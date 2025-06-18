اربح هاتف Symbios في مسابقة التصوير Halcyon

تدعو شركة Halcyon Dive Systems مصوري الغوص في جميع أنحاء العالم لالتقاط ومشاركة الصور المفضلة تحت الماء من خلال تطبيق الشركة المصنعة للمعدات في فلوريدا في الفترة من الآن وحتى 31 يوليو من هذا العام.

ال صور يجب أن تتميز بمعدات Halcyon ويجب نشرها مباشرة على تطبيق هالسيون، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، باستخدام الهاشتاج #MyHalcyon.

سيتم مراجعة المنشورات الخمسة الأكثر إعجابًا بحلول تاريخ الإغلاق بواسطة فريق Halcyon، والذي سيختار فائزًا واحدًا لتلقي هاتف سيمبيوس الكمبيوتر.

هاتف Symbios المستخدم مع تطبيق Halcyon (Arkadiusz Srebnik)

غوص هالسيون الجديد-الكمبيوتر يمكن إقرانها بالتطبيق لتوفير ميزات تشمل محاكاة الغوص وتحميل الملفات الشخصية والمزامنة عبر الأجهزة.

يقول أوري جيه براون، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة: "أردنا أن نحتفل ونكون جزءًا من شغف وإبداع مجتمع الغوص".

"لا يربطنا تطبيق Halcyon بنظام Symbios البيئي فحسب، بل إنه أيضًا مساحة حيث يمكن للغواصين التواصل والحصول على الإلهام، والآن، الفوز بمعدات رائعة من خلال مشاركة اللحظات الملتقطة التي تلهمهم وتخلق ذكريات تدوم طويلاً."

سيتم إطلاق مسابقة جديدة بنفس النهج، ولكن بمواضيع وجوائز مختلفة كل شهرين. المسابقات مفتوحة لجميع مستخدمي تطبيق هالسيون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، مع الاطلاع على الشروط والأحكام. هنا.

أيضا على ديفرنيت: تستهدف شركة HALCYON المدربين باستخدام نظام Symbios, يربط HALCYON الغواصين بنظام Symbios البيئي, هالسيون تُعيد صياغة علامتها التجارية: "مظهر جديد، مغامرة جديدة"