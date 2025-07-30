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لماذا يجب على محترفي الغوص الحذر من CESAs

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مذنب الرئة بالموجات فوق الصوتية (مساعد الطيار)
مذنب الرئة بالموجات فوق الصوتية (مساعد الطيار)

كشفت أبحاث جديدة حول التأثير الفسيولوجي على الغواصين الذين يقومون بتمارين الصعود الطارئ المتحكم به في السباحة أثناء التدريب أن هذه التمارين يمكن أن تسبب إجهادًا للرئة حتى لو لم تكن هناك أي علامات خارجية لذلك.

تُعدّ اختبارات CESA إجراءً قياسيًا للسلامة أثناء الغوص للوقاية من إصابات تمدد الرئة المفرط أثناء حالات نقص الغاز. ومع ذلك، لم تُوثّق المخاطر الرئوية المرتبطة بالتمرين بشكل كافٍ في الماضي، وفقًا لفريق البحث الفرنسي.

وتقول إن المضاعفات المرتبطة بـ CESA تتراوح من أعراض خفيفة مثل السعال وبصق الدم (سعال الدم) إلى نتائج خطيرة مثل استرواح الصدر، واسترواح المنصف (الهواء أو الغاز بين الرئتين)، والانسداد الغازي الشرياني الدماغي. 

يزعم المتحمسون لتدريب CESA أن الإصابات التي وقعت كانت نابعة في المقام الأول من تقنية غير مناسبة، وخاصة الزفير غير الكافي، ويؤكدون على الحاجة إلى المراقبة المستمرة من قبل المدربين طوال الصعود. 

تحت الإشراف

ويؤكد مؤلفو الدراسة، المتخصصون الطبيون في الغوص أوليفييه كاستانيا، وفياني هامار، وبرونو شميد، وأرنو درويل، أن الحوادث وقعت حتى تحت إشراف صارم، مما يشير إلى أن العوامل الميكانيكية التي تتجاوز تقنية الزفير قد تساهم في الإجهاد الرئوي. 

أُجريت دراستهم على مرحلتين، بمشاركة مجموعات منفصلة من الغواصين العسكريين ذوي الخبرة في مدرسة الغوص العسكرية الفرنسية في سان ماندريه جنوب فرنسا. استخدموا غوصًا مفتوح الدائرة في مياه بحر بدرجة حرارة 18 درجة مئوية، مرتدين بدلات غوص، وكانوا يتنفسون غاز نيتروكس 40.

في المرحلة الأولى، طُلب من سبعة غواصين القيام بغطستين في المياه المفتوحة على عمق عشرة أمتار. كانت إحداهما غطسة تحكم، مع التنفس بشكل طبيعي من خلال منظم، والغوص الآخر CESA الذي يتضمن الزفير المستمر بدون قطعة فم أثناء الصعود. 

قبل كل غوصة وبعدها، حصل الباحثون على "مذنبات الرئة بالموجات فوق الصوتية" أو ULCs، وهي صور تُظهر زيادة المياه خارج الأوعية الدموية في الرئة، كما يحدث في حالات الوذمة الرئوية أو مرض الرئة الخلالي. 

وتضمنت المرحلة الثانية قيام أربعة غواصين بأداء اختبارات التنفس العميق من عمق 5 أمتار و10 أمتار لتسجيل "حركية التنفس" الخاصة بهم - وهي السرعة والكفاءة التي يضبط بها الجسم معدل تنفسه وعمقه لتلبية متطلبات الأكسجين المتغيرة للنشاط البدني.

الضغط على الرئتين

على الرغم من عدم ظهور أي أعراض على أي من الغواصين، إلا أن مستويات ULCs لديهم زادت بشكل ملحوظ بعد غطسات CESA - وإن لم يكن ذلك بعد غطسات المجموعة الضابطة. يشير هذا إلى أن CESAs كانت تسبب إجهادًا رئويًا دون سريري، حيث كشف التحليل عن تباين ملحوظ بين الغواصين. 

من المرجح أن تكون التراكمات المعتدلة من مياه الرئة خارج الأوعية الدموية التي كشفت عنها ULCs مرتبطة بتغيرات الضغط والحجم أثناء الصعود.

تشير هذه النتائج إلى أن حتى الغواصين المُدرَّبين لا يُوازِنون جهد الزفير مع تمدد الغازات باستمرار، مما قد يزيد الضغط الميكانيكي على الرئتين، كما ذكر الفريق. "لذلك، قد يُعرِّض تدريب CESA الأفراد الأصحاء لإجهاد سنخي صامت، مما يُبرز الحاجة إلى أدوات مراقبة مُحسَّنة وتقييم تنفسي فردي أثناء تدريب الصعود."

يريد الباحثون الآن تحديد ما إذا كان التعرض المتكرر لمثل هذه الضغوطات القصيرة، كما قد يحدث مع محترفي الغوص، يمكن أن يؤدي إلى إصابة طويلة الأمد في الحويصلات الهوائية أو يجعل الأفراد أكثر عرضة لمشاكل رئوية في وقت لاحق. 

يقول الباحثون: "تتحدى هذه النتائج الافتراض القائل بأن غياب الأعراض يعني غياب الإصابة. كما أنها تدعم المفهوم الناشئ "للضرر السنخي الصامت"، والذي قد يمتد إلى ما هو أبعد من فسيولوجيا الغوص ليشمل بيئات سريرية أوسع".

يمكن قراءة الدراسة في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي

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تيم بيري
تيم بيري
قبل 15 دقيقة

توقفت الممرضة عن إجراء اختبارات CESA من 30 مترًا قبل فترة وجيزة من إجرائي لاختبار SETT، لكننا ما زلنا نجري اختبارات CESA من 10 أمتار و20 مترًا. كانت تجربة ممتعة للغاية بمجرد الانتهاء منها!

سيكون من المثير للاهتمام أن نعود بهذه النظرة الطبية إلى تلك الأوقات لنرى كيف كان حال مدربي السباحة في SETT. كانوا يسهرون طوال الصباح.

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