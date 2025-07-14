مصور أسماك القرش لهذا العام: الفائزون

اختارت مؤسسة Shark Trust الخيرية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة يوم التوعية بأسماك القرش (14 يوليو) للإعلان عن الفائزين بمسابقة مصور أسماك القرش لعام 2025.

ومثلت المشاركات من 34 دولة 76 نوعًا من أصل 1,200 نوع من أسماك القرش والراي والورنك والكيميرا، وسيتم عرض صور المتأهلين للنهائيات خلال بقية "شهر القرش" في يوليو في بليموث، موطن Shark Trust.

حصل جوليان هيبنسترايت على لقب مصور أسماك القرش لعام 2025 عن صورته لقرش النمر، والتي تم التقاطها في موقع غوص شهير قبالة خليج بايرون في نيو ساوث ويلز، أستراليا.

قال عن الصورة: "أتذكر التناقض الصارخ بين الطبيعة البرية المزعجة في الخارج والهدوء والسكينة تحت الماء. كنت أمارس الغوص الحر في ذلك اليوم، ومرّت بي سمكة القرش على عمق حوالي 15 مترًا، وعندها قررتُ أن أحاول تصوير جمال هذا الحيوان بأفضل ما أستطيع".

اخترت هذه الصورة لأنها تُذكّرني بالسبب الذي يدفعني للقيام بما أقوم به... الأمر لا يقتصر على توثيق الحياة البرية؛ بل يتعلق بنقل جمال المحيط الهش بطريقة تجعل الناس يهتمون به.

وعلق سيمون روجرسون، الذي كان أحد الحكام الثلاثة، إلى جانب تشارلز هود ونيك روبرتسون براون، قائلاً: "تبدو هذه الصورة للوهلة الأولى بسيطة للغاية، لكنها تتمتع بعمق يكافئ المشاهدة المتكررة".

يتناقض الشكل الذهبي لسمكة قرش النمر من المحيطين الهندي والهادئ تناقضًا صارخًا مع الصخور الداكنة والرمال البيضاء. يُضفي وضعها صغيرًا في الإطار إحساسًا بالدراما بدلًا من البعد. بالنسبة لي، يُشير هذا إلى هشاشة وضع أسماك القرش المتبقية لدينا، هذا النوع الذهبي الذي يُمثل كنزًا في عصور الظلام.

فاز هيبنسترايت برحلة غوص مع أسماك القرش والإقامة في جزر الباهاما من وزارة السياحة في الجزر وشركة Diverse Travel، بالإضافة إلى كأس.

الفائز في الجزر البريطانية

(© هيكتور كلارك / Shark Trust)

تصدر هيكتور كلارك فئة الجزر البريطانية بصورته التي تظهر سمكة قرش صغيرة مستلقية على مجموعة من نجوم البحر الهشة على عمق 20 متراً في بحيرة كارون في اسكتلندا.

قال: "بدا وجودي مريحًا للغاية، مما سمح لي بالاقتراب منه بشكل استثنائي. أعجبتني هذه الصورة التي تُظهر كثافة الحياة وتنوعها في هذه المنطقة، بدءًا من نجم البحر متعدد الألوان ووصولًا إلى سمك القرش القطي ذي النقوش الرائعة."

يُجبر تضييق البحيرة قرب ملتقاها بالمحيط الأطلسي كميات هائلة من المياه الغنية بالمغذيات على المرور عبر قناة صغيرة. يقول كلارك: "على الرغم من تيارات المد والجزر العنيفة، تُعدّ هذه المضائق مكاني المفضل في المملكة المتحدة لمشاهدة أسماك قرش القط الصغيرة المرقطة".

الفائز في الخارج

(© مارتن بروين / شارك ترست)

فاز كلارك والفائز بالفئة الخارجية مارتن بروين كل منهما بمسابقة الغوص في الماريسأجهزة الكمبيوتر لجهودهم. تُظهر لقطة بروين المنقسمة أحادية اللون هجرة سمكة الراي المتحركة في المكسيك.

في كل عام، تتجمع آلاف أسماك الراي، المعروفة بسباحتها المتزامنة وقفزاتها الهوائية، في خليج كاليفورنيا الغني بالمغذيات. تُعتبر هذه الهجرة حدثًا بيئيًا حيويًا، وقد تكثفت جهود الحفاظ عليها في السنوات الأخيرة للحد من الصيد العرضي وحماية الموائل الحيوية وتنظيم الممارسات السياحية.

«تحت السطح، تُشكّل أسراب كثيفة من أشعة الشمس رقصةً هندسيةً متألقةً، تلتقط أجسادها خيوطًا من ضوء الشمس تتسلل عبر المحيط»، هكذا وصف بروين صورته. «في الأعلى، يطفو قارب صغير على متنه مراقبون بهدوء، شاهدًا صامتًا على أحد أجمل مناظر الطبيعة».

الفائز ببرنامج المحيطات

(© بايرون كونروي / صندوق القرش)

تعمل Shark Trust على مستوى العالم على تحسين حالة الحفاظ على أسماك القرش والراي والراي، كما تم منح جوائز إضافية للمشاركات التي تتوافق بشكل وثيق مع مشاريعها الحالية.

ويستهدف برنامج المحيطات التابع للمنظمة الحفاظ على أسماك القرش والشفنين المحيطية، والتي تصفها بأنها من بين الأنواع الأكثر شهرة والأهمية الوظيفية، ولكنها مهددة بشكل استثنائي بسبب الصيد الجائر.

وقد استخدم بايرون كونواي، الذي فاز بهذه الفئة بتصويره لأسماك القرش الحريرية على سطح منتزه جاردينيس دي لا رينا الوطني في كوبا، سرعة مصراع بطيئة للحصول على حركة طبيعية في الصورة.

هذا سمح لي أيضًا باستخدام نافذة سنيل عند غروب الشمس لالتقاط بعض الألوان الجميلة من غروب الشمس أعلاه، وإظهار العلاقة التي تربط أسماك القرش بالسطح، كما قال. "كانت تجربة لا تُنسى، من بين أفضل لقاءاتي مع الحيوانات الكبيرة."

الفائز بجائزة العيش مع أسماك القرش

(© جيليان مارش / صندوق القرش)

العيش مع أسماك القرش هو مشروع جديد متعدد التخصصات لـ Shark Trust يهدف إلى تحديد القضايا الناشئة وإنشاء حلول عادلة بالتعاون مع المجتمعات المتضررة، مع التركيز على رواد الشاطئ والصيادين الترفيهيين والمشاركين في أنشطة السياحة البيئية لأسماك القرش والشفنين مثل الغوص أو الغطس.

الصورة الفائزة، لجيليان مارش، تُظهر سمكة قرش زرقاء قبالة ساحل كورنوال بعدسة مصور تحت الماء. التُقطت الصورة بضوء طبيعي أثناء الغطس.

كانت أسماك القرش الزرقاء جريئة وفضولية، وقد تفاعلنا نحن الغواصون الأربعة معها بشكل رائع، لكنني أحببتُ التفاعل في هذه الصورة بشكل خاص، كما أوضحت. "من المغري أن نتخيل سمكة القرش تسأل المصور: هل لديك أفضل ما لديّ؟"

الفائز ببرنامج البحر الأبيض المتوسط

(© ليندا مازا / Shark Trust)

يُؤوي البحر الأبيض المتوسط ما يقارب 80 نوعًا من أسماك القرش والشفنين، 53% منها على الأقل مُعرّض لخطر الانقراض، وفقًا لمؤسسة "شارك ترست". يُحيط به 22 دولة عبر ثلاث قارات، ويضم أكثر من 77,000 قارب صغير، مما يجعله عرضة لمجموعة واسعة من ضغوط مصائد الأسماك المتنوعة.

وتقول المؤسسة إن برنامجها المتوسطي، الذي يعمل من خلال شبكة من الشركاء الإقليميين، يمتد ليشمل المشاركة في السياسات وبرامج التعافي الخاصة بالأنواع والمشاركة المجتمعية.

في الواقع، لم تلتقط الفائزة في الفئة ليندا مازا صورتها لقرش القط المهدد بالانقراض في البحر الأبيض المتوسط، لأن العثور عليه هناك أصبح صعبًا للغاية، ولكنها راهنت بحق على أن إثبات هذه النقطة قد يثير إعجاب الحكام.

عثرت على هذه العينة قبالة جزيرة صغيرة شمال لانزاروت في جزر الكناري، وكانت تأمل أن يسلط تصويرها الخام الضوء على ضعفهم وطبيعتهم التي يساء فهمها.

"لأنني أعيش في جزر الكناري، أرى أسماك قرش الملاك في معظم غطساتي، لكنني لم أرَ قطّ سمكة قرش كهذه وجهًا لوجه. لقد كانت لحظة مميزة حقًا"، أوضحت.

"ما أحبه في هذا صور إنها لا تُظهر الصورة الظلية الكلاسيكية الملائكية الشائعة، والتي تُلتقط عادةً من الأعلى لإظهار علاماتها الفريدة وتمويهها وكمال تطورها. بل هي صورة مقربة، التُقطت بالصدفة البحتة.

كنت أراقب سمكة قرش أخرى عندما وجدت نفسي فجأةً وجهاً لوجه مع هذه السمكة. لحسن الحظ، كانت كاميرتي جاهزة. قرّبت الصورة بسرعة والتقطت اللحظة قبل أن أبتعد بهدوء كي لا أزعجها.

تُظهر الصورة الناتجة منظورًا غير عادي، وربما أقل جاذبية. فهي تكشف عن الرأس المسطح، والعينين، والفم المفتوح قليلًا، واللحية، وملمس الجلد بتفاصيل واضحة، حتى الجروح والعيوب.

"بالنسبة لي، هذا صور يكسر هذا الفيلم الحاجز المعتاد بين المشاهد والقرش، ويخلق ألفة غير متوقعة. في تلك اللحظة، شعرتُ بامتيازٍ لا يُصدق، فقد استطعتُ استشعار إحساس القرش وتعبيره الهادئ.

الفائز في مسابقة البحث عن البيض الكبير

(© جرانت إيفانز / صندوق شارك)

يعد البحث الكبير عن بيض أسماك القرش مشروعًا علميًا رائدًا للمواطنين في مؤسسة Shark Trust، ويدعو الناس إلى اليقظة أثناء سيرهم على الشواطئ في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك، الغواصين والغواصين الذين يبحثون عن بيض أسماك القرش الحية النامية تحت الماء.

قام جرانت إيفانز بتصوير بيضة قرش البيجامة هذه ملفوفة حول مروحة بحرية في كيب تاون، جنوب أفريقيا، على حطام سفينة HMSAS بيترماريتزبرج، وهي سفينة حربية غرقت في خليج فولس في عام 1994 باعتبارها شعابًا مرجانية اصطناعية.

وقال "التقطت هذه الصورة لأنني وجدتها مشهدًا غريبًا، ومن المهم الاعتراف بمراحل حياة أسماك القرش قبل أن تصبح سمكة قرش مكتملة النمو، والتي غالبًا ما تُرى وهي تنزلق عبر غابات عشب البحر القريبة".

كما يُسلِّط هذا الضوء الضوء على أهمية قاع البحر لهذه الحيوانات، إذ تحتاج هذه المراوح البحرية لتأمين بيضها بأمان. يُهدِّد الصيد بشباك الجر القاعي هذه الشعاب المرجانية ومواقع وضع بيض أسماك قرش القط في جنوب أفريقيا.

الفائز بجائزة مصور أسماك القرش الشاب لهذا العام

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

وأخيرًا، تم منح لقب مصور أسماك القرش الشاب لعام 2025 إلى بانيتباند باريباترا نا أيوديا البالغ من العمر 14 عامًا عن صورة لقرش الحوت يتغذى على السطح في جزر المالديف في وقت سابق من هذا العام.

كان هذا أول لقاء لبانيتباند مع هذا النوع: "كنت متحمسًا جدًا لرؤية أكبر سمكة في العالم تتغذى بأم عيني على بعض أصغر الكائنات الحية في المحيط. بالنسبة لي، الاستمتاع بهذه اللحظة ليس كل شيء؛ يجب أن نتخذ إجراءات للمساعدة في ضمان بقاء هذه الكائنات البحرية العملاقة الرائعة واللطيفة."

"أعتقد أنه معًا يمكننا مساعدة أسماك قرش الحوت على العيش والسباحة بحرية في موطنها المحيطي، مما يسمح لها بمشاركة هذا الكوكب معنا لسنوات قادمة."

يمكن رؤية هذه الصور الفائزة إلى جانب المشاركات التي حصلت على المركز الثاني والموصى بها بشدة online في موقع Shark Trust، في حين أن الحرة طباعة لا يزال المعرض قائمًا في Ocean Studios في بليموث رويال ويليام يارد حتى 31 يوليو.

وسيتم استخدام الصور لدعم جهود الحفاظ على أسماك القرش والشفنين "لسنوات قادمة"، كما تقول الجمعية الخيرية.

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