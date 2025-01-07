الناجون من الاكتتاب العام الأولي ينصحون بشدة بالتوقف عن الغوص

توصل خبراء طبيون دوليون في مجال الغوص إلى بيان موقف مشترك بشأن موضوع الوذمة الرئوية الناتجة عن الغمر (IPO)، وهي الحالة التي أصبحت تثير قلق الغواصين بالإضافة إلى الغواصين والسباحين الآخرين على السطح.

والنتيجة الرئيسية هي أن المجموعة المتخصصة تنصح بشدة الغواصين الذين سبق وأن اشتبهوا أو تأكدوا من وجود اكتتاب عام أولي بالتفكير مليًا قبل المضي قدمًا في الغوص بالغاز المضغوط.

ويقولون إن هؤلاء الغواصين يجب أن يستشيروا طبيباً أو طبيب قلب متخصص في طب الغوص قبل التفكير في استئناف أنشطتهم في الماء، لأن النجاة من حادث واحد لا يعني أنهم سينجون من الحادث التالي.

يقول الخبراء إنه ينبغي أيضًا إجراء فحص كامل للغواصين الذين عانوا من ارتفاع ضغط الدم الرئوي لتحديد أي مرض قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، لأنها قد تكون لها آثار لا علاقة لها بالغوص في المستقبل. وقد وجد أن ارتفاع ضغط الدم الرئوي يحدث لدى الغواصين الذين يعانون من أمراض القلب التاجية، وأمراض صمام القلب، واعتلال عضلة القلب، وتضيق الشريان الكلوي، وغيرها من الأمراض.

الخبراء الطبيون المنتمون إلى جمعية الطب تحت الماء في جنوب المحيط الهادئ المؤثرة (الرغوة) قام نيل بانهام وديفيد سمارت وسايمون جيه ميتشل بإعداد التقرير بالتشاور مع اللجنة الطبية للغوص في المملكة المتحدة (UKDMC) الأعضاء بيتر ويلمشورست، ومارك إس تيرنر، وفيليب برايسون.

وكان الجميع قد حضروا ورشة عمل عقدت خلال الاجتماع العلمي السنوي الثاني والخمسين للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة في فيجي في شهر مايو لمناقشة هذا الموضوع.

الغرض من هذا البيان هو تزويد الممارسين الطبيين بالتوجيه بشأن IPO والغوص، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإدارة الطوارئ واستصواب عودة الغواصين إلى الرياضة بعد حلقة تم تشخيص IPO فيها أو يشتبه فيها بشدة.

عوامل خطر الاكتتاب العام الأولي

إن تراكم السوائل في الرئتين هو حالة تؤثر على قدرة المصاب على التنفس وقد تؤدي إلى الوفاة. ومع عدم وصول الأكسجين إلى الدم وعدم قدرة الجسم على طرد ثاني أكسيد الكربون، تحدث هذه الحالة أيضًا لدى السباحين على السطح، كما قد تتفاقم لدى الغواصين بسبب أجهزة التنفس التي يستخدمونها.

وتشمل عوامل الخطر الشخصية لمرض السكتة الدماغية التي تم تحديدها حتى الآن التعرض لنوبة سابقة؛ وكونها أنثى؛ والعمر؛ والمعاناة من ارتفاع ضغط الدم و/أو أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا، وفقًا للبيان.

تشمل العوامل الخارجية المياه الباردة؛ والمنظمات التي تسبب ضغوط تنفسية سلبية زائدة؛ وأجهزة إعادة التنفس؛ والجهد الشديد والترطيب المفرط. يمكن أن تكون الصعودات أيضًا مشكلة، وخاصة في الدائرة المفتوحة، مع حدوث أعراض مرتبطة بنقص الأكسجين أو تفاقمها أثناء الصعود و/أو بعد الصعود إلى السطح مع انخفاض الضغط الجزئي للأكسجين (PO2) 2 ) يتناقص.

إذا اختار الغواصون الذين نجوا من حادثة الاختناق الانسدادي الغوص مرة أخرى على الرغم من النصيحة الطبية، فيجب عليهم القيام بذلك فقط بعد العلاج المرضي أو حل أي مرض مصاحب أو عوامل الخطر التي تم تحديدها، كما يقول الخبراء.

ويجب عليهم أيضًا أن يكونوا على دراية باستراتيجيات التخفيف من المخاطر المحتملة، مثل استخدام الحماية الحرارية عالية الجودة والملائمة فقط، والحاجة إلى تجنب المجهود الشاق أو البيئات العلوية أو الغوص تحت الضغط أثناء التواجد تحت الماء.

يجب على الغواصين الغوص فقط إذا كانوا متأكدين من توفر الأكسجين في حالات الطوارئ بسهولة، ويجب عليهم تجنب الإفراط في الترطيب قبل الغوص، في حين يجب على غواصي CCR تجنب استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي المثبتة في الخلف.

يتفق الخبراء على أن الحد من أعماق الغوص ليس استراتيجية مقبولة للتخفيف من مخاطر IPO، ويؤكدون على عدم وجود ارتباط معروف بين IPO ومرض تخفيف الضغط (DCI).

إذا طور الغواصون عملية الطرح الأولي في الغوص العميق، فسوف يستغرقون وقتًا أطول للخروج من الماء. كما أنهم يفرضون مخاطر إضافية، وخاصة في الدائرة المفتوحة، مثل الطرح الأولي في الماء. 2 يؤدي الانخفاض ورفع الرأس في الماء إلى التنفس بضغط سلبي.

مع وجود ارتباط ثابت بين الإصابة بـ IPO والإصابة بارتفاع ضغط الدم لاحقًا، يجب على الغواصين الذين نجوا من IPO فحص ضغط الدم لديهم بانتظام مدى الحياة.

العلامات والأعراض

يمكن أن تشمل أعراض IPO السعال وضيق التنفس والبلغم الرغوي الوردي في بعض الأحيان وأصوات التنفس الرطبة أو المتقطعة والصفير وضيق الصدر والزرقة ونقص الأكسجين في الدم والارتباك والانفعال وفقدان الوعي والتوقف القلبي التنفسي.

يجب على الغواصين أن يكونوا على دراية بالعلامات التي يجب البحث عنها سواء في أنفسهم أو في صديق: تلك المذكورة أعلاه بالإضافة إلى التنفس السريع الواضح من الفقاعات الزفيرية على الدائرة المفتوحة أو مقياس الضغط السريع السقوط؛ الاعتقاد الخاطئ بنفاد غاز التنفس أو وجود خلل في معدات التنفس؛ الذعر والرغبة القهرية في الصعود.

في حالة الاشتباه في وقوع حادث IPO، فإن النصيحة للغواصين هي إنهاء الغوص على الفور ومغادرة الماء في أقرب وقت ممكن.

في حين يجب أن تتم عمليات الصعود بأمان، يمكن التغاضي عن التوقفات الأمنية إذا لزم الأمر، كما يمكن التغاضي عن التوقفات الإجبارية لتخفيف الضغط في الحالات الشديدة، وفي هذه الحالة يجب إعطاء الأكسجين في أسرع وقت ممكن. لا ينبغي تضخيم أكياس الهواء بشكل مفرط على السطح ويجب إخطار خدمات الطوارئ على الفور.

يجب دعم صدر المصاب بشكل مستقيم لتحسين كفاءة التنفس وإزالة معدات الغوص الضيقة وبدلة الغوص، على الرغم من ضرورة إبقاء الغواص دافئًا.

يتم توفير إرشادات سريرية إضافية حول العلاج في حالات الطوارئ والتقييم للغوص في المستقبل للموظفين الطبيين في بيان الموقف المشترك، والذي تم نشره مؤخرًا بواسطة SPUMS في الغوص وطب الضغط العالي المجلد 54.

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