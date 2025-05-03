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SeaLife SportDiver S يحتوي على هواتف تصل إلى 30 مترًا

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غلاف الهاتف الذكي SeaLife SportDiver S (Tobias Friedrich)
غلاف الهاتف الذكي SeaLife SportDiver S (Tobias Friedrich)

SeaLife SportDiver S هو غطاء جديد تحت الماء مصمم لحماية الهواتف الذكية حتى عمق 30 مترًا للغوص الترفيهي. استنادًا إلى طراز SportDiver السابق، يُقال إنه متوافق مع جميع هواتف iPhone (بما في ذلك أجهزة Max) ومعظم هواتف Android.

كما تقدم SeaLife أيضًا اثنين من أضواء الغوص الجديدة (أقل من).

مصنوع من البولي كربونات والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم المؤكسد الصلب والزجاج البصري، يزن هيكل SportDiver S 641 جرامًا ويوفر طفوًا محايدًا تقريبًا عند غمره في الماء، اعتمادًا على الهاتف الموجود بالداخل.

يتميز جهاز SportDiver S بنابض ووسادات مطاطية لتثبيت الهواتف الذكية بمختلف أحجامها بإحكام وتوفير حماية إضافية من الصدمات. يتصل الغطاء تلقائيًا بالهاتف عبر تقنية Bluetooth Low Energy (LE) 5 اللاسلكية.

يجب أن يكون التشغيل سهلاً حتى عند ارتداء القفازات، كما تقول الشركة المصنعة
يجب أن يكون التشغيل سهلاً حتى عند ارتداء القفازات، كما تقول الشركة المصنعة

تم تصميم ذراع الغالق الكبير وأزرار التحكم الخلفية لتسهيل التشغيل حتى عند ارتداء قفازات الغوص، كما يقول SCUBAPRO، التي توزع منتجات SeaLife في المملكة المتحدة وأوروبا. يتيح هذا التحكم في إعدادات الكاميرا مثل صور/الفيديو، التكبير، ضبط التعرض، التركيز التلقائي/اليدوي، توازن اللون الأبيض، اختيار العدسة ووضع RAW/JPEG.

يُقال إن الجزء الداخلي يحمي المكونات الحساسة والإلكترونيات من التلف في حال دخول أي قطرات ماء عند فتح الباب بعد الغوص. يمكن استخدام كبسولة SL911 Moisture Muncher لمنع الضباب.

تم تركيب أجهزة استشعار وتنبيهات المياه
تم تركيب أجهزة استشعار المياه وأجهزة الإنذار

يتضمن الغلاف إنذارين للتسرب، يُشيران إلى الرطوبة الداخلية ويراقبان ضغط الفراغ الداخلي. يُوفر اختبار الضغط قبل الغوص تحذيرًا على الشاشة في حال تلف مانع التسرب المقاوم للماء.

يمكن إضافة أو إزالة فلتر تصحيح الألوان الاختياري أثناء الغوص عند الحاجة، كما تتوفر عدسات اختيارية وحامل عدسة ٥٢ مم/٦٧ مم. يأتي غطاء SportDiver S مع تطبيق كاميرا SeaLife SportDiver لنظامي iOS وAndroid.

يمكن توسيع الإعداد باستخدام Sea Dragon تحت الماء صور- مصابيح فيديو وعدسات واسعة الزاوية/ماكرو. كاميرا SportDiver S مزودة بقضيب تثبيت ملحق بثلاث حوامل ثلاثية القوائم قياسية مقاس 1/4-20.

شريط تثبيت الملحقات
شريط تثبيت الملحقات
يقال أن الغطاء الجديد يناسب معظم الهواتف الذكية (توبياس فريدريش)
يقال أن الغطاء الجديد يناسب معظم الهواتف الذكية (توبياس فريدريش)

يأتي جهاز SportDiver S مزودًا ببطاريتين AAA يُقال إنهما قادرتان على توفير أكثر من 50 ساعة من الاستخدام المتواصل. أبعاد الهيكل الخارجي 21.3 × 12.57 × 5.48 سم، والداخلي 16.5 × 8 × 0.97 سم، ولكن يُمكن التحقق من توافق طراز الهاتف باستخدام دليل مناسب على موقع SeaLife.

للمقارنة مع SeaLife SportDiver Ultra الحالي الأكبر والأثقل وزنًا، يتميز هذا الطراز بعمق يصل إلى 130 مترًا، ويتضمن فلترًا أحمر اللون، وسبعة حوامل ملحقات. سعر Sealife SportDiverS هو 249 جنيهًا إسترلينيًا.

أضواء SeaLife Sea Dragon Mini

ضوء الغوص SeaLife Sea Dragon Mini 1600
ضوء الغوص SeaLife Sea Dragon Mini 1600

كما تقدم SeaLife أيضًا مصباحين للغوص، Sea Dragon Mini في أشكال Power Kit بقوة 1600 و1200 لومن.

جهاز Sea Dragon Mini 1600 المدمج مصمم لعمق يصل إلى 100 متر، ويستخدم مصباح LED Luminus SFT-40. صُمم الجهاز ليجمع بين السطوع وشعاع ضوئي ضيق بعيد المدى (4.5 درجة تحت الماء)، مما يجعله مناسبًا للمشاهدة بعيدة المدى وإرشاد الغواصين الآخرين إلى الحياة البحرية.

يتميز المصباح بجسم من الألومنيوم المؤكسد ومصمم للتشغيل بيد واحدة عند التنقل عبر أوضاعه الخمسة - الطاقة الكاملة، ونصف الطاقة، وربع الطاقة، والوميض لمدة ثانية واحدة، وSOS.

يأتي الجهاز مزودًا ببطارية ليثيوم أيون 18650 بسعة 3500 مللي أمبير/ساعة وشاحن بطارية USB. يُقال إن هذه البطارية توفر ساعة واحدة من وقت التشغيل بكامل طاقتها. كما يوجد مؤشر شحن وصمام أمان لتخفيف الضغط في حال تلف البطارية. سعر Mini 1 هو 1600 جنيهًا إسترلينيًا.

سعر طقم الطاقة Sea Dragon Mini 1200 هو 160 جنيهًا إسترلينيًا. وهو يستخدم أيضًا مصباح LED Luminus SFT-40، ويوفر شعاعًا ضوئيًا ضيقًا ومركّزًا، بزاوية شعاع تحت الماء 6 درجات. البطارية من نوع 18650 بسعة 2600 مللي أمبير/ساعة، ويمكن تشغيله لمدة 108 دقائق بكامل طاقته عند استخدام بطارية 3500 مللي أمبير/ساعة.

أيضا على ديفرنيت: ضع الهواتف الأكبر حجمًا في أحدث مبيت من نوع SEALIFE, تصحيح الألوان للغواصين الذين يستخدمون الهواتف, هاتف يبقى على قيد الحياة لمدة 5 أشهر تحت الماء في مسكن سي لايف

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
شكر
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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

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