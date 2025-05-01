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مراجعة كاميرا Nikon Z6III تحت الماء

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هذه الكاميرا عبارة عن هجين متعدد الاستخدامات لمصوري الفيديو والمصورين تحت الماء - وعودة إلى الشكل السابق لشركة نيكون، وفقًا لتقرير نيرومبام نيجام، رئيس تحرير مجلة التصوير تحت الماء المرشد والرئيس لشركة Bluewater Photo، الذي التقط جميع الصور هنا

تجمع كاميرا نيكون Z6III كاملة الإطار بدون مرآة بين التكنولوجيا المتقدمة والميزات سهلة الاستخدام، مما يوفر تجربة استخدام قوية وسهلة. وهي مناسبة بشكل خاص لمستخدمي كاميرات نيكون DSLR الذين يفكرون في التحول إلى الكاميرات بدون مرآة، لأنها تتضمن تحديثات في التركيز التلقائي، وتثبيت الصورة، وتسجيل الفيديو - جميعها تحسينات رئيسية موروثة من كاميرا نيكون Z9 Z8 سلسلة.

تتميز الكاميرا Z6III بما يُروَّج له باعتباره "أول مستشعر CMOS مكدس جزئيًا في العالم"، وهو مصمم لتعزيز سرعات المعالجة وتقليل تأثيرات الغالق المتدحرج.

مع ذلك، تشير اختبارات المستشعرات الحديثة إلى انخفاض طفيف في النطاق الديناميكي عند قيم ISO منخفضة مقارنةً بكاميرا Z6II، وهو أمر قد يُقلق بعض المصورين. قد يُلاحظ مُصوّرو الصور تحت الماء، وخاصةً أولئك الذين يصورون مشاهد بزاوية واسعة وتباين عالٍ (مثل "كرات الشمس")، هذا في الحالات القصوى. 

لقد أجرينا اختبارًا شاملاً لـ Z6III في غلاف Ikelite Z6III تحت الماء أثناء الغوص مواقع الغوص المحلية المفضلة في الجنوب كاليفورنياتجاوز حدود النطاق الديناميكي لإظهار أداء الكاميرا في المجال الذي تعرضت فيه لأكبر قدر من النقد. شكرًا لديف من Diving Catalina على دعمه لهذه المراجعة - تفقّد شاحنته الجديدة في منتزه أفالون للغوص!

مراجعة كاميرا Nikon Z6 III تحت الماء
مشهد غابة عشب البحر ذو نطاق ديناميكي عالٍ تم التقاطه بكاميرا Nikon Z6III في غلاف Ikelite مع عدسة عين السمكة Canon 8-15 مم (f/16، 1/160، ISO 100)
جدول المحتويات
جدول المحتويات

المواصفات الرئيسية لكاميرا Nikon Z6 III

  • مستشعر CMOS كامل الإطار بدقة 24.5 ميجابكسل ومكدس جزئيًا
  • تثبيت الصورة داخل الجسم بخمسة محاور (حتى ثماني محطات)
  • معالج EXPEED 7 لأداء أسرع
  • حامل عدسة Z (متوافق مع عدسات حامل F ومحول FTZ)
  • تصوير متواصل بمعدل 14 إطارًا في الثانية باستخدام مصراع ميكانيكي و20 إطارًا في الثانية باستخدام مصراع إلكتروني
  • تسجيل فيديو عالي الدقة 6K/30p، و5.4K/60p، و4K/60p
  • التسجيل بتنسيقات N-Log وN-RAW وProResRAW
  • موصل HDMI 2.1 بالحجم الكامل
  • سرعة المزامنة 1/200 ثانية
  • التركيز التلقائي المعزز مع اكتشاف الموضوع وتتبعه
  • حساسية التركيز البؤري التلقائي للضوء المنخفض تصل إلى -10 EV
  • 10.46 توقفًا من النطاق الديناميكي عند ISO 100
  • فتحات بطاقات مزدوجة: CFexpress من النوع B وUHS-II
  • الأبعاد: 14 10 س س 7.5cm
  • الحجم 670 جرام

نظرة عن قرب على المستشعر الجديد

بدقة مماثلة لسابقاتها، تتميز كاميرا Z6III بأول مستشعر "مكدس جزئيًا" من نيكون، مع سرعات قراءة أسرع بثلاث مرات ونصف من Z3.5II. غالق الدوران شبه مفقود، وهي ميزة مثالية لتصوير الأجسام سريعة الحركة، والحياة البرية، و... التصوير تحت الماء.

يمكنك توقع الحصول على صور أكثر وضوحًا للدلافين أو أسماك القرش أو الأسماك الشراعية عندما تكون سرعتها عادةً تحديًا لأداء الكاميرا.

اختبار النطاق الديناميكي العالي لكاميرا Nikon Z6 III
يكشف اختبار النطاق الديناميكي لدينا عن انخفاض طفيف في النطاق الديناميكي، لكن معظم المصورين تحت الماء لن يلاحظوه. كان من المفترض أن تكون هذه الصورة بتعريض أقل، ومع ذلك تمكنا من الحصول على مستوى جيد من التفاصيل (f/13، 1/30ال، ايزو 100)

أحد العيوب هو Z6III النطاق الديناميكي المنخفض عند قيم ISO منخفضة. في معظم ظروف الإضاءة، من غير المرجح أن يلاحظ المصورون ذلك. مع ذلك، تتطلب العديد من البيئات تحت الماء أقصى مدى ديناميكي ممكن.

خلصت اختباراتنا إلى أنه من الصعب رؤية خسارة في النطاق الديناميكي في صورة معرضة بشكل صحيح؛ ومع ذلك، في صورة معرضة بشكل زائد (فوقكان استرداد الصور أصعب قليلاً مما هو عليه مع كاميرا نيكون Z6 أو Z6II. في رأينا، هذا يُشجع على استخدام تقنيات تصوير فوتوغرافي مناسبة، وليس عيبًا في الكاميرا. 

تمكنت كاميرا نيكون Z6 III من التقاط أشعة الضوء في هذا المشهد، بالإضافة إلى تفاصيل الظلال تحت غطاء كثيف من الأعشاب البحرية. التُقطت الصورة باستخدام غلاف Ikelite Z6 III. 1/30، ISO 100، f/13.
التقطت كاميرا نيكون Z6 III أشعة الضوء في هذا المشهد، بالإضافة إلى تفاصيل الظلال تحت غطاء كثيف من الأعشاب البحرية. التُقطت الصورة باستخدام غطاء Ikelite Z6III (و / 13, 1/30، ISO 100)

تحسين التركيز التلقائي

من أهم تحسينات كاميرا Z6III التركيز التلقائي. فبينما كانت كاميرات Z6 وZ6II تتمتع بأنظمة تركيز تلقائي قوية، إلا أنها غالبًا ما كانت متأخرة عن منافسيها مثل سوني وكانون. ومع اعتماد Z6III نفس نظام التركيز التلقائي المستخدم في كاميراتي Nikon الرائدتين Z8 وZ9، أصبح تتبع الهدف واكتشافه أسرع وأكثر دقة.

أثناء الاختبار تحت الماء، يتم التركيز على الأجسام الصغيرة أو سريعة الحركة مثل البايروسوم العائم في المياه المفتوحة (أقل من) كانت سريعة وموثوقة، مما يجعلها نقطة تحول في مجال التصوير الماكرو والحركة تحت الماء تصوير.

لا يسعني إلا أن أؤكد على مدى التحسن الملحوظ في نظام التركيز التلقائي مقارنةً بنظام كاميرا نيكون Z6 II. حتى علبة التركيز التلقائي أصغر حجمًا وأكثر دقة من كاميرا Z6 II.

ستنتج كاميرا Nikon Z6III صورًا ذات جودة أعلى عند التصوير في ظروف صعبة، مثل الغوص في المياه السوداءهذا المستوى من الدقة يعيد نيكون إلى المنافسة مع كاميرا سوني a7 IV كاميرا كانون R6 Mark II في نطاق السعر 2,500 دولار (1,911 جنيهًا إسترلينيًا).

يتميز التركيز التلقائي في كاميرا نيكون Z6 III بالسرعة والدقة، وهو تحسن كبير مقارنةً بكاميرا نيكون Z6 الأصلية وكاميرا نيكون Z6II. عدسة نيكون ماكرو 105 مم Z المستخدمة في هذه الصورة أبطأ من عدسة F، لكن التركيز التلقائي كان أكثر من مقبول في كاميرا Z6III. 1/160، f/16، ISO 100
يتميز التركيز التلقائي في كاميرا نيكون Z6 III بالسرعة والدقة، وهو تحسن كبير مقارنةً بكاميرا نيكون Z6 الأصلية وكاميرا نيكون Z6II. عدسة نيكون ماكرو 105 مم Z المستخدمة في هذه الصورة أبطأ من عدسة F mount، لكن التركيز التلقائي كان أكثر من مقبول مع كاميرا Z6III (و / 16، 1/160، ISO 100)

تثبيت الصورة داخل الجسم (IBIS)

يُعدّ نظام تثبيت الصورة على المحور IBIS خماسي المحاور في كاميرا Z6III، والذي يوفر ما يصل إلى ثماني درجات تصحيح، ميزةً بارزةً أخرى. فهو يُمكّن المصورين من التصوير بسرعات غالق أبطأ دون التسبب في ضبابية الحركة الناتجة عن اهتزاز الكاميرا.

يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص للمصورين تحت الماء الذين يلتقطون الصور في ضوء منخفض، حيث تكون هناك حاجة إلى قيم ISO أعلى، أو في الظروف التي يمكن أن تساعد فيها سرعات الغالق الأبطأ في التقاط المزيد من الضوء المحيط للحصول على لقطات ذات زاوية واسعة مثيرة. 

أثناء اختباراتنا في غابات عشب البحر جزيرة كاتاليناتمكنا من التقاط صور واضحة وخالية من التشويش بسرعة 1/30 من الثانية، وهو ما يُثبت كفاءة نظام تثبيت الصورة على المحور IBIS في كاميرا Z6III. يُسهّل هذا التثبيت التصوير اليدوي لمصوري الفيديو تحت الماء، مُقدمًا لقطات سينمائية عالية الجودة.

تحت غطاء غابة الأعشاب البحرية، لا يوجد ضوء محيطي كافٍ. سمح لي نظام تثبيت الصورة المُحسّن داخل جسم كاميرا Z6III بتقليل سرعة الغالق إلى 1/30 من الثانية دون تشويش الحركة الناتج عن اهتزاز الكاميرا! f/13، 1/30، ISO 100
لا يوجد ضوء محيطي كافٍ تحت مظلة غابة عشب البحر. سمح لي نظام تثبيت الصورة المُحسّن داخل جسم كاميرا Z6III بتقليل سرعة الغالق إلى 1/30 من الثانية دون تشويش الحركة الناتج عن اهتزاز الكاميرا (f/13، 1/30، ISO 100).)
كاميرا نيكون Z6 III
منظر خلفي للكاميرا

ميزات الفيديو الرائدة في فئتها

تتميز كاميرا نيكون Z6III أيضًا بتصوير الفيديو. فهي تدعم تسجيل الفيديو المُحسّن بدقة 6K/30p و4K/60p مع خيارات لصيغ N-Log وN_RAW وProRes RAW. تُعدّ هذه المرونة مثالية لإنتاج الفيديو عالي الجودة، كما أن إمكانية التصوير بدقة 4K/60p بدون اقتصاص تجعلها خيارًا تنافسيًا لكاميرات الإطار الكامل متوسطة المدى.

على الرغم من أن نيكون واجهت صعوبة في ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا في ظروف أعمق تحت الماء، إلا أننا تمكنا من تحقيق نتائج ممتازة حتى عمق 18 مترًا أثناء غوصنا. ورغم أن الألوان لا تزال لا تتطابق تمامًا مع ألوان كاميرات سوني أو كانون، إلا أن نيكون قد تحسنت بشكل ملحوظ في هذا المجال.

لا شك أن شركة نيكون، بعد استحواذها على شركة RED، تعتزم التركيز على الابتكار في مجال الفيديو في المستقبل القريب.

أغلفة تحت الماء

بفضل شعبية كاميرات سلسلة Z من Nikon، قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى بالفعل بإصدار أغطية لكاميرا Z6III، بما في ذلك الألومنيوم المؤكسد غطاء Nauticam Nikon Z6III تحت الماء والبولي كربونات غطاء Ikelite Nikon Z6III تحت الماء.

يتميز غلاف Ikelite، الذي استخدمناه في اختباراتنا، بسهولة التحكم فيه، وتصميمه المحدث للقرص لتسهيل التشغيل مع القفازات، وحاجز الشحن ونقل البيانات المدمج. نتوقع إصدارات قادمة من شركات تصنيع رئيسية أخرى، مثل ماريلوكس، إيزوتا و أكواتيكا.

غطاء Ikelite Nikon Z6 III تحت الماء في الميدان
غطاء Ikelite Nikon Z6III تحت الماء في الحقل بجزيرة كاتالينا

يمتد تنوع Z6III إلى توافق العدسات، مع عدسات Z-mount وF-mount (عبر محول نيكون FTZ) أداء استثنائي تحت الماء. إليك بعض الخيارات المميزة:

عدسات الماكرو:

  • نيكون Z 105 مم f/2.8 ماكرومن أكثر عدسات الماكرو المتوفرة وضوحًا، وإن كانت أبطأ قليلًا من عدسات F-mount. تركيزها التلقائي المُحسّن يجعلها خياري الأمثل لتصوير الماكرو. تصوير
  • عدسة Nikon F 105mm f/2.8 macro (مع محول FTZ): أسرع من عدسة Z-mount ولكنها ليست حادة مثلها، كما أن عدسة F 105mm مثالية للتسلل إلى أهداف الماكرو الخجولة بسبب زيادة مسافة العمل.
  • عدسة ماكرو Nikon F 60mm f/2.8 (مع محول FTZ): التركيز الأقرب يجعلها خياري المفضل للتصوير في المياه السوداء تصويريمكنك أيضًا الحصول على مجال رؤية 154 درجة عند إقرانه بـ عدسة تحويل الزاوية الواسعة Kraken KRL-09s
نسيج من فم شقائق النعمان تم التقاطه باستخدام عدسة ماكرو Nikon Z 105mm وNikon Z6 III. f/16، 1/160، ISO 100
نسيج فم شقائق النعمان تم التقاطه باستخدام عدسة ماكرو Nikon Z 105mm وNikon Z6III (f/16، 1/160th، ISO 100))

العدسات ذات الزاوية الواسعة:

  • عدسة عين السمكة نيكون F 8-15 مم (مع محول FTZ): عدسة عين السمكة المفضلة لدي، فهي توفر نطاقًا واسعًا من المشاهد، سواءً للقطات القريبة للشعاب المرجانية أو المشاهد ذات الزاوية الواسعة. مثالية لالتقاط تفاصيل ملونة للشعاب المرجانية.
  • عدسة نيكون Z 14-30 مم ذات خط مستقيم وواسع:مثالية للأجسام البعيدة، مثل الدلافين وأسماك القرش، حيث تُنتج زوايا حادة. تتحول إلى عدسة عين السمكة عند استخدامها مع نوتيكام FCP-1.
مشهد ذو زاوية واسعة تم التقاطه باستخدام عدسة عين السمكة 8-15 مم من نيكون ومحول FTZ مع كاميرا نيكون Z6 III. 1/100، f/14، ISO 100
مشهد ذو زاوية واسعة تم التقاطه باستخدام عدسة عين السمكة 8-15 مم من نيكون ومحول FTZ مع كاميرا Nikon Z6III (f/14، 1/100، ISO 100))

النتيجة: عودة نيكون إلى شكلها

تُمثل كاميرا نيكون Z6III خطوةً مهمةً في مسيرة نيكون للكاميرات عديمة المرآة، إذ تُقدم توازنًا ممتازًا بين ميزات التصوير الفوتوغرافي والفيديو. كما أن تركيزها التلقائي المُحسّن، وتثبيت الصورة داخل هيكلها، وقدراتها على تصوير الفيديو تجعلها منافسًا قويًا لكاميرات سوني وكانون في نفس الفئة السعرية.

بالنسبة لمصوري الفيديو ومصوري الصور تحت الماء، فهو يوفر الأدوات اللازمة لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة واحترافية، حتى في الظروف الصعبة.

في حين أن الانخفاض في النطاق الديناميكي أثار بعض المخاوف onlineتُظهر اختباراتنا أنها ليست عائقًا في معظم سيناريوهات التصوير تحت الماء. فطالما أنك تُظهِر صورك بشكل صحيح، تُقدم كاميرا Z6 نتائج مبهرة، مما يجعلها واحدة من أفضل كاميرات الإطار الكامل متوسطة المدى في السوق حاليًا.

منظر طبيعي للشعاب المرجانية الناعمة الجورجونية تم التقاطه بكاميرا Nikon Z6III. f/14، 1/100، ISO 100
Gمنظر الشعاب المرجانية الناعمة الأورغونية تم التقاطه بكاميرا Nikon Z6III (f/14، 1/100، ISO 100))

المراجع

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مراجعة كاميرا Nikon Z6III تحت الماء 12

نشأ المصور تحت الماء وعالم مصايد الأسماك نيروبام نيجام في لوس أنجلوس وسعى التصوير تحت الماء في جزر القنال المحلية. حصل على شهادات في علوم الأحياء المائية ومصايد الأسماك وعلم الأحياء العام، وتخصص فرعي في دراسات القطب الشمالي من جامعة واشنطن. بعد عمله مراقبًا لمصايد الأسماك على متن سفن في بحر بيرنغ وشمال المحيط الهادئ، أصبح رئيس تحرير مجلة دليل التصوير تحت الماء ورئيس شركة بيع الصور والفيديو تحت الماء صور بلو ووتر. انظر له تصوير at www.photosfromthesea.com

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@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
شكر
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
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كيف تعمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل #scubadiving #askmark #twinset هل أنت مرتبك بشأن كيفية استخدام صمامات Twinset أو إجراء تمرين إغلاق الصمام بشكل صحيح؟ انت لست وحدك. في حلقة AskMark هذه، يشرح مارك كيفية عمل الصمامات على الأسطوانات المزدوجة، بما في ذلك كيفية فتحها وإغلاقها بأمان، وكيف تعمل صمامات العازل، ولماذا تعد مثاقب الصمامات (المعروفة أيضًا باسم مثاقب الإغلاق أو V-Drills) ضرورية لتشخيص التسريبات أثناء الغوص الفني والترفيهي. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والتقارير السياحية: https://divernet.com/ كما يشارك مارك نصائح حول ذاكرة العضلات للوصول إلى المشاركات اليمنى واليسرى، ومنطق العازل أولاً مقابل العازل أخيرًا، وكيفية منع الإفراط في الشد أو وضع الصمام بشكل غير آمن. يعد هذا الدليل مثاليًا للغواصين الذين ينتقلون إلى مجموعات التوأم، أو الغواصين الجانبيين الفضوليين بشأن إعدادات المجمعات، أو أي شخص يرغب في تحسين مهاراته في إدارة الغاز. أخبرنا في التعليقات كيف قام مدربك بتعليم تدريبات الصمامات ولا تنس ترك أسئلتك باستخدام #AskMark لتظهر في مقطع فيديو مستقبلي. @mostafametwally1 ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة غواص سكوبا): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة غواص سكوبا): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة غواص سكوبا): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

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