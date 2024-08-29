أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

سحر خروف البحر في فيلم Wildlife Photographer

1 العضو قراءة هذا المنشور.
اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
واضح كالبلور (© جيسون جولي / مصور الحياة البرية لهذا العام)
واضح كالبلور (© جيسون جولي / مصور الحياة البرية لهذا العام)

واضح مثل الكريستال صورة للمصور الأمريكي جيسون جولي هي الصورة الوحيدة تحت الماء من بين 15 صورة اختارها متحف التاريخ الطبيعي في لندن (NHM) لمعاينة مسابقة مصور الحياة البرية المرموقة لهذا العام، وهي النسخة الستين من الأحداث السنوية. 

وقد أصبح من المعتاد بالنسبة للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، الذي ينظم المسابقة، أن يصدر مجموعة مختارة من الصور التي نالت تقديراً عالياً قبل الإعلان عن الفائزين بمسابقة WPotY في أكتوبر/تشرين الأول.

في صورة جولي لـ تحت الماء في هذه الصورة التي التقطها المصور في ينابيع هانتر في نهر كريستال بولاية فلوريدا، يحدق المصور في خروف البحر وعجل صغير وسط الأعشاب البحرية. ويقول إن التعبير على وجه العجل والفقاعات التي تخرج من زعانفه، إلى جانب قصة خلفية مفعمة بالأمل، جعلها من الصور المفضلة لديه بين العديد من صوره التي تصور أزواج الأمهات والعجل الصغير. 

وقد أدى ازدهار الطحالب الناجم عن الجريان الزراعي إلى تدهور أعشاب البحر التي تعتمد عليها أبقار البحر في غذائها. ولكن في هذه الحالة، تحرك المجتمع المحلي لاستعادة الموائل وتحسين جودة المياه - مما يعني تسجيل أعداد أكبر من أبقار البحر في شتاء 2022/23. 

(تم التقاطها باستخدام كاميرا Nikon Z6 + عدسة 14-30 مم f/4؛ غطاء Nauticam + منفذ تحويل الزاوية العريضة WACP-2، 1/50 عند f/4، ISO 1000).

من المرجح أن تترك ثلاث صور أخرى للحياة البحرية صدى لدى الغواصين، حتى لو تم التقاطها من الأعلى. الذهاب مع التدفق من تصوير المصور البريطاني تامارا ستابس ودخلت في الحيوانات في بيئتها تظهر هذه الفئة فقمة آكلة السلطعون في الجليد البحري في بحر ويديل.

(© Tamara Stubbs and Atlantic Productions / مصور الحياة البرية لهذا العام)
الذهاب مع التدفق (© Tamara Stubbs and Atlantic Productions / مصور الحياة البرية لهذا العام)

أثناء رحلة استكشافية لشركة Atlantic Productions استمرت تسعة أسابيع، لاحظ ستابس أن الفقمة نامت إلى جانب السفينة مع رفع أنفها فوق السطح بعد أن ارتفعت إلى الأعلى لالتقاط الأنفاس.

يوجد حوالي 4 ملايين فقمة آكلة السلطعون في القارة القطبية الجنوبية، وعلى الرغم من أنها لا تعتبر معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض، إلا أنها محمية بموجب اتفاقيات الحفاظ الدولية في انتظار المزيد من البحوث حول تأثير تغير المناخ والسياحة على أعدادها.

(تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Sony α7R II + عدسة Canon 24-70mm f/2.8 عند 70 مم مع فلتر استقطاب؛ 1/320 عند f/7.1، ISO 100)

أيضا في الحيوانات في بيئتها الفئة، صورة المصور الهولندي ثيو بوسبوم قوة في أرقام تُظهر هذه الصورة كيف تترابط بلح البحر معًا لتجنب الانجراف بعيدًا عن الشاطئ. وقد التقط بوسبوم هذه الصورة من أعلى في برايا دا أورسا، سينترا، البرتغال، مستخدمًا عدسة ماكرو عريضة الزاوية وطويلة ورفيعة. 

(© ثيو بوسبوم / مصور الحياة البرية لهذا العام)
قوة في أرقام (© ثيو بوسبوم / مصور الحياة البرية لهذا العام)

تلعب بلح البحر دورًا مهمًا في إنشاء أنظمة بيئية ديناميكية لغيرها من اللافقاريات البحرية مثل القشريات والديدان والأسماك الصغيرة، حيث تعمل على تحسين جودة المياه من خلال التغذية بالترشيح لاستخراج العوالق وكذلك البكتيريا والسموم، وبالتالي منعها من التراكم إلى مستويات خطيرة. 

(تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا Canon EOS R5 + عدسة Laowa 24mm Periprobe؛ 0.6 ثانية عند f/32، ISO 200؛ مجموعة تركيز مكونة من تسع صور)

مدمن مخدرات تم تكريم المصور الجنوب أفريقي تومي ترينشارد بشكل كبير في المحيطات: الصورة الأكبر الفئة التي توثق صيد سمكة قرش قداس "مع انحناء جسدها في عمل أخير من المقاومة".

(© تومي ترينشارد / مصور الحياة البرية لهذا العام)
الصورة الأكبر (© تومي ترينشارد / مصور الحياة البرية لهذا العام)

كان ترينشارد مسافرًا في رحلة بحثية على متن سفينة السلام الأخضر شروق الشمس في القطب الشمالييهدف هذا الفيلم الوثائقي إلى توثيق الصيد العرضي لأسماك القرش بواسطة قوارب الصيد التي تستهدف أسماك التونة وسمك أبو سيف في جنوب المحيط الأطلسي، وتسليط الضوء على الافتقار إلى التنظيم الفعال للصيد على نطاق صناعي في المياه الدولية، حيث أصبح 75% من جميع أنواع أسماك القرش الآن معرضة لخطر الانقراض.

(تم التقاطها باستخدام عدسة Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7؛ 1/550th عند f/5.2، ISO 500)

جميع المشاركات التي نالت تقديرًا كبيرًا في مسابقة WPotY يمكن العثور عليها على موقع NHM، والذي يحتوي أيضًا على التفاصيل الكاملة للمسابقة والمعرض. سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الحياة البحرية في ديفرنت في أكتوبر.

أيضا على ديفرنيت: حصلت باليستا على لقب مصور الحياة البرية لهذا العام مرة أخرى, مسابقة الحياة البرية تضع وجه اللعبةمعظم الحياة في المنطقة المستهدفة لعمال المناجم العميقة جديدة على العلمأعشاب الخردل البحرية من بين صور WPOTY التي نالت استحسانًا كبيرًا

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا وبمعارض جديدة.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg
https://fourthelement.com/product/tech-fin/


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5CNTQ4NEJFQThFNzg4Q0Qz

تعويض بقيمة 34 ألف دولار فقط بعد 5 سنوات

تفضل بزيارة Scuba.com باستخدام هذا الرابط: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join Gear Buys: https://www .scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------- ------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع: https:/ /www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https:// www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------------------- -------------------------------------------------- -------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www .instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل. 00:00 مقدمة 00:52 Scuba.com 02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص 08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

قم بزيارة موقع Scuba.com عبر هذا الرابط:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS40MzQwRDA4N0ZGRTNBNTE2

العناية بالقدم أثناء الغوص #الغوص #كيفية

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything

@دينيسب8426
#askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غوص لي بالبدلة الجافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! دينيس

#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
نايجل هينز: الدلفين الأسير "يُلقى خارجًا بماء الاستحمام"
أنا ققققق: الدلفين الأسير "يُلقى خارجًا بماء الاستحمام"
ستيف وينمان: حل لغز "ميض" تيتانيك
عدي: حل لغز "ميض" تيتانيك
عدي: حل لغز "ميض" تيتانيك
أخبار حديثة
من ضحية لدغات القرش إلى لاعب بارالمبي – في 15 شهرًا من ضحية لدغات القرش إلى لاعب بارالمبي – في 15 شهرًا
تطلب BSAC من الغواصين إجراء التنظيف في سبتمبر تطلب BSAC من الغواصين إجراء التنظيف في سبتمبر
مخاوف من تفكك جمع كنز حطام السفينة مخاوف من تفكك جمع كنز حطام السفينة
يعثر فريق الغوص على سفينة حربية بارزة من الحرب العالمية الأولى على ارتفاع 1 أمتار يعثر فريق الغوص على سفينة حربية بارزة من الحرب العالمية الأولى على ارتفاع 1 أمتار
انقسام مفاجئ لأسماك القرش البيضاء الكبيرة في ثلاثة اتجاهات انقسام مفاجئ لأسماك القرش البيضاء الكبيرة في ثلاثة اتجاهات
اليابان "الانتقامية" تريد واتسون في تهم القنابل النتنة عام 2010 اليابان "الانتقامية" تريد واتسون في تهم القنابل النتنة عام 2010  

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x