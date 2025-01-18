مونو يحقق نجاحا كبيرا في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لفن المحيط

تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة Ocean Art للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء السنوية الثالثة عشرة، حيث ستجلب نسخة 13 من المسابقة مشاركات من أكثر من 2024 دولة، وهو ما يقول المنظم إنه يشير إلى نطاق أوسع من أي وقت مضى.

ذهبت جائزة أفضل عرض إلى إدواردو لابات عن لقطة "Dancing Whitetips"، وهي لقطة بالأبيض والأسود تم التقاطها في أرخبيل ريفيلاجيجيدو النائي قبالة سواحل المكسيك.

تم تسليط الضوء على فئة الأسود والأبيض من قبل منظم الحدث ومقره الولايات المتحدة دليل التصوير تحت الماء (UPG) حيث أثبتت أنها منافسة شديدة هذا العام. كما تم اختيار فئة الحفاظ على البيئة لتسليطها الضوء على التأثير المدمر لصيد الأسماك الشبحية.

علق منظم المسابقة نيروبام نيجام، الذي شارك في المسابقة: "كانت مسابقة فن المحيط هذا العام غير عادية". UPGرئيس تحرير ورئيس شركة Bluewater Photo.

"إن هذه الصور لا تفعل أكثر من مجرد الفوز بالجوائز؛ بل إنها تأسر القلوب والعقول، وتصل إلى ملايين الأشخاص على مستوى العالم وتذكرنا بمسؤوليتنا المشتركة لحماية جمال المحيط. إنه لشرف عظيم أن نرى المسابقة تنمو في نطاقها وتأثيرها كل عام". يعتمد انتشار الصور الفائزة على عرضها من قبل ما يقدر بنحو 250 منفذ إعلامي عالمي - مثل ديفرنت.

وتضمنت لجنة التحكيم كما جرت العادة المصورين توني وو، ومارتي سنيدرمان، ومارك ستريكلاند، على الرغم من انضمام عضو جديد، إيباه أويد لين، إليهم للتحكيم في فئتي الفن الرقمي تحت الماء والأزياء تحت الماء.

وزعت مؤسسة Ocean Art أكثر من 60,000 ألف دولار أميركي في صورة جوائز عبارة عن معدات تصوير تحت الماء ورحلات غوص تبرعت بها منتجعات الغوص ومشغلو الرحلات البحرية. وفيما يلي الصور الفائزة في كل فئة من الفئات الأربع عشرة:

الفائز بزاوية واسعة:

هوانهي كيم / لايت

(هوانهي كيم / فن المحيط)

"في الأسبوع الذي سبق التقاط هذه الصورة، هطلت أمطار غزيرة في كانكون [المكسيك]"، كما يقول كيم. "انجرفت الرواسب والمغذيات من مغسلة السيارات القريبة إلى سينوتي، مما يخلق ألوانًا مذهلة بسبب اختلاف التركيز. عادة ما يكون المطر تحديًا للتصوير تحت الماء، ولكن في هذه الحالة، أنتج ألوانًا نابضة بالحياة نادرًا ما نراها تحت الماء.

"اخترق ضوء الشمس، بحيويته القوية، المياه المحمرّة، كاشفًا عن لحظة سحرية. كان الضوء بمثابة رابط بين الأرض والعالم تحت الماء، وكذلك بين الطبيعة والبشر. شعرت بالامتياز لرؤية هذا الجمال وكنت محظوظًا لأنني تمكنت من توثيقه."

الجائزة: رحلة غوص لمدة أربع ليالٍ لشخصين في منتجع Atmosphere Resorts & Spa في الفلبين.

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Nikon D850 + عدسة Nikon 8-15mm في علبة Nauticam، ضوء طبيعي. 1/125، f/7.1، ISO 1100

الفائز الكبير:

آدم مارتن / سمكة الخفاش الصغيرة

(آدم مارتن / فن المحيط)

تم العثور على سمكة الخفاش الصغيرة هذه على عمق 26 مترًا في تولامبين، بالي في إندونيسيا. تم استخدام أنف لمحاولة عزل الضوء الساطع عن الموضوع، دون إضاءة الكثير من الخلفية. يسلط الضوء على نسيج وبنية جسم السمكة، مع التأكيد على خطوطها الرشيقة وألوانها الزاهية.

الجائزة: رحلة غوص لمدة تسع ليالٍ إلى جزيرة كومودو أو راجا أمبات مع Mermaid Liveaboards

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Sony A7RV + Canon 100mm Macro في علبة Nauticam، ومصباح Inon مع أنف. 1/250، f/13، ISO 320

الفائز بجائزة سلوك الحياة البحرية:

يويتشي ساتو / ولد من الفم

(يويتشي ساتو / فن المحيط)

"في ليلة منتصف الصيف، بينما كانت معظم المخلوقات نائمة، ظهر ذكر أوستورهينشوس بروبيروبتوسيقول ساتو الذي التقط الصورة في ميناميساتسوما، كاجوشيما، اليابان: "بعد أن أكملت فترة حضانة لمدة أسبوع، استدعت كل طاقتها، وبحركة مرتجفة، أطلقت سربًا من اليرقات من فمها. لتقليل الضغط على السمكة، راقبت العملية تحت ضوء أحمر خافت.

"خلال لحظة فتح الغطاء، استخدمت إضاءة حمراء بإعداد خاص يوقف الضوء الأحمر بمجرد اكتشاف وميض الضوء المسبق. وقد أدى هذا الإعداد إلى القضاء على تداخل الضوء الأحمر في الصورة بشكل فعال، مما يضمن التقاط الصورة لللحظة بشكل طبيعي قدر الإمكان."

الجائزة: سبع ليالٍ مع 12 غطسة لشخصين في منتجع Meridian Adventure Dive Resort، راجا أمبات، إندونيسيا.

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM في علبة Nauticam، وكاميرتين INON Z330، وواحدة RG Blue S02RE-SNC. f/13، و1/125، وISO 400

الفائز بالصورة:

ستيفانو سيرباي / شحن استثنائي

(ستيفانو سيرباي / فن المحيط)

"كنت في شهر العسل في أستراليا، ومن بين الأماكن الرائعة العديدة التي زرناها كانت جنوب أستراليا، حيث أتيحت لي الفرصة للغوص والبحث عن تنين البحر المراوغ - وهو الحيوان الذي كنت أحلم برؤيته لسنوات.

"لقد كنت محظوظًا بشكل لا يصدق ليس فقط للعثور على واحد ومراقبته ولكن أيضًا لالتقاط صورة له وهو يحمل بيضه، الذي كان يحميه على ظهره بالقرب من ذيله."

الجائزة: مصباح ستروب تحت الماء Ikelite DS230 مع ضوء النمذجة.

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Nikon D7200 + Tokina 10/17 في غلاف Isotta، ومصباح Ikelite. f/16، 1/160، ISO 250

الفائز في كولدووتر:

جيمس إيمري / الغاق الفضولي

(جيمس إيمري / فن المحيط)

"أثناء الغوص في مونتيري [كاليفورنيا]، كنت أصور حقول ميتريديوم عندما لاحظت طائر الغاق يسبح نحونا. ولدهشتي، بدأ ينقر رأس زوجتي، لكنها لم تتأثر على الإطلاق.

"سبحت بسرعة لالتقاط بعض اللقطات، ثم تحول انتباه الغاق إلى الانعكاس في فتحة قبة الكاميرا الخاصة بي. وظل معنا لمدة 20 دقيقة تقريبًا، حيث سبح لالتقاط أنفاسه قبل أن يعود لينظر إلينا مرة أخرى. كانت لحظة فريدة وممتعة أعطتني لمحة عن فضول الغاق".

الجائزة: شهادة هدية بقيمة 300 دولار أمريكي

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Sony A7III + Canon 8-15mm مع محول Metabones في غلاف Nauticam، ومصابيح Kraken KS160. 1/80، f/13، ISO 500

الفائز نوديبرانش:

بوروت فورلان / نوديبرانش مقنع

(بوروت فورلان / فن المحيط)

يقول فورلان: "كانت هذه أول زيارة لي لجزيرة فانكوفر في أكتوبر 2024 وأول زيارة لي لكندا على الإطلاق. لم يكن لدي الكثير من المعرفة بالمنطقة، لذا قررت استخدام عدسة تكبير ذات زاوية واسعة في معظم غطساتي بسبب تنوعها.

"عندما وصلت إلى غابة الأعشاب البحرية التي تضم نوديبرانشات مقنعة، شعرت بالصدمة. لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العدد من نوديبرانشات في مكان واحد. كان هناك الآلاف منها وكانت في كل مكان، في القاع، وعلى الأعشاب البحرية وحتى وهي تسبح. التقطت مئات الصور المختلفة لها وهذه واحدة من هذه السلسلة."

الجائزة: ما يصل إلى 10 ليالٍ في أوقيانوسيا من منتجع Walindi Plantation، بابوا غينيا الجديدة

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (تم تحويلها إلى Seacam)، واثنين من مصابيح Seacam 150D. 1/40th، f/14، ISO 400

الفائز في بلاكووتر:

كيونغ شين كيم / الصيد

(كيونغ شين كيم / فن المحيط)

يقول كيم، الذي لاحظ في البداية حبارين ملتصقين ببعضهما البعض وافترض أنهما يتزاوجان: "لقد التقطت هذه الصورة أثناء غوص في المياه السوداء في أنيلاو [الفلبين] في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وعند الفحص الدقيق، أدركت أنهما لم يكونا يتزاوجان - كان أحد الحبارين يأكل الآخر، وهو حبار أصغر حجمًا.

"من المعروف أن الحبار يأكل لحوم بعضه البعض، ولكن من النادر أن ترى حبارًا صغيرًا يأكل بعضه البعض أثناء الغوص في المياه السوداء. لقد قمت بمتابعته ومراقبته بعناية، وتمكنت من التقاط بعض الصور.

"بعد حوالي 10 دقائق، بدأ لون الحبار الأصغر في البهتان. وأخيرًا، أطلق دفقة من الحبر الأسود. وبعد فترة وجيزة، اختفى الحبار الذي انتهى من الأكل ببطء في المسافة، بينما غرق الحبار الذي أصبح فريسته في أعماق البحر المظلمة."

الجائزة: باقة غوص لمدة سبع ليالٍ في منتجع الغوص في منتجع الغوص بويرتو جاليرا في الفلبين من El Galleon / Asia Divers

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Nikon Z8 + ماكرو 60 مم في علبة Nauticam، وكاميرتين Kraken S160 وضوء Weefine 5000 واحد. 1/200، f/20، ISO 200

الفائز في الحفاظ على البيئة تحت الماء:

كيمبر جرينوود / الغرق في البلاستيك

(كيمبر جرينوود / فن المحيط)

تم التقاط هذه الصورة في High Springs كجزء من مشروع توعية لمجلس Florida Springs حول تأثير تعبئة المياه على Florida Springs المحلية. يتم إنتاج أكثر من 300 زجاجة مياه كل دقيقة في مصانع تعبئة المياه مثل تلك الموجودة على بعد دقائق من النبع حيث تم التقاط هذه الصورة.

"لا ينتهي الأمر بهذه الزجاجات في مكبات النفايات وإدخال البلاستيك الدقيق إلى بيئتنا فحسب، بل إن تعبئة "مياه الينابيع" تتسبب في فقدان المياه من الحوض الجوفي في فلوريدا، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات المياه وتدفق المياه، مما يتسبب في تدهور الينابيع والأنهار"، كما يقول جرينوود.

"تم التبرع بالزجاجات المستخدمة في هذه الصورة من قبل ناشط محلي في مجال الحفاظ على البيئة، والذي قام بسحبها من حزام الإنتاج في مصنع تعبئة محلي." تُستخدم الصور في وسائل التواصل الاجتماعي وحملات الإعلانات المطبوعة لتشجيع الأفراد على التحول إلى زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام.

الجائزة: جهازين من Marelux Apollo S Strobes بالإضافة إلى Lumilink

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500th f/3.5، ISO 400

الفائز في الفن الرقمي تحت الماء:

أونكو كيم / الرغبة

(أونكو كيم / فن المحيط)

يعتبر البحر في سيوجويبو على جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية قريبًا من قلب كيم ولكنه بعيد كل البعد عن البيئة المثالية للتصوير تحت الماء، حيث غالبًا ما يكون عكرًا وتوجد به تيارات قوية. يقول كيم، الذي لم يكن متأكدًا من كيفية التقاط جمال الكائنات البحرية هناك قبل أن يقرر استخدام الضوء كخلفية لتسليط الضوء عليها: "تأثرت مياه سيوجويبو بشكل أكبر بارتفاع درجات حرارة البحر ونقص الموضوعات وعوامل أخرى".

"التقطت هذه الصورة خلال أفضل فصول السنة. لالتقاط صورة أمامية لسمكة جوبي هانا الزرقاء، أمضيت ساعات لا حصر لها في مراقبتها والاقتراب منها. وتخيلت التفاعل الديناميكي بين سمكة جوبي هانا الزرقاء وأضواء بوكيه، واستخدمت أدوات كنت قد أعددتها مسبقًا وعدسة قديمة معدلة لدمج التعريضات المتعددة مع صور بوكيه الألعاب النارية.

"على الرغم من أن التقاط صور للألعاب النارية ليس صعبًا بشكل خاص، إلا أنه يتطلب تحضيرًا دقيقًا وجهدًا وممارسة، والأهم من ذلك، الوقت لبناء اتصال مع الموضوعات."

الجائزة: Marelux SOFT Lite Snoot plus Dock.

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Nikon D850 + عدسة ماكرو 60 مم / تعديل فيلموفارا من Bell & Howell في غلاف Nauticam، واثنين من مصابيح ستروب Ikelite DS230، وفانوس Sofirn تحت الماء. 1/160، f/11، ISO 100

الفائز بالأبيض والأسود + أفضل عرض:

إدواردو لابات / الرؤوس البيضاء الراقصة

(إدواردو لابات / فن المحيط)

يقول لابات: "كانت هذه آخر غطسة لنا في ذلك اليوم، في فترة ما بعد الظهر مع خفوت ضوء الشمس. في روكا بارتيدا [ريفيلاجيجيدوس، المكسيك] تتجمع معظم أسماك القرش ذات الأطراف البيضاء في مجموعات صغيرة على حواف مختلفة في جميع أنحاء التكوين الصخري".

بدأت مجموعة كبيرة من أسماك القرش ذات الأطراف البيضاء بالتشكل على مسافة ما من الصخرة، حيث شكلت العشرات منها مجموعة متماسكة على عمق حوالي 8 أمتار لكنها لم تكن تصطاد أو تظهر سلوكًا عدوانيًا.

"بعد أن شهدت هذا الحدث النادر من محيط التشكيل، صعدت ببطء للتحليق فوقه مباشرة. وهناك التقطت هذه الصورة. من الأعلى، بدت أسماك القرش وكأنها تسبح في تزامن في حركة دائرية. كان من الجميل أن أشهد ذلك.

"قررت استخدام اللونين الأبيض والأسود لهذه الصورة بسبب مظهر هندسة التكوين بهذا الأسلوب وأيضًا بسبب التباين الطبيعي الذي يمكن للمرء أن يقدره بالأبيض والأسود فيما يتعلق بأطراف أسماك القرش فيما يتعلق ببقية أجسامها.

الجائزة: أربع ليالي لشخصين مع 7 غطسات في All 4 Diving / Akaya Bali

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye في غلاف Nauticam، ومصابيح Sea & Sea YS-D3 DUO. 1/160، f4.0، ISO 640

الفائزة بجائزة الأزياء تحت الماء:

لوسي درليكوفا / تحيا الملكة!

(لوسي درليكوفا / فن المحيط)

الملكة الشريرة من سنو وايت تظهر الحكاية الخيالية على يد شياطينها في هذه الصورة، وهي جزء من مشروع درليكوفا الشخصي "ذات مرة حلم في أرض المياه"، والذي تعمل عليه منذ سبع سنوات.

"يمثل هذا المشروع عودة إلى أحلام طفولتي - كل الأزياء والمشاهد والدعائم من صنع يدي"، كما تقول. تم التقاط الصورة في مسبح بعمق 8 أمتار في Aquapalace Praha في جمهورية التشيك.

الجائزة: شهادة هدية بقيمة 400 دولار من Bluewater Photo

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 في غلاف Nauticam، ومصابيح Subtronic. 1/160، f/8، ISO 500

الفائز بالزاوية الواسعة المدمجة:

ماركو لاوسدي / الصيد في الليل

(ماركو لاوسدي / فن المحيط)

أثناء الغوص في موقع مايا ثيلا الشهير في جزر المالديف، لاحظ لاسدي سمكة قرش ذات أطراف بيضاء تتحرك في أنماط دورية، حيث كانت منجذبة بشكل واضح إلى سحابة من الأسماك الفضية المتمركزة على طول المنحدر في ثيلا.

"لقد استخدمت صخرة قريبة للاختباء، واختبأت بعناية وقللت من حجم فقاعاتي، محاولاً الاقتراب قدر الإمكان دون إزعاج سلوك المفترس"، كما يقول. "بمجرد أن اعتاد القرش على وجودي، انتظرت إحدى حركاته الدورية لإحضاره إلى نطاق الضوء.

"لقد قمت بتوقيت اللقطة بحيث لا تلتقط سمكة القرش فحسب، بل وأيضًا الحركة المراوغة لسحابة الفريسة المحتملة. وقد تم التقاط اللقطة من زاوية من الأسفل إلى الأعلى، مع تضمين سطح البحر عمدًا لإضافة العمق والأبعاد للصورة. وكان فهم عادات وسلوكيات الكائن أمرًا ضروريًا لنجاح هذه اللقطة."

الجائزة: رحلة على متن سفينة لمدة سبع ليالٍ بيليكيكي في جزر سليمان

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Sony RX100m5 + قبة Seafrog في غلاف Seafrog. 1/160، f/10، ISO 200

الفائز بجائزة Compact Macro:

نعومي سبرينجيت / سمكة الصقر طويلة الأنف

(ناعومي سبرينجيت / فن المحيط)

"في شهر العسل، انضممنا إلى رحلة غوص على متن سفينة إلى الحاجز المرجاني العظيم. تم التقاط هذه الصورة في واحدة من أجمل رحلات الغطس في الرحلة: وهي عبارة عن شعاب مرجانية مزدهرة مليئة بالحياة البحرية. لم تكن سمكة الصقر طويلة الأنف هذه، التي كانت تجلس بفخر على المرجان الأسود، مهتمة كثيرًا بوجودي، ولسعادتي الكبيرة، جلست ساكنة لفترة كافية لألتقط بعض الصور قبل أن تسبح بعيدًا.

"نظرًا لوجود العديد من الأسماك الاستوائية التي تخشى التعرض للكاميرا، فقد كان هذا أمرًا نادرًا. يعد المرجان الأسود من بين المرجانيات المفضلة لدي؛ حيث وفرت الألوان الخضراء الغنية خلفية متباينة لهذه السمكة المذهلة."

الجائزة: رحلة غوص لمدة ثمانية أيام إلى جزر غالاباغوس اكوا الإقامة على متن السفينة من شركة Andean Travel Company.

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Olympus TG-4 في غلاف PT-056، واثنين من مصابيح Sea وSea. 1/40، f/8، ISO 200

الفائز بجائزة السلوك المدمج:

نعومي سبرينجيت / التبادلية

(ناعومي سبرينجيت / فن المحيط)

تم رصد سمكة الراس المنظفة ذات الخطوط الزرقاء وسمكة السحلية المتنوعة على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وهو مثال على التكافل التكافلي. تقول سبرينجيت عن لقطتها الفائزة الثانية: "عادةً ما تكون سمكة السحلية خجولة للغاية، ولا تتسامح مع المصورين الذين يقتربون منها كثيرًا، لكن هذا الفرد كان سعيدًا تمامًا بالتقاط الصور أثناء تنظيفه".

"لقد أذهلني مشاهدة الأسماك الأصغر حجمًا تنطلق في جميع أنحاء سمكة السحلية، حتى داخل فمها، مما يدل على ثقة لا تصدق من جانب الأسماك الأصغر حجمًا، واستقرت في النهاية فوق رأس سمكة السحلية!"

الجائزة : كما هو مذكور اعلاه

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Olympus TG-7 في غلاف PT-059، واثنين من مصابيح Sea وSea. 1/80، f/13، ISO 200

يمكن رؤية هذه الصور مع جميع الصور الفائزة بالمركز الثاني والصور التي تم ذكرها بشرف مع القصص الخلفية في موقع المنظم دليل التصوير تحت الماء.

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