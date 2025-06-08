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عين حزينة تتألق في مجموعة صور الأمم المتحدة WOD

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(راشيل مور / www.unworldoceansday.org)
(راشيل مور / www.unworldoceansday.org)

الفائزون في الدورة الحادية عشرة السنوية صور تم الإعلان اليوم (8 يونيو) عن الفائزين بمسابقة يوم المحيطات العالمي للأمم المتحدة كجزء من احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمحيطات التي تقام في مدينة نيس، حيث اختارت لجنة التحكيم أربعة فائزين بالمركز الأول من بين آلاف المشاركات من المصورين الهواة والمحترفين. 

وتضمنت المسابقة هذا العام فئات من الأعوام السابقة - وجوه كبيرة وصغيرة تحت الماء، ومناظر بحرية تحت الماء ومناظر بحرية فوق الماء - وإضافة جديدة، وهي العجائب: استدامة ما يدعمنا، وهو أيضًا موضوع يوم العجائب العالمي للأمم المتحدة لعام 2025. 

الفائزون بالفئات هم أندريه نوسيك (روسيا)، وداني إسكايولا (إسبانيا)، ولياندر ناردين (النمسا)، وراشيل مور (الولايات المتحدة الأمريكية). صورالصورة التي تصدرت فئة العجائب والتي تظهر في الأعلى، تم التقاطها في موريا، بولينيزيا الفرنسية العام الماضي وتتميز بعين حوت أحدب يدعى Sweet Girl. 

يقول مور: "بعد أربعة أيام من التقاطي هذه اللحظة الحميمة، صدمتها سفينة سريعة الحركة ونفقت. موتها يُذكرنا بعشرين ألف حوت نفقدها سنويًا بسبب صدمات السفن". 

نستخدم قصتها للمناصرة من أجل حماية أقوى، ونطالب بتشديد قوانين السرعة في تاهيتي وموريا خلال موسم صيد الحيتان. آمل أن يُحدث إرث "سويت غيرل" تغييرًا حقيقيًا لحماية هذه الحيوانات الرائعة ومنع المزيد من الخسائر غير المبررة.

ضمّت لجنة تحكيم المسابقة المصورين تحت الماء إيباه أويد لين (ماليزيا)، وويليام تان (سنغافورة)، ومارسيلو دي فرانشيسكو (إيطاليا)، ومصورة الحياة البرية الفرنسية فانيسا مينيون. منذ انطلاقها عام ٢٠١٤، أشرفت على تنظيم المسابقة مصورة الحياة البرية والبحرية البلجيكية إيلين كويليرتس.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

العجب: استدامة ما يدعمنا

مسابقة التصوير الفوتوغرافي (لويس أربا توريبيو / www.unworldoceansday.org)
(لويس أربا توريبيو / www.unworldoceansday.org)

حلّ في المركز الثاني بعد مور في فئة "العجائب" المصور الإسباني لويس أربا توريبيو، الذي التقط صورة لسمكة خفاش ريشية صغيرة في مضيق ليمبه بإندونيسيا. التُقطت الصورة بسرعة غالق بطيئة، وإضاءة مُنخفضة، وتحريك مُتأنٍّ للكاميرا لخلق شعور بالحركة والدراما. 

تتميز أسماك الخفاش الريشية الصغيرة بأجسام سوداء ملفتة محاطة بلون برتقالي زاهٍ، إلا أنها تفقد هذا اللون بعد أشهر مع بلوغها. يقول توريبيو: "تطلّب التقاط هذه الصورة صبرًا ومثابرةً على مدار غطستين، إذ تندفع هذه الأسماك الصغيرة النشيطة باستمرار بحثًا عن غطاء في الشقوق، مما يجعل التقاطها صعبًا للغاية".

فازت صورةٌ بالمركز الثالث في هذه الفئة، وهي صورةٌ التُقطت في محمية خاردينيس دي لا رينا لأسماك القرش في كوبا. صوّر ستيفن لوبيز من الولايات المتحدة الأمريكية سمكة قرشٍ مرجانيٍّ كاريبيٍّ وهي تشقّ طريقها بين مجموعةٍ من أسماك القرش الحريرية قرب السطح. 

وباستخدام مصراع بطيء وأضواء وامضة بينما كانت سمكة القرش تدور بشكل حاد، "تحولت الحركة إلى قوس يشبه الموجة عبر رأسها، مضاءة بدرجات اللون الذهبي لغروب الشمس". 

(ستيفن لوبيز / www.unworldoceansday.org)
(ستيفن لوبيز / www.unworldoceansday.org)

وجوه كبيرة وصغيرة

رصد أندريه نوسيك، الفائز بجائزة "وجوه كبيرة وصغيرة"، سمكة قرش يابانية في بحر اليابان، على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من فلاديفوستوك. يقول: "وجدتُ السمكة المزخرفة على عمق حوالي 30 مترًا تحت مؤخرة سفينة غارقة". ويضيف: "لا يبدو أن هذا النوع يخشى الغواصين، بل على العكس، يبدو أنه يستمتع بالاهتمام، حتى أنه حاول الجلوس على قبة كاميرتي".

(أندري نوسيك / www.unworldoceansday.org)
(أندري نوسيك / www.unworldoceansday.org)

جاء جياكومو ماركيوني من إيطاليا في المركز الثاني في هذا القسم. "في إحدى غطساتي العديدة في المياه السوداء في أنيلاو، بالفلبين، رصدتُ أنا ومرشدي شيئًا يتحرك بشكل عشوائي على عمق حوالي 20 مترًا، وحجمه حوالي 10 إلى 15 سم. أدركنا سريعًا أنه كان بطانية نادرة. أخطبوط.

(جياكومو مارشيوني / www.unworldoceansday.org)
(جياكومو مارشيوني / www.unworldoceansday.org)

عندما اقتربنا، فتح غطائه الجميل، كاشفًا عن عباءته متعددة الألوان. التقطتُ بعض الصور قبل أن ينطلق في طريقه. يُقال إن هذا النوع يُظهر بعضًا من أكثر اختلافات الحجم بين الجنسين تطرفًا في الطبيعة، حيث يصل وزن الإناث إلى 40,000 ضعف وزن الذكور!

حل لارس فون ريتر زهوني من ألمانيا ثالثًا، ويقول: "الرحلات إلى شبه جزيرة أنتاركتيكا تُسفر دائمًا عن لقاءات رائعة مع فقمات النمر". ويضيف: "اقترب مني بجرأة كاشفًا عن أنيابه، وكان حريصًا على الإشارة إلى أن هذا الجزء من أنتاركتيكا ملكه. التُقطت هذه الصورة عند الغسق، مما خلق جوًا كئيبًا نوعًا ما".

(لارس فون ريتر زاهوني / www.unworldoceansday.org)
(لارس فون ريتر زاهوني / www.unworldoceansday.org)

المناظر البحرية تحت الماء

في فئة المناظر البحرية تحت الماء، سجل الفائز داني إسكايولا زيارة إلى بحيرة قناديل البحر أثناء رحلة على متن قارب في جنوب راجا أمبات بإندونيسيا: "كان التواجد وسط ملايين قناديل البحر، التي تطورت لتفقد قدرتها على اللدغ بسبب غياب الحيوانات المفترسة، أحد أكثر التجارب المذهلة التي مررت بها على الإطلاق".

(داني إيسكايولا/ www.unworldoceansday.org)
(داني إيسكايولا/ www.unworldoceansday.org)

في المركز الثاني، حلّ جيرالد رامبرت من موريشيوس، الذي التقط صورةً لسربٍ من أسماك الراي يستريح في محطة تنظيف، وقد جذبته التيارات القوية هناك. يقول: "بعض أسماك الراي اعتادت على الغواصين، مما سمح لها بلقاءات قريبة كهذه".

(جيرالد رامبرت/ www.unworldoceansday.org)
(جيرالد رامبرت/ www.unworldoceansday.org)

"للأسف، بعد التبييض الشديد الذي تعرضت له الشعاب المرجانية هنا في العام الماضي، أصبحت مثل هذه التجمعات نادرة، وأخشى أنني لن أشهد هذا مرة أخرى في نفس المكان."

ويقول صاحب المركز الثالث بيدرو كارييو من إسبانيا إن منطقة لا رابادورا على الساحل الشمالي لجزيرة تينيريفي في جزر الكناري تم اكتشافها في عام 1996 فقط، ولكنها "واحدة من أكثر المناظر الطبيعية تحت الماء المذهلة في العالم، وتحتل باستمرار مرتبة بين أفضل مواقع الغوص على هذا الكوكب. 

يقول كاريليو، الذي وضع عارضة الأزياء يولاندا جارسيا في المكان: "هذه الأعمدة البازلتية الشاهقة هي نتاج عمليات بركانية حدثت منذ ما بين 500,000 ألف ومليون سنة".

(بيدرو كارييو / www.unworldoceansday.org)
(بيدرو كارييو / www.unworldoceansday.org)

"يقع هذا النصب الطبيعي المذهل في منطقة تأثرت فيها الحياة البحرية بممارسات الصيد غير القانونية الشائعة في السابق، وله قيمة جيولوجية وبيئية، ويدعو العلماء والمصورون تحت الماء إلى حمايته." 

فاز لياندر ناردين بجائزة فئة المناظر البحرية فوق الماء، حيث قام بتصوير بحيرة هادئة محاطة بالكثبان الرملية القاحلة وتتغذى على مجرى مائي لطيف على مساحة بعيدة من الساحل بالقرب من خليج شارك في غرب أستراليا.

"تكشف هذه الصورة عن التناقضات القوية والجمال الخفي حيث تلتقي الأرض والمحيط، مما يذكرنا بأن المحيط هو مصدر كل الحياة وأن كل شيء في الطبيعة مرتبط بشكل عميق"، كما يقول ناردين. 

(ليندر ناردين / www.unworldoceansday.org)
(ليندر ناردين / www.unworldoceansday.org)

الانتقال إلى نيس

في الماضي، كان يتم استضافة يوم الأمم المتحدة العالمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ولكن تم نقل الحدث هذا العام إلى فرنسا ليقام قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر العالمي للأمم المتحدة. مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي يقام في مدينة نيس من 9 إلى 13 يونيو. 

سيتم عرض الصور الفائزة مباشرةً في المؤتمر خلال جلسة نقاشية يوم 11 يونيو في أغورا لا بالين. كما سيتم عرضها في معارض فنية في مختبر نيو فوجل آرت لاب في نيس، وفي نادي المستكشفين (نيويورك) طوال الأسبوع.

تم تنسيق المسابقة من قبل قسم شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة، دليل صور الغوص (DPG)، منظمة Oceanic Global واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو. 

مسابقة مجانية ومفتوحة للجمهور، تدعو المصورين من جميع أنحاء العالم سنويًا إلى إبراز جمال المحيط وأهمية موضوع يوم المحيطات العالمي للأمم المتحدة. يتعين على جميع المشاركين التوقيع على ميثاق يتضمن 14 التزامًا أخلاقيًا. تصوير

يمكن العثور على المشاركات التي حصلت على أعلى مرتبة في كل فئة إلى جانب الفائزين من السنوات الماضية في معرض افتراضي للمسابقة.

أيضا على ديفرنيت: استيقظ على أعماق جديدة: الفائزون بجائزة UN WOD للصور, كوكب المحيط: المد والجزر يغير الفائزين, الصور الفائزة لليوم العالمي للمحيطات 2022

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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