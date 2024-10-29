16 لقطات مقربة تحت/فوق: أيها ستختار؟

يتألف فريق التحكيم الذي يقوم بتصفية المشاركات في مسابقة المصور المقرب السنوي للحياة البرية (CUPOTY) من ما لا يقل عن 25 قاضياً، ويمكن الآن الكشف عن 16 صورة تتنافس على جوائز فئة التصوير تحت الماء.

وتضم لجنة التحكيم مصورين محترفين ومحرري مجلات وخبراء في الحفاظ على البيئة ومؤلفين. واستغرق الأمر نحو 20 ساعة من مكالمات زووم للاتفاق على أي من 11,681 صورة مقربة وماكرو وميكرو تم تقديمها في 11 فئة يجب أن تتقدم إلى مرحلة القائمة المختصرة لمسابقة عام 2024.

سيتم اختيار أفضل 100 صورة والفائزين بالفئات والفائزين الإجماليين في شهر يناير فقط. تظهر هنا الصور الـ16 الملتقطة تحت الماء بالترتيب الأبجدي للمصور.

نوتيلوس (لويس أربا)

خروف البحر الصغير الفضولي (ريمونا بيكا)

الشريط الأزرق (بييترو كريموني)

سمكة الكاردينال (لاسلو فولدي)

اصنع الحب وليس الحرب (يوري إيفانوف)

كل شيء على ما يرام (غابرييل جينسن)

وقت الراحة (كيونغشين كيم)

التمسك (أوفيك ليباز)

المباراة (فيرينك لورينتش)

بيض الجوبي (سعيد رشيد)

زجاجة الأخطبوط (سعيد رشيد)

الوجبة (دومينيكو روسيجنو)

النوديز ذو القلنسوة (براين سكجيرفين)

التكافل في اسفنجة البحر (جيني سلاك)

فرس البحر ذو البطن المنتفخة (دانيال سلاي)

الفئات العشر إلى جانب التصوير تحت الماء هي الحيوانات والعناكب والفراشات واليعسوب والفطريات والحشرات والمناظر الطبيعية الحميمة وصور اللافقاريات والنباتات والفنون الاستوديو وبالنسبة لمن هم دون سن 10 عامًا، الشباب. يمكن أن تشمل بعض هذه الفئات أيضًا التصوير تحت الماء.

الجائزة الكبرى هي 2,500 جنيه إسترليني نقدًا وكأس، ويحصل الفائز بكل فئة على 250 جنيهًا إسترلينيًا (يحصل المصور المقرب الشاب لهذا العام على عدسة سيجما بقيمة 700 جنيه إسترليني وكأس) بالإضافة إلى جوائز أخرى.

تأسست مسابقة CUPOTY في المملكة المتحدة عام 2018 على يد تريسي ودان كالدر "لكشف عجائب العالم الخفية"، ويمكنها أن تزعم أنها أكبر مسابقة في مجالها. وهي مدعومة بنشرة إخبارية وتدير تحديًا موضوعيًا طوال شهر نوفمبر. المزيد حول CUPOTY 6 على الموقع الإلكتروني.

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