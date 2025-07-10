غواص سكوبا ANZ العدد 83 صدر الآن

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جولة الأخبار

أطباء الغوص يزورون بالي لإجراء فحوصات SPUMS، وتخفيضات NDIS تهدد العلاج بالغوص الذي يغير حياة الأشخاص، ويجب على الحكومة الألابانية المعاد انتخابها حماية سواحل أستراليا ومحيطاتها.

أستراليا

تعتقد تاليا جريس أن كورنيل يمثل أحد أكثر الملاعب المائية إثارة ومغامرة في منطقة سيدني.

جزر غالاباغوس، الجزء الثاني

يتمكن أدريان ستيسي أخيرًا من استكشاف مواقع الغوص الأسطورية في جزر غالاباغوس ويكتشف أنها أكثر من كافية لإثبات جدارتها.

الخردل ماستركلاس

يقول أليكس موستارد إن الكمال الفوتوغرافي أمر مستحيل، لكن السعي لتحقيقه أمر ضروري للحصول على صور مميزة.

شبكة التنبيهات الغواصين

تراجع منظمة DAN حادثة غوص تتضمن صدمة ضغطية، وتقول "إذا لم تتمكن من تحقيق التعادل، قم بالإجهاض".

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش خبراء شبكة تنبيه الغواصين مخاطر الملاريا والوقاية منها.

دليل الغوص في ماليزيا

دليل من 12 صفحة لمتع الغوص في مناطق ماليزيا.

الحيوانات الكبيرة

يركز دون سيلكوك اهتمامه على "أشعة الشيطان" في لا فينتانا.

ركن الحفظ

منظمة Sea Shepherd تطلق حملة جديدة لحماية أسود البحر الأسترالية.

الغوص مع... ميك بارون وكارين جوليت هولمز

تتحدث شركة PT Hirschfield مع شركاء الأعمال كارين جوليت هولمز وميك بارون، الذين يتأملون في حياتهما المهنية الواسعة في مجال المحيطات ودفاعهما عن البيئة البحرية الهشة في تسمانيا.

التكنولوجيا: أستراليا

تأخذنا فانيسا توريس ماتشو في جولة عبر بعض حطام السفن المفضلة لديها والتي تقع قبالة سواحل سيدني في المياه العميقة.

بابوا نيوغينيا

انطلق الدكتور تيري وكاثي كومينز في رحلة على متن سفينة MV Oceania إلى خليج ميلن في بابوا غينيا الجديدة بحثًا عن بعض فرص الغوص المذهلة - ولم يشعروا بخيبة أمل.

جديدنا

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك نسخة أصغر من XDEEP Radical قناع، ماريس كواد 2 كمبيوتر الغوص، و باثفايندر

ضوء الغوص GEN-X.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة Mares Chroma UP قناع، و Seac Propulsion S أغراض.