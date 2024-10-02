محظوظون لبعضهم: افتتاح مسابقة التصوير الفوتوغرافي الثالثة عشر لفن المحيط

الدورة الثالثة عشر من معرض فنون المحيط تحت الماء صور المسابقة مفتوحة الآن، وبقيمة إجمالية للجائزة تبلغ 60,000 ألف دولار أمريكي (حوالي 46,850 جنيهًا إسترلينيًا)، أعلنت شركة التنظيم التي يقع مقرها في لوس أنجلوس التصوير تحت الماء وتقول شركة جايد (UPG) إن هذا الحدث يظل واحداً من أكبر وأعرق الفعاليات المماثلة في العالم.

يمكن قبول المشاركات حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، وسيتم الإعلان عن الفائزين في أوائل يناير/كانون الثاني.

تستهدف المسابقة أي شخص من المصورين الهواة إلى المحترفين في جميع أنحاء العالم، مع فرص للمشاركة في 14 فئة لضمان تضمين جميع جوانب التخصص الفوتوغرافي وأنواع الكاميرا.

حارس لطيف، حصل على المركز الثاني في فئة نوديبرانش العام الماضي، من تصوير ين بو هوانج

تشمل الفئات الشائعة التصوير بزاوية واسعة، والماكرو، وسلوك الحياة البحرية، مع ثلاث فئات أخرى من الكاميرات المدمجة. أما الفئات الأكثر تخصصًا فهي التصوير بالأبيض والأسود، وصور الحياة البحرية، والمياه الباردة/المعتدلة، والمياه السوداء، والحفاظ على البيئة تحت الماء، والرخويات البحرية.

الأزياء تحت الماء وتحت الماء رقمي توفر فئات الفن فئتين إضافيتين توفران للمشاركين حرية كاملة في مرحلة ما بعد المعالجة.

تحت الماء رقمي الفن، المركز الثاني آيس كريم نوديس للفنان فرانسيسكو سيدانو فيرا

وتضم لجنة التحكيم في المسابقة المصورين الفوتوغرافيين تحت الماء توني وو ومارتي سنيدرمان ومارك ستريكلاند، بالإضافة إلى إيباه أويد لين، التي وصفتها منظمة UPG بأنها "مصورة ماليزية صاعدة تحت الماء تجلب منظورًا جديدًا لمسابقتنا، في مجال يمكن أن يستفيد من زيادة تمثيل الإناث".

يتم تقديم جوائز فن المحيط من خلال مجموعة من منتجعات الغوص والقوارب الترفيهية صور- مصنعو المعدات في شكل عطلات ومعدات. يتمكن الفائزون في كل فئة من تصنيف الجوائز التي يرغبون في الحصول عليها، مما يزيد من احتمالية أن يكون المتنافسون الناجحون مناسبين تمامًا.

تعرف على المزيد حول الدخول فن المحيط 2024 المسابقة على موقع UPG.

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