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سرب من الضفادع الصغيرة يلتقط صورًا لحيوانات برية من أفضل مصوري الحياة البرية لهذا العام

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سرب الحياة بقلم شين جروس / مصور الحياة البرية لهذا العام
سرب الحياة بقلم شين جروس / مصور الحياة البرية لهذا العام

مرة أخرى، كان مصور الحياة البرية لهذا العام هو المصور تحت الماء - الكندي شين جروس، الذي سرب الحياة فازت صورة الأراضي الرطبة بجائزة فئة "الأراضي الرطبة: الصورة الأكبر" والجائزة الشاملة في الحدث المرموق لهذا العام. وتم الإعلان عن الفائزين على الهواء مباشرة في متحف التاريخ الطبيعي بلندن الليلة الماضية (8 سبتمبر).

كان المصور الصحفي المتخصص في الحفاظ على البيئة البحرية، والذي حقق نجاحًا في المسابقة من قبل، يمارس رياضة الغوص في بحيرة سيدار على جزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية لعدة ساعات عبر سجاد من أوراق زنبق الماء، وكان ينظر تحتها إلى مجموعة من صغار الضفادع الغربية وهي تسبح. وكان عليه أن يكون حريصًا على منع أي إزعاج للطبقات الدقيقة من الطمي والطحالب التي تغطي قاع البحيرة.

تسبح صغار الضفادع الغربية، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب تدمير موائلها والافتراس، من أعماق البحيرة الأكثر أمانًا، وتتجنب الحيوانات المفترسة في محاولتها للوصول إلى المياه الضحلة للتغذية. تنمو هذه الضفادع لتصبح ضفادعًا بعد 4 إلى 12 أسبوعًا من الفقس، ولكن ما يقدر بنحو 1% فقط من هذه الضفادع تبقى على قيد الحياة حتى مرحلة البلوغ.

(تم التقاطها باستخدام كاميرا Nikon D500 + عدسة Tokina fisheye 10-17mm f/3.5–4.5 عند 11 مم، وغطاء Aquatica، واثنين من مصابيح Sea & Sea. 1/200th @ f/13، ISO 640) 

سرب الحياة تم اختيار الصورة من بين 59,228 مشاركة من 117 دولة ومنطقة للفوز بمسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام، والتي تم تطويرها وإنتاجها بواسطة متحف التاريخ الطبيعي (NHM).

قالت رئيسة لجنة التحكيم والمحررة كاثي موران عن الصورة الفائزة: "لقد انبهرت لجنة التحكيم بمزيج الضوء والطاقة والاتصال بين البيئة والضفادع الصغيرة. لقد كنا متحمسين بنفس القدر لإضافة نوع جديد إلى أرشيف مصور الحياة البرية لهذا العام. 

"على مدى السنوات القليلة الماضية، سلطت المسابقة الضوء على البيئات والأنواع التي غالبًا ما يتم تجاهلها، ولكنها تثير نفس الدهشة والسرور عند مشاركتها مثل الحياة البرية والأماكن البرية التي يتم تصويرها عادةً." 

جدول المحتويات

صور تحت الماء

من بين الفائزين الثمانية عشر في الفئات، يمكن القول إن أربع صور مؤهلة لتكون صورًا ملتقطة تحت الماء. وقد تم تقييم كل مشاركة بشكل مجهول من قبل لجنة دولية من الخبراء من حيث الأصالة والسرد والتميز التقني والممارسة الأخلاقية. 

فاز المصور البريطاني / الأسترالي ماثيو سميث بفئة تحت الماء تحت خط الماء، والتي تظهر فقمة نمر صغيرة فضولية تحت الجليد في القارة القطبية الجنوبية في ميناء بارادايس. 

تحت خط الماء، تصوير ماثيو سميث / مصور الحياة البرية لهذا العام
تحت خط الماء، تصوير ماثيو سميث / مصور الحياة البرية لهذا العام

استخدم سميث ملحقًا مصممًا خصيصًا للجزء الأمامي من غلافه تحت الماء للحصول على الصورة المنقسمة. 

في أول لقاء له مع فقمة النمر، شاهدها وهي تمر عدة مرات عن قرب. وقال: "عندما نظرت مباشرة إلى عدسة الكاميرا، أدركت أنني حصلت على شيء جيد". في الوقت الحالي، لا تزال فقمة النمر منتشرة بكثرة، لكن الإفراط في الصيد وتراجع الجليد البحري وارتفاع درجة حرارة المياه يعني أن مصادر غذائها الرئيسية - الكريل والبطاريق - في انحدار.

(تم التقاطها باستخدام كاميرا Nikon Z 7 II + عدسة 14–30mm f/4، مرشح متدرج الكثافة المحايدة، غطاء Aquatica AZ6/7 + منفذ قبة Matty Smith مقاس 12 بوصة، مصابيح Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200th @ f/11، ISO 640)

دلافين الغابة بواسطة توماس بيشاك / مصور الحياة البرية لهذا العام
دلافين الغابة بواسطة توماس بيشاك / مصور الحياة البرية لهذا العام

دلافين الغابة فازت الصورة التي التقطها توماس بيشاك (ألمانيا / جنوب أفريقيا) بجائزة أفضل قصة مصور صحفي. وتظهر الصورة دولفين نهر الأمازون، وهو أحد نوعي الدلافين التي تعيش في المياه العذبة في حوضي الأمازون وأورينوكو، وهو النوع الوحيد الذي تطور لاستكشاف موطن الغابات التي تغمرها الفيضانات موسميًا.

الحيتانيات المهددة بالانقراض، والمعروفة أيضًا باسم بوتوس يقول بيشاك إن علاقة الدلافين النهرية الوردية بالبشر معقدة. فوفقًا للمعتقدات الأمازونية التقليدية، يمكنها أن تتخذ شكلًا بشريًا، كما أنها تحظى بالاحترام والخوف، إلا أن آخرين يرونها لصوصًا للأسماك من الشباك يستحقون القتل.

التقط بيشاك صوره في مناطق من البرازيل وكولومبيا حيث تعمل المجتمعات المحلية على خلق فرص للسياح لمواجهة الدلافين، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا يتمثل في أن هذه الدلافين عندما تتغذى من قبل البشر تميل إلى أن تصبح غير صحية، في حين أن الأفراد الأصغر سنًا لا يتعلمون كيفية الصيد بأنفسهم.

(تم التقاطها باستخدام عدسة Nikon Z 9 + 14–30mm f/4 @ 16mm. 1/320th @ f/6.3، ISO 1250)

سيرينجيتي في البحر بعدسة سيج أونو / مصور الحياة البرية لهذا العام
سيرينجيتي في البحر بعدسة سيج أونو / مصور الحياة البرية لهذا العام

سيرينجيتي البحر فازت الصورة التي التقطها المصور الأمريكي سيج أونو بجائزة Rising Star Portfolio Award. تم التقاط الصورة في غابات عشب البحر العملاقة في محمية مونتيري باي البحرية الوطنية في كاليفورنيا

ستتلاشى ألوان بيض الأسماك ذات الخطم الأنبوبي مع نمو الأجنة، لكن أونو التقطها وهي تتلألأ مثل الياقوت بجوار مساعدات الطفو الذهبية المتوهجة والمليئة بالغاز الموجودة في عشب البحر. وأكملت الحواف المسننة الخضراء لأوراق عشب البحر التركيبة البسيطة.

(تم التقاطها باستخدام كاميرا Nikon D850 + عدسة 60 مم f/2.8، وغطاء Nauticam NA-D850، واثنين من مصابيح Sea & Sea YS-D2J. 1/160th @ f/14، ISO 250) 

مصارعة الأراضي الرطبة بواسطة كارين أجنر / مصورة الحياة البرية لهذا العام
مصارعة الأراضي الرطبة بواسطة كارين أجنر / مصورة الحياة البرية لهذا العام

الصورة الخامسة المائية، رغم أنها التقطت فوق السطح، كانت مصارعة الأراضي الرطبة فازت هذه الصورة التي التقطتها المصورة الأمريكية كارين إيجنر بجائزة فئة السلوك: البرمائيات والزواحف. أثناء قيادتها لمجموعة سياحية على طريق ترانسبانتانيرا السريع في ماتو جروسو بالبرازيل، توقفت لتصوير بعض الغزلان المستنقعية عندما لاحظت شكلاً غريبًا يطفو في الماء. 

ومن خلال المنظار، تعرفت على ثعبان أناكوندا أصفر اللون كان يتلوى حول أنف تمساح ياكاريه، وراقبت الاثنين وهما يتصارعان، رغم أنها قالت إنه كان من الصعب معرفة من هو المعتدي. 

يأكل الكيمن الثعابين، بينما عندما يكبر حجم الأناكوندا فإنها تدرج الزواحف الأخرى في نظامها الغذائي. على ظهر الثعبان يوجد نوعان من ذبابة الخيل التي تمتص الدم وتستهدف الزواحف.

(تم التقاطها باستخدام عدسة Sony α1 + 200-600mm f/5.6–6.3. 1/400th @ f/16، ISO 800)

"مدافعون عن كوكبنا"

قال مدير المتحف الوطني للحياة البرية الدكتور دوغ جور: "إن طول عمر مصور الحياة البرية لهذا العام هو شهادة على الأهمية الحيوية والتقدير المتزايد لعالمنا الطبيعي". 

"يسعدنا أن نعرض مثل هذه الصور الملهمة في مجموعة هذا العام - فهذه الصور لا تشجع فقط على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الحياة البرية، بل إنها تشعل شرارة إنشاء دعاة حقيقيين لكوكبنا على نطاق عالمي." 

احتفالاً بالذكرى الستين لتأسيسه، يفتتح معرض WPotY الرائد الذي يضم 60 صورة حائزة على جوائز في المتحف في نهاية هذا الأسبوع (الجمعة 100 أكتوبر)

تكريمًا للذكرى السنوية، يسلط المعرض الضوء على الفائزين السابقين باللقب الكبير عبر تاريخ المسابقة ويتضمن صورًا وكؤوسًا ومقاطع فيديو تبرز تكنولوجيا الكاميرا. كما يتضمن المعرض أشرطة الفيديو إظهار تأثير الحياة البرية تصوير يمكن أن يكون هناك عالميًا إلى جانب رؤى من أعضاء لجنة التحكيم والمصورين وعلماء المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.

متحف التاريخ الطبيعي في لندن
متحف التاريخ الطبيعي في لندن

ويستمر المعرض في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي حتى 29 يونيو/حزيران من العام المقبل، كما سينتقل عبر المملكة المتحدة ودوليا إلى أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا، مع الإعلان عن المزيد من المواقع. 

يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 5.50 مساءً وتبلغ تكلفة التذاكر للبالغين 18 جنيهًا إسترلينيًا، وللأطفال 11 جنيهًا إسترلينيًا (خارج أوقات الذروة 15.50 جنيهًا إسترلينيًا، و9.25 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي). يمكن إجراء الحجز هنا.

مصور الحياة البرية للعام 34 صدر اليوم (9 أكتوبر) كتاب جديد حرره كيث ويلسون ويبلغ سعره 28 جنيهًا إسترلينيًا. 

ادخل المسابقة رقم 61 لمصور الحياة البرية لهذا العام 

مسابقة WPotY الـ61 يفتح باب الإدخالات يبدأ التقديم في 14 أكتوبر وينتهي في الساعة 11.30 صباحًا بتوقيت جرينتش في 5 ديسمبر. يمكن للمصورين تقديم ما يصل إلى 25 صورة مقابل رسوم قدرها 30 جنيهًا إسترلينيًا، وتزداد إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع الأخير من 28 نوفمبر.

يُعفى البالغون المقيمون في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية من الرسوم. ويمكن للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا إدخال ما يصل إلى 25 صورة مجانًا، بينما يمكن لمن تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل إدخال ما يصل إلى 10 صور مجانًا.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
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03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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