غواص سكوبا ANZ العدد 81 صدر الآن

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جولة الأخبار

أول رحلة غطس من أجل المناخ في أستراليا، وخبراء عالميون يتحدون في سونيفا فوشي، والسفينة الحربية HMAS Brisbane تتحمل العبء الأكبر من إعصار ألفريد.

أستراليا

في جنة الغوص على الشاطئ في شبه جزيرة مورنينجتون في ملبورن، تعد المعرفة المحلية أمرًا اختياريًا لعدد من مواقع الغوص، كما يوضح PT Hirschfield.

تايلاند

تعد جزيرة كوه لاندا أقرب نقطة انطلاق لبعض أفضل مواقع الغوص في بحر أندامان الجنوبي في تايلاند، وأشهرها هين موينج، وهين داينج، وجزر كوه ها.

جزر سليمان

إنها فكرة رومانسية تراود معظمنا، لكن قليلين يدركونها... ابحث عن جنة على جزيرة، بعيدة عن العالم الحديث، ثم حوّلها إلى حلم جزيرة مهجورة. لكن أين ستفعل ذلك؟ والأهم من ذلك، كيف؟ دون سيلكوك يكتشف ذلك.

شبكة التنبيهات الغواصين

نصائح وإرشادات لجعل غوص القارب الخاص بك أكثر أمانًا ومتعة.

خط دان الطبي

شبكة التنبيهات الغواصين يناقش الخبراء كيفية التعافي من مرض تخفيف الضغط.

الغوص مع… دانيال سلاي

يتحدث PT Hirschfield مع مهندس الإشعاع الذي يتمتع بموهبة التقاط صور مذهلة للحياة البحرية.

ركن الحفظ

تم إلقاء طوق نجاة للأسماك الزرقاء في نيو ساوث ويلز، وفقًا لما أوضحته جمعية الحفاظ على البيئة البحرية.

التكنولوجيا: التصوير في الظلام

لا يخلو التصوير في عالم مظلم مغمور بالمياه من التحديات، كما يوضح المغامر التلفزيوني الاستثنائي آندي توربيت.

جزر المالديف

فوفاهمولا ليست سوى بقعة صغيرة في المحيط الهندي، ولكن هذه الجزيرة الاستوائية الصغيرة في أقصى جنوب جزر المالديف تكتسب سمعة كبيرة، وذلك بفضل سكانها المقيمين من أسماك القرش النمر، كما يوضح أندرو نيوينهوف.

أستراليا

في عام 1967، كان لدى أعضاء مجموعة أبحاث تحت الماء في كوينزلاند فكرة جديدة لإنشاء موقع للغوص في خليج موريتون في بريسبان، وبعد عام، قاموا بإغراق بارجة حفر قديمة، وبالتالي خلقوا أول شعاب مرجانية اصطناعية في العالم بناها غواصون للغواصين، كما توضح هيلين روز ونايجل مارش.

جديدنا

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك Apeks EVX، ونظام غشاء النيتروكس NRC AirPro Nano، وScubapro Navigator Lite، وOrcaTorch ZD710 MK2.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة منظم الجليد Seac IT 500 ذو السعر الجيد.