لماذا يجب على الغواصين أن يأخذوا تحقيقات الوفيات على محمل الجد

كان ثلثا الضحايا في أكثر من 300 حالة وفاة بسبب الغطس والغوص الحر في أستراليا هذا القرن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - وكان ما يقرب من نصفهم يعانون من حالات صحية كامنة من شأنها أن تجعلهم أكثر عرضة لحوادث مرتبطة بعدم انتظام ضربات القلب.

وقد ظهرت هذه الإحصائيات المقلقة وغيرها من ما يمكن أن يكون أكبر مجموعة بيانات للوفيات المرتبطة بالغطس والغوص الحر تم تحليلها على الإطلاق، في مراجعة جديدة لـ 317 حالة وفاة مسجلة في أستراليا بين عامي 2000 و2021.

تم تصميم المسح لتحديد أسباب الوفاة بشكل أكثر دقة والتدابير المضادة له، وأجرى المسح أخصائي طب الغوص الدكتور جون ليبمان، مؤسس DAN Asia-Pacific وحائز على جائزة وسام أستراليا لخدماته في مجال سلامة الغوص والإنعاش والإسعافات الأولية.

تستند المراجعة إلى البيانات التي تحتفظ بها مؤسسة سلامة الغوص الأسترالية، والتي يترأسها ليبمان ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لها، ونظام المعلومات التاجية الوطني. كما شارك في الدراسة قسم الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة موناش والجمعية الملكية لإنقاذ الحياة.

وقد أخذت التقارير السابقة من الدراسة في الاعتبار البيانات من عامي 2001-2013 و2014-2018 لتحديد الاتجاهات خلال تلك الفترات.

في حين أن ما يقدر بنحو 88,000 أسترالي تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر يمارسون رياضة الغطس أو الغوص الحر كل عام، فإن مواقع مثل الحاجز المرجاني العظيم (GBR) ونينغالو تجذب أيضًا مئات الآلاف من الزوار الدوليين. وقد حدثت 56% من جميع الوفيات في كوينزلاند لأن "الغطس السطحي" في الحاجز المرجاني العظيم (GBR) هو هدف مدرج على قائمة أمنيات العديد من السياح الأجانب في منتصف العمر أو كبار السن.

ويشمل التحليل أيضًا الغواصين الأحرار وصيادي الرمح الأكثر خبرة بشكل عام والذين لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في الرياضات التنافسية تحت الماء أو أثناء ممارسة حبس الأنفاس.

من بين جميع الوفيات المسجلة، كان من المرجح أن يكون 198 ضحية (62%) من الغواصين السطحيين في الغالب، بينما كان 113 ضحية (36%) يمارسون شكلاً من أشكال الغوص مع حبس الأنفاس.

معظمهم من الذكور

كانت الغالبية العظمى من الضحايا من الذكور - 88% منهم، ومتوسط ​​أعمارهم 48 عامًا. وكانت الإناث أكبر سنًا بمتوسط ​​أعمار 60 عامًا، بينما كان متوسط ​​أعمار الرجال المشاركين في الغوص الحر 35 عامًا والنساء 58 عامًا.

كان العديد من ضحايا الغطس من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر. وكانوا في كثير من الأحيان يعانون من زيادة الوزن وقلة الخبرة في الغطس، وكانوا يعانون من حالات طبية سابقة كان من الممكن أن تؤدي إلى حدوث حالات عدم انتظام في ضربات القلب.

على النقيض من ذلك، كان الغواصون الأحرار في الغالب صغارًا نسبيًا وأصحاء وذوي خبرة ولكن لديهم القدرة على الاستسلام للغرق الأولي، والذي غالبًا ما يحدث نتيجة لنقص الأكسجين في الدم.

كان 44% من جميع الضحايا من السياح الأجانب ومتوسط ​​أعمارهم 60 عامًا؛ وكان 8% من السياح الأستراليين والبقية من الأستراليين الذين يمارسون الغوص محليًا. ولم يسبق لـ 15% منهم الغوص من قبل، وكان 24% منهم عديمي الخبرة، وكان 33% منهم من ذوي الخبرة (لم يتم تحديد الخبرة في حوادث أخرى).

34% من الضحايا كانوا يمارسون رياضة الغطس مع مشغلين تجاريين (خاصة في الحاجز المرجاني العظيم)، و63% كانوا يمارسون رياضة مشاهدة المعالم السياحية، و20% كانوا يمارسون صيد الأسماك بالرمح، و11% كانوا يمارسون رياضة الغوص لجمع المحار و/أو القشريات.

الحالة الصحية

بعد الوفاة كانت تقارير الفحص متاحة في 92% من الحالات، مع تسجيل مؤشر كتلة الجسم (BMI) لـ 248 ضحية. وكان متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم 27.5، مع تصنيف 41% من الضحايا على أنهم يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم 25-29.9) و26% يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30).

وشملت الحالات الصحية السابقة التي تم العثور عليها في ما يقرب من نصف حالات الوفاة مرض نقص تروية القلب (IHD) وتضخم البطين الأيسر (LVH)، وكلاهما من شأنه أن يجعل الضحية أكثر عرضة لحوادث الغطس المرتبطة باضطراب نظم القلب.

ومن المحتمل أن يكون ثلث الضحايا قد أصيبوا بالإعاقة بسبب عدم انتظام ضربات القلب، وكان ما لا يقل عن 137 حالة وفاة ناجمة عن الغرق الأولي، 34 منها نتيجة لنقص الأكسجين الناجم عن انقطاع التنفس.

يؤدي مرض القلب التاجي وارتفاع ضغط الدم إلى زيادة احتمالات وفاة العديد من كبار السن أثناء ممارسة رياضة الغطس، ويلاحظ ليبمان بشكل حاسم أن هذا الخطر يمكن "تخفيفه إلى حد ما" من خلال الفحص الصحي المستهدف.

غرق ما يصل إلى 11% من جميع الضحايا نتيجة لنقص الأكسجين الناجم عن انقطاع النفس لفترة طويلة، ثمانية منهم في حمامات السباحة وستة مع وجود أشخاص آخرين بالقرب منهم ولكن دون مراقبتهم عن كثب. 32% كانوا يمارسون الغوص الحر بمفردهم و25% فقط ماتوا في وجود شخص آخر.

ويقول التقرير إنه لتخفيف المخاطر، يحتاج الغواصون الأحرار إلى التدرب في بيئة خاضعة للرقابة والتركيز بشكل أكبر على تكوين رفاق فعالين وتحسين الإشراف، خاصة إذا كانوا عديمي الخبرة.

تشمل العوامل المهيئة للغواصين الأحرار ضعف اللياقة البدنية، والحالات الطبية السابقة، وقلة الخبرة، وظروف البحر السيئة، والإشراف غير الكافي، وصيد المأكولات البحرية أو حصادها في المناطق التي يرتادها الحيوانات المفترسة الكبيرة.

من المرض إلى التماسيح

كانت الحالات الصحية السابقة المرتبطة والتي يُعتقد أنها ساهمت في 48% من جميع الوفيات هي الأكثر شيوعًا في القلب (112)، وخاصةً مرض القلب التاجي المتوسط ​​إلى الشديد، وتضخم البطين الأيسر و/أو تضخم القلب (تضخم القلب) (73). كان لدى 56 ضحية مرض القلب التاجي الشديد وتضخم البطين الأيسر/تضخم القلب.

كان ما لا يقل عن 101 من القتلى قد تلقوا بالفعل رعاية طبية لحالتهم المحددة أو المرتبطة بها. وكان 33 منهم يتلقون العلاج من ارتفاع ضغط الدم (تبين أن 24 منهم مصابون بتضخم البطين الأيسر و/أو تضخم القلب)، وثمانية مصابين بالربو، وثمانية مصابين بمرض السكري، وستة مصابين بنوبات. وساهم الكحول أو المخدرات في أو تسبب في خمس حالات وفاة.

ومن المرجح أن يكون سوء التخطيط ــ وخاصة اتخاذ قرار بالغطس منفرداً، أو الابتعاد عن صديق، أو الانطلاق في ظروف بحرية سيئة ــ سبباً في 43% من الوفيات. وكان ضعف المهارات وقلة الخبرة سبباً محتملاً في 26% على الأقل، في حين أدت الأنشطة الأكثر خطورة مثل انقطاع النفس لفترات طويلة دون إشراف كاف إلى 15%.

عانى أحد الغواصين الأحرار من الانسداد الغازي الشرياني الدماغي بعد الغوص والتنفس من وحدة الغوص الخاصة بصديق له قبل الصعود (بدون زفير كافٍ).

نتجت الوفيات الناجمة عن الصدمات عن مواجهات أسماك القرش (9)، واصطدام القوارب (5)، ومواجهات التماسيح (3)، وإصابة أسماك الراي اللساع (1)، وفي حالة واحدة، الاصطدام بالصخور في البحر الهائج.

الغرق وعدم انتظام ضربات القلب

تم تسجيل الغرق تقليديا باعتباره السبب الافتراضي للوفاة عندما يتم انتشال شخص من الماء دون آثار محددة على الرئتين ودون أي سبب واضح آخر.

وبحسب التقرير فإن الفرق بين 61% من الغواصين الذين ذكروا الغرق كسبب للوفاة و43% الذين ذكروا الاختناق ربما يعكس عدد الحالات التي كان الغرق فيها ثانويا بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

كان الغطاسون السطحيون أكثر عرضة للإعاقة بسبب حدث قلبي مقارنة بالغواصين الأحرار (50/15%) وأقل عرضة للإعاقة بسبب الغرق الأولي (41/61%).

قد يبدو من المدهش أنه على الرغم من كل المناقشات حول الوذمة الرئوية الانغماسية أو "الغرق من الداخل" في السنوات الأخيرة، لم يتم تحديد هذا باعتباره سبب الوفاة إلا في أربع حالات فقط. ومع ذلك، قد يكون من الصعب للغاية التمييز بين هذه الحالة والغرق لدرجة أنه من المرجح أن تمر دون تحديد في كثير من الحالات، كما يعترف ليبمان.

وتوضح الدراسة أن عدم انتظام ضربات القلب يمكن أن يحدث ببساطة عن طريق الغمر أو الغمر تحت الماء. فمع مقاومة الطفو لتأثيرات الجاذبية، فإنه يشجع على إعادة توزيع الدم الوريدي من الأطراف إلى الصدر، مما يتسبب في زيادة كبيرة في عبء العمل على القلب.

يمكن بعد ذلك تعزيز هذا التحميل بشكل أكبر من خلال عوامل مثل ممارسة الرياضة، والقلق، وتضييق الأوعية الدموية الناجم عن البرد، ومقاومة الجهاز التنفسي، وارتفاع معدل ضربات القلب.

يمكن أن يؤدي حبس النفس أيضًا إلى حدوث عدم انتظام في ضربات القلب، وخاصة في المياه الباردة، بغض النظر عن صغر سن الفرد وصحته، ولكن لا يوجد سبب محدد تشريح اختبار لتحديد ما إذا كان هذا قد حدث بالفعل، كما يقول ليبمان.

وتشير دراسته إلى أن "عدم انتظام ضربات القلب كان السبب المحتمل للعديد من هذه الوفيات الصامتة في كثير من الأحيان"، ولهذا السبب، كما يقول، يُنصح الغواصين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر بالخضوع لفحص طبي للغوص مع التركيز على تقييم القلب والأوعية الدموية.

ويخلص التقرير إلى أنه "نظرًا لأن العديد من محفزات القلب المحتملة الموصوفة أعلاه شائعة بين الغواصين والغواصين، فمن الحكمة أن يناقش الغواصون الأكبر سنًا النشطون أو المحتملون صحتهم القلبية مع أطبائهم أيضًا".

تعزيز الإشراف

ويقترح ليبمان أيضًا أنه إذا كان الغواصون الذين يعرفون أنهم يعانون من حالة طبية ذات صلة يخططون للانضمام إلى رحلة غطس تجارية، فيجب عليهم الإعلان عن حالتهم حتى يتمكن المشغل من تقديم تدابير السلامة مثل الإشراف المعزز أو وضع علامة ملونة على الغواصة أو مساعدة التعويم.

وبما أن العديد من الغواصين هم سباحون ضعفاء، يقول إنه سيكون من المفيد أن يتعلموا الالتزام بنظام الأصدقاء، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن المراقبين المعينين من المتوقع أحيانًا أن يشرفوا على عدد أكبر من الغواصين في وقت واحد أكثر مما هو عملي.

يجب أيضًا إلزام مشغلي معدات الغطس التجارية بحمل معدات الإسعافات الأولية المناسبة، بما في ذلك الأكسجين وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وتدريب الموظفين على استخدامها.

"على الرغم من الفرص العظيمة التي توفرها، فإن الغطس ليس نشاطًا حميدًا ويجب على الناس أن يكونوا على دراية بالتحديات المحتملة والاستعدادات السلبية وإدارتها وفقًا لذلك"، قال ليبمان ديفرنت. له تم نشر المراجعة في ال المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة.

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