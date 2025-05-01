مراجعة كاميرا Nikon Z6III تحت الماء

هذه الكاميرا عبارة عن هجين متعدد الاستخدامات لمصوري الفيديو والمصورين تحت الماء - وعودة إلى الشكل السابق لشركة نيكون، وفقًا لتقرير نيرومبام نيجام، رئيس تحرير مجلة التصوير تحت الماء المرشد والرئيس لشركة Bluewater Photo، الذي التقط جميع الصور هنا

تجمع كاميرا نيكون Z6III كاملة الإطار بدون مرآة بين التكنولوجيا المتقدمة والميزات سهلة الاستخدام، مما يوفر تجربة استخدام قوية وسهلة. وهي مناسبة بشكل خاص لمستخدمي كاميرات نيكون DSLR الذين يفكرون في التحول إلى الكاميرات بدون مرآة، لأنها تتضمن تحديثات في التركيز التلقائي، وتثبيت الصورة، وتسجيل الفيديو - جميعها تحسينات رئيسية موروثة من كاميرا نيكون Z9 Z8 سلسلة.

تتميز الكاميرا Z6III بما يُروَّج له باعتباره "أول مستشعر CMOS مكدس جزئيًا في العالم"، وهو مصمم لتعزيز سرعات المعالجة وتقليل تأثيرات الغالق المتدحرج.

مع ذلك، تشير اختبارات المستشعرات الحديثة إلى انخفاض طفيف في النطاق الديناميكي عند قيم ISO منخفضة مقارنةً بكاميرا Z6II، وهو أمر قد يُقلق بعض المصورين. قد يُلاحظ مُصوّرو الصور تحت الماء، وخاصةً أولئك الذين يصورون مشاهد بزاوية واسعة وتباين عالٍ (مثل "كرات الشمس")، هذا في الحالات القصوى.

لقد أجرينا اختبارًا شاملاً لـ Z6III في غلاف Ikelite Z6III تحت الماء أثناء الغوص مواقع الغوص المحلية المفضلة في الجنوب كاليفورنياتجاوز حدود النطاق الديناميكي لإظهار أداء الكاميرا في المجال الذي تعرضت فيه لأكبر قدر من النقد. شكرًا لديف من Diving Catalina على دعمه لهذه المراجعة - تفقّد شاحنته الجديدة في منتزه أفالون للغوص!

مشهد غابة عشب البحر ذو نطاق ديناميكي عالٍ تم التقاطه بكاميرا Nikon Z6III في غلاف Ikelite مع عدسة عين السمكة Canon 8-15 مم (f/16، 1/160، ISO 100)

المواصفات الرئيسية لكاميرا Nikon Z6 III

مستشعر CMOS كامل الإطار بدقة 24.5 ميجابكسل ومكدس جزئيًا

تثبيت الصورة داخل الجسم بخمسة محاور (حتى ثماني محطات)

معالج EXPEED 7 لأداء أسرع

حامل عدسة Z (متوافق مع عدسات حامل F ومحول FTZ)

تصوير متواصل بمعدل 14 إطارًا في الثانية باستخدام مصراع ميكانيكي و20 إطارًا في الثانية باستخدام مصراع إلكتروني

تسجيل فيديو عالي الدقة 6K/30p، و5.4K/60p، و4K/60p

التسجيل بتنسيقات N-Log وN-RAW وProResRAW

موصل HDMI 2.1 بالحجم الكامل

سرعة المزامنة 1/200 ثانية

التركيز التلقائي المعزز مع اكتشاف الموضوع وتتبعه

حساسية التركيز البؤري التلقائي للضوء المنخفض تصل إلى -10 EV

10.46 توقفًا من النطاق الديناميكي عند ISO 100

فتحات بطاقات مزدوجة: CFexpress من النوع B وUHS-II

الأبعاد: 14 10 س س 7.5cm

الحجم 670 جرام

نظرة عن قرب على المستشعر الجديد

بدقة مماثلة لسابقاتها، تتميز كاميرا Z6III بأول مستشعر "مكدس جزئيًا" من نيكون، مع سرعات قراءة أسرع بثلاث مرات ونصف من Z3.5II. غالق الدوران شبه مفقود، وهي ميزة مثالية لتصوير الأجسام سريعة الحركة، والحياة البرية، و... التصوير تحت الماء.

يمكنك توقع الحصول على صور أكثر وضوحًا للدلافين أو أسماك القرش أو الأسماك الشراعية عندما تكون سرعتها عادةً تحديًا لأداء الكاميرا.

يكشف اختبار النطاق الديناميكي لدينا عن انخفاض طفيف في النطاق الديناميكي، لكن معظم المصورين تحت الماء لن يلاحظوه. كان من المفترض أن تكون هذه الصورة بتعريض أقل، ومع ذلك تمكنا من الحصول على مستوى جيد من التفاصيل (f/13، 1/30ال، ايزو 100)

أحد العيوب هو Z6III النطاق الديناميكي المنخفض عند قيم ISO منخفضة. في معظم ظروف الإضاءة، من غير المرجح أن يلاحظ المصورون ذلك. مع ذلك، تتطلب العديد من البيئات تحت الماء أقصى مدى ديناميكي ممكن.

خلصت اختباراتنا إلى أنه من الصعب رؤية خسارة في النطاق الديناميكي في صورة معرضة بشكل صحيح؛ ومع ذلك، في صورة معرضة بشكل زائد (فوقكان استرداد الصور أصعب قليلاً مما هو عليه مع كاميرا نيكون Z6 أو Z6II. في رأينا، هذا يُشجع على استخدام تقنيات تصوير فوتوغرافي مناسبة، وليس عيبًا في الكاميرا.

التقطت كاميرا نيكون Z6 III أشعة الضوء في هذا المشهد، بالإضافة إلى تفاصيل الظلال تحت غطاء كثيف من الأعشاب البحرية. التُقطت الصورة باستخدام غطاء Ikelite Z6III (و / 13, 1/30، ISO 100)

تحسين التركيز التلقائي

من أهم تحسينات كاميرا Z6III التركيز التلقائي. فبينما كانت كاميرات Z6 وZ6II تتمتع بأنظمة تركيز تلقائي قوية، إلا أنها غالبًا ما كانت متأخرة عن منافسيها مثل سوني وكانون. ومع اعتماد Z6III نفس نظام التركيز التلقائي المستخدم في كاميراتي Nikon الرائدتين Z8 وZ9، أصبح تتبع الهدف واكتشافه أسرع وأكثر دقة.

أثناء الاختبار تحت الماء، يتم التركيز على الأجسام الصغيرة أو سريعة الحركة مثل البايروسوم العائم في المياه المفتوحة (أقل من) كانت سريعة وموثوقة، مما يجعلها نقطة تحول في مجال التصوير الماكرو والحركة تحت الماء تصوير.

لا يسعني إلا أن أؤكد على مدى التحسن الملحوظ في نظام التركيز التلقائي مقارنةً بنظام كاميرا نيكون Z6 II. حتى علبة التركيز التلقائي أصغر حجمًا وأكثر دقة من كاميرا Z6 II.

ستنتج كاميرا Nikon Z6III صورًا ذات جودة أعلى عند التصوير في ظروف صعبة، مثل الغوص في المياه السوداءهذا المستوى من الدقة يعيد نيكون إلى المنافسة مع كاميرا سوني a7 IV كاميرا كانون R6 Mark II في نطاق السعر 2,500 دولار (1,911 جنيهًا إسترلينيًا).

يتميز التركيز التلقائي في كاميرا نيكون Z6 III بالسرعة والدقة، وهو تحسن كبير مقارنةً بكاميرا نيكون Z6 الأصلية وكاميرا نيكون Z6II. عدسة نيكون ماكرو 105 مم Z المستخدمة في هذه الصورة أبطأ من عدسة F mount، لكن التركيز التلقائي كان أكثر من مقبول مع كاميرا Z6III (و / 16، 1/160، ISO 100)

تثبيت الصورة داخل الجسم (IBIS)

يُعدّ نظام تثبيت الصورة على المحور IBIS خماسي المحاور في كاميرا Z6III، والذي يوفر ما يصل إلى ثماني درجات تصحيح، ميزةً بارزةً أخرى. فهو يُمكّن المصورين من التصوير بسرعات غالق أبطأ دون التسبب في ضبابية الحركة الناتجة عن اهتزاز الكاميرا.

يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص للمصورين تحت الماء الذين يلتقطون الصور في ضوء منخفض، حيث تكون هناك حاجة إلى قيم ISO أعلى، أو في الظروف التي يمكن أن تساعد فيها سرعات الغالق الأبطأ في التقاط المزيد من الضوء المحيط للحصول على لقطات ذات زاوية واسعة مثيرة.

أثناء اختباراتنا في غابات عشب البحر جزيرة كاتاليناتمكنا من التقاط صور واضحة وخالية من التشويش بسرعة 1/30 من الثانية، وهو ما يُثبت كفاءة نظام تثبيت الصورة على المحور IBIS في كاميرا Z6III. يُسهّل هذا التثبيت التصوير اليدوي لمصوري الفيديو تحت الماء، مُقدمًا لقطات سينمائية عالية الجودة.

لا يوجد ضوء محيطي كافٍ تحت مظلة غابة عشب البحر. سمح لي نظام تثبيت الصورة المُحسّن داخل جسم كاميرا Z6III بتقليل سرعة الغالق إلى 1/30 من الثانية دون تشويش الحركة الناتج عن اهتزاز الكاميرا (f/13، 1/30، ISO 100).)

منظر خلفي للكاميرا

ميزات الفيديو الرائدة في فئتها

تتميز كاميرا نيكون Z6III أيضًا بتصوير الفيديو. فهي تدعم تسجيل الفيديو المُحسّن بدقة 6K/30p و4K/60p مع خيارات لصيغ N-Log وN_RAW وProRes RAW. تُعدّ هذه المرونة مثالية لإنتاج الفيديو عالي الجودة، كما أن إمكانية التصوير بدقة 4K/60p بدون اقتصاص تجعلها خيارًا تنافسيًا لكاميرات الإطار الكامل متوسطة المدى.

على الرغم من أن نيكون واجهت صعوبة في ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا في ظروف أعمق تحت الماء، إلا أننا تمكنا من تحقيق نتائج ممتازة حتى عمق 18 مترًا أثناء غوصنا. ورغم أن الألوان لا تزال لا تتطابق تمامًا مع ألوان كاميرات سوني أو كانون، إلا أن نيكون قد تحسنت بشكل ملحوظ في هذا المجال.

لا شك أن شركة نيكون، بعد استحواذها على شركة RED، تعتزم التركيز على الابتكار في مجال الفيديو في المستقبل القريب.

أغلفة تحت الماء

بفضل شعبية كاميرات سلسلة Z من Nikon، قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى بالفعل بإصدار أغطية لكاميرا Z6III، بما في ذلك الألومنيوم المؤكسد غطاء Nauticam Nikon Z6III تحت الماء والبولي كربونات غطاء Ikelite Nikon Z6III تحت الماء.

يتميز غلاف Ikelite، الذي استخدمناه في اختباراتنا، بسهولة التحكم فيه، وتصميمه المحدث للقرص لتسهيل التشغيل مع القفازات، وحاجز الشحن ونقل البيانات المدمج. نتوقع إصدارات قادمة من شركات تصنيع رئيسية أخرى، مثل ماريلوكس، إيزوتا و أكواتيكا.

غطاء Ikelite Nikon Z6III تحت الماء في الحقل بجزيرة كاتالينا

العدسات الموصى بها تحت الماء

يمتد تنوع Z6III إلى توافق العدسات، مع عدسات Z-mount وF-mount (عبر محول نيكون FTZ) أداء استثنائي تحت الماء. إليك بعض الخيارات المميزة:

عدسات الماكرو:

نيكون Z 105 مم f/2.8 ماكرومن أكثر عدسات الماكرو المتوفرة وضوحًا، وإن كانت أبطأ قليلًا من عدسات F-mount. تركيزها التلقائي المُحسّن يجعلها خياري الأمثل لتصوير الماكرو. تصوير.

عدسة Nikon F 105mm f/2.8 macro (مع محول FTZ): أسرع من عدسة Z-mount ولكنها ليست حادة مثلها، كما أن عدسة F 105mm مثالية للتسلل إلى أهداف الماكرو الخجولة بسبب زيادة مسافة العمل.

عدسة ماكرو Nikon F 60mm f/2.8 (مع محول FTZ): التركيز الأقرب يجعلها خياري المفضل للتصوير في المياه السوداء تصويريمكنك أيضًا الحصول على مجال رؤية 154 درجة عند إقرانه بـ عدسة تحويل الزاوية الواسعة Kraken KRL-09s.

نسيج فم شقائق النعمان تم التقاطه باستخدام عدسة ماكرو Nikon Z 105mm وNikon Z6III (f/16، 1/160th، ISO 100))

العدسات ذات الزاوية الواسعة:

عدسة عين السمكة نيكون F 8-15 مم (مع محول FTZ): عدسة عين السمكة المفضلة لدي، فهي توفر نطاقًا واسعًا من المشاهد، سواءً للقطات القريبة للشعاب المرجانية أو المشاهد ذات الزاوية الواسعة. مثالية لالتقاط تفاصيل ملونة للشعاب المرجانية.

عدسة نيكون Z 14-30 مم ذات خط مستقيم وواسع:مثالية للأجسام البعيدة، مثل الدلافين وأسماك القرش، حيث تُنتج زوايا حادة. تتحول إلى عدسة عين السمكة عند استخدامها مع نوتيكام FCP-1.

مشهد ذو زاوية واسعة تم التقاطه باستخدام عدسة عين السمكة 8-15 مم من نيكون ومحول FTZ مع كاميرا Nikon Z6III (f/14، 1/100، ISO 100))

النتيجة: عودة نيكون إلى شكلها

تُمثل كاميرا نيكون Z6III خطوةً مهمةً في مسيرة نيكون للكاميرات عديمة المرآة، إذ تُقدم توازنًا ممتازًا بين ميزات التصوير الفوتوغرافي والفيديو. كما أن تركيزها التلقائي المُحسّن، وتثبيت الصورة داخل هيكلها، وقدراتها على تصوير الفيديو تجعلها منافسًا قويًا لكاميرات سوني وكانون في نفس الفئة السعرية.

بالنسبة لمصوري الفيديو ومصوري الصور تحت الماء، فهو يوفر الأدوات اللازمة لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة واحترافية، حتى في الظروف الصعبة.

في حين أن الانخفاض في النطاق الديناميكي أثار بعض المخاوف onlineتُظهر اختباراتنا أنها ليست عائقًا في معظم سيناريوهات التصوير تحت الماء. فطالما أنك تُظهِر صورك بشكل صحيح، تُقدم كاميرا Z6 نتائج مبهرة، مما يجعلها واحدة من أفضل كاميرات الإطار الكامل متوسطة المدى في السوق حاليًا.

Gمنظر الشعاب المرجانية الناعمة الأورغونية تم التقاطه بكاميرا Nikon Z6III (f/14، 1/100، ISO 100))

المراجع مراجعة كاميرا Nikon Z6III تحت الماء 12 نشأ المصور تحت الماء وعالم مصايد الأسماك نيروبام نيجام في لوس أنجلوس وسعى التصوير تحت الماء في جزر القنال المحلية. حصل على شهادات في علوم الأحياء المائية ومصايد الأسماك وعلم الأحياء العام، وتخصص فرعي في دراسات القطب الشمالي من جامعة واشنطن. بعد عمله مراقبًا لمصايد الأسماك على متن سفن في بحر بيرنغ وشمال المحيط الهادئ، أصبح رئيس تحرير مجلة دليل التصوير تحت الماء ورئيس شركة بيع الصور والفيديو تحت الماء صور بلو ووتر. انظر له تصوير at www.photosfromthesea.com

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