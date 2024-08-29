سحر خروف البحر في فيلم Wildlife Photographer

واضح مثل الكريستال صورة للمصور الأمريكي جيسون جولي هي الصورة الوحيدة تحت الماء من بين 15 صورة اختارها متحف التاريخ الطبيعي في لندن (NHM) لمعاينة مسابقة مصور الحياة البرية المرموقة لهذا العام، وهي النسخة الستين من الأحداث السنوية.

وقد أصبح من المعتاد بالنسبة للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، الذي ينظم المسابقة، أن يصدر مجموعة مختارة من الصور التي نالت تقديراً عالياً قبل الإعلان عن الفائزين بمسابقة WPotY في أكتوبر/تشرين الأول.

في صورة جولي لـ تحت الماء في هذه الصورة التي التقطها المصور في ينابيع هانتر في نهر كريستال بولاية فلوريدا، يحدق المصور في خروف البحر وعجل صغير وسط الأعشاب البحرية. ويقول إن التعبير على وجه العجل والفقاعات التي تخرج من زعانفه، إلى جانب قصة خلفية مفعمة بالأمل، جعلها من الصور المفضلة لديه بين العديد من صوره التي تصور أزواج الأمهات والعجل الصغير.

وقد أدى ازدهار الطحالب الناجم عن الجريان الزراعي إلى تدهور أعشاب البحر التي تعتمد عليها أبقار البحر في غذائها. ولكن في هذه الحالة، تحرك المجتمع المحلي لاستعادة الموائل وتحسين جودة المياه - مما يعني تسجيل أعداد أكبر من أبقار البحر في شتاء 2022/23.

(تم التقاطها باستخدام كاميرا Nikon Z6 + عدسة 14-30 مم f/4؛ غطاء Nauticam + منفذ تحويل الزاوية العريضة WACP-2، 1/50 عند f/4، ISO 1000).

من المرجح أن تترك ثلاث صور أخرى للحياة البحرية صدى لدى الغواصين، حتى لو تم التقاطها من الأعلى. الذهاب مع التدفق من تصوير المصور البريطاني تامارا ستابس ودخلت في الحيوانات في بيئتها تظهر هذه الفئة فقمة آكلة السلطعون في الجليد البحري في بحر ويديل.

الذهاب مع التدفق (© Tamara Stubbs and Atlantic Productions / مصور الحياة البرية لهذا العام)

أثناء رحلة استكشافية لشركة Atlantic Productions استمرت تسعة أسابيع، لاحظ ستابس أن الفقمة نامت إلى جانب السفينة مع رفع أنفها فوق السطح بعد أن ارتفعت إلى الأعلى لالتقاط الأنفاس.

يوجد حوالي 4 ملايين فقمة آكلة السلطعون في القارة القطبية الجنوبية، وعلى الرغم من أنها لا تعتبر معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض، إلا أنها محمية بموجب اتفاقيات الحفاظ الدولية في انتظار المزيد من البحوث حول تأثير تغير المناخ والسياحة على أعدادها.

(تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Sony α7R II + عدسة Canon 24-70mm f/2.8 عند 70 مم مع فلتر استقطاب؛ 1/320 عند f/7.1، ISO 100)

أيضا في الحيوانات في بيئتها الفئة، صورة المصور الهولندي ثيو بوسبوم قوة في أرقام تُظهر هذه الصورة كيف تترابط بلح البحر معًا لتجنب الانجراف بعيدًا عن الشاطئ. وقد التقط بوسبوم هذه الصورة من أعلى في برايا دا أورسا، سينترا، البرتغال، مستخدمًا عدسة ماكرو عريضة الزاوية وطويلة ورفيعة.

قوة في أرقام (© ثيو بوسبوم / مصور الحياة البرية لهذا العام)

تلعب بلح البحر دورًا مهمًا في إنشاء أنظمة بيئية ديناميكية لغيرها من اللافقاريات البحرية مثل القشريات والديدان والأسماك الصغيرة، حيث تعمل على تحسين جودة المياه من خلال التغذية بالترشيح لاستخراج العوالق وكذلك البكتيريا والسموم، وبالتالي منعها من التراكم إلى مستويات خطيرة.

(تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Canon EOS R5 + عدسة Laowa 24mm Periprobe؛ 0.6 ثانية عند f/32، ISO 200؛ مجموعة تركيز مكونة من تسع صور)

مدمن مخدرات تم تكريم المصور الجنوب أفريقي تومي ترينشارد بشكل كبير في المحيطات: الصورة الأكبر الفئة التي توثق صيد سمكة قرش قداس "مع انحناء جسدها في عمل أخير من المقاومة".

الصورة الأكبر (© تومي ترينشارد / مصور الحياة البرية لهذا العام)

كان ترينشارد مسافرًا في رحلة بحثية على متن سفينة السلام الأخضر شروق الشمس في القطب الشمالييهدف هذا الفيلم الوثائقي إلى توثيق الصيد العرضي لأسماك القرش بواسطة قوارب الصيد التي تستهدف أسماك التونة وسمك أبو سيف في جنوب المحيط الأطلسي، وتسليط الضوء على الافتقار إلى التنظيم الفعال للصيد على نطاق صناعي في المياه الدولية، حيث أصبح 75% من جميع أنواع أسماك القرش الآن معرضة لخطر الانقراض.

(تم التقاطها باستخدام عدسة Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7؛ 1/550th عند f/5.2، ISO 500)

جميع المشاركات التي نالت تقديرًا كبيرًا في مسابقة WPotY يمكن العثور عليها على موقع NHM، والذي يحتوي أيضًا على التفاصيل الكاملة للمسابقة والمعرض. سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الحياة البحرية في ديفرنت في أكتوبر.

أيضا على ديفرنيت: حصلت باليستا على لقب مصور الحياة البرية لهذا العام مرة أخرى, مسابقة الحياة البرية تضع وجه اللعبة, معظم الحياة في المنطقة المستهدفة لعمال المناجم العميقة جديدة على العلم, أعشاب الخردل البحرية من بين صور WPOTY التي نالت استحسانًا كبيرًا