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"مثل جرعات التكيلا": الغوص العميق يغرق مطالبة غواص بالتأمين

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هل آخر جرعة تكيلا تشربها هي التي تجعلك في حالة سُكر؟ (تايلور وأيومي)
هل آخر جرعة تكيلا تشربها هي التي تجعلك في حالة سُكر؟ (تايلور وأيومي)

إن المطالبة بتغطية بوليصة تأمين السفر التي تغطي الغوص حتى عمق 30 مترًا في حالة الإصابة بمرض تخفيف الضغط (DCI) أمر واحد - ولكن ماذا يحدث إذا كنت قد أكملت بالفعل غوصًا أعمق بأمان في وقت سابق من اليوم الذي وقع فيه الحادث؟ تم اختبار السيناريو مؤخرًا في أستراليا.

كان الزوجان قد حصلا على تغطية تأمين سفر مشتركة لرحلة مدتها 10 أيام إلى وجهة خارجية غير محددة العام الماضي (2023). كانت الوثيقة باسم الشريكة، وكان الغواص الذكر الذي أصيب بـ DCI، والذي تم تسميته فقط باسم JC، مستفيدًا. كان الغوص حتى عمق أقصى يبلغ 30 مترًا مسموحًا به بموجب شروط الوثيقة.

في 17 أكتوبر، قام JC بغوص على عمق 39 مترًا، وترك فترة زمنية مدتها ساعة واحدة على السطح ثم قام بغوص ثانٍ إلى عمق 29 مترًا، وبعد ذلك أصبح مريضًا وفقد الوعي. 

تم استدعاء طبيب (دكتور EG)، وقام بتشخيص DCI ووصف العلاج، مما دفع شريك JC إلى تقديم مطالبة لاحقًا بنفقات طبية خارجية كبيرة ونفقات سفر إضافية نتجت عن ذلك. 

رفضت شركة ميتسوي سوميتومو للتأمين الدفع، بحجة أنه إذا لم تقم شركة JC بالغوص السابق خارج شروط السياسة، فلن يحدث DCI، وتم رفع النزاع بين الطرفين أمام هيئة الشكاوى المالية الأسترالية (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) أمين المظالم.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking قضية with that interpretation.

"لقد شارك جيه سي في نشاط محظور بموجب شروط الوثيقة وأصبح مريضًا نتيجة لذلك"، حكم أمين المظالم. "سيكون من غير العدل أن نطلب من شركة التأمين دفع مطالبة في ظروف لم توافق فيها على تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النشاط".

3 عوامل خطر رئيسية

وقد حدد تقرير الدكتور إي جي لشركة التأمين بعد إجراء مراجعة طبية ثلاثة عوامل خطر رئيسية ساهمت في إصابة الغواص بـ DCI: العمق وتكرار الغوص وتطبيق توقفات تخفيف الضغط.

وقال الدكتور إي جي إنه مع زيادة الضغط، يزداد خطر وقوع الحوادث، وخلص إلى أن حادثة DCI لم تحدث فقط بسبب الغوص على عمق 29 مترًا ولكن من خلال الجمع بين الغطستين.

وذكر خبير طبي آخر، الدكتور إم. إن، أن خطر الإصابة بالاعتلال الدماغي الوعائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى فعالية الجسم في التعامل مع الإجهاد الناتج عن تخفيف الضغط بعد سلسلة من التعرضات للغوص، حيث يشير "التعرض" إلى أنشطة الغوص لمدة يوم كامل.

كان جيه سي قد شارك في أيام غوص فردية يومي 15 و16 أكتوبر، ولكن تعرضه للخزان المزدوج في اليوم السابع عشر يمكن اعتباره "استفزازيًا إلى حد ما" - مما يجعل من الصعب عزو ظهور الأعراض إلى الغوص الأخير فقط. 

"ولإجراء مقارنة، فكما أن تناول عدة جرعات من التكيلا يؤثر بشكل تدريجي على حالتك الصحية، لا يمكننا تحديد الجرعة الأخيرة باعتبارها السبب الوحيد للمرض"، كما قال الدكتور إم إن.  

تم رفض حجة الشريك بأنه لم يكن هناك دليل قاطع على أن الغوص على عمق 39 مترًا كان السبب الوحيد لإصابة JC بـ DCI، وذلك من خلال الحكم الذي يرجح أنه حدث بسبب التأثير التراكمي للغوص الذي تم إجراؤه في ذلك اليوم - وربما أيضًا في الأيام السابقة. 

أدى الغوص لمسافة 39 مترًا إلى إبطال المطالبة، وأصدرت AFCA حكمًا نهائيًا. أيدت قرار شركة التأمين.

أيضا على ديفرنيت: المشتبه به في DCI؟ إليك كيفية إجراء فحوصات الأعصاب, الغواصون على استعداد تام لتجاهل أعراض DCI, انخفاض حالات الصعود السريع وحالات الإصابة بالسكتة الدماغية في المملكة المتحدة

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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