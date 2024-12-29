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يمكن للحيتان أن تعيش لفترة أطول مما كان يعتقد العلماء

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الحيتان الجنوبية الصحيحة (أولغا إيرنست)
الحيتان الجنوبية الصحيحة (أولغا إيرنست)

يقول جريج بريد من جامعة ألاسكا فيربانكس وبيتر كوركيرون من جامعة جريفيث إن متوسط ​​العمر المتوقع للحيتان يصل إلى ضعف التقديرات السابقة

الحيتان اليمنى الجنوبية يبلغ متوسط ​​أعمار البشر أكثر من 100 عام، وقد يعيش 10% منهم أكثر من 130 عامًا، وفقًا لبحثنا الجديد الذي نُشر في مجلة علم السلفقد يصل عمر بعض هذه الحيتان إلى 150 عامًا. وهذا العمر هو ضعف العمر الذي يُعتقد تقليديًا أنه يبلغ 70-80 عامًا.

حيتان شمال الأطلسي الصائبة وكان يُعتقد أيضًا أن الحد الأقصى لعمرها هو حول 70 سنوات. ومع ذلك، وجدنا أن هذا معرضة للخطر بشكل كبير متوسط ​​العمر المتوقع للأنواع الحالية هو 22 عامًا فقط، ونادرًا ما يتجاوز عمرهم 50 عامًا.

هذان النوعان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا - قبل 25 عامًا فقط كانا يعتبران نوعًا واحدًا - لذا نتوقع أن يكون لهما عمر طويل مماثل.

نحن نعزو الاختلاف الصارخ في طول العمر في الحيتان الصحيحة في شمال الأطلسي إلى الوفيات الناجمة عن الإنسان، ومعظمها من التشابكات في أدوات الصيد والاصطدام بالسفن.

مخطط يوضح نسبة الأفراد في نوعين من الحيتان الذين ما زالوا على قيد الحياة في أعمار مختلفة، مع خط مقارنة للأشخاص
تظهر منحنيات البقاء أن الحيتان الصائبة الإناث يمكن أن تعيش حتى أعمار متقدمة للغاية، لكن البشر يتسببون في موت الحيتان الصائبة في شمال الأطلسي قبل بلوغها أقصى إمكاناتها. تم رسم منحنى البقاء على قيد الحياة للنساء في الولايات المتحدة للمقارنة وفقًا لتقديرات إدارة الضمان الاجتماعي (جريج بريد)

لقد قمنا بعمل هذه التقديرات العمرية الجديدة باستخدام صور الحيتان الإناث الفردية على مدى عدة عقود من الزمن، يمكن التعرف على الحيتان الفردية عامًا بعد عام من خلال الصور الفوتوغرافية.

وعندما تموت الحيتان، تتوقف عن "إعادة رؤيتها" في الصور الفوتوغرافية وتختفي. وباستخدام هذه الصور، طورنا ما يسميه العلماء "منحنيات البقاء على قيد الحياة" من خلال تقدير احتمال اختفاء الحيتان من السجل الفوتوغرافي مع تقدمها في العمر. ومن خلال منحنيات البقاء على قيد الحياة هذه، يمكننا تقدير أقصى أعمار محتملة.

قبل خمسة وعشرين عامًا، أظهر العلماء الذين يعملون مع صيادي الحيتان الأصليين في القطب الشمالي أن الحيتان المقوسة الرأس يمكن أن تعيش حتى حتى أكثر من 200 سنة.

وشملت أدلتهم العثور على رؤوس حربة حجرية لم تستخدم منذ منتصف القرن التاسع عشر مغروسة في دهن الحيتان التي قتلها صيادو الحيتان التقليديون مؤخرًا.

تميل الحيوانات ذات الأعمار الطويلة إلى التكاثر ببطء شديد - الحيتان الصحيحة في شمال الأطلسي (المحميات البحرية الوطنية / GRNMS)
تميل الحيوانات ذات الأعمار الطويلة إلى التكاثر ببطء شديد - الحيتان الصحيحة في شمال الأطلسي (المحميات البحرية الوطنية / GRNMS)

وقد قدم تحليل البروتينات المأخوذة من عيون الحيتان التي تم اصطيادها دليلاً إضافياً على طول عمرها. فمثل الحيتان الصحيحة، كان الباحثون قبل هذا التحليل يعتقدون أن الحيتان المقوسة الرأس تعيش حوالي 80 عاماً، وأن البشر هم الثدييات التي تعيش أطول فترة عمراً.

في السنوات التي أعقبت ذلك التقرير، حاول العلماء اكتشاف ما هو الشيء الفريد في الحيتان المقوسة الرأس الذي سمح لها بالعيش لفترة طويلة. لكن تحليلنا الجديد لطول عمر اثنين من أقارب الحيتان المقوسة الرأس يظهر أن أنواعًا أخرى من الحيتان لديها أيضًا حياة طويلة للغاية.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

لماذا يهم

إن فهم مدة حياة الحيوانات البرية له آثار كبيرة على كيفية حمايتها على أفضل وجه. فالحيوانات التي تعيش أعمارًا طويلة جدًا عادة ما تتكاثر ببطء شديد ويمكن أن تمر سنوات عديدة بين الولادات.

إن تاريخ حياة الحيتان البالينية ــ وخاصة العمر الذي تبدأ فيه الإناث في التكاثر والفترة الفاصلة بين الولادة ــ يتأثر بشدة بعمرها المحتمل. وسوف تكون استراتيجيات الحفظ والإدارة التي لا تخطط على هذا النحو أكثر عرضة للفشل.

وهذا مهم بشكل خاص في ضوء التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية.

أم الحوت الجنوبي الصحيح وصغيرها (مارتن إيتسبيث)
أم الحوت الجنوبي الصحيح وصغيرها (مارتن إيتسبيث)

ما لا يزال غير معروف

هناك العديد من الحيتان الكبيرة الأخرى، بما في ذلك الحيتان الزرقاء، وحيتان الزعنفة، وحيتان السي، وحيتان الحدباء، والرمادية، وحيتان العنبر. ومثل الحيتان المقوسة الرأس والحيتان الصحيحة، كانت هذه الحيتان أيضًا تم القضاء عليها تقريبا من قبل صيد الحيتان.

يفترض العلماء حاليًا أن عمر هذه الحيتان يبلغ حوالي 80 أو 90 عامًا، ولكن هذا ما كنا نعتقده عن الحيتان مقوسة الرأس والحيتان الصائبة حتى أثبتت البيانات أنها يمكن أن تعيش لفترة أطول بكثير.

كم من الوقت تستطيع هذه الأنواع الأخرى من الحيتان أن تعيش؟ لقد أدى صيد الحيتان الصناعي، الذي لم ينته إلا في ستينيات القرن العشرين، إلى إزالة الحيتان المسنة من مجموعات الحيتان في العالم. ورغم أن العديد من مجموعات الحيتان تتعافى من حيث العدد، إلا أنه لم يكن هناك وقت كافٍ للحيتان المولودة بعد انتهاء صيد الحيتان الصناعي لتصبح عجوزة.

ومن المحتمل، بل ومن المرجح، أن تتمتع العديد من أنواع الحيتان الأخرى أيضًا بعمر طويل.

ما يجري البحث الأخرى

وتوصلت أبحاث أخرى إلى أن فقدان الأفراد الأكبر سنا إن ظاهرة الانقراض من السكان هي ظاهرة تحدث في معظم أنواع الحيوانات الكبيرة.

كما أن هذا يؤدي إلى تقليص القدرة الإنجابية للعديد من الأنواع. ويزعم الباحثون أيضاً أن هذا يمثل خسارة حقيقية للثقافة والحكمة لدى الحيوانات، وهو ما يؤدي إلى تدهور قدرتها على البقاء في مواجهة الظروف المتغيرة.

ماذا بعد

نريد أن نفهم بشكل أفضل كيف أثر صيد الحيتان على عدد الأفراد المسنين في تجمعات الحيتان الحالية والتنبؤ بموعد تعافي عدد الأفراد المسنين إلى مستويات ما قبل صيد الحيتان.

وتشير النتائج الأولية إلى أن الأمر قد يستغرق مائة عام أخرى قبل أن تتعافى أعداد الحيتان بشكل حقيقي، حتى بالنسبة للأنواع التي يبلغ عددها الآن نفس العدد الذي كان عليه قبل صيد الحيتان.

بالنسبة للحيتان الصحيحة في شمال الأطلسي، تظهر أبحاثنا أنه حتى عندما كان عدد السكان يتزايد، كانت الإجراءات الإدارية المتخذة غير كافية لمنع هذه الحيتان من الموت في سن مبكرة للغاية.

جريج بريد أستاذ مشارك في علم البيئة الكمية في جامعة ألاسكا فيربانكس بيتر كوركيرون هو زميل باحث أول مساعد في مركز صحة الكوكب والأمن الغذائي، جامعة جريفيث. تم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقال الأصلي.

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00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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