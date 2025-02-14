فتيات شابات رائدات في مجال الرياضات المائية في فيجي

لقد كانت فيجي، بمياهها الصافية وشعابها المرجانية المذهلة ذات المستوى العالمي، ملاذًا لعشاق الغوص الباحثين عن التنوع البيولوجي الذي لا مثيل له. والأمر المثير اليوم هو العدد المتزايد من الشابات من الجزر اللاتي يكسرن الحواجز ويقودن المجتمع في مجال الغوص والرياضات المائية. لا تكتفي هؤلاء النجمات الصاعدات بدفع حدود رياضتهن إلى الأمام فحسب، بل يلهمن أيضًا الأجيال القادمة من الفتيات والشابات للغوص والاستمتاع بالمحيط.

فتيات شابات رائدات في مجال الرياضات المائية في فيجي 3





الفريق في منتجع شاطئ فوليفولي, يعد منتجع الغوص الأكثر خبرة وكفاءة في فيجي مخصصًا لرعاية الفتيات الفيجيات وإظهار أن البحر ليس مخصصًا للأولاد فقط. إن الرياضيات مثل أسيفينا (متدربة)، وسوليانا (مديرة غوص)، وزارا (مديرة غوص)، وآدي (متدربة)، وكيليرا (مديرة غوص) يصنعن موجات على الساحة الدولية، مما يثبت أن النساء في فيجي يتمتعن بنفس المهارة والجرأة في الماء مثل أي مكان آخر في العالم.

تعمل هؤلاء الشابات على تغيير المعايير الجنسانية في فيجي وتشجيع المزيد من الفتيات على اختيار مجموعة من الزعانف وقناع والبدء في رحلتهن إلى العالم تحت الماء. جنبًا إلى جنب مع 19 من زملائهن، أكملت هؤلاء الشابات الخمس مؤخرًا أيضًا دورات قادة فئة المهندسين الرئيسيين المقيدين (RME5) كجزء من مشروع مشترك بين منتجع Volivoli Beach Resort وRa Divers Fiji وهيئة السلامة البحرية في فيجي (MSAF).

فتيات شابات رائدات في مجال الرياضات المائية في فيجي 4





بالإضافة إلى قوتهن البدنية، تستخدم هؤلاء النساء منصاتهن للدفاع عن الحفاظ على البيئة. وباعتبارهن من القائمات على حماية المحيط، فإنهن في طليعة الترويج للممارسات المستدامة وزيادة الوعي بأهمية حماية النظم البيئية البحرية الحساسة في فيجي.



يبدو مستقبل فيجي في مجال الرياضات المائية مشرقًا، وذلك بفضل التأثير المتزايد لهذه الشابات الرائدات. ومع استلهام المزيد من الفتيات لنجاحاتهن، يمكننا أن نتوقع أن نرى زيادة أكبر في عدد المحترفات في الغوص تحت الأمواج، حيث أصبح المحيط ملكهن، وهن يفعلن ذلك بقوة ومهارة وأناقة.