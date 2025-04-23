عرض الغوص يعود إلى لونغ بيتش - احجز تذاكرك الآن

معرض الغوص، الآن في دورته 38th يعود معرض ومؤتمر لونج بيتش، الذي يقام كل عامين، إلى موطنه الروحي في لونج بيتش في عام 2025 ويعد بمجموعة كبيرة من المتحدثين المثيرين للاهتمام، ومجموعة من الأنشطة والمعالم السياحية الممتعة، ومجموعة واسعة من العارضين للمساعدة في إلهام وتثقيف الزوار.

في عطلة نهاية الأسبوع 31 مايو / 1 يونيو، يعود معرض سكوبا - أكبر معرض غوص للمستهلكين في أمريكا - إلى لونج بيتش، كاليفورنياوأي شخص مهتم بالغوص أو الحياة في المحيطات سوف يجد الكثير مما يستمتع به.

على مدار اليومين، أصبح مركز مؤتمرات لونغ بيتش موطنًا لمئات المعروضات التي تعرض معدات الغوص الجديدة والثورية، كاليفورنيا قوارب الغوص، وحكومات الجزر، ومنتجعات الغوص، والقوارب السياحية من جميع أنحاء العالم (يقدم العديد منها عروضًا وعروضًا رائعة)، صور ومحترفي الفيديو، والفنون ذات الطابع البحري، والمجوهرات والملابس، والمنظمات غير الربحية ذات الصلة بالبحر، وحمام سباحة للغوص، ومعالم ترفيهية، وركن للأطفال، وأكثر من ذلك بكثير.

مركز مؤتمرات لونغ بيتش هو مركز اجتماعات عالمي المستوى، يقع في منطقة ميناء خلابة، على بُعد خطوات من مطاعم الواجهة البحرية، وأماكن الترفيه، وحوض أسماك المحيط الهادئ، ويطل على سفينة كوين ماري الشهيرة. تتوفر مواقف سيارات مدفوعة الأجر بكثرة في مركز المؤتمرات والمواقف المجاورة.

معرض الغوص يعود إلى لونغ بيتش - احجز تذاكرك الآن 6

معروض

تحت الماء رقمي الفنان وخبير الصورة الكبيرة جيم هيلمان، مبتكر الجدار الزجاجي الذي يبلغ ارتفاعه 125 قدمًا كاليفورنياستعرض الغابات المائية في حوض أسماك المحيط الهادئ مطبوعات ضخمة تعرض الألوان المذهلة للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى صور فائقة الدقة لـ كاليفورنياغابات عشب البحر.

سيسلط معرض المنتجات الجديدة الشهير الضوء على بعض أحدث المنتجات التي تم إصدارها مؤخرًا أو التي من المقرر طرحها في السوق قريبًا.

سيكون فريق الغوص التابع لشرطة المقاطعة، مع قاربهم الخارجي المزدوج والشاحنة، في القاعة مرة أخرى.

تعال وشاهد مجموعة كبيرة من المعدات الجديدة

مناطق الجذب السياحي الممتعة

اجمع أصدقاءك والتقط بعض الصور الممتعة في "قفص القرش الأبيض العظيم"، أو توقف عند أحد صور محطات كاملة مع مجموعة من الدعائم المتعلقة بالغوص والبحرية - لالتقاط بعض الذكريات الفريدة.

يمكنك أن تحيط نفسك بالحياة البحرية الآسرة في مسرح Kelp Dome، أو إذا كنت تريد المزيد من الإثارة، فشاهد كم من الوقت يمكنك أن تستمر في مشاهدة سمكة القرش المتوحشة!

توقف عند كشك Scuba Show Art وقم بإنشاء ملصقاتك المستوحاة من المحيط ومنحوتاتك ثلاثية الأبعاد. كاليفورنيا كما ستقوم مديرة الفنون في Diving News، دورين هان، بدعوة الأطفال (والفنانين من جميع الأعمار) لممارسة مهاراتهم الفنية على قماش مستوحى من المناظر البحرية في كاليفورنيا - وسيتم بيع المناظر البحرية النهائية، مع دعم العائدات للجمعيات الخيرية ذات الطابع البحري.

"قفص القرش" يشكل شيئًا رائعًا صور دعم

العارضين

تنتظر زوار معرض الغوص مجموعة كبيرة من الأكشاك، حيث تشارك هيئات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية ومنتجعات الغوص وقوارب التأجير والقوارب المعيشية. السلامه اولا وكالات، ومصنّعو معدات، وشركات ملابس، ومجوهرات، وغيرها تعرض منتجاتها. استلهم لمغامرة الغوص القادمة، أو عملية الشراء القادمة، أو إكمال شهادتك، أو حتى الاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة!

الحلقات الدراسية

اختر من بين أكثر من 70 ندوة ترفيهية وتعليمية. خبراء الغوص الذين سيتحدثون إلى الجمهور هم: أليكس بريلسكي، دان أور، مارتي سنايدرمان، مارك ستريكلاند، جيم وبات ستايير، جريتشن أشتون، جيفري بوزانيك، لويس كاسا، بريت إلدريدج، شيلي هندريكس، جين هنري، كارل هاغينز، الكابتن جون كاديس، آندي وأليسون سالمون، وديل وكيم شيكلر. تشمل المواضيع سلوك الحيوانات، وأفضل تجارب الغوص على شواطئ كاليفورنيا، وأسرار الشعاب المرجانية، وحدائق نيمو تحت الماء، ومنهج لياقة الغواصين، والغوص الاستكشافي، والأخطاء التي يرتكبها الغواصون، وكيفية... صور جلسات فيديو، الغوص بعد الحرائق، قضايا السلامة للغواصين الأكبر سنًا، العوامل البشرية في الغوص، ندوات حول الوجهة والمنتجات، ورش عمل للمحترفين، والمزيد. تفضل بزيارة www.scubashow.com للاطلاع على قائمة كاملة بالندوات، مع وصفها، ومواعيدها، وأرقام قاعاتها، وسير المتحدثين، والتحديثات. ملاحظة: الندوات قابلة للتغيير.

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أكثر من 50,000 ألف دولار في جوائز الباب

ستُقام سحوبات مستمرة طوال فترة المعرض لفرصة ربح معدات غوص جديدة، ورحلات إلى وجهات غوص حول العالم، وفنون، وأشياء ترفيهية. دخول الجائزة مشمول مع شراء التذكرة. online أو في المعرض - ولا يشترط حضورك للفوز. ستتمكن من الاطلاع على الجوائز المعروضة على www.scubashow.com

حفلة ليلة السبت

عند إغلاق أبواب المعرض ليلاً، انضموا إلى فريق معرض الغوص في لقاء غير رسمي مع موسيقى حية، ومطاعم، وعربات طعام، وانغمسوا في عالم الغوص مع زملائكم. ادخلوا السحب للفوز بجوائز قيّمة، يعود ريعها إلى جمعية خيرية معنية بالمحيطات. الدخول مجاني لجميع زوار معرض الغوص. تابعوا www.scubashow.com للحصول على إعلانات الحفلات الأقرب لتاريخ الحدث.

الالتقاء والاستمتاع مع زملائك الغواصين

معرض الغوص 2025 – احصل على تذاكرك مقدمًا!

يُقام معرض الغوص يومي السبت 31 مايو والأحد 1 يونيو في القاعة C بمركز مؤتمرات لونغ بيتش. ستُقدم إذاعة سكوبا تمارين إحماء قبل العرض في كلا اليومين من الساعة 9.15:10 صباحًا حتى XNUMX صباحًا - توقعوا متعة وألعابًا وهدايا رائعة.

مواعيد العمل

السبت 31 مايو – من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً

الأحد 1 يونيو – من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساءً

التذاكر متاحة الآن

حجز التذاكر مقدما هنا وتجنب الوقوف في طوابير عند الحضور.

الصور مقدمة من معرض سكوبا