Sunbursts تسجل أول فوز في جوائز Underwater Awards في أستراليا

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 صور competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني.

يتم تنظيم مسابقة التصوير تحت الماء الجديدة بواسطة دليل الغوص (دي بي جي)، أستراليا تحت الماء و صور جامعة واشنطن، الذي دعا في أوائل يونيو ديفرنت وفي أماكن أخرى، يمكن للرماة تحت الماء من جميع أنحاء العالم تقديم أفضل ما لديهم صور ومقاطع فيديو آسرة ومقنعة من منطقة أسترالاسيا.

تألفت لجنة التحكيم من الخبراء توبياس فريدريش، وجين جينكينز، وبريت لوبوين، وروس لونج، وماتي سميث، وويليام تان.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and صور و الفيديو gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

معرض أعمالي

كان الفائز بالمسابقة الشاملة - "أفضل عرض" - هو غابرييل جوزمان، بمجموعته من صور أشعة الشمس التي احتلت المركز الأول في فئة المحفظة.

“Sunburst تصوير is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

"تتضمن هذه المجموعة ست صور: سمكة الراي اللساع، وسمكة الأسد، وسمكة شيطان البحر، وسلحفاة، وسمكة الراس ذات الرأس الحدبي، وسمكة الزناد العملاقة. وقد تم التقاط هذه الأنواع من خلال مزيج من اللقطات المخطط لها والفرص العفوية.

“While most images feature the classic sunburst effect, the صور of the sting ray (فوق) هي صورة فريدة من نوعها. تم التقاطها خلال الساعة الذهبية، حيث تلتقط أشعة الشمس وهي تخترق الماء بصبغة ذهبية دافئة، مما يخلق جوًا مختلفًا ولكنه جذاب بنفس القدر. لقد أسرتني هذه التقنية لسنوات، وقد كرست وقتًا كبيرًا لممارستها.

ذهب: الشمس ومخلوقات البحر (غابرييل جوزمان، تشيلي/أستراليا). سمكة الأسد، خليج كورال، غرب أستراليا (1/200، f/16، ISO 200، Canon EOS 5DSR، غلاف Aquatica، 2x مصابيح ستروب من نوع Ikelite DS160). حصلت هذه الصورة أيضًا على جائزة Silver في فئة أستراليا

الذهب: الشمس ومخلوقات البحر (غابرييل جوزمان، تشيلي / أستراليا). أسماك مانتا، نوسا بينيدا، إندونيسيا (1/200، f/9، ISO 320، Canon EOS 5DSR، غلاف Aquatica، 2x مصابيح Inon Z-330)

ذهب: الشمس ومخلوقات البحر (غابرييل جوزمان، تشيلي / أستراليا). سلحفاة بحرية خضراء، الشعاب المرجانية السكسونية، الحاجز المرجاني العظيم (1/200، f/14، ISO 250، Nikon D500، غطاء Aquatica، 2x مصابيح Ikelite DS160)

ذهب: الشمس ومخلوقات البحر (غابرييل جوزمان، تشيلي / أستراليا). سمكة الراس ذات الرأس المحدب، الشعاب المرجانية النورماندية، الحاجز المرجاني العظيم (1/250، f/14، ISO 250، Canon EOS 5DSR،

غلاف Aquatica، 2 × مصابيح Ikelite DS161)

ذهب: الشمس ومخلوقات البحر (غابرييل جوزمان، تشيلي / أستراليا). سمكة الزناد العملاقة، شعاب مور، الحاجز المرجاني العظيم (1/200، f/13، ISO 250، Canon EOS 5DSR، غلاف Aquatica، 2x مصابيح Inon Z-330)

"إن تحقيق لقطة مثالية لأشعة الشمس ليس بالأمر السهل. فهو يتطلب ظروفًا مثالية، بما في ذلك المياه الهادئة حتى تخترق أشعة الشمس بوضوح، وأشعة الشمس الكاملة، ووضع الكائن في أقرب مكان ممكن من السطح. يجب أن يكون الكائن في المكان الصحيح تمامًا، ويجب أن يكون لدى الشخص كاميرا ومصابيح ضوئية مضبوطة بشكل مثالي لالتقاط اللحظة.

"تتضمن العملية العديد من المحاولات الفاشلة، حيث أن التوفيق بين كل هذه العوامل أمر نادر. وتمثل هذه المجموعة أفضل تلك الجهود ــ مجموعة من الصور حيث اجتمعت كل العناصر في النهاية."

أما الفائزون بالفئات الأخرى فكانوا تاليا جريس (سيدني)، وجيني ستوك (أوفر-أندر)، وسيلاني واديلوف (سمارت فون)، وإيما تورنر (إنفيرونمنتال)، ولويس بيرنت (أستراليا)، ولوك روومين (إنترناشونال ووترز)، وستي إيفرينجتون (ريلز شو كيس). وفيما يلي قائمة بالمشاركات الفائزة بالميداليتين الذهبية والفضية:

سيدني

ذهب: نفخة (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture تصوير at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250، f/5، ISO 320، Sony A1، غلاف Isotta، وميض Inon Z-330، وميض Backscatter)

فضة: تصور العمق (روان دير، المملكة المتحدة). محمية كابيدج تري باي المائية. "لقد شوهدت هذه القناديل البحرية بالمئات كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كانت تتجمع في الخليج عند أحد الشواطئ الشهيرة في سيدني. وفي هذا العام بالذات، كان عددها أكبر مما رأيته من قبل، حيث كانت بعض الأقسام يصل عمقها إلى عدة أمتار وكانت مكتظة بالسكان. وبالسباحة في المياه العميقة والانطلاق إلى أعمق تركيز للقناديل البحرية، كنت آمل أن أتمكن من إنشاء هذه الصورة الغريبة بعمق كبير، والتي تظهر عددهم الهائل." (1/200، f/14، ISO 320، Sony A7 Mark IV، غلاف Ikelite، 2x مصابيح Inon Z-330)

فوق تحت

الذهب: حضانة تونجا الهادئة (جيني ستوك، المملكة المتحدة). "هنا تستريح أم الحوت الأحدب وصغيرها الصغير أسفل السطح مباشرة في المياه الهادئة الدافئة في فافاو. تصل إناث الحوت الأحدب الحامل كل عام في شهر يوليو. بعد الولادة، تبقى في بيئة الحضانة هذه حتى تكبر الصغار بما يكفي للقيام بأول رحلة لها إلى القارة القطبية الجنوبية. عند التقاط صور منفصلة، ​​غالبًا ما يكون من الحكمة استخدام غطاس بدلاً من الغوص تحت الماء، حيث ستقلل الفقاعات على السطح، والتي يمكن أن تشتت الانتباه في الصورة." (1/125، f/14، ISO 320، Canon EOS 5D Mark II، غلاف Nauticam، 2x مصابيح Inon Z-240)

فضة: طفل السلحفاة (غابرييل جوزمان، تشيلي/أستراليا). كوينزلاند. "تم التقاط هذه الصورة في جزيرة هيرون، وهي موقع تعشيش حيوي للسلاحف البحرية، وتكشف هذه الصورة عن لحظة السباحة الأولى لسلحفاة صغيرة بعد الفقس. تنتقل الصورة برشاقة بين المياه الضحلة والأفق الواسع، لتعرض رحلة السلحفاة من موطنها إلى المحيط الشاسع وراءها. حرصت على تجنب استخدام الأضواء الساطعة أو الإضاءة الاصطناعية، احترامًا للطبيعة الدقيقة لهذه المواليد الجدد. بعد التقاط بضع صور، سمحت للسلحفاة الصغيرة بمواصلة رحلتها دون ضغوط إضافية." (1/250، f/7.1، ISO 320، Canon EOS 5DSR،

مساكن أكواتيكا)

الهاتف الذكي

ذهب: هل بإمكاني المساعدة؟ (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a صور is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my بذلة to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120، f/1.5، ISO 50، Apple iPhone 13 Pro، غلاف Aquatech، مقبض مصراع AxisGO Bluetooth)

فضة: سمكة الضفدع الواقف (سيلاني واديلوف، أستراليا). "أثناء الغوص في الصيف في خليج واجونجا، ناروما، تم رصد سمكة الصياد المخططة السوداء هذه وهي تتحرك ببطء بين الأعشاب البحرية. وفرت شمس الظهيرة إضاءة مثالية لتسليط الضوء على القوام والتفاصيل المذهلة لهذا المخلوق الصغير الغريب. من الفم الكبير المائل إلى الأسفل إلى "الطعم" الرائع والزعانف الصدرية المستخدمة "للسير" على قاع المحيط، هذه الأسماك مثيرة للاهتمام للغاية لرؤيتها وتصويرها." (1/100، f/1.8، ISO 32، Apple iPhone 13 Pro، غلاف Aquatech، مقبض مصراع AxisGO Bluetooth)

بيئي

ذهب: هتشكوك (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an أخطبوط with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250، f/22، ISO 320، Nikon D850، غلاف Seacam، أضواء Seacam 160D)

فضة: لعبة للكلاب أو مصيدة بلاستيكية (أندري سلونشاك، أستراليا). كوينزلاند. "أثناء غوص في جزيرة نورث سترادبروك، لاحظت فجأة سمكة ووبيجونج تندفع نحوي بأقصى سرعة من بين سحابة من الرواسب المرتفعة. وكما اكتشفت لاحقًا، فقد رصد مرشدنا القرش المحاصر في قرص بلاستيكي للكلاب وحاول إزالة اللعبة، لكن سمكة ووبيجونج المذعورة انطلقت بعيدًا. كان لدي أقل من ثانية لالتقاط هذه اللقطة قبل أن تختفي سمكة القرش. لم أر سمكة ووبيجونج هذه مرة أخرى وظللت أتساءل عما إذا كانت قد تمكنت من إزالة اللعبة أم أنها عانت من مصير قاتم. تعتمد أسماك ووبيجونج على الاختلاط ببيئتها أثناء الصيد، والقرص البلاستيكي اللامع من شأنه أن يعرض هذه القدرة للخطر". (1/125، f/8، ISO 200، Canon EOS M50 Mark II، غلاف Ikelite، Ikelite DS160 II مع ناشرات القبة)

الأسترالي

ذهب: مستطيل (لويس بورنيت، أستراليا). منحدر دارلينج رانج، غرب أستراليا. "كان تصوير السلحفاة الغريبة والرائعة ذات الرقبة الثعبانية تحت الماء دائمًا على قائمة أمنياتي للغوص في الجنوب الغربي. توجد هذه الزواحف الرائعة في المسطحات المائية العذبة المنتشرة في المنطقة وغالبًا ما تُرى على الأرض في موسم التكاثر أثناء بحثها عن رفيق. لقد وجدت هذا الفرد في أول غوص لي في المياه العذبة في المنطقة ولم أكن لأكون أكثر سعادة لوجود مثل هذا الموضوع المتعاون لتصويره." (1/320، f/13، ISO 500، Sony A1، غلاف Ikelite، 2x مصابيح Inon Z-330)

المياه الدولية

الذهب: السلمندر (لوك روومين، بلجيكا). "أغوص كل عام في إحدى بحيرات المياه العذبة المفضلة لدي، وهي بحيرة دي ميلي بالقرب من أنتويرب، لتصوير السلمندر الجبلي بين زنابق الماء. في يوليو/تموز من هذا العام، ذهبت للبحث مرة أخرى. وبعد محاولة تصوير عدة عينات، اكتشفت واحدة واقفة على زهرة زنبق الماء، وكان جسم السلمندر ينتج صورة ظلية مثيرة للاهتمام من خلال الورقة. وبعد التقاط سلسلة من اللقطات، تركت المخلوق بمفرده وانتقلت بحذر إلى مكان آخر." (1/125، f/22، ISO 100، Nikon Z7II، غلاف Isotta، فلاش Backscatter Mini MF-2، Backscatter Optical Snoot OS-1)

فضة: شجرة البرمائيات (ماسيمو زانيني، إيطاليا). بولونيا. "في فصل الربيع في جبال شمال إيطاليا، تتزاوج الضفادع في برك صغيرة من الماء، مثل العديد من البرمائيات الأخرى. كنت ألتقط بعض الصور لهذا السلوك التزاوجي عندما قفز ضفدع على ظهره لبضع ثوانٍ، ربما ظنه صخرة. فوجئت وسعدت، وكان لدي الوقت الكافي لالتقاط ثلاث صور قبل أن يطرد الضفدع الذكر فوق الأنثى." (1/50، f/14، ISO 320، Nikon D850، غلاف Nauticam، فلاش Backscatter Mini MF-1، Backscatter Optical Snoot OS-1)

عرض البكرات

• الفيديو section was won by Australian Ste Everington with أشعة على السفينة الحربية HMAS Brisbane السابقة على ساحل صن شاين، يتميز بوجود النسر المرقط، والأسماك ذات الأنف المجرفي، وأسماك الراي الرخامية. "أنا أحب حطام السفينة هذا كموقع للغوص - إنه مكاني السعيد.

"من أجل هذا الفيديو, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

تم عرض المطبوعات المعدنية للفائزين والوصيفين وإتاحتها للشراء في معرض Go Diving، مع التبرع بنصف العائدات للشريك البيئي للمسابقة خذ 3 للبحر.

للحصول على التفاصيل الكاملة للمسابقة وجميع الفائزين، بما في ذلك البرونزي والفائزين ذوي التقدير العالي، قم بزيارة جوائز تحت الماء في أستراليا (UWAA) 2024 موقع.

