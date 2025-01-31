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شركة سولومون للطيران تطلق أول رحلة عبر بحر تسمانيا

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شركة سولومون للطيران تطلق أول رحلة عبر بحر تسمانيا

تبدأ رحلات شركة سولومون إيرلاينز من 21 فبراير 2025 من أوكلاند إلى بريسبان بسعر 238 دولارًا نيوزيلنديًا في اتجاه واحد، و513 دولارًا نيوزيلنديًا في الاتجاهين

تحتفل شركة Solomon Airlines بأول خدمة عبر تاسمانيا من أوكلاند إلى بريسبان مع
"أطلقت شركة سولومون إيرلاينز أسعار رحلاتها من أوكلاند إلى بريسبان" تبدأ من 238 دولار نيوزيلندي طريق واحد و 513 دولار نيوزيلندي العودة (بما في ذلك الضرائب). أسعار العرض الخاص هي أدنى أسعار خدمات الطيران الكاملة المتوفرة حاليًا بين نيوزيلندا وأستراليا.

ستطير شركة سولومون إيرلاينز من أوكلاند إلى بريسبان بطائرة إيرباص A320 التي توفر 12 مقعدًا في درجة الأعمال في
تكوين 2 × 2 و138 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية في تكوين 3 × 3. مدة الرحلة 3 ساعات و45 دقيقة.


"أطلقت شركة سولومون إيرلاينز أسعار رحلاتها من أوكلاند إلى بريسبان"  معروضة للبيع حتى نفاد الكمية وتشمل:

  • شركة طيران تقدم خدمات كاملة، وجبات لذيذة، وجبات خفيفة، مشروبات، خدمة ممتازة على متن الطائرة
  • وزن الأمتعة المسجلة المجاني السخي* 30 كيلوغرامًا للشخص الواحد في الدرجة الاقتصادية، و40 كيلوغرامًا في درجة الأعمال
  • وزن الأمتعة المسموح به في مقصورة الركاب 7 كجم في الدرجة الاقتصادية و10 كجم في درجة الأعمال
  • ستعمل الرحلة رقم IE 725 أيام الجمعة، حيث تغادر أوكلاند الساعة 6.30 صباحًا وتصل إلى بريسبان الساعة 07.15 صباحًا للسماح بيوم عمل كامل أو التحويلات إلى وجهات أسترالية أخرى أو إلى جزر سليمان
  • رحلات في نفس اليوم إلى هونيارا وموندا، البوابة إلى وجهات سياحية مميزة في المقاطعات الغربية وإيزابيل
  • فرصة رائعة لتجربة شركة طيران محلية في المحيط الهادئ، وهي شركة الطيران الوطنية المحبوبة في جزر سليمان

*تطبق مخصصات الأمتعة الإضافية على أعضاء Belama Plus وأسعار Fully Flexible

وقالت شركة سولومون إيرلاينز إن المسار الجديد يعد ميزة مهمة في جدول الرحلات الدولية الجديد للشركة.

وقال جون ووبرايس، المدير التجاري في شركة سولومون إيرلاينز: "نحن متحمسون لإطلاق أولى رحلاتنا عبر تاسمان، مما يوفر لسكان نيوزيلندا خيارًا جديدًا للطيران مباشرة إلى بريسبان، ولأولئك الذين يسافرون إلى جزر سليمان، اتصالًا مريحًا في نفس اليوم عبر بريسبان إلى بواباتنا الدولية هونيارا وموندا".

وقال إن "رحلات أوكلاند - بريسبان في كلا الاتجاهين يتم توقيتها لتوفير اتصال رائع، مما يجعل السفر أسهل وبأسعار معقولة لمسافري الأعمال والترفيه، وكذلك عمال RSE وحركة الطيران المرئي - أولئك الذين يزورون الأصدقاء والعائلة في أستراليا ونيوزيلندا وجزر سليمان".

وأضاف: "بينما نتوقع أن يستخدم الكثيرون الرحلة للسفر من نقطة إلى نقطة بين أوكلاند وبريسبان، فإن الخدمة تتصل أيضًا بسلاسة برحلاتنا من بريسبان إلى موندا وهونيارا، مما يسمح بالسفر في نفس اليوم من نيوزيلندا عبر بريسبان إلى بعض الوجهات السياحية الرائدة في جزر سليمان في المقاطعات الغربية وإيزابيل".

وقال السيد ووبيريس: "يعد هذا المسار جزءًا من جدول رحلاتنا الدولية الموسع المصمم لتعزيز الاتصال الإقليمي وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تجارب سفر سلسة للركاب والبضائع".

للحصول على معلومات إضافية انظر flysolomons.com أو تابعونا للحصول على آخر تحديثات شركة Solomon Airlines، على فيسبوك خطوط سولومون الجوية، إينستاجرام سليمان للطيران انستجرام or سليمان للطيرانLinkedIn 

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

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انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إضافات رحلة الغوص في تايلاند مع @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزّن؟ شكرًا! #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيف تصنع النيتروكس؟ #اسأل_مارك

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