تدعو سوليتيود الغواصين إلى جلسة تصوير

تم الإعلان مسبقًا عن مسابقة جديدة للتصوير الفوتوغرافي الكلي تحت الماء تسمى Real Focus، والتي تنظمها Solitude Liveaboards & Resorts بمساعدة مجتمع صور الماكرو الألماني على Facebook ماكروغيتيمر.

ومن المقرر أن تقام منافسات إطلاق النار في وقت واحد في موقعين معروفين للغوص، مع مشاركة المتنافسين في منتجع Solitude Acacia Resort Anilao في الفلبين و/أو منتجع Solitude Lembeh Resort في مضيق Lembeh في إندونيسيا خلال الأسابيع العشرة من 10 فبراير إلى 15 أبريل 30.

يتحدى موضوع المنافسة - "كسر العادة" - المشاركين بالتخلي عن التمثيل أو مطاردة أو لمس موضوعاتهم الكبيرة في ما يهدف إلى أن تكون مسابقة أخلاقية بالكامل.

وُصفت المسابقة بأنها "منصة للإبداع الواعي وعلوم البحار والاستكشاف المسؤول"، ومن المقرر أيضًا أن تساهم كل صورة مقدمة في تشكيل دراسة سلوك الأنواع البحرية لمدة ثلاث سنوات بقيادة عالم الأحياء البحرية الشهير الدكتور ديف هارستي.

تركز المسابقة على التصوير الأخلاقي (عالم سوليتيود)

يتعين تقديم الصور المحررة وملفات RAW الأصلية، حتى يمكن استخدام نقاط البيانات الرصدية الرئيسية بما في ذلك موقع الغوص والعمق ودرجة حرارة الماء لدعم أبحاث هاراستي طويلة الأمد.

"من خلال جمع البيانات عن الأنواع والمشاهدات والموائل والظروف عبر نظامين بيئيين متوازيين، فإننا نبني سجلاً بصريًا حيًا - سجل يخدم العلم بعمق بقدر ما يحتفل بالإبداع"، كما وعدت شركة Solitude.

تتكون لجنة التحكيم في مسابقة Real Focus من جورج نايلز، وعمران أحمد، وليليان كوه، وأليكس تاترسال، ورام يورو، ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز بقيمة تزيد عن 25,000 ألف دولار أمريكي (18,800 جنيه إسترليني).

يحق للضيوف المقيمين في أي من المنتجعين لمدة ثلاث ليالٍ على الأقل خلال فترة المسابقة الدخول في المسابقة، ويمكن للمشاركين الاستمرار في تحديث الملفات وتبادلها حتى الموعد النهائي في 31 مايو 2026. سجل عن طريق الحجز عالم العزلة الإقامة في المنتجع خلال فترة التأهيل.

أيضا على ديفرنيت: مخلوقات حسب الطلب, عودة المتنافسين الأجانب لمسابقة ANILAO SHOTOUT, تصوير ماكرو فائق بواسطة مارتن جيس, كيفية الحصول على صور ماكرو أفضل: الحصول على الأساسيات الصحيحة