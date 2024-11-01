مسابقات التصوير الفوتوغرافي UPY وDPG مفتوحة الآن

سيتم إطلاق مسابقتين رئيسيتين للتصوير تحت الماء في بداية شهر نوفمبر - مسابقة المصور تحت الماء للعام 2025 في المملكة المتحدة ومسابقة DPG Masters للتصوير تحت الماء 2024 من جميع أنحاء المحيط الأطلسي، والتي تركز بشكل أكبر على الجوائز الكبرى وتتضمن التصوير بالفيديو.

تفتح مسابقة UPY، التي تؤكد على المكانة المرموقة وردود الفعل، أبوابها للمشاركات من الآن وحتى الرابع من يناير. ويقول رئيس لجنة التحكيم أليكس موستارد: "تعد مسابقة UPY المسابقة الأكثر أهمية للمصورين تحت الماء، وهي مليئة دائمًا بالصور المذهلة التي يتم الكشف عنها لأول مرة".

"يصادف عام 2025 مرور 60 عامًا منذ أن حصل فيل سميث لأول مرة على لقب مصور العام تحت الماء. واليوم أصبحت المسابقة دولية حقًا، حيث تأتي الصور الفائزة من جميع أنحاء العالم. وقد تم التقاط آخر ثلاث صور فائزة تحت الجليد في المحيط المتجمد الشمالي، وفي مياه نهر الأمازون الملطخة بالعفص، وفي الليل بالقرب من خط الاستواء في جزر المالديف.

"المسابقة مفتوحة لجميع أنماط التصوير تحت الماء"وقد حصلت الصور الملتقطة في المناجم المغمورة بالمياه وحتى حمامات السباحة على جوائز في وقت سابق."

إن الإضافة الجديدة هي فئة الشعاب المرجانية، والتي تعكس الموائل التي تحتوي على "أكثر التركيزات الملونة وأعلى مستويات الحياة على كوكبنا، ولكنها موجودة أيضًا على حافة أزمة المناخ".

وتشمل الفئات الاثنتي عشرة الأخرى زاوية واسعة، وماكرو، وحطام السفن، والسلوك، والصورة الشخصية، والأسود والأبيض، والمدمجة، والصاعدة، وثلاثة أقسام للمياه البريطانية، للزاوية الواسعة، والماكرو، والعيش معًا، إلى جانب مؤسسة Save Our Seas Foundation للحفاظ على البيئة البحرية.

تتضمن المسابقة نظام نتائج مصمم خصيصًا، حيث يقدم ملاحظات للمصورين حول مدى تقدم كل صورة في المسابقة، حتى يستفيد جميع المشاركين من المشاركة. كما يتم نشر تعليقات الحكام التفصيلية مع المشاركات الفائزة.

وتتكون لجنة التحكيم كالعادة من المصورين موستارد، وبيتر رولاندز، وتوبياس فريدريش، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز في مايفير بلندن.

تبلغ رسوم الاشتراك 20 جنيهًا إسترلينيًا، أو 35 جنيهًا إسترلينيًا، أو 45 جنيهًا إسترلينيًا لما يصل إلى ثلاث صور، أو 10 صور، أو 20 صورة على التوالي عبر الفئات (باستثناء الحفاظ على البيئة البحرية، والتي تكون مجانية لما يصل إلى خمس مشاركات). يمكنك العثور على تفاصيل حول كيفية الدخول هنا،

مسابقة التصوير تحت الماء DPG Masters

الفائز الإجمالي ببطولة DPG Masters لعام 2023 كان سليمان العتيقي (DPG Masters)

وفي الوقت نفسه، تم فتح مسابقة DPG Masters Underwater Imaging لعام 2024 أيضًا للمشاركات من المصورين ومصوري الفيديو تحت الماء على جميع المستويات - مع صندوق من الغوصمنتجعات مميزة وجوائز معدات التصوير التي تبلغ قيمتها أكثر من 80,000 ألف دولار أميركي.

يمكن للمشاركين في هذه المسابقة التنافس في تسع فئات: التقليدي، الماكرو، الزاوية الواسعة، فوق وتحت، الحفاظ، المياه السوداء، المحفظة، الفيلم المدمج والفيلم القصير.

سيُتوَّج الآن صانع الصورة التي تظهر في أعلى القائمة بين الفائزين بالفئات بلقب DPG Grand Master لعام 2024 (كانت الجائزة في السابق مخصصة لـ "أفضل عرض"). يفوز هذا الشخص بجائزتي أفضل رحلة وأفضل معدات.

يقول منظمو المسابقة جو تيبر وإيان بونجسو سيلدروب: "إن مجموع الجوائز هو الأكبر على الإطلاق، مع رحلات غوص مذهلة ومعدات تصوير متاحة للفوز بها. وتمنح فئاتنا التسع القياسية للهواة والمحترفين على حد سواء فرصة الفوز، بغض النظر عن تخصصهم أو نظام الكاميرا الخاص بهم.

"نحن سعداء أيضًا بمنح لقب جديد للفائز الشامل - DPG Grand Master - ونحن على يقين من أن لجنة التحكيم لدينا ستواجه صعوبة في اختياره من بين جميع المشاركين الموهوبين."

بالنسبة للغواصين ذوي النظرة الثاقبة الذين اعتقدوا أن صورة أخرى غير تلك المعروضة أعلاه كانت الفائزة الصريحة لعام 2023، فذلك لأن ماركو جارجيولو لم يمتثل لقواعد المسابقة. تم نشر صورته لاحقًا غير مؤهل وألغيت الجائزة، مع سليمان العتيقي و تمني الافضل الدخول في الثغرة.

نتيجة لهذه الحادثة، للمسابقة الأخيرة دي بي جي (DivePhotoGuide) عينت رئيسًا للجنة التحكيم للانضمام إلى القضاة في "فحص الصور بعناية أكبر من أي وقت مضى".

كما كان الحال من قبل، سيتم التبرع بـ 15% من عائدات المشاركة لجهود الحفاظ على البيئة البحرية. تبلغ تكلفة المشاركة 10 دولارات أمريكية (7.80 جنيه إسترليني) لكل صورة أو مقطع فيديو، وتغلق المسابقة لتقديم المشاركات في 31 ديسمبر، مع التفاصيل الكاملة حول ماسترز DPG 2024 موقع.

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