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صور كانون تدعم مختبر تربية المرجان في سيشل

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كاميرا Canon 5DMKIII MPE65mm @x4 مجموعة صور، f/3.5، 1/125، ISO 1000 (Canon / Coral Spawning Lab)
تم التقاط المرجان باستخدام مجموعة صور Canon 5DMKIII MPE65mm @x4، f/3.5، 1/125th، ISO 1000 (Canon / Coral Spawning Lab)

منذ بعض الوقت، كانت زراعة المرجان، وهو نظام يتم فيه أخذ أجزاء من المرجان من الشعاب المرجانية الموجودة، وزراعتها في مشاتل ثم إعادة زرعها في المناطق المتدهورة، هي النهج القياسي لاستعادة الشعاب المرجانية. 

لكن هذا يؤدي إلى ظهور شعاب مرجانية مليئة بالشعاب المرجانية المتطابقة وراثيا، ويعتقد العديد من الخبراء أن هذه الشعاب لن تكون قادرة على الصمود بما يكفي لتحمل أحداث تبييض المرجان على المدى الطويل.

كاميرا Canon 5DMKIII ماكرو 100 مم، f/4.5، 1/30، ISO 400 (Canon / Coral Spawning Lab)
كاميرا Canon 5DMKIII ماكرو 100 مم، f/4.5، 1/30، ISO 400 (Canon / Coral Spawning Lab)
كانون 5DMKIII MPE 65mm @x5، f/8، 1/80th، ISO 640 (كانون / مختبر كورال سبونينج)
كانون 5DMKIII MPE 65mm @x5، f/8، 1/80th، ISO 640 (كانون / مختبر كورال سبونينج)

والبديل هو التكاثر الجنسي للمرجان على الأرض، والذي يتجنب ما يعتبر "ضعفًا خطيرًا" من خلال زراعة المرجان الصحي والمتنوع من اليرقات التي يتم جمعها أثناء أحداث تكاثر المرجان.

الآن مصنع الكاميرا كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وقد تبنى هذا المفهوم وقام برعاية مختبر لتربية المرجان على الأرض والذي يقال إنه الأول من نوعه في غرب المحيط الهندي.

تم إطلاقه بالتعاون مع فريق بحثي مقره المملكة المتحدة مختبر تفريخ المرجان (CSL) والجمعيات الخيرية المحلية الطبيعة سيشيلسيستخدم المشروع أحدث تقنيات التصوير كجزء من محاولة تعزيز قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في مواجهة تغير المناخ.  

كاميرا Canon 5DMKIII MPE 65mm @x5، 6 صور متراكبة @ f/8.0، 1/100، ISO 2500 (Canon / Coral Spawning Lab)
كاميرا Canon 5DMKIII MPE 65mm @x5، 6 صور متراكبة @ f/8.0، 1/100، ISO 2500 (Canon / Coral Spawning Lab)
كاميرا Canon 5DMKIII ماكرو 100 مم، f/11، 1/60، ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)
كاميرا Canon 5DMKIII ماكرو 100 مم، f/11، 1/60، ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

تُموّل شركة كانون منظمة "نيتشر سيشل" لبناء وتشغيل المنشأة، بالإضافة إلى توفير معدات التصوير اللازمة لتحسين رصد تكاثر المرجان وتوثيقه، لاستخدامه في العلوم العامة والتعليم. يُمكنكم الاطلاع على أمثلة من صور المرجان التي التقطتها الشركة هنا.

من المتوقع أن يتيح مرفق المساعدة في استعادة الشعاب المرجانية التابع لمؤسسة Nature Seychelles أو ARC فهمًا أعمق لتوقيت تكاثر الشعاب المرجانية ونموها وبقائها بعد الاستيطان، مع تسهيل التصوير المجهري والتصوير الفوتوغرامتري وإنتاج صور عالية الجودة. أشرطة الفيديو للباحثين.  

وسوف تقوم ARC بإنشاء بنك وراثي للشعاب المرجانية المرنة الذي تم إنشاؤه بواسطة CSL، والذي سيوفر أيضًا التدريب لمشغلي المنشأة.  

كاميرا Canon 5DMKIII MPE65mm @x1 مجموعة صور، f/8، 1/160، ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)
كاميرا Canon 5DMKIII MPE65mm @x1 مجموعة صور، f/8، 1/160، ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)
كانون 5DMKIII MPE 65mm @x5، f/7.1، 1/30th، ISO 1000 (كانون / مختبر كورال سبونينج)
كانون 5DMKIII MPE 65mm @x5، f/7.1، 1/30th، ISO 1000 (كانون / مختبر كورال سبونينج)
كاميرا Canon 5DMKIII MPE65mm @x4 مجموعة صور، f/6.3، 1/100، ISO 1600 (Canon / Coral Spawning Lab)
كاميرا Canon 5DMKIII MPE65mm @x4 مجموعة صور، f/6.3، 1/100، ISO 1600 (Canon / Coral Spawning Lab)

يوضح الدكتور نيرمال شاه، الرئيس التنفيذي لمنظمة "نيتشر سيشل": "نقوم حاليًا باستنساخ الشعاب المرجانية، وننشئ شعابًا مرجانية من أنواع متطابقة وراثيًا". ويضيف: "يزدهر التطور بالتنوع - القوي والضعيف والسليم وكل ما بينهما. 

لبناء شعاب مرجانية مرنة حقًا، علينا احتضان التنوع البيولوجي الحقيقي. شراكة كانون، إلى جانب خبرة مختبر كورال سبونينج لاب، تُمكّننا من تحقيق ذلك، من خلال تمكيننا من تربية المرجان وإنشاء بنك وراثي للأنواع المتينة. 

وستسمح لنا تقنية كانون أيضًا باكتشاف أسرار تكاثر الشعاب المرجانية، مما يؤدي إلى استراتيجيات حفظ أكثر فعالية، وفي نهاية المطاف، إلهام التغيير الحقيقي في كيفية حماية وتجديد هذه النظم البيئية الحيوية. 

كاميرا Canon 5DMKIII MPE65mm @x3 مجموعة صور، f/3.5، 1/80، ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)
كاميرا Canon 5DMKIII MPE65mm @x3 مجموعة صور، f/3.5، 1/80، ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)
كانون 5DMKIII MPE 65mm @x5، f/8، 1/160th، ISO 640 (كانون / مختبر كورال سبونينج)
كانون 5DMKIII MPE 65mm @x5، f/8، 1/160th، ISO 640 (كانون / مختبر كورال سبونينج)

يقول شاه: "الشعاب المرجانية هي أساس اقتصادنا وبيئتنا وأسلوب حياتنا. هذه الشراكة مع كانون لا تقتصر على استعادة الشعاب المرجانية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى حماية مستقبل سيشل". 

يُوصف مختبر تكاثر المرجان بأنه رائد في مجال التكاثر الجنسي للمرجان البري. يقول الدكتور جيمي كراغز، عالم الأحياء البحرية والمؤسس المشارك للمختبر: "بصفتي مصورًا سابقًا تحت الماء، أُدرك قوة التصوير في إيصال المفاهيم العلمية المعقدة وإلهام العمل".

"من خلال الشراكة مع شركة كانون، يمكننا مشاركة جمال وهشاشة الشعاب المرجانية مع العالم." 

أيضا على ديفرنيت: تعزيز اليرقات للشعاب المرجانية المريضة في بونير, مشروع بذور الشعاب المرجانية يحظى بالترحيب في جزر المالديف, تكاثر المرجان على الحاجز المرجاني العظيم, تعزيز كبير لمقاومة الحرارة بفضل الشعاب المرجانية الفائقة من SECORE

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@جاكتارين
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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