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مشاهد تحت الماء لتعزيز الوعي بجزر البليار 

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حارس بقايا Ses Llumetes (بيدرو رييرا لومبارت)، أحد الفائزين في فئة الخبراء البالغين
حارس بقايا Ses Llumetes (بيدرو رييرا لومبارت)، أحد الفائزين في فئة الخبراء البالغين

المسابقة السنوية الخامسة لرياضة MARE في بحر البليار والبحر الأبيض المتوسط تصوير أعلنت اللجنة المنظمة لـ"مسابقة الصوت والصورة للحفاظ على بحر البليار" عن أسماء الفائزين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. وأقام منظمو "المسابقة السمعية والبصرية للحفاظ على بحر البليار" حفل توزيع الجوائز في ميركادال بجزيرة مينوركا. 

وقد تنافس مائتا مصور تحت الماء في فئات فرعية من أقسامها "المحترفون البالغون" و"الهواة البالغون" و"الشباب"، حيث قدموا حوالي 1,400 صورة، وتنافسوا على جوائز نقدية بقيمة 10,000 آلاف يورو ومعدات تحت الماء. وكان هناك 26 فائزًا بالجوائز، بما في ذلك جوائز شرفية لمشاركات في فئات المناطق البحرية المحمية وجودة المياه الإضافية.

تألفت لجنة التحكيم من خبيرة الحفاظ على البيئة ديبورا موريسون، صور- الصحفي وصانع الأفلام الوثائقية بيب بونيت والمصور تحت الماء رافائيل فرنانديز كاباليرو، وسيشكل العمل الذي اختاروه جزءًا من معرض من المقرر أن يتجول في جزر البليار خلال عام 2025.

وقال توني بيريانو، مدير المشاريع المستدامة في مجلس جزيرة مينوركا، للمتسابقين والرعاة: "عندما تصبح التحديات البيئية التي تواجه بحرنا واضحة بشكل متزايد، فإن التزام كل منكم يكتسب أهمية فريدة. هذه المسابقة ليست مجرد عرض للمواهب الفنية، بل إنها أيضًا دعوة قوية للحفاظ على العالم الطبيعي واحترامه".

جدول المحتويات

خبير بالغ

الغاق وبومفريت (فيكتور دي فاليس إيبانيز)
الغاق والزبيدي (فيكتور دي فاليس إيبانيز)
مناظر إيبيزا (عينوا إزكورا)
مناظر ايبيزا (أينهوا إيزكورا)
أنقذ بوسيدونيا (كلاوديو بالميسانو)
احفظ البوسيدونيا (كلاوديو بالميزارنو)
مارجاليدا البحر (نيستور كاردا أروكا)
مارغليدا البحر (نيستور كاردا أروكا)

هواة الكبار

فيذر داستر (إيفان رويز لوبيرا)
ريشة منفضة (إيفان رويز لوبيرا)
السمك بعد الوفاة (سيزار فيسينتي غارسيا)
تشريح الأسماك بعد الوفاة (سيزار فيسينتي جارسيا)
فرس البحر (خوسيه سالميرون بيريز)
فرس البحر (خوسيه سالميرون بيريز)
حرفي المقابض (فرناندو استاريلاس كالديرون)
صانع المقابض (فرناندو استاريلاس كالديرون)
الهوائيات (أليكس موريل)
هوائيات (أليكس موريل)

شبـاب

غابة الأشواك (Cati Sans Tous، 10)
غابة الأشواك (كاتي بلا كل، 10)
موراي تكافل (كينزو سيجورا باراخاس، 12)
موراي التكافل (كينزو سيجورا باراخاس، 12)
البرنقيل (لونا ماس إسكانديل، 13)
البرنقيل (لونا ماس إسكانديل، 13)
أجنحة التنين (جوان سانس توس، 13)
أجنحة التنين (جوان بلا توس، 13)
حياة جديدة (بابلو أنجيل وينهام مارتينيز، 15 عامًا)
الحياة الجديدة (بابلو أنخيل وينهام مارتينيز، 15 عامًا)

المناطق البحرية المحمية

الآن تراني، والآن لا تراني (تاتو دامياني)
الآن تراني، والآن لا تراني (تاتو دامياني)
نظرات متقاطعة (توني خوان)
نظرات متقاطعة (توني خوان)
تحت الأمواج (كزافييه ماس فيرا)
تحت الأمواج (كزافييه ماس فيرا)

جودة المياه

ممر الرمال (فيكتور دي فاليس إيبانيز)
ممر رملي (فيكتور دي فاليس إيبانيز)
حوارات في شفق قنديل البحر (ثيو بيلافونتي)
حوارات في شفق قنديل البحر (ثيو بيلافونتي)
واحة الألوان في بحر البليار (بيدرو رييرا لومبارت)
واحة الألوان في بحر البليار (بيدرو رييرا لومبارت)

الصورة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات العامة (350 من 3,376) لم تكن ضمن اختيارات لجنة التحكيم - بل كانت في نهاية الصيف بقلم ميغيل جوميلا. 

في نهاية الصيف (ميغيل غوميلا)
في نهاية الصيف (ميغيل جوميلا)

تم إنشاء MARE وتم دعمها مالياً من قبل مؤسسة ماريليس لزيادة الوعي بشأن الحاجة إلى الحفاظ على بحر البليار، ويقال إن هذا المشروع مدعوم من قبل معظم هيئات الحفاظ على جزر البليار وتسعة من مراكز الغوص فيها.

وتقول منظمة MARE إنه منذ بدء المسابقة في عام 2020، تم التبرع بما يقرب من نصف الصور التي تلقتها والتي يزيد عددها عن 5,000 صورة لاستخدامها لأغراض الحفاظ على البيئة. 

وقال مدير مؤسسة ماريليس أنيول إستيبان: "هناك مئات الصور التي تظهر لنا جمال كل شيء تحت البحر، ولكنها تذكرنا أيضًا بالضغط المتزايد على هذا النظام البيئي والحاجة الملحة إلى توحيد الجهود لحمايته". 

"لقد سبق أن قلنا ذلك في العام الماضي، ومن المؤسف أننا لا نستطيع تحديث هذه البيانات لأن الحماية لم تتزايد: 0.07% فقط من البحر الذي يحيط بنا محمي بشكل كبير، في حين أن الأنواع مثل إسكاتو وقد اختفت مؤخرا بعض الأسماك مثل سمك القيثارة، وأصبحت بعض الأسماك الأخرى مثل فرس البحر نادرة الوجود. 

"تحتفل MARE بالحياة البحرية بشغف والتزام، ولكنها تحثنا أيضًا على العمل. لقد حان الوقت للعمل معًا لإعادة ملء مياهنا بالحياة والأمل للأجيال القادمة!" المزيد حول مسابقة MARE السنوية.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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