مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

مصور أسماك القرش لهذا العام: الفائزون

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
اللقطة الفائزة: سمكة قرش النمر كما شوهدت من الأعلى (© جوليان هيبنستريت / Shark Trust)
اللقطة الفائزة: سمكة قرش النمر كما شوهدت من الأعلى (© جوليان هيبنستريت / Shark Trust)

اختارت مؤسسة Shark Trust الخيرية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة يوم التوعية بأسماك القرش (14 يوليو) للإعلان عن الفائزين بمسابقة مصور أسماك القرش لعام 2025.

ومثلت المشاركات من 34 دولة 76 نوعًا من أصل 1,200 نوع من أسماك القرش والراي والورنك والكيميرا، وسيتم عرض صور المتأهلين للنهائيات خلال بقية "شهر القرش" في يوليو في بليموث، موطن Shark Trust.

حصل جوليان هيبنسترايت على لقب مصور أسماك القرش لعام 2025 عن صورته لقرش النمر، والتي تم التقاطها في موقع غوص شهير قبالة خليج بايرون في نيو ساوث ويلز، أستراليا. 

قال عن الصورة: "أتذكر التناقض الصارخ بين الطبيعة البرية المزعجة في الخارج والهدوء والسكينة تحت الماء. كنت أمارس الغوص الحر في ذلك اليوم، ومرّت بي سمكة القرش على عمق حوالي 15 مترًا، وعندها قررتُ أن أحاول تصوير جمال هذا الحيوان بأفضل ما أستطيع". 

اخترت هذه الصورة لأنها تُذكّرني بالسبب الذي يدفعني للقيام بما أقوم به... الأمر لا يقتصر على توثيق الحياة البرية؛ بل يتعلق بنقل جمال المحيط الهش بطريقة تجعل الناس يهتمون به.

وعلق سيمون روجرسون، الذي كان أحد الحكام الثلاثة، إلى جانب تشارلز هود ونيك روبرتسون براون، قائلاً: "تبدو هذه الصورة للوهلة الأولى بسيطة للغاية، لكنها تتمتع بعمق يكافئ المشاهدة المتكررة".

يتناقض الشكل الذهبي لسمكة قرش النمر من المحيطين الهندي والهادئ تناقضًا صارخًا مع الصخور الداكنة والرمال البيضاء. يُضفي وضعها صغيرًا في الإطار إحساسًا بالدراما بدلًا من البعد. بالنسبة لي، يُشير هذا إلى هشاشة وضع أسماك القرش المتبقية لدينا، هذا النوع الذهبي الذي يُمثل كنزًا في عصور الظلام.

فاز هيبنسترايت برحلة غوص مع أسماك القرش والإقامة في جزر الباهاما من وزارة السياحة في الجزر وشركة Diverse Travel، بالإضافة إلى كأس. 

الفائز في الجزر البريطانية

(هيكتور كلارك / شارك تراست)
(© هيكتور كلارك / Shark Trust)

تصدر هيكتور كلارك فئة الجزر البريطانية بصورته التي تظهر سمكة قرش صغيرة مستلقية على مجموعة من نجوم البحر الهشة على عمق 20 متراً في بحيرة كارون في اسكتلندا.

قال: "بدا وجودي مريحًا للغاية، مما سمح لي بالاقتراب منه بشكل استثنائي. أعجبتني هذه الصورة التي تُظهر كثافة الحياة وتنوعها في هذه المنطقة، بدءًا من نجم البحر متعدد الألوان ووصولًا إلى سمك القرش القطي ذي النقوش الرائعة." 

يُجبر تضييق البحيرة قرب ملتقاها بالمحيط الأطلسي كميات هائلة من المياه الغنية بالمغذيات على المرور عبر قناة صغيرة. يقول كلارك: "على الرغم من تيارات المد والجزر العنيفة، تُعدّ هذه المضائق مكاني المفضل في المملكة المتحدة لمشاهدة أسماك قرش القط الصغيرة المرقطة". 

الفائز في الخارج

(© مارتن بروين / شارك ترست)
(© مارتن بروين / شارك ترست)

فاز كلارك والفائز بالفئة الخارجية مارتن بروين كل منهما بمسابقة الغوص في الماريسأجهزة الكمبيوتر لجهودهم. تُظهر لقطة بروين المنقسمة أحادية اللون هجرة سمكة الراي المتحركة في المكسيك. 

في كل عام، تتجمع آلاف أسماك الراي، المعروفة بسباحتها المتزامنة وقفزاتها الهوائية، في خليج كاليفورنيا الغني بالمغذيات. تُعتبر هذه الهجرة حدثًا بيئيًا حيويًا، وقد تكثفت جهود الحفاظ عليها في السنوات الأخيرة للحد من الصيد العرضي وحماية الموائل الحيوية وتنظيم الممارسات السياحية. 

«تحت السطح، تُشكّل أسراب كثيفة من أشعة الشمس رقصةً هندسيةً متألقةً، تلتقط أجسادها خيوطًا من ضوء الشمس تتسلل عبر المحيط»، هكذا وصف بروين صورته. «في الأعلى، يطفو قارب صغير على متنه مراقبون بهدوء، شاهدًا صامتًا على أحد أجمل مناظر الطبيعة». 

الفائز ببرنامج المحيطات

(© بايرون كونروي / صندوق القرش)
(© بايرون كونروي / صندوق القرش)

تعمل Shark Trust على مستوى العالم على تحسين حالة الحفاظ على أسماك القرش والراي والراي، كما تم منح جوائز إضافية للمشاركات التي تتوافق بشكل وثيق مع مشاريعها الحالية. 

ويستهدف برنامج المحيطات التابع للمنظمة الحفاظ على أسماك القرش والشفنين المحيطية، والتي تصفها بأنها من بين الأنواع الأكثر شهرة والأهمية الوظيفية، ولكنها مهددة بشكل استثنائي بسبب الصيد الجائر. 

وقد استخدم بايرون كونواي، الذي فاز بهذه الفئة بتصويره لأسماك القرش الحريرية على سطح منتزه جاردينيس دي لا رينا الوطني في كوبا، سرعة مصراع بطيئة للحصول على حركة طبيعية في الصورة. 

هذا سمح لي أيضًا باستخدام نافذة سنيل عند غروب الشمس لالتقاط بعض الألوان الجميلة من غروب الشمس أعلاه، وإظهار العلاقة التي تربط أسماك القرش بالسطح، كما قال. "كانت تجربة لا تُنسى، من بين أفضل لقاءاتي مع الحيوانات الكبيرة." 

الفائز بجائزة العيش مع أسماك القرش

(© جيليان مارش / صندوق القرش)
(© جيليان مارش / صندوق القرش)

العيش مع أسماك القرش هو مشروع جديد متعدد التخصصات لـ Shark Trust يهدف إلى تحديد القضايا الناشئة وإنشاء حلول عادلة بالتعاون مع المجتمعات المتضررة، مع التركيز على رواد الشاطئ والصيادين الترفيهيين والمشاركين في أنشطة السياحة البيئية لأسماك القرش والشفنين مثل الغوص أو الغطس. 

الصورة الفائزة، لجيليان مارش، تُظهر سمكة قرش زرقاء قبالة ساحل كورنوال بعدسة مصور تحت الماء. التُقطت الصورة بضوء طبيعي أثناء الغطس.

كانت أسماك القرش الزرقاء جريئة وفضولية، وقد تفاعلنا نحن الغواصون الأربعة معها بشكل رائع، لكنني أحببتُ التفاعل في هذه الصورة بشكل خاص، كما أوضحت. "من المغري أن نتخيل سمكة القرش تسأل المصور: هل لديك أفضل ما لديّ؟"

الفائز ببرنامج البحر الأبيض المتوسط

(© ليندا مازا / Shark Trust)
(© ليندا مازا / Shark Trust)

يُؤوي البحر الأبيض المتوسط ما يقارب 80 نوعًا من أسماك القرش والشفنين، 53% منها على الأقل مُعرّض لخطر الانقراض، وفقًا لمؤسسة "شارك ترست". يُحيط به 22 دولة عبر ثلاث قارات، ويضم أكثر من 77,000 قارب صغير، مما يجعله عرضة لمجموعة واسعة من ضغوط مصائد الأسماك المتنوعة. 

وتقول المؤسسة إن برنامجها المتوسطي، الذي يعمل من خلال شبكة من الشركاء الإقليميين، يمتد ليشمل المشاركة في السياسات وبرامج التعافي الخاصة بالأنواع والمشاركة المجتمعية. 

في الواقع، لم تلتقط الفائزة في الفئة ليندا مازا صورتها لقرش القط المهدد بالانقراض في البحر الأبيض المتوسط، لأن العثور عليه هناك أصبح صعبًا للغاية، ولكنها راهنت بحق على أن إثبات هذه النقطة قد يثير إعجاب الحكام.

عثرت على هذه العينة قبالة جزيرة صغيرة شمال لانزاروت في جزر الكناري، وكانت تأمل أن يسلط تصويرها الخام الضوء على ضعفهم وطبيعتهم التي يساء فهمها. 

"لأنني أعيش في جزر الكناري، أرى أسماك قرش الملاك في معظم غطساتي، لكنني لم أرَ قطّ سمكة قرش كهذه وجهًا لوجه. لقد كانت لحظة مميزة حقًا"، أوضحت. 

"ما أحبه في هذا صور إنها لا تُظهر الصورة الظلية الكلاسيكية الملائكية الشائعة، والتي تُلتقط عادةً من الأعلى لإظهار علاماتها الفريدة وتمويهها وكمال تطورها. بل هي صورة مقربة، التُقطت بالصدفة البحتة. 

كنت أراقب سمكة قرش أخرى عندما وجدت نفسي فجأةً وجهاً لوجه مع هذه السمكة. لحسن الحظ، كانت كاميرتي جاهزة. قرّبت الصورة بسرعة والتقطت اللحظة قبل أن أبتعد بهدوء كي لا أزعجها.

تُظهر الصورة الناتجة منظورًا غير عادي، وربما أقل جاذبية. فهي تكشف عن الرأس المسطح، والعينين، والفم المفتوح قليلًا، واللحية، وملمس الجلد بتفاصيل واضحة، حتى الجروح والعيوب. 

"بالنسبة لي، هذا صور يكسر هذا الفيلم الحاجز المعتاد بين المشاهد والقرش، ويخلق ألفة غير متوقعة. في تلك اللحظة، شعرتُ بامتيازٍ لا يُصدق، فقد استطعتُ استشعار إحساس القرش وتعبيره الهادئ. 

الفائز في مسابقة البحث عن البيض الكبير

(© جرانت إيفانز / صندوق شارك)
(© جرانت إيفانز / صندوق شارك)

يعد البحث الكبير عن بيض أسماك القرش مشروعًا علميًا رائدًا للمواطنين في مؤسسة Shark Trust، ويدعو الناس إلى اليقظة أثناء سيرهم على الشواطئ في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك، الغواصين والغواصين الذين يبحثون عن بيض أسماك القرش الحية النامية تحت الماء. 

قام جرانت إيفانز بتصوير بيضة قرش البيجامة هذه ملفوفة حول مروحة بحرية في كيب تاون، جنوب أفريقيا، على حطام سفينة HMSAS بيترماريتزبرج، وهي سفينة حربية غرقت في خليج فولس في عام 1994 باعتبارها شعابًا مرجانية اصطناعية. 

وقال "التقطت هذه الصورة لأنني وجدتها مشهدًا غريبًا، ومن المهم الاعتراف بمراحل حياة أسماك القرش قبل أن تصبح سمكة قرش مكتملة النمو، والتي غالبًا ما تُرى وهي تنزلق عبر غابات عشب البحر القريبة".

كما يُسلِّط هذا الضوء الضوء على أهمية قاع البحر لهذه الحيوانات، إذ تحتاج هذه المراوح البحرية لتأمين بيضها بأمان. يُهدِّد الصيد بشباك الجر القاعي هذه الشعاب المرجانية ومواقع وضع بيض أسماك قرش القط في جنوب أفريقيا. 

الفائز بجائزة مصور أسماك القرش الشاب لهذا العام

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)
(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

وأخيرًا، تم منح لقب مصور أسماك القرش الشاب لعام 2025 إلى بانيتباند باريباترا نا أيوديا البالغ من العمر 14 عامًا عن صورة لقرش الحوت يتغذى على السطح في جزر المالديف في وقت سابق من هذا العام.

كان هذا أول لقاء لبانيتباند مع هذا النوع: "كنت متحمسًا جدًا لرؤية أكبر سمكة في العالم تتغذى بأم عيني على بعض أصغر الكائنات الحية في المحيط. بالنسبة لي، الاستمتاع بهذه اللحظة ليس كل شيء؛ يجب أن نتخذ إجراءات للمساعدة في ضمان بقاء هذه الكائنات البحرية العملاقة الرائعة واللطيفة." 

"أعتقد أنه معًا يمكننا مساعدة أسماك قرش الحوت على العيش والسباحة بحرية في موطنها المحيطي، مما يسمح لها بمشاركة هذا الكوكب معنا لسنوات قادمة." 

يمكن رؤية هذه الصور الفائزة إلى جانب المشاركات التي حصلت على المركز الثاني والموصى بها بشدة online في موقع Shark Trust، في حين أن الحرة طباعة لا يزال المعرض قائمًا في Ocean Studios في بليموث رويال ويليام يارد حتى 31 يوليو.

وسيتم استخدام الصور لدعم جهود الحفاظ على أسماك القرش والشفنين "لسنوات قادمة"، كما تقول الجمعية الخيرية.

أيضا على ديفرنيت: لقطة سريعة لسمكة القرش العظيمة تلتقي بأسبوع القرش + الفكين, أطلقت مؤسسة شارك تراست مسابقة تصوير مجانية, أصبحت شركة دايفرس ترافيل راعيًا لمؤسسة شارك تراست

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
تم تحديث Gear Affiliate: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark مرحبا! لقد كنت أتعلم عن التركيب الجانبي وأواجه صعوبة في العثور على مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم تناول ذلك في التدريب، ولكنني بحاجة إلى معرفة ما يجب الحصول عليه قبل أن آخذ الدورة، ولا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

تحديثات على معدات الغطس: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي/العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه المعدات مانعًا للضوء من السقوط لأسفل ويحجبه. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشراكات 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@martink72
#askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأشياء مانعًا للضوء من السقوط للأسفل، مما يحجبه.
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

كيف أربط ضوءًا وامضًا بنفسي ليتمكن صديقي من رؤيتي؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

معدات محدثة الشريك: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link تحقق من منتجع الغوص Wakatobi: https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver خصم 15% على عرض eSIM الدولي استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات لكل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

قم بزيارة موقع منتجع واكاتوبي:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#الغوص #الغوص #الغوص

خصم 15% على عرض eSIM الدولي باستخدام الكود: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
البروفيسور الدكتور جونغ تشون فوك: انتهاكات المنشطات: CMAS تفرض عقوبات على الغواصين الأحرار الكرواتيين
مارسيلو: ترامب يعفو عن غواصين أدينوا بإطلاق سراح سمكة قرش
ريك: أفضل 100 عملية غطس لحطام السفن في المملكة المتحدة
رون: الحيتان القاتلة تطلب من البشر تناول الغداء ومشاركة التدليك
الآنسة تيري: غواص يحطم الرقم القياسي بأسبوع واحد
أخبار حديثة
الغواصان الحران جيرالد وأرتنيك، الحائزان على لقب أفضل غواصين في جزر البهاما الغواصان الحران جيرالد وأرتنيك، الحائزان على لقب أفضل غواصين في جزر البهاما
وفاة غواص حر مراهق في إسبانيا وفاة غواص حر مراهق في إسبانيا
تحية تقدير من PADI بعد دراسة صناعة الغوص تحية تقدير من PADI بعد دراسة صناعة الغوص
مهرجان الغوص الحر ينطلق في كورنوال مهرجان الغوص الحر ينطلق في كورنوال
العثور على قوس سفينة حربية أيقونية من الحرب العالمية الثانية في جزر سليمان العثور على قوس سفينة حربية أيقونية من الحرب العالمية الثانية في جزر سليمان
شرطة جزر الباهاما تعتقل زوجين بعد حادث دهس وهروب بقارب سريع شرطة جزر الباهاما تعتقل زوجين بعد حادث دهس وهروب بقارب سريع 
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا