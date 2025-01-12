مسابقة صوت المحيط جارية

ADEX صوت المحيط هو صورمسابقة الفيديو والفنون المرتبطة بمعرض آسيا للغوص (ADEX) السنوي في سنغافورة، والذي يقال إنه أكبر معرض للغوص وأطوله عمراً في آسيا.

سيقام مهرجان ADEX Ocean Festival 4 في الفترة من 6 إلى 2025 أبريل، وسيختتم باختيار لجنة التحكيم للفائزين والوصيفين في فئات المسابقة المختلفة مباشرة على خشبة المسرح. كما سيختارون الفائز بجائزة Best of Show الشاملة.

يُخصص مهرجان هذا العام لرأسيات الأرجل في ما يوصف بأنه "احتفال بسلوك الحياة البحرية"، في حين يتضمن مهرجان ADEX Voice of the Ocean 2025 كل من رأسيات الأرجل وسلوك الحيوان ضمن فئاته - الفئات الأخرى هي المناظر المائية والأعمال الفنية والأفلام القصيرة.

وتضم لجنة التحكيم كل من بيركلي وايت، وإيرين كوغلي، وكاي بيرن ليم، ونيكولاس ريمي، وروبرت ستانسفيلد، وويليام تان، إلى جانب عالمة الأحياء البحرية كلوي هارفي، المديرة التنفيذية لمؤسسة ريف وورلد، والتي تعمل كمستشارة خاصة بشأن سلوك الحيوان.

الجائزة الكبرى عبارة عن غلاف Seacam تحت الماء بقيمة تصل إلى 10,000 دولار أمريكي. مزيد من المعلومات حول المسابقة متاحة ويمكن تقديم المشاركات، التي تبلغ تكلفتها 10 دولارات أمريكية لكل مشاركة، من خلال دليل الغوص الموقع حتى الأول من مارس من هذا العام.

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