عادت جوائز تحت الماء في أستراليا

يُفتح باب المشاركة في مسابقة التصوير تحت الماء الثانية لجوائز أستراليا وآسيا ابتداءً من بداية يونيو. تُنظّم المسابقة بالتعاون الثلاثي بين مؤسسة "جوائز أستراليا وآسيا" العريقة. أستراليا تحت الماء, online تحت الماء صور ومصادر الفيديو دليل الغوص وموزع معدات التصوير تحت الماء ومعدات الغوص صور يو دبليو.

وسوف يتوج الحدث بمعرض في معرض الغوص في أستراليا ونيوزيلندا في سبتمبر/أيلول المقبل، تنطلق النسخة الأسترالية الثانية من معرض Go Diving Show الناجح بشكل كبير في المملكة المتحدة.

وتضم لجنة التحكيم المصورين توبياس فريدريش، وجين جينكينز، وماتي سميث، وتانيا هوبرمانز، وسكوت بورتيلي، وويليام تان؛ وحكام الفيديو فيليب هاميلتون وروس لونج.

تشمل الجوائز التي تقدر قيمتها بأكثر من 70,000 ألف دولار أسترالي (33,000 ألف جنيه إسترليني) رحلات غوص في المنتجعات والرحلات البحرية تحت الماء صور ومعدات الفيديو، بالإضافة إلى جهاز للغوص تحت الماء صور طائرة بدون طيار و DPV مع منصة التصوير الفوتوغرافي.

يتنافس المشاركون على جوائز في تسع فئات: أسماك القرش، سيدني، الحفاظ على البيئة، أستراليا، المياه الدولية، تصوير TG صعب (باستخدام نظام OM أو كاميرا Olympus Tough compact)، مجموعة صور (ست صور)، كاميرا الهاتف الذكي/كاميرا الحركة، وفئة فيديو عرض البكرات. تُمنح أفضل صورة أو فيديو من بين الفائزين في هذه الفئات جائزة "أفضل عرض".

يمكن للمتسابقين أن يكونوا من أي مكان في العالم، ولكن باستثناء فئة المياه الدولية، يتعين عليهم تقديم أعمالهم الأكثر جاذبية وإقناعًا والتي تم تنفيذها في منطقة أستراليا ونيوزيلندا.

رسوم الاشتراك ١٠ دولارات أمريكية (٧.٤٠ جنيه إسترليني) للصورة أو الفيديو، وتنتهي المسابقة في ٢٠ يوليو. سيتم الإعلان عن النتائج في UnderwaterCompetition.comوسيتم الإعلان عن الفائزين في ديفرنت.

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