مراجعة كاميرا Nikon Z6III تحت الماء

هذه الكاميرا عبارة عن هجين متعدد الاستخدامات لمصوري الفيديو والمصورين تحت الماء - وعودة إلى الشكل السابق لشركة نيكون، وفقًا لتقرير نيرومبام نيجام، رئيس تحرير مجلة التصوير تحت الماء المرشد والرئيس لشركة Bluewater Photo، الذي التقط جميع الصور هنا
تجمع كاميرا نيكون Z6III كاملة الإطار بدون مرآة بين التكنولوجيا المتقدمة والميزات سهلة الاستخدام، مما يوفر تجربة استخدام قوية وسهلة. وهي مناسبة بشكل خاص لمستخدمي كاميرات نيكون DSLR الذين يفكرون في التحول إلى الكاميرات بدون مرآة، لأنها تتضمن تحديثات في التركيز التلقائي، وتثبيت الصورة، وتسجيل الفيديو - جميعها تحسينات رئيسية موروثة من كاميرا نيكون Z9 Z8 سلسلة.
تتميز الكاميرا Z6III بما يُروَّج له باعتباره "أول مستشعر CMOS مكدس جزئيًا في العالم"، وهو مصمم لتعزيز سرعات المعالجة وتقليل تأثيرات الغالق المتدحرج.
مع ذلك، تشير اختبارات المستشعرات الحديثة إلى انخفاض طفيف في النطاق الديناميكي عند قيم ISO منخفضة مقارنةً بكاميرا Z6II، وهو أمر قد يُقلق بعض المصورين. قد يُلاحظ مُصوّرو الصور تحت الماء، وخاصةً أولئك الذين يصورون مشاهد بزاوية واسعة وتباين عالٍ (مثل "كرات الشمس")، هذا في الحالات القصوى.
لقد أجرينا اختبارًا شاملاً لـ Z6III في غلاف Ikelite Z6III تحت الماء أثناء الغوص مواقع الغوص المحلية المفضلة في الجنوب كاليفورنياتجاوز حدود النطاق الديناميكي لإظهار أداء الكاميرا في المجال الذي تعرضت فيه لأكبر قدر من النقد. شكرًا لديف من Diving Catalina على دعمه لهذه المراجعة - تفقّد شاحنته الجديدة في منتزه أفالون للغوص!
المواصفات الرئيسية لكاميرا Nikon Z6 III
- مستشعر CMOS كامل الإطار بدقة 24.5 ميجابكسل ومكدس جزئيًا
- تثبيت الصورة داخل الجسم بخمسة محاور (حتى ثماني محطات)
- معالج EXPEED 7 لأداء أسرع
- حامل عدسة Z (متوافق مع عدسات حامل F ومحول FTZ)
- تصوير متواصل بمعدل 14 إطارًا في الثانية باستخدام مصراع ميكانيكي و20 إطارًا في الثانية باستخدام مصراع إلكتروني
- تسجيل فيديو عالي الدقة 6K/30p، و5.4K/60p، و4K/60p
- التسجيل بتنسيقات N-Log وN-RAW وProResRAW
- موصل HDMI 2.1 بالحجم الكامل
- سرعة المزامنة 1/200 ثانية
- التركيز التلقائي المعزز مع اكتشاف الموضوع وتتبعه
- حساسية التركيز البؤري التلقائي للضوء المنخفض تصل إلى -10 EV
- 10.46 توقفًا من النطاق الديناميكي عند ISO 100
- فتحات بطاقات مزدوجة: CFexpress من النوع B وUHS-II
- الأبعاد: 14 10 س س 7.5cm
- الحجم 670 جرام
نظرة عن قرب على المستشعر الجديد
بدقة مماثلة لسابقاتها، تتميز كاميرا Z6III بأول مستشعر "مكدس جزئيًا" من نيكون، مع سرعات قراءة أسرع بثلاث مرات ونصف من Z3.5II. غالق الدوران شبه مفقود، وهي ميزة مثالية لتصوير الأجسام سريعة الحركة، والحياة البرية، و... التصوير تحت الماء.
يمكنك توقع الحصول على صور أكثر وضوحًا للدلافين أو أسماك القرش أو الأسماك الشراعية عندما تكون سرعتها عادةً تحديًا لأداء الكاميرا.
أحد العيوب هو Z6III النطاق الديناميكي المنخفض عند قيم ISO منخفضة. في معظم ظروف الإضاءة، من غير المرجح أن يلاحظ المصورون ذلك. مع ذلك، تتطلب العديد من البيئات تحت الماء أقصى مدى ديناميكي ممكن.
خلصت اختباراتنا إلى أنه من الصعب رؤية خسارة في النطاق الديناميكي في صورة معرضة بشكل صحيح؛ ومع ذلك، في صورة معرضة بشكل زائد (فوقكان استرداد الصور أصعب قليلاً مما هو عليه مع كاميرا نيكون Z6 أو Z6II. في رأينا، هذا يُشجع على استخدام تقنيات تصوير فوتوغرافي مناسبة، وليس عيبًا في الكاميرا.
تحسين التركيز التلقائي
من أهم تحسينات كاميرا Z6III التركيز التلقائي. فبينما كانت كاميرات Z6 وZ6II تتمتع بأنظمة تركيز تلقائي قوية، إلا أنها غالبًا ما كانت متأخرة عن منافسيها مثل سوني وكانون. ومع اعتماد Z6III نفس نظام التركيز التلقائي المستخدم في كاميراتي Nikon الرائدتين Z8 وZ9، أصبح تتبع الهدف واكتشافه أسرع وأكثر دقة.
أثناء الاختبار تحت الماء، يتم التركيز على الأجسام الصغيرة أو سريعة الحركة مثل البايروسوم العائم في المياه المفتوحة (أقل من) كانت سريعة وموثوقة، مما يجعلها نقطة تحول في مجال التصوير الماكرو والحركة تحت الماء تصوير.
لا يسعني إلا أن أؤكد على مدى التحسن الملحوظ في نظام التركيز التلقائي مقارنةً بنظام كاميرا نيكون Z6 II. حتى علبة التركيز التلقائي أصغر حجمًا وأكثر دقة من كاميرا Z6 II.
ستنتج كاميرا Nikon Z6III صورًا ذات جودة أعلى عند التصوير في ظروف صعبة، مثل الغوص في المياه السوداءهذا المستوى من الدقة يعيد نيكون إلى المنافسة مع كاميرا سوني a7 IV كاميرا كانون R6 Mark II في نطاق السعر 2,500 دولار (1,911 جنيهًا إسترلينيًا).
تثبيت الصورة داخل الجسم (IBIS)
يُعدّ نظام تثبيت الصورة على المحور IBIS خماسي المحاور في كاميرا Z6III، والذي يوفر ما يصل إلى ثماني درجات تصحيح، ميزةً بارزةً أخرى. فهو يُمكّن المصورين من التصوير بسرعات غالق أبطأ دون التسبب في ضبابية الحركة الناتجة عن اهتزاز الكاميرا.
يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص للمصورين تحت الماء الذين يلتقطون الصور في ضوء منخفض، حيث تكون هناك حاجة إلى قيم ISO أعلى، أو في الظروف التي يمكن أن تساعد فيها سرعات الغالق الأبطأ في التقاط المزيد من الضوء المحيط للحصول على لقطات ذات زاوية واسعة مثيرة.
أثناء اختباراتنا في غابات عشب البحر جزيرة كاتاليناتمكنا من التقاط صور واضحة وخالية من التشويش بسرعة 1/30 من الثانية، وهو ما يُثبت كفاءة نظام تثبيت الصورة على المحور IBIS في كاميرا Z6III. يُسهّل هذا التثبيت التصوير اليدوي لمصوري الفيديو تحت الماء، مُقدمًا لقطات سينمائية عالية الجودة.
ميزات الفيديو الرائدة في فئتها
تتميز كاميرا نيكون Z6III أيضًا بتصوير الفيديو. فهي تدعم تسجيل الفيديو المُحسّن بدقة 6K/30p و4K/60p مع خيارات لصيغ N-Log وN_RAW وProRes RAW. تُعدّ هذه المرونة مثالية لإنتاج الفيديو عالي الجودة، كما أن إمكانية التصوير بدقة 4K/60p بدون اقتصاص تجعلها خيارًا تنافسيًا لكاميرات الإطار الكامل متوسطة المدى.
على الرغم من أن نيكون واجهت صعوبة في ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا في ظروف أعمق تحت الماء، إلا أننا تمكنا من تحقيق نتائج ممتازة حتى عمق 18 مترًا أثناء غوصنا. ورغم أن الألوان لا تزال لا تتطابق تمامًا مع ألوان كاميرات سوني أو كانون، إلا أن نيكون قد تحسنت بشكل ملحوظ في هذا المجال.
لا شك أن شركة نيكون، بعد استحواذها على شركة RED، تعتزم التركيز على الابتكار في مجال الفيديو في المستقبل القريب.
أغلفة تحت الماء
بفضل شعبية كاميرات سلسلة Z من Nikon، قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى بالفعل بإصدار أغطية لكاميرا Z6III، بما في ذلك الألومنيوم المؤكسد غطاء Nauticam Nikon Z6III تحت الماء والبولي كربونات غطاء Ikelite Nikon Z6III تحت الماء.
يتميز غلاف Ikelite، الذي استخدمناه في اختباراتنا، بسهولة التحكم فيه، وتصميمه المحدث للقرص لتسهيل التشغيل مع القفازات، وحاجز الشحن ونقل البيانات المدمج. نتوقع إصدارات قادمة من شركات تصنيع رئيسية أخرى، مثل ماريلوكس، إيزوتا و أكواتيكا.
العدسات الموصى بها تحت الماء
يمتد تنوع Z6III إلى توافق العدسات، مع عدسات Z-mount وF-mount (عبر محول نيكون FTZ) أداء استثنائي تحت الماء. إليك بعض الخيارات المميزة:
عدسات الماكرو:
- نيكون Z 105 مم f/2.8 ماكرومن أكثر عدسات الماكرو المتوفرة وضوحًا، وإن كانت أبطأ قليلًا من عدسات F-mount. تركيزها التلقائي المُحسّن يجعلها خياري الأمثل لتصوير الماكرو. تصوير.
- عدسة Nikon F 105mm f/2.8 macro (مع محول FTZ): أسرع من عدسة Z-mount ولكنها ليست حادة مثلها، كما أن عدسة F 105mm مثالية للتسلل إلى أهداف الماكرو الخجولة بسبب زيادة مسافة العمل.
- عدسة ماكرو Nikon F 60mm f/2.8 (مع محول FTZ): التركيز الأقرب يجعلها خياري المفضل للتصوير في المياه السوداء تصويريمكنك أيضًا الحصول على مجال رؤية 154 درجة عند إقرانه بـ عدسة تحويل الزاوية الواسعة Kraken KRL-09s.
العدسات ذات الزاوية الواسعة:
- عدسة عين السمكة نيكون F 8-15 مم (مع محول FTZ): عدسة عين السمكة المفضلة لدي، فهي توفر نطاقًا واسعًا من المشاهد، سواءً للقطات القريبة للشعاب المرجانية أو المشاهد ذات الزاوية الواسعة. مثالية لالتقاط تفاصيل ملونة للشعاب المرجانية.
- عدسة نيكون Z 14-30 مم ذات خط مستقيم وواسع:مثالية للأجسام البعيدة، مثل الدلافين وأسماك القرش، حيث تُنتج زوايا حادة. تتحول إلى عدسة عين السمكة عند استخدامها مع نوتيكام FCP-1.
النتيجة: عودة نيكون إلى شكلها
تُمثل كاميرا نيكون Z6III خطوةً مهمةً في مسيرة نيكون للكاميرات عديمة المرآة، إذ تُقدم توازنًا ممتازًا بين ميزات التصوير الفوتوغرافي والفيديو. كما أن تركيزها التلقائي المُحسّن، وتثبيت الصورة داخل هيكلها، وقدراتها على تصوير الفيديو تجعلها منافسًا قويًا لكاميرات سوني وكانون في نفس الفئة السعرية.
بالنسبة لمصوري الفيديو ومصوري الصور تحت الماء، فهو يوفر الأدوات اللازمة لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة واحترافية، حتى في الظروف الصعبة.
في حين أن الانخفاض في النطاق الديناميكي أثار بعض المخاوف onlineتُظهر اختباراتنا أنها ليست عائقًا في معظم سيناريوهات التصوير تحت الماء. فطالما أنك تُظهِر صورك بشكل صحيح، تُقدم كاميرا Z6 نتائج مبهرة، مما يجعلها واحدة من أفضل كاميرات الإطار الكامل متوسطة المدى في السوق حاليًا.
المراجع
نشأ المصور تحت الماء وعالم مصايد الأسماك نيروبام نيجام في لوس أنجلوس وسعى التصوير تحت الماء في جزر القنال المحلية. حصل على شهادات في علوم الأحياء المائية ومصايد الأسماك وعلم الأحياء العام، وتخصص فرعي في دراسات القطب الشمالي من جامعة واشنطن. بعد عمله مراقبًا لمصايد الأسماك على متن سفن في بحر بيرنغ وشمال المحيط الهادئ، أصبح رئيس تحرير مجلة دليل التصوير تحت الماء ورئيس شركة بيع الصور والفيديو تحت الماء صور بلو ووتر. انظر له تصوير at www.photosfromthesea.com
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