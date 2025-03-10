غواص سكوبا ANZ العدد 79 صدر الآن

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جولة الأخبار

موجة حر بحرية قبالة سواحل غرب أستراليا، وخطوط سولومون الجوية تطلق طريقا عبر بحر تاسمان، وشركة أجرسور أدفنتشرز تطلق سفينة ثانية في جزر الباهاما.

أستراليا، الجزء الأول

إن المعالم السياحية الموجودة أعلى ساحل جولد كوست معروفة جيدًا، ولكن تحت السطح يوجد نوع آخر من الملاعب المثيرة. يأخذك أدريان ستيسي تحت الماء لتجربة الغوص قبالة ساحل جولد كوست المتلألئ.

جزر سليمان

دون سيلكوك ليس غريباً على الغوص في جزر سليمان، لكنه لم يختبر الغوص هناك على متن السفينة الأسطورية بيليكيكي - حتى الآن.

أندونيسيا

يتجه جاك وكورين ديني إلى شمال سولاويزي لاستكشاف المياه المحيطة بجزيرة ساروند، ويجدان أنها أرض صيد غنية بشكل خاص بالرخويات العارية وغيرها من المخلوقات البحرية الجذابة.

شبكة التنبيهات الغواصين

يتذكر غواص حادثة تتعلق بالانسداد العكسي، وما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش فريق شبكة تنبيه الغواصين مخاطر الإصابة بالملاريا وارتفاع ضغط الدم الرئوي.

الخردل ماستركلاس

يلقي أليكس ماسترد نظرة عن كثب على الشعاب المرجانية الصلبة، ويقدم بعض الاقتراحات حول أفضل طريقة لتصويرها.

الغوص مع… سام جلين سميث

يتحدث بي تي هيرشفيلد مع المصور تحت الماء الذي لديه نقطة ضعف في الأخطبوطات، وخاصة تلك ذات الحلقات الزرقاء.

ركن الحفظ

حملات Sea Shepherd لإزالة الحطام البحري عن بعد وشراكاتها مع مجموعات Ranger.

التقنية: بيكيني أتول

يكشف دون سيلكوك عن بعض الدروس التي تعلمها من رحلته الأولى إلى جزيرة بيكيني أتول، عندما كان يمارس رياضة الغوص في الدائرة المفتوحة على الهواء - ولماذا سيعود بمجرد حصوله على تدريب مناسب على CCR.

ماليزيا

يقوم PT Hirschfield بتجربة المياه الهادئة والغوص المريح الغني بالكائنات الحية والشعاب المرجانية في وجهة الغوص الماليزية النائية Perhentian.

أستراليا

يُلقي بول ماكدونالد نظرة عن قرب على موقع غوص شهير لم يكن موجودًا تقريبًا أبدًا... رصيف بورت هيوز.

جديدنا

منتجات جديدة، بما في ذلك بدلة الغوص Edge من Santi Diving، وحقيبة Expedition Duffel من Fourth Element، وقناع XDEEP Radical، وجهاز كمبيوتر الغوص Seac Sub Tablet.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة جهاز كمبيوتر الغوص Seac Sub Screen ذو السعر الاقتصادي.