في إندونيسيا، وقد انضم إلى فريق Scuba Diver ANZ كمحرر أول للسفر في عام 2020.

أصله من المملكة المتحدة، بدأ دون الغوص في أوائل الثمانينيات أثناء إقامته وعمله في البحرين، في الخليج العربي، وأصبح BSAC Advanced مدير المشاريع وضابط الغوص.

انتقل إلى أستراليا في عام 1991 مع عائلته الصغيرة، حيث طور شغفه الدائم بالموسيقى التصوير تحت الماء و سفر الغوص.

وقد قام دون بالغوص على نطاق واسع في بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا على مدى السنوات الـ 25 الماضية، ويعتقد أن البلدين يتمتعان بأفضل أماكن الغوص الاستوائي في العالم. نشر Scuba Diver ANZ مؤخرًا العدد 13th مقال في سلسلة عن الغوص PNG، وما يليه قضية سوف يكون 5th في سلسلة مماثلة يكتب دون عن الغوص في إندونيسيا.

منذ حوالي 15 عامًا، التقط دون ما يصفه بـ "الحشرة الحيوانية الكبيرة" عندما ذهب إلى جنوب أستراليا لأول مرة لتصوير أسماك القرش البيضاء الكبيرة، وفي العام الماضي، التقط 15 صورةth رحلة هناك…

وفي ما بين ذلك، قام بتصوير وكتب عن النمر، وأسماك المطرقة الكبيرة، وأسماك القرش المحيطية ذات الطرف الأبيض في جزر البهاما؛ سمك المانتا المحيطي، وأسماك القرش الزرقاء، وأسماك قرش الحوت، والتماسيح الأمريكية، والمارلن المخطط في المكسيك؛ الحيتان الصائبة الجنوبية في الأرجنتين، والحيتان الحدباء الجنوبية في تونغا، وحيتان العنبر في جزر الأزور.

أثناء الوباء، انخرط دون في الغوص الفني وأكمل مؤخرًا شهادة TDI Extended Range لتأهيله لمسافة 55 مترًا استعدادًا لرحلات تقنية مخصصة لتصوير حطام السفن في جزر سليمان وبيكيني أتول، والتي ستظهر في الإصدارات القادمة من Scuba Diver ANZ .

سيتحدث مايك سكوتلاند عن الحياة البحرية الأسترالية

مايك اسكتلندا

سيركز محرر Dive Log Australia والمصور تحت الماء Mike Scotland على علم الأحياء البحرية "في البرية" في الصورة المرفقة المرحلة في الافتتاحية اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

بدأ مايك الغوص في عام 1976 ونجح في الحصول على شهادة PADI معلم تصنيفها عام 1982. فضلا عن تدريس أكثر من 1,000 غواص. قام مايك بـ 7,000 غطسة وفاز بجوائز عن صوره في U/W.

شغفه الرئيسيان هما التصوير تحت الماء والبيولوجيا البحرية. يكتب عن الاحتفال بالحياة البحرية جنبًا إلى جنب مع مغامرة الغوص. نشر مايك كتابه "علم الأحياء البحرية في البرية" كخدمة للغواصين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن البحر. ويضم صورًا قياسية للبطاقات البريدية مع بحث متعمق. وهو يقوم حاليًا بكتابة سلسلة عن بيولوجيا الأسماك وأسماك القرش، والتي سيدرجها في كتاب جديد العام المقبل.

علم الأحياء البحرية في البرية

أفضل طريقة لإشعال شغفك بالغوص هي معرفة المزيد عن الحياة البحرية الرائعة التي نصادفها. أثناء فترة عمله في الصورة المرفقة في هذه المرحلة، سيكشف مايك عن العديد من الرؤى المذهلة التي لاحظها على مدار 48 عامًا من الغوص النشط والتي ستحفزك على الغوص.

مايك هو مدرس محترف وأحد أشهر مصوري المناطق تحت الماء في أستراليا. ستدعم هذه المحاضرة صوره الرائعة التي جمعها من أكثر من 100 رحلة استكشافية إلى الحاجز المرجاني العظيم والمحيط الهادئ.

ستتحدث تاليا جريس عن التجريد التصوير تحت الماء

تاليا جريس

ستكون المصورة الفوتوغرافية تحت الماء المشهورة عالميًا والتي تعلمت ذاتيًا، تاليا جريس، حاضرة في الصورة المرفقة المرحلة في اذهب لعرض الغوص ANZ نتحدث عن الصور المجردة تحت الماء.

ولدت ونشأت في مناطق المدن الساحلية في الضواحي الشرقية لسيدني، وقد انفجر تقديرها للحياة في المحيط أثناء الغوص في منطقة نينجالو ريف، واشنطن.

وقالت: "إن فهم التنوع الغني والوفرة في العالم تحت الماء في بلادنا قد أدى إلى تغيير المفتاح الذي جعل من الضروري بالنسبة لي أن آخذ كاميرا تحت السطح في أقرب وقت ممكن".

"ليس فقط لكي أكون قادرًا على إعادة إنتاج بعض اللحظات الجميلة التي تقدمها الطبيعة، ولكن أيضًا لكي أكون قادرًا على أن أفهم بنفسي تمامًا الألوان الحقيقية والتعقيدات التي شهدتها".

أدركت تاليا، التي كانت دائمًا تلتقط اللحظة عندما تتكشف، أن دورها في الغوص قد تغير، وفي الوقت الحاضر تجد أنه من المستحيل الغوص دون النظر من خلال العدسة.

فازت تاليا بقسم Compact Division لعام 2019 من Ocean Art، وأفضل مصور ناشئ لعام 2023 لـ Ocean Geographic، Head On. الصورة المرفقة مهرجان، فئة المناظر الطبيعية 2023، الشواطئ الشمالية تحت الماء الصورة المرفقة مسابقة 2023، وأفضل مصور تحت الماء لهذا العام (UPY) لفئة الماكرو في عام 2024.

مجردة التصوير تحت الماء

سوف تتحدث تاليا عن الملخص التصوير تحت الماء - تقديم مقدمة موجزة عن سبب حبها للتجربة كغواصة في سيدني، ومناقشة الأساليب والتقنيات العديدة المختلفة التي تستخدمها للتعمق في هذه الحرفة.

ستقدم بعض الأمثلة على اللقطات التي التقطتها باستخدام تقنيات مختلفة، وتناقش الإعدادات ومتطلبات المعدات اللازمة لتنفيذها.

سيقدم نيكولاس ريمي المشورة بشأن صور تقنيات

نيكولا ريمي

سيتوجه المصور الفرنسي الأسترالي تحت الماء نيكولا ريمي، المقيم الآن في سيدني، إلى الحدث الصورة المرفقة المرحلة في معرض GO Diving Show ANZ في سبتمبر.

حصلت صور نيكولاس على أكثر من 40 جائزة دولية، بما في ذلك الفائزين بفئات المحيط المرموق تصوير الجوائز، فن المحيطات، DPG Masters، أفضل صور جغرافية للمحيطات لهذا العام والطبيعة العالمية تصوير الجوائز.

وقد ظهرت صوره في وسائل الإعلام الرئيسية مثل بي بي سي، وسي إن إن، وفوربس، بالإضافة إلى أهم وسائل الإعلام المتخصصة تصوير وسائل الإعلام.

هو مؤسس نادي تحت الماءو online تصوير المدرسة والمجتمع، والتي تضم حاليًا أعضاء في 12 دولة. يمكن لأعضاء النادي الوصول إلى الدورات التدريبية الذاتية ومنتديات الدعم والندوات الشهرية عبر الإنترنت، حيث يقوم نيكولاس وغيره من المصورين المشهورين بالتدريس تصوير دروس متقدمة.

مدفوعًا بشغفه بالتدريس تصويرنيكولاس متحدث عام متمرس. بالإضافة إلى الندوات عبر الإنترنت الشهرية لنادي الغوص، تتم دعوته بانتظام للتحدث في عروض الغوص، التصوير تحت الماء الجمعيات وأندية الغوص.

منجز صور- صحفي، قام نيكولاس بتأليف عشرات المقالات المنشورة في وسائل الإعلام الدولية للغوص. وهو محرر ميداني ل DivePhotoGuide.com، ومساهم منتظم في Plongez! مدونة (فرنسا) والغواص مدونة (المملكة المتحدة وأستراليا/نيوزيلندا)، حيث يكتب عن الحياة البحرية والسفر وتقنيات ومعدات التصوير الفوتوغرافي.

يتعاون نيكولاس مع معدات الغوص و تصوير العلامات التجارية لاختبار المنتجات والمراجعات الميدانية. وهو معروف بالكتابات التفصيلية والعميقة التي ألفها، حيث عمل مع علامات تجارية مثل Nauticam وMares وNikon Australia وRetra UWT، على سبيل المثال لا الحصر.

نيكولاس هو سفير Nauticam. يقوم حاليًا بالتصوير باستخدام كاميرا Nikon Z9 في مبيت Nauticam NA-Z9 وبصرياته المفضلة هي نظام Nauticam EMWL وNauticam FCP-1، على الرغم من أنه يستخدم أيضًا WWL-C عندما يكون الحجم والوزن أمرًا أساسيًا.

تشكل أجهزة إعادة التنفس جزءًا أساسيًا آخر من مجموعة أدوات الغوص الخاصة بنيكولاس: فقد أمضى أكثر من 1,300 ساعة في التقاط الصور أثناء الغوص إما في rEvo CCR أو Mares Horizon SCR، وظل في مكانه لمدة ثلاث إلى أربع ساعات من الغطس. نيكولا شغوف بهذه الآلات، التي يرى أنها تشغل مساحة متزايدة في صناعة الغوص.

معرض GO للغوص في ANZ هو حدث لا بد منه للمصورين تحت الماء 8

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وحمام سباحة توضيحي وحوريات البحر وغير ذلك الكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.