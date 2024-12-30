أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي

أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي وكيفية تصويرها

تقع جزيرة Uepi على الحاجز المرجاني الشمالي لبحيرة Marovo الرائعة، وهي تتمتع بموقع مثالي للوصول إلى أفضل مواقع الغوص التي تقدمها هذه المنطقة الشهيرة. مع التيارات الغنية بالمغذيات في خليج New Georgia Sound إلى الشمال والمياه المتنوعة بيولوجيًا في البحيرة إلى الجنوب، تقع بعض هذه المواقع المذهلة على بعد خمس دقائق فقط بالقارب من المنتجع!

الخبرة المحلية ضرورية للغوص في تلك المواقع بأفضل ما يمكن، ومع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، فإن مالكي Uepi، جيل وجرانت كيلي، إلى جانب فريق الغوص المخصص لهم، يعرفون هذه المواقع مثل ظهر أيديهم.

لقد كنت محظوظًا لأنني تلقيت إرشادات شخصية من جيل وجرانت في جميع المواقع تقريبًا، وأود أن أشارككم أفضل خمسة مواقع مفضلة لدي - بالإضافة إلى بعض النصائح حول كيفية تصويرها!

#1 نقطة Uepi

تقع نقطة Uepi في الطرف الشمالي الغربي من ممر Charapoana، بين جزيرة Uepi وجزيرة Charapoana القريبة، وتعتبر على نطاق واسع موقع الغوص المميز لهذا الجزء من بحيرة Marovo - ولسبب وجيه.

أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي 9

"تُعد ""النقطة"" واحدة من عدة مواقع على طول الحاجز المرجاني الشمالي حيث أدت خطوط الصدع الجيولوجية القديمة إلى رفع الجزر ونحت ممرات إلى البحيرة. يخلق العرض والعمق والتضاريس تحت الماء الفريدة لممر تشارابوانا بيئة مثالية لتدفق المياه الغنية بالمغذيات من الأحواض العميقة لخليج نيو جورجيا وتغذيتها."

بفضل التيارات المحملة بالمغذيات، توفر لك Uepi Point لمحة عن العالم تحت الماء كما أرادته الطبيعة الأم. ستصادف شعابًا مرجانية ناعمة مذهلة ومراوح بحرية ضخمة تعمل على تصفية المياه الغنية ومجموعة مبهرة من الحياة البحرية، بما في ذلك عدد هائل من أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية التي تجوب المياه الزرقاء.

أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي 10

هناك الكثير مما يمكن رؤيته هنا، وقد يكون من الصعب تحديد ما يجب التركيز عليه، ولكن بالنسبة لي، فإن Uepi Point هي غوص استثنائي بزاوية واسعة. إنها تتألق حقًا أثناء المد القادم في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر. في هذه الأوقات، يعمل مزيج المياه الأكثر صفاءً من New Georgia Sound والضوء الناعم بزاوية على إضفاء الحياة على الموقع.

عند الغوص في Uepi Point، أعتمد على كاميرا Nikon Z8 مع عدسة Z14-30mm متعددة الاستخدامات. عند 14 مم، فهي مثالية لالتقاط مراوح البحر الكبيرة وحدائق المرجان النابضة بالحياة. يسمح نطاق التكبير الممتاز للعدسة والقدرة على التركيز القريب نسبيًا بمجموعة متنوعة من التركيبات، مما يجعل من الممكن تصوير مجموعة متنوعة من الموضوعات - كل ذلك في غوصة واحدة!

#2 كوع أوبي

تشكل منطقة Uepi Elbow أقصى نقطة في شمال الجزيرة، وتمتد إلى أبعد نقطة في خليج نيو جورجيا، وبالتالي توفر أفضل فرصة لرؤية الأسماك السطحية المتجولة، والتي تحملها تيارات المحيط.

يتميز "الكوع" نفسه بجدار مائل يغوص في أعماق المضيق. هذا الجدار مزين بمجموعة مذهلة من مراوح البحر، وأسماك البحر النابضة بالحياة، والشعاب المرجانية الناعمة الرائعة.

أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي 11

من منظور التصوير الفوتوغرافي، يعد Uepi Elbow غوصًا استثنائيًا بزاوية واسعة. تتطلب وفرة الكائنات المذهلة على الحائط عدسة واسعة لإبرازها بشكل عادل، ولا تريد بالتأكيد أن يتم التقاطك بعدسة ماكرو إذا ظهرت الأنواع البحرية!

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالتصوير الفوتوغرافي الماكرو، فإن النظام البيئي الغني للجدار يوفر فرصًا لا حصر لها لاكتشاف كائنات أصغر وأكثر روعة تختبئ بين الشعاب المرجانية.

أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي 12

ولكن بالنسبة لي، فإن أفضل طريقة لاستكشاف كوع يويبي هي باستخدام عدسة ذات زاوية واسعة. لذا أعود مرة أخرى إلى عدسة Nikon Z14-30mm، التي تلتقط الروعة الكاملة للحياة النابضة بالحياة على الجدار مع إبقاء عيني على أهبة الاستعداد لأي مواجهات مفاجئة مع الأسماك السطحية المارة.

#3 نقطة تشارابوانا

تقع Charapoana Point عند طرف جزيرة Charapoana، مباشرة عبر الممر من Uepi Point، وتبدو وكأنها نظيرة أقل ديناميكية قليلاً لجارتها الشهيرة.

يوفر الجانب الشمالي من نقطة تشارابوانا الكثير مما يمكن استكشافه، حيث تتركز الحياة البحرية بكثافة حول النقطة التي تكتسحها التيارات حول الزاوية. ومع ذلك، كانت أكثر تجاربي التي لا تُنسى بعد النقطة وإلى داخل القناة، حيث تكون المياه أكثر حماية.

ومن المثير للدهشة أن هذه المنطقة الهادئة غالبًا ما تكشف عن ثروة من الموضوعات الرائعة، الكبيرة والصغيرة.

أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي 13

من الناحية التصويرية، تعد منطقة Charapoana Point متعددة الاستخدامات، حيث توفر فرصًا للتصوير بزاوية واسعة وتصوير الماكرو. شخصيًا، أفضل الغوص هنا مع تجهيز نفسي للتصوير بزاوية واسعة والماكرو، وإعدادي المفضل هو عدسة تكبير عين السمكة Nikon 8-15 مم مع فتحة قبة صغيرة.

هذه العدسة، المصممة أصلاً لكاميرات DSLR من نيكون، تعمل بسلاسة على كاميرا نيكون Z8 بدون مرآة عند استخدامها مع محول FTZ. عند 8 مم، تنتج العدسة تأثير عين السمكة الدائرية، وعند 15 مم، تعمل كعين سمكة قياسية - ولا يعد أي منهما مثاليًا للتصوير الماكرو بزاوية عريضة.

للتكيف، أستخدم محول تيليفوتوغرافي Kenko 1.4، الذي يحول النطاق البؤري إلى تكبير فعلي 14-22 مم، عند إقرانه بمنفذ القبة الصغيرة، ويوفر تنوعًا ممتازًا للتصوير الكلي بزاوية واسعة.

أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي 14

بفضل قدرتها على التركيز عن قرب شديد، تتيح لك العدسة الوصول مباشرة إلى الكائنات المتعاونة، والتقاطها جنبًا إلى جنب مع محيطها لإنشاء صور فريدة وجذابة للنظر. تعد المنطقة المحمية في بداية القناة مكانًا مجزيًا بشكل خاص للعثور على هذه الكائنات، مما يجعلها منطقة مفضلة لدي لاستكشافها والتصوير.

#4 رصيف الترحيب في Uepi

لن تكتمل زيارتك إلى Uepi دون مقابلة مجموعة أسماك القرش الرمادية المقيمة في Marovo Lagoon في Welcome Jetty.

يقع الرصيف على حافة القناة الرئيسية، ومن الأفضل الغوص فيه عند قدوم المد. والمفتاح للحصول على تجربة لا تُنسى هو أن تقف أمام الرصيف على بعد حوالي 5 أمتار وتنتظر بصبر. غالبًا ما تقترب أسماك القرش، التي اعتادت على الغواصين وفضولية بطبيعتها، للتحقيق.

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لقد مارس جيل وجرانت كيلي الغوص والغطس مع أسماك القرش في ماروفو لأكثر من 30 عامًا ويقولان إنهما لم يشعرا أبدًا بالتهديد من قبلها. في الواقع، وفقًا لما وصفته جيل، فإن أسماك القرش تشعر بالراحة والفضول حول الغواصين لأنها لم تشعر أبدًا بالتهديد من قبلها!

من الناحية التصويرية، تشكل أسماك القرش موضوعات رائعة. وغالبًا ما تقربها فضولها بدرجة كافية لالتقاط صور مذهلة بزاوية واسعة. أوصي باستخدام عدسة Nikon Z14-30mm لالتقاط صور كلاسيكية بزاوية واسعة أو عدسة Nikon 8-15mm fisheye مقترنة بإعداد ماكرو بزاوية واسعة لالتقاط صور مذهلة بتركيز قريب تعرض أسماك القرش ومحيطها.

#5 ديكو ديكورو

وأخيرًا، ولكن ليس آخرًا، هناك Deku Dekuru المذهل في التصوير، وهو عبارة عن سلسلة رائعة من الكهوف والممرات التي يمكن السباحة من خلالها وتقع على بعد حوالي 25 دقيقة من منتجع Uepi.

من الأفضل استكشاف هذه الكهوف في وقت متأخر من الصباح أو في وقت مبكر بعد الظهر عندما تكون الشمس عالية في السماء وتتدفق أشعة الشمس من خلال الفتحات أعلاه، وتلقي أشعة الضوء التي تضيء المناظر الطبيعية تحت الماء بطريقة شبه سماوية.

أفضل 5 مواقع للغوص في جزيرة أوبي 16

تعتبر الكهوف آمنة تمامًا للدخول، ولكن التنقل عبرها يتطلب مرشدًا ذا خبرة لضمان تجربة أفضل الطرق والمناظر.

يعد Deku Dekuru مكانًا رائعًا للغوص بزاوية واسعة، لذا تأكد من إحضار عدستك الأوسع لالتقاط الكهوف والتفاعل بين الضوء والظل.

دون سيلكوك

دون هو محرر السفر الرئيسي في Scuba Diver ومقره في بالي في إندونيسيا. موقعه على الإنترنت www.indopacificimages.com يحتوي على أدلة مواقع ومقالات وصور شاملة عن بعض أفضل مواقع الغوص في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتجارب "الحيوانات الكبيرة" على مستوى العالم.

التقط صورة لـ Uepi مع أحد أفضل الأشخاص!

التقط صورًا لجزيرة Uepi مع أحد أفضل المصورين وارتق بمهاراتك في التصوير ومعالجة الصور من المستوى الجيد إلى المستوى الرائع! في الفترة من 21 إلى 28 فبراير، سيقود دون مجموعة مختارة من المشاركين في ورشة عمل ورحلة تصوير تحت الماء في جزيرة Uepi. المساحة محدودة للغاية لذا لا تفوت فرصة المشاركة.

للحصول على كافة التفاصيل أو لحجز مكانك، أرسل بريدًا إلكترونيًا مرحباً@uepi.com فورا!