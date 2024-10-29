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16 لقطات مقربة تحت/فوق: أيها ستختار؟

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التصوير تحت أشعة الشمس (كيرستي أندروز)
التصوير تحت أشعة الشمس (كيرستي أندروز)

يتألف فريق التحكيم الذي يقوم بتصفية المشاركات في مسابقة المصور المقرب السنوي للحياة البرية (CUPOTY) من ما لا يقل عن 25 قاضياً، ويمكن الآن الكشف عن 16 صورة تتنافس على جوائز فئة التصوير تحت الماء.

وتضم لجنة التحكيم مصورين محترفين ومحرري مجلات وخبراء في الحفاظ على البيئة ومؤلفين. واستغرق الأمر نحو 20 ساعة من مكالمات زووم للاتفاق على أي من 11,681 صورة مقربة وماكرو وميكرو تم تقديمها في 11 فئة يجب أن تتقدم إلى مرحلة القائمة المختصرة لمسابقة عام 2024.

سيتم اختيار أفضل 100 صورة والفائزين بالفئات والفائزين الإجماليين في شهر يناير فقط. تظهر هنا الصور الـ16 الملتقطة تحت الماء بالترتيب الأبجدي للمصور.

لقطة مقربة: نوتيلوس (لويس أربا)
نوتيلوس (لويس أربا)
خروف البحر الصغير الفضولي (ريمونا بيكا)
خروف البحر الصغير الفضولي (ريمونا بيكا)
الشريط الأزرق (بييترو كريموني)
الشريط الأزرق (بييترو كريموني)
سمكة الكاردينال (لاسلو فولدي)
سمكة الكاردينال (لاسلو فولدي)
اصنع الحب وليس الحرب (يوري إيفانوف)
اصنع الحب وليس الحرب (يوري إيفانوف)
كل شيء على ما يرام (غابرييل جينسن)
كل شيء على ما يرام (غابرييل جينسن)
وقت الراحة (كيونغشين كيم)
وقت الراحة (كيونغشين كيم)
التمسك (أوفيك ليباز)
التمسك (أوفيك ليباز)
المباراة (فيرينك لورينتش)
المباراة (فيرينك لورينتش)
بيض الجوبي (سعيد رشيد)
بيض الجوبي (سعيد رشيد)
زجاجة الأخطبوط (سعيد رشيد)
زجاجة الأخطبوط (سعيد رشيد)
الوجبة (دومينيكو روسيجنو)
الوجبة (دومينيكو روسيجنو)
النوديز ذو القلنسوة (براين سكجيرفين)
النوديز ذو القلنسوة (براين سكجيرفين)
التكافل في اسفنجة البحر (جيني سلاك)
التكافل في اسفنجة البحر (جيني سلاك)
فرس البحر ذو البطن المنتفخة (دانيال سلاي)
فرس البحر ذو البطن المنتفخة (دانيال سلاي)

الفئات العشر إلى جانب التصوير تحت الماء هي الحيوانات والعناكب والفراشات واليعسوب والفطريات والحشرات والمناظر الطبيعية الحميمة وصور اللافقاريات والنباتات والفنون الاستوديو وبالنسبة لمن هم دون سن 10 عامًا، الشباب. يمكن أن تشمل بعض هذه الفئات أيضًا التصوير تحت الماء.

الجائزة الكبرى هي 2,500 جنيه إسترليني نقدًا وكأس، ويحصل الفائز بكل فئة على 250 جنيهًا إسترلينيًا (يحصل المصور المقرب الشاب لهذا العام على عدسة سيجما بقيمة 700 جنيه إسترليني وكأس) بالإضافة إلى جوائز أخرى.

تأسست مسابقة CUPOTY في المملكة المتحدة عام 2018 على يد تريسي ودان كالدر "لكشف عجائب العالم الخفية"، ويمكنها أن تزعم أنها أكبر مسابقة في مجالها. وهي مدعومة بنشرة إخبارية وتدير تحديًا موضوعيًا طوال شهر نوفمبر. المزيد حول CUPOTY 6 على الموقع الإلكتروني.

أيضا على ديفرنيت: كيس الروبيان والنجمة تحت الماء، فوز عن قرب, 10 لقطات مقربة تحت الماء أذهلت الحكام

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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