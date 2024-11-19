مشاهد تحت الماء لتعزيز الوعي بجزر البليار 

المسابقة السنوية الخامسة لرياضة MARE في بحر البليار والبحر الأبيض المتوسط تصوير أعلنت اللجنة المنظمة لـ"مسابقة الصوت والصورة للحفاظ على بحر البليار" عن أسماء الفائزين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. وأقام منظمو "المسابقة السمعية والبصرية للحفاظ على بحر البليار" حفل توزيع الجوائز في ميركادال بجزيرة مينوركا.

وقد تنافس مائتا مصور تحت الماء في فئات فرعية من أقسامها "المحترفون البالغون" و"الهواة البالغون" و"الشباب"، حيث قدموا حوالي 1,400 صورة، وتنافسوا على جوائز نقدية بقيمة 10,000 آلاف يورو ومعدات تحت الماء. وكان هناك 26 فائزًا بالجوائز، بما في ذلك جوائز شرفية لمشاركات في فئات المناطق البحرية المحمية وجودة المياه الإضافية.

تألفت لجنة التحكيم من خبيرة الحفاظ على البيئة ديبورا موريسون، صور- الصحفي وصانع الأفلام الوثائقية بيب بونيت والمصور تحت الماء رافائيل فرنانديز كاباليرو، وسيشكل العمل الذي اختاروه جزءًا من معرض من المقرر أن يتجول في جزر البليار خلال عام 2025.

وقال توني بيريانو، مدير المشاريع المستدامة في مجلس جزيرة مينوركا، للمتسابقين والرعاة: "عندما تصبح التحديات البيئية التي تواجه بحرنا واضحة بشكل متزايد، فإن التزام كل منكم يكتسب أهمية فريدة. هذه المسابقة ليست مجرد عرض للمواهب الفنية، بل إنها أيضًا دعوة قوية للحفاظ على العالم الطبيعي واحترامه".

خبير بالغ

الغاق والزبيدي (فيكتور دي فاليس إيبانيز)

مناظر ايبيزا (أينهوا إيزكورا)

احفظ البوسيدونيا (كلاوديو بالميزارنو)

مارغليدا البحر (نيستور كاردا أروكا)

هواة الكبار

ريشة منفضة (إيفان رويز لوبيرا)

تشريح الأسماك بعد الوفاة (سيزار فيسينتي جارسيا)

فرس البحر (خوسيه سالميرون بيريز)

صانع المقابض (فرناندو استاريلاس كالديرون)

هوائيات (أليكس موريل)

شبـاب

غابة الأشواك (كاتي بلا كل، 10)

موراي التكافل (كينزو سيجورا باراخاس، 12)

البرنقيل (لونا ماس إسكانديل، 13)

أجنحة التنين (جوان بلا توس، 13)

الحياة الجديدة (بابلو أنخيل وينهام مارتينيز، 15 عامًا)

المناطق البحرية المحمية

الآن تراني، والآن لا تراني (تاتو دامياني)

نظرات متقاطعة (توني خوان)

تحت الأمواج (كزافييه ماس فيرا)

جودة المياه

ممر رملي (فيكتور دي فاليس إيبانيز)

حوارات في شفق قنديل البحر (ثيو بيلافونتي)

واحة الألوان في بحر البليار (بيدرو رييرا لومبارت)

تصويت شعبي

الصورة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات العامة (350 من 3,376) لم تكن ضمن اختيارات لجنة التحكيم - بل كانت في نهاية الصيف بقلم ميغيل جوميلا.

في نهاية الصيف (ميغيل جوميلا)

تم إنشاء MARE وتم دعمها مالياً من قبل مؤسسة ماريليس لزيادة الوعي بشأن الحاجة إلى الحفاظ على بحر البليار، ويقال إن هذا المشروع مدعوم من قبل معظم هيئات الحفاظ على جزر البليار وتسعة من مراكز الغوص فيها.

وتقول منظمة MARE إنه منذ بدء المسابقة في عام 2020، تم التبرع بما يقرب من نصف الصور التي تلقتها والتي يزيد عددها عن 5,000 صورة لاستخدامها لأغراض الحفاظ على البيئة.

وقال مدير مؤسسة ماريليس أنيول إستيبان: "هناك مئات الصور التي تظهر لنا جمال كل شيء تحت البحر، ولكنها تذكرنا أيضًا بالضغط المتزايد على هذا النظام البيئي والحاجة الملحة إلى توحيد الجهود لحمايته".

"لقد سبق أن قلنا ذلك في العام الماضي، ومن المؤسف أننا لا نستطيع تحديث هذه البيانات لأن الحماية لم تتزايد: 0.07% فقط من البحر الذي يحيط بنا محمي بشكل كبير، في حين أن الأنواع مثل إسكاتو وقد اختفت مؤخرا بعض الأسماك مثل سمك القيثارة، وأصبحت بعض الأسماك الأخرى مثل فرس البحر نادرة الوجود.

"تحتفل MARE بالحياة البحرية بشغف والتزام، ولكنها تحثنا أيضًا على العمل. لقد حان الوقت للعمل معًا لإعادة ملء مياهنا بالحياة والأمل للأجيال القادمة!" المزيد حول مسابقة MARE السنوية.

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