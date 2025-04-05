مراجعة كاميرا Canon EOS R5 Mk II

يقول نيروبام نيجام، الذي اختبر أداء الكاميرا تحت الماء والتقط جميع الصور هنا، إن هذه الوحدة قد أدخلت تحسينات جوهرية على طراز كانون الرائد. نيجام هو رئيس تحرير دليل التصوير تحت الماء الأمريكي ورئيس شركة بلو ووتر فوتو.

على مدار السنوات الأربع الماضية، لم تتوقف شعبية كاميرا كانون R5. خليفة هذه الكاميرا الرائدة هو كاميرا كانون EOS R5 Mk IIبالمقارنة مع R1، نعتبر R5 Mk II هي أفضل كاميرا من Canon صحيح كاميرا رائدة، بفضل سرعات القراءة الأسرع، ونظام التركيز التلقائي المعزز، وتسجيلات الفيديو 8K/60p RAW.

تفتقر كاميرا كانون R9 Mk II (تقريبًا) إلى نظام الغالق الشامل الموجود في كاميرا A5 III. ولا شك أن هذه التحسينات مثيرة للاهتمام في مجال التصوير تحت الماء. ففي النهاية، كانت R5 II أول كاميرا بدون مرآة نستخدمها، وقد نجحت في تتبع الأسماك وأسود البحر وكل ما بينهما باستمرار.

هل هذه التحسينات كبيرة بما يكفي لتبرير الترقية؟ الانتقال إلى Canon R5 Mk II هو القرار الأمثل إذا كنت متمسكًا بكاميراتك. كاميرا DSLR كانون 5D مارك الرابعإذا كنت تقوم حاليًا بالتصوير تحت الماء باستخدام كاميرا Canon EOS R5، إحدى أشهر كاميرات التصوير تحت الماء في العالم، فسيكون لديك المزيد لتفكر فيه عند الترقية إلى R5 Mk II.

تبدو جميع التغييرات رائعة نظريًا. ومع ذلك، فإن اختبار R5 Mk II مع أحد أغطية الغوص التي بدأت تُطرح في الأسواق مؤخرًا هو السبيل الوحيد لمعرفة ما إذا كانت هذه الترقيات بنفس الروعة في الميدان.

اختبرنا كاميرا R5 Mk II في هيكل Ikelite في بورت هاردي، كولومبيا البريطانية، خلال ورشة عمل للتصوير تحت الماء. حتى في ظروف غوص سيئة، حققت نتائج مبهرة. دعمت Bluewater Photo وBluewater Travel وUB Diving هذه المراجعة.

تم تصوير نوديبرانش مقنع بكاميرا Canon EOS R5 Mk II في غلاف Ikelite مع عدسة عين السمكة Canon 8-15mm (f/22، 1/160th، ISO 200)

مواصفات كاميرا Canon R5 Mark II

مستشعر CMOS جديد كامل الإطار بدقة 45 ميجابكسل مع إضاءة خلفية

حامل عدسة RF

معالج DIGIC X مع معالج مساعد DIGIC Accelerator

تصوير متواصل بصيغة RAW بمعدل 30 إطارًا في الثانية في وضع الغالق الإلكتروني

سرعة مزامنة الفلاش الميكانيكية 1/250، سرعة مزامنة الفلاش الإلكترونية 1/160

وضع التصوير المستمر المسبق

أوضاع التركيز البؤري التلقائي والتركيز البؤري التلقائي الذكي ثنائي البكسل الجديدة: أولوية الإجراء، والتركيز البؤري التلقائي المحسن للتحكم بالعين من Canon

تحسين تثبيت الصورة داخل الجسم

تسجيل فيديو بدقة 8K/60p و4K/120p

إمكانية التسجيل بصيغ RAW وC-Log2

فتحات بطاقات مزدوجة: CFexpress Type B وUHS-II

شاشة عرض إلكترونية OLED بدقة 5.76 مليون نقطة

بطارية LP-E6P ذات خرج طاقة محسّن

أبعاد: 138.5 101.2 س س 93.5mm

الحجم 746 جرام

السعر الموصى به للبيع بالتجزئة: 4,299 دولارًا أمريكيًا (3,300 جنيه إسترليني)

مشهد كلاسيكي للشعاب المرجانية في المياه الباردة، صُوِّر بكاميرا كانون R5 Mark II. كان التركيز التلقائي استثنائيًا - حتى في الإضاءة الخافتة (f/11، 1/50، ISO 400).)

كاميرا EOS R5 Mk II مقابل كاميرا EOS R5

للوهلة الأولى، تبدو كاميرتا كانون متشابهتين نسبيًا، حيث تتشابهان في الأبعاد وأدوات التحكم، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 45 ميجابكسل. ومع ذلك، يختلف هيكلا الكاميرا اختلافًا كبيرًا، مما يجعل كل كاميرا تتطلب تصميمًا فريدًا. السكن تحت الماء.

عند مقارنة الكاميرتين، نجد أن الترقيات الأكثر إثارة للإعجاب تشمل نظام ضبط تلقائي للصورة جديد، ونظام التحكم في حركة العين AF، ومستشعر جديد مكدس مع التصوير المتواصل وسرعات قراءة أسرع، ومعدلات إطارات فيديو 8K أسرع وتسجيل C-Log2.

بينما تتميز كاميرا R5 الأصلية بتركيز بؤري تلقائي ممتاز، فإن كاميرا Mk II قد تكون الخيار الأمثل إذا كنت ترغب في التصوير بأفضل نظام في العالم. أما إذا كنت من هواة تصوير الفيديو ولا تستخدم كاميرا Canon EOS R5، فننصحك بمواصفات Mk II المذهلة.

سيتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأغطية الجديدة تحت الماء لـ Mk II ستكون متوافقة مع قبضة البطارية المبردة، لذلك، حتى ذلك الحين، ستظل R5 C أكثر جاذبية للبعض.

أحد أكبر فوائد R5 Mk II مقارنة بـ R5 هو أن الجسيمات الموجودة في الماء أقل عرضة لإفساد تتبع المؤازرة للتركيز التلقائي المستمر.

الملامح الرئيسية

مع مجموعة قوية من الميزات الجديدة التي تبدو جيدة على الورق، سنقوم بتفصيل الميزات الأساسية لكاميرا Canon EOS R5 Mk II، بما في ذلك ماهيتها، وما الذي تهدف إلى تحقيقه، وما إذا كانت تمثل تحسينات وظيفية في اختباراتنا الميدانية للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء.

كاميرا كانون EOS R5 Mk II

تحسين سرعات القراءة

إن أحدث الاتجاهات في التصوير تحت الماء هي تحقيق سرعات قراءة أسرع، والتي أشعلتها ابتكارات مثل مصراع سوني العالمي مع Sony a9 III.

على الرغم من أن كاميرا R5 Mk II لا تتميز بمصراع شامل، إلا أنها تُعوّض ذلك بنقل بيانات عالي السرعة من المستشعر إلى المعالج، بفضل معالجها المساعد DIGIC Accelerator. ومن أهم مكونات هذه السرعة مستشعرها الجديد "المتراص" بدقة 45 ميجابكسل.

يُخفِّف هذا المستشعر المتطور تأثير الغالق الدوار بشكل ملحوظ، مما يُنتج صورًا أكثر وضوحًا للأجسام سريعة الحركة عند استخدام الغالق الإلكتروني، ويُقلِّل التشوه في لقطات الفيديو. في اختباراتنا تحت الماء، حتى الفيديو المُصوَّر باليد كان مستقرًا بشكل ملحوظ.

ميزة أخرى للمستشعر المُركّب هي قدرة الكاميرا المذهلة على التصوير المُتتابع - حتى 30 إطارًا في الثانية بتنسيق RAW. وهذا أمرٌ مُلفتٌ للنظر بالنسبة لكاميرا بدقة 45 ميجابكسل.

مع أن المصورين تحت الماء الذين يستخدمون أضواء الستروب قد لا يحتاجون دائمًا إلى هذه السرعات العالية، إلا أن كاميرا Mk II قادرة على المزامنة مع أضواء الستروب حتى في وضع الغالق الإلكتروني (بسرعة مزامنة محدودة بـ 1/160 ثانية). يُسهّل استخدام أضواء الستروب سريعة التدوير، مثل Sea & Sea YS-D3 Duo أو Marelux Apollo III، تصوير الأجسام السريعة في المياه المظلمة، حتى مع قوة ضوء الستروب المنخفضة.

ومع ذلك، كما هو الحال مع الكاميرات الأخرى ذات المستشعرات المكدسة مثل Nikon Z8 أو Z6 III، قد يكون هناك تنازل طفيف في النطاق الديناميكي مقابل السرعة المضافة.

تشير الاختبارات الأولية التي أجرتها شركة Petapixel إلى أن R5 Mk II يظهر ضوضاء أكثر قليلاً مقارنةً بـ R5 الأصليةمع أن الفرق كان بالكاد ملحوظًا أثناء تصويرنا تحت الماء. لن يُشكّل هذا مشكلة لمعظم المصورين، مع أن من يصورون مشاهد ذات نطاق ديناميكي عالٍ (مثل لقطات الزاوية الواسعة مع انفجارات الشمس) قد يُفضّلون الاستمرار بكاميرا R5 الأصلية.

ومع ذلك، فإن الكاميرا Mk II تحافظ على مكانتها بين الطرازات الأخرى الرائدة مثل Nikon Z8 وSony a9 III وNikon Z6 III، حتى بالنسبة للكرات الشمسية.

على الرغم من أن مستشعر كاميرا Canon R5 Mk II مُركّب، إلا أنه يُنتج جودة صورة احترافية ممتازة. تُظهر هذه الصورة النطاق الديناميكي المُتاح للمستشعر (f/22، 1/250، ISO 200).)

أفضل نظام ضبط تلقائي للصورة في العالم

يُقال إن كاميرا EOS R5 Mk II قدّمت أفضل نظام ضبط تلقائي للصورة في السوق. وبينما يحظى نظام التركيز التلقائي Dual Pixel من كانون بتقييمات عالية بالفعل - غالبًا ما يُقارن بنظام تتبع التركيز التلقائي لاكتشاف الهدف من سوني - إلا أن هذا الإصدار الجديد يُقدّم المزيد من الابتكار.

أهم تحسين لمصوري الغوص تحت الماء هو قدرة كاميرا Mk II على تجاهل الأجسام التي تمر أمام هدف مُتتبّع. هذا مفيد للغاية عند تصوير أسماك متعددة أو أجسام متحركة.

خلال غوصاتنا في المياه العكرة في شمال غرب المحيط الهادئ، حيث كانت الجسيمات وفيرة، ظلت الكاميرا ثابتة على الهدف المقصود دون أي مشكلة. علاوة على ذلك، عندما وضعنا الكاميرا في وضع سيرفو التركيز التلقائي مع نطاق تركيز تلقائي واسع، لم تواجه أي مشكلة في تحديد وتتبع الأسماك وأسود البحر.

ميزة التركيز البؤري التلقائي بالتحكم بالعين من كانون، والتي ظهرت لأول مرة في كاميرا R3، موجودة أيضًا في كاميرا R5 Mk II. تتيح لك هذه الميزة تحريك نقطة التركيز بمجرد النظر إلى الهدف. للأسف، لا تعمل هذه التقنية بكفاءة كافية عند استخدام قناع الغوص أو عدسة الكاميرا المكبرة لتكون مفيدة لمصوري الغوص تحت الماء.

لم تواجه كاميرا R5 Mk II أي مشكلة في الحصول على التركيز مع أسود البحر النجمية السريعة هذه (f/13، 1/250، ISO 320)

تحسينات الفيديو بدقة 8K وإمكانية التسجيل

قدمت كانون تسجيل فيديو بدقة 8K في كاميرا بدون مرآة مع إصدار كاميرا R5 الأصلية. والآن، استندت إلى هذه التقنية بتوفير فيديو بدقة 8K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية على كاميرا Mk II، مما يجعلها على قدم المساواة مع طُرز مثل نيكون Z8 وZ9.

كما يوفر Mk II تثبيتًا محسّنًا للصورة داخل الجسم، مما يجعل تصوير الفيديو تحت الماء باليد أكثر سلاسة، كما هو موضح في مقاطع الفيديو التي تم التقاطها أثناء اختبارنا.

يوفر تصوير الفيديو بدقة 8K مرونة إضافية، خاصةً لمن يصورون الماكرو، حيث يمكنهم اقتصاص الصورة إلى 4K للحصول على تأطير أدق أو لقطات إضافية. كما يمكن لكاميرا Mk II التسجيل بسرعة تصل إلى 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K، وهي مثالية للقطات البطيئة مع تثبيت إضافي.

علاوة على ذلك، يدعم تسجيل الفيديو بصيغة RAW وملف تعريف C-Log2 الجديد. يلتقط ملف تعريف السجل تفاصيل أكثر في الإضاءة والظلال، مما يوفر نطاقًا ديناميكيًا أكبر ومرونة في التحرير. في حين أن فيديو RAW مخصص عادةً لتصوير الإنتاج عالي الجودة، فإن ملف تعريف C-Log2 سيكون أداة قيّمة للعديد من مصوري الفيديو.

مخاوف بشأن ارتفاع درجة الحرارة

أُثيرت مخاوف بشأن ارتفاع درجة حرارة كاميرا Canon R5 الأصلية عند التسجيل بدقة عالية ومعدلات إطارات عالية. في اختباراتنا الأولية، لم تصمد كاميرا R5 سوى لحوالي 20 دقيقة عند تسجيل فيديو بدقة 8K أو 4K/120p. حسّن تحديث البرنامج الثابت لاحقًا هذه الميزة، وصُممت كاميرا Canon R5C بنظام تبريد مُحسّن للتخلص من هذه المشاكل.

يأتي Mk II مزودًا بمقبض تبريد اختياري، مع أنه من غير الواضح ما إذا كانت أغطية الغطس تحت الماء تدعمه. مع أننا لم نُجرِ اختبار ارتفاع درجة الحرارة الكامل خلال هذه المراجعة، إلا أن Mk II لم ترتفع درجة حرارته أثناء تصوير فيديو بدقة 4K/60p في أيٍّ من غطساتنا.

أغلفة تحت الماء

كما هو متوقع مع إصدار مثل هذه الكاميرا الشهيرة، تقدم الشركات المصنعة الكبرى أغطية تحت الماء. وحدة الألومنيوم المؤكسد من Nauticam، وكذلك ماريلوكس و غلاف البولي كربونات R5 Mk II من Ikeliteتتوفر هذه الكاميرات في Bluewater Photo، ومن المؤكد أن المزيد من الكاميرات ستتوفر قريبًا.

غطاء Ikelite Canon R5 Mk II تحت الماء

عدسات تحت الماء

مواضيع التصوير تحت الماء متنوعة بقدر تنوع المصورين، مما يتطلب اختيار عدسات متنوعة. سواء كنت من محبي التصوير الماكرو والفائق، أو تفضل تصوير الحيوانات والمناظر الطبيعية الكبيرة، أو ترغب في إضفاء لمسة فنية على صورك، ستجد العدسة المثالية لكاميرا EOS R5 Mk II.

الماكرو

يتطلب التقاط صور لمخلوقات صغيرة - أو حتى مجهرية - تحت الماء عدسة ماكرو. هواة كانون المتجهون إلى إحدى أفضل وجهات التصوير الماكرو سوف ترغب في حزم واحدة من عدسات الماكرو المتوافقة مع Canon مع R5 Mk II:

عدسة كانون RF 100 مم f/2.8L Macro IS USM: مثالية لتصوير الحيوانات الخجولة، حيث تتيح مسافة عمل أطول. يمكنك أيضًا إضافة ديوبتر ماكرو لالتقاط صور فائقة القرب. تتميز عدسة RF بتكبير أكبر مقارنةً بعدسة EF، مما يتيح لك التقاط صور بنسبة تكبير مذهلة تبلغ 1.4:1. يُرجى ملاحظة أن حلقة التحكم في الانحراف الكروي في عدسة كانون RF 100 مم غير مُوصى بها للتصوير تحت الماء.

عدسة Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (مع محول EF-EOS R): خيار رائع آخر لتصوير الأجسام الصغيرة والخجولة باستخدام مسافة عمل أكبر. عند دمجها مع ديوبتر الماكرو، تُعدّ أداة أساسية للتصوير الفائق الماكرو.

عدسة Canon RF 85mm f/2.8 Macro: على الرغم من أنها قد تبدو خيارًا جيدًا بسعر رائع، إلا أن التركيز التلقائي غير قابل للاستخدام عمليًا تحت الماء بسبب برميل التركيز الذي يتحرك ببطء بشكل مدهش.

تم التقاط جلد نجم البحر باستخدام كاميرا Canon R5 Mk II مع عدسة ماكرو EOS 100 مم

الديوبتر الرطب الموصى به

محول Nauticam Super Macro: يُعد هذا المحول من أقوى وأدقّ محولات الديوبتر المتوفرة في السوق، ويساعدك على التقاط صور ماكرو وماكرو فائقة الوضوح. لتصوير ماكرو فائق الوضوح، استخدمه مع عدسة Canon 100 مم f/2.8.

Kraken +13 Diopter و Weefine +13 Diopter: خيارات ممتازة مع تكبير مذهل، حيث يوفر هذان الديوبتران نفس الجودة التي توفرها Nauticam بسعر أكثر معقولية.

عدسة Bluewater +7 ديوبتر: يوصى بها للمبتدئين، قد تحتوي عدسة Bluewater +7 على تكبير أقل ولكنها مناسبة للاستخدام مع العدسات متوسطة المدى وتوفر تكبيرًا إضافيًا لعدسة Canon 100 مم. اقرأ دليلنا الكامل للعدسات الكبيرة الرطبة تحت الماء.

عدسات عين السمكة ذات الزاوية الواسعة

التقط مجالات رؤية واسعة للغاية باستخدام عدسة عين السمكة واسعة الزاوية، مثالية لتصوير أروع الشعاب المرجانية في العالم. غالبًا ما تُصاحب الصور الملتقطة بعدسة عين السمكة تشوهات حول زواياها، إلا أن هذا التشوه يُقلل بشكل طبيعي تحت الماء بفضل انكسار الضوء.

عدسة كانون EF 8-15mm f/4L دائرية بعدسة عين السمكة (مع محول EF-EOS R): الخيار الأمثل لعدسة عين السمكة كاملة الإطار مع تأثيرات زخرفية اختيارية. استمتع بتأثيرات زخرفية رائعة وفنية عند تكبير 8 مم، وصور خالية من التأثيرات عند تكبير 15 مم.

تم تصوير شقائق النعمان المجمعة هذه باستخدام كاميرا Canon EOS R5 Mk II وعدسة عين السمكة Canon 8-15mm

عدسات واسعة الزاوية مستقيمة الخطوط

اختر عدسة واسعة الزاوية مستقيمة لتصوير تضاريس خلابة أو حيوانات كبيرة دون تشويه عدسة عين السمكة. تُعد هذه العدسات مثالية للغوص مع أسماك القرش، أو السباحة مع الحيتان، أو تصوير الأجسام عن بُعد.

عدسة كانون RF 14-35 مم f/4 L IS USMهذا هو خيارنا الأمثل لعدسة واسعة الزاوية مع كاميرا EOS R5، بفضل حدتها المذهلة في الزوايا. تُنتج هذه العدسة بعض الظلال عند 14 مم، لذا يُنصح باستخدامها كما تفعل مع عدسة 16-35 مم.

عدسة Canon EF 16-35 f/2.8 III Ultra-Wide Zoom (مع محول EF-EOS R): إذا لم تكن ميزانيتك محدودة، فهذا خيار ممتاز.

عدسة Canon EF 16-35mm f/2.8L II ذات الزاوية الواسعة (مع محول EF-EOS R): تُعد هذه العدسة من أكثر العدسات مبيعًا لكاميرات Canon ذات الإطارات الكاملة لسنوات، حيث توفر حدة الزاوية والسرعة والسعر المعقول.

عدسة Canon EF 11-24mm f/4L ذات الزاوية الواسعة للغاية (مع محول EF-EOS R): العدسة الأوسع في السوق، ورغم أنها أثقل وزناً وأكثر سعراً، إلا أنها توفر المنظور اللازم لتصوير حطام السفن الضخمة والشعاب المرجانية الواسعة.

هل كاميرا Canon R5 Mk II مناسبة لك؟

إذا كانت تجربة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بك ستستفيد من نظام تتبع التركيز البؤري التلقائي المتطور، فإن كاميرا Canon R5 Mk II هي الأفضل في السوق، حيث تمكنك من تصوير موضوعك مع تجاهل أي تداخل مع وجهة نظرك.

تم تصوير اللورد الأيرلندي الأحمر باستخدام كاميرا Canon EOS R5 Mk II في غلاف Ikelite (f/11، 1/50، ISO 400)

سيجد مصورو الفيديو الذين يبحثون عن دقة مذهلة مع فيديو 8K و60 إطارًا في الثانية أن كاميرا EOS R5 Mk II هي الخيار الأمثل (على افتراض أنها ستصمد أمام اختبارات ارتفاع درجة الحرارة).

خلاصة القول؟ إذا كنت تبحث عن أفضل كاميرا كانون للتصوير تحت الماء، فهذه هي. ابحث عن الاستعراض الأصلي في دليل التصوير الفوتوغرافي تحت الماء.

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