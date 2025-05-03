SeaLife SportDiver S يحتوي على هواتف تصل إلى 30 مترًا

SeaLife SportDiver S هو غطاء جديد تحت الماء مصمم لحماية الهواتف الذكية حتى عمق 30 مترًا للغوص الترفيهي. استنادًا إلى طراز SportDiver السابق، يُقال إنه متوافق مع جميع هواتف iPhone (بما في ذلك أجهزة Max) ومعظم هواتف Android.

كما تقدم SeaLife أيضًا اثنين من أضواء الغوص الجديدة (أقل من).

مصنوع من البولي كربونات والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم المؤكسد الصلب والزجاج البصري، يزن هيكل SportDiver S 641 جرامًا ويوفر طفوًا محايدًا تقريبًا عند غمره في الماء، اعتمادًا على الهاتف الموجود بالداخل.

يتميز جهاز SportDiver S بنابض ووسادات مطاطية لتثبيت الهواتف الذكية بمختلف أحجامها بإحكام وتوفير حماية إضافية من الصدمات. يتصل الغطاء تلقائيًا بالهاتف عبر تقنية Bluetooth Low Energy (LE) 5 اللاسلكية.

يجب أن يكون التشغيل سهلاً حتى عند ارتداء القفازات، كما تقول الشركة المصنعة

تم تصميم ذراع الغالق الكبير وأزرار التحكم الخلفية لتسهيل التشغيل حتى عند ارتداء قفازات الغوص، كما يقول SCUBAPRO، التي توزع منتجات SeaLife في المملكة المتحدة وأوروبا. يتيح هذا التحكم في إعدادات الكاميرا مثل صور/الفيديو، التكبير، ضبط التعرض، التركيز التلقائي/اليدوي، توازن اللون الأبيض، اختيار العدسة ووضع RAW/JPEG.

يُقال إن الجزء الداخلي يحمي المكونات الحساسة والإلكترونيات من التلف في حال دخول أي قطرات ماء عند فتح الباب بعد الغوص. يمكن استخدام كبسولة SL911 Moisture Muncher لمنع الضباب.

تم تركيب أجهزة استشعار المياه وأجهزة الإنذار

يتضمن الغلاف إنذارين للتسرب، يُشيران إلى الرطوبة الداخلية ويراقبان ضغط الفراغ الداخلي. يُوفر اختبار الضغط قبل الغوص تحذيرًا على الشاشة في حال تلف مانع التسرب المقاوم للماء.

يمكن إضافة أو إزالة فلتر تصحيح الألوان الاختياري أثناء الغوص عند الحاجة، كما تتوفر عدسات اختيارية وحامل عدسة ٥٢ مم/٦٧ مم. يأتي غطاء SportDiver S مع تطبيق كاميرا SeaLife SportDiver لنظامي iOS وAndroid.

يمكن توسيع الإعداد باستخدام Sea Dragon تحت الماء صور- مصابيح فيديو وعدسات واسعة الزاوية/ماكرو. كاميرا SportDiver S مزودة بقضيب تثبيت ملحق بثلاث حوامل ثلاثية القوائم قياسية مقاس 1/4-20.

شريط تثبيت الملحقات

يقال أن الغطاء الجديد يناسب معظم الهواتف الذكية (توبياس فريدريش)

يأتي جهاز SportDiver S مزودًا ببطاريتين AAA يُقال إنهما قادرتان على توفير أكثر من 50 ساعة من الاستخدام المتواصل. أبعاد الهيكل الخارجي 21.3 × 12.57 × 5.48 سم، والداخلي 16.5 × 8 × 0.97 سم، ولكن يُمكن التحقق من توافق طراز الهاتف باستخدام دليل مناسب على موقع SeaLife.

للمقارنة مع SeaLife SportDiver Ultra الحالي الأكبر والأثقل وزنًا، يتميز هذا الطراز بعمق يصل إلى 130 مترًا، ويتضمن فلترًا أحمر اللون، وسبعة حوامل ملحقات. سعر Sealife SportDiverS هو 249 جنيهًا إسترلينيًا.

أضواء SeaLife Sea Dragon Mini

ضوء الغوص SeaLife Sea Dragon Mini 1600

كما تقدم SeaLife أيضًا مصباحين للغوص، Sea Dragon Mini في أشكال Power Kit بقوة 1600 و1200 لومن.

جهاز Sea Dragon Mini 1600 المدمج مصمم لعمق يصل إلى 100 متر، ويستخدم مصباح LED Luminus SFT-40. صُمم الجهاز ليجمع بين السطوع وشعاع ضوئي ضيق بعيد المدى (4.5 درجة تحت الماء)، مما يجعله مناسبًا للمشاهدة بعيدة المدى وإرشاد الغواصين الآخرين إلى الحياة البحرية.

يتميز المصباح بجسم من الألومنيوم المؤكسد ومصمم للتشغيل بيد واحدة عند التنقل عبر أوضاعه الخمسة - الطاقة الكاملة، ونصف الطاقة، وربع الطاقة، والوميض لمدة ثانية واحدة، وSOS.

يأتي الجهاز مزودًا ببطارية ليثيوم أيون 18650 بسعة 3500 مللي أمبير/ساعة وشاحن بطارية USB. يُقال إن هذه البطارية توفر ساعة واحدة من وقت التشغيل بكامل طاقتها. كما يوجد مؤشر شحن وصمام أمان لتخفيف الضغط في حال تلف البطارية. سعر Mini 1 هو 1600 جنيهًا إسترلينيًا.

سعر طقم الطاقة Sea Dragon Mini 1200 هو 160 جنيهًا إسترلينيًا. وهو يستخدم أيضًا مصباح LED Luminus SFT-40، ويوفر شعاعًا ضوئيًا ضيقًا ومركّزًا، بزاوية شعاع تحت الماء 6 درجات. البطارية من نوع 18650 بسعة 2600 مللي أمبير/ساعة، ويمكن تشغيله لمدة 108 دقائق بكامل طاقته عند استخدام بطارية 3500 مللي أمبير/ساعة.

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