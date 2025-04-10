غواص سكوبا ANZ العدد 80 صدر الآن

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جولة الأخبار

تم الإعلان عن الدكتورة سيلفيا إيرل كسفيرة غواصة فخرية من PADI، وتم الإعلان عن دون سيلكوك سفيرًا لـ SEACAM، وتم الإعلان عن الأعضاء الجدد في قاعة مشاهير الغوص.

أستراليا

تستكشف تاليا جريس واحدة من أكثر أماكن الغوص المثيرة على الشاطئ في منطقة سيدني الكبرى - Shark Point.

شبكة التنبيهات الغواصين

لتوضيح أي ارتباك قد يقع فيه الغواصون حول الثقب البيضاوي المفتوح (PFO)، يشاركنا الدكتور دوغلاس إيبرسول كيف يشرح هذه الحالة للمرضى.

الفلبين

يتوجه جون ماجي إلى مالباسكوا في الفلبين، وهي وجهة مشهورة بمواجهات أسماك القرش، ولكنها تقدم الكثير للغواصين الزائرين.

سيريلانكا

تتوجه جين جينكينز إلى جزيرة سريلانكا لتجربة الغوص قبالة الساحل الشرقي، فضلاً عن الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد الغنية على الأرض.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش فريق شبكة تنبيه الغواصين الغوص بالعدسات اللاصقة، والتعامل مع مستويات الحديد المنخفضة.

الحياة البحرية الأسترالية الفريدة

نظرة عن قرب على الأخطبوط الرملي الجنوبي.

الغوص مع… فانيسا توريس ماشو تتحدث PT Hirschfield مع مصورة تحت الماء، ومدربة غوص، وغواصة تقنية، وصاحبة عمل، وقائدة البعثة فانيسا توريس ماتشو حول خبرتها الواسعة تحت السطح وعلى السطح.

الجيل القادم

نحن نسلط الضوء على إنجازات جريس ويستغارث.

التقنية: أجهزة إعادة التنفس ذات الدائرة المغلقة

يشرح دون سيلكوك سبب اختياره لـ CCR، ويناقش كيف انتهت جلسة تعريفية بوحدتين إلى شراء باهظ الثمن إلى حد ما - ووعد بمزيد من المغامرات القادمة.

أستراليا، الجزء الثاني

يواصل نايجل مارش جولته على ساحل الذهب، حيث يركز هذه المرة انتباهه على الجزء الجنوبي من جنة الغواصين هذه.

عالمنا تحت الماء

يتحدث بابلو فوينزاليدا عن فضائل كونه باحثًا في برنامج عالمنا تحت الماء لعام 2024، ويروي بعض تجاربه حتى الآن.

جديدنا

زعانف RF-40 ذات الكعب المفتوح من DynamicNord، وسلسلة SUEX VR من الدراجات البخارية، ومصباح التصوير الفوتوغرافي/الفيديو تحت الماء SeaLife Sea Dragon Duo 6000 الملون، وساعة اليد Garmin Descent G2 للكمبيوتر.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة جهاز كمبيوتر الغوص Scubapro Luna 2.0 AI المثبت على المعصم.