غواص سكوبا ANZ العدد 77 صدر الآن

انقر هنا للحصول على أحدث الأخبار طبعة غواص ANZ

جولة الأخبار

تم الكشف عن أكبر مشتل للأعشاب البحرية في العالم، وقارب Aggressor Adventures Red Sea الجديد متجهًا إلى أعماق الجنوب، ومقتل غواص مراهق بواسطة دعامة قارب في جزر المالديف، واحتراق مركبين للعيش بشكل مؤسف، بينما غرق ثالث بشكل مأساوي

في مصر.

أستراليا

ستجد على طول ساحل أستراليا الشاسع بعضًا من أكثر تجارب الغوص إثارة، والشعاب المرجانية المذهلة واللقاءات البحرية الفريدة. تقدم ديبوراه ديكسون سميث دليلاً شاملاً، بدءًا من الطرف الشمالي الشرقي للحاجز المرجاني العظيم وصولاً إلى رولي شولز على بعد 360 كيلومتر، قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا الغربية.

بولينيزيا

تقدم "صخرة بولينيزيا" مزيجًا من المياه الصافية والكهوف والهاويات والحياة البحرية الوفيرة.

شبكة التنبيهات الغواصين

مع دخولنا عامًا جديدًا، يعتقد فريق DAN أن هذه فرصة رائعة لإعادة ضبط وإعطاء الأولوية للتخطيط والاستعداد، لضمان عام آمن من الغوص.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يجيب خبراء شبكة تنبيه الغواصين على الأسئلة المتعلقة بأذن السباح وكيفية تجنبها، وما إذا كان من الممكن الغوص مع الإصابة بالهربس.

الغوص مع… تود ثيميوس

يتحدث PT Hirschfield مع طيار الغواصة ومحترف التصوير تحت الماء ومؤلف كتاب الغوص تود ثيميوس حول كيف غيّر التقاط صورة واحدة لحوت قاتل حياته إلى الأبد.

التكنولوجيا: جزر سليمان

بعد أكثر من 40 عامًا من الغوص الترفيهي، توجه دون سيلكوك إلى "الجانب المظلم" وبدأ رحلته في عالم الغوص التقني، وهنا وضع بعض مهاراته الجديدة موضع التنفيذ أثناء وجوده في جزر سليمان.

أندونيسيا

يقوم بايرون كونروي برحلة حج ثانية إلى منتزه بوناكين البحري ومنتجع وسبا سيلادين، وينبهر مرة أخرى بالحياة البحرية والشعاب المرجانية والخدمة والموقع.

جوائز تحت الماء في أستراليا

بالنسبة للعديد من المصورين تحت الماء، فإن المحيط هو مصدر إلهام ولوحة فنية، حيث يقدم إلهامًا لا حدود له. بالنسبة لغابرييل جوزمان، وهو مواطن من تشيلي وجد دعوته كمصور تحت الماء، فقد تشكلت هذه الرحلة من خلال سنوات من السفر، وحب متزايد للحياة البحرية، والسعي المستمر للحصول على الصورة المثالية.

جديدنا

يقوم فريق غواصي Scuba بإلقاء نظرة على المنتجات الجديدة التي ستطرح في السوق، بما في ذلك سكوتر Sublue Vapor، وسلسلة RS من بدلات الغوص الجافة من DynamicNord، وقميص "Japanese Wave" من XDEEP، ونظام الطبقة الأساسية Bergen 2.0 من Santi Diving.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير في مجلة Scuba Diver، مارك إيفانز، بتقييم ومراجعة سترة Seac Smart BCD التقليدية ذات الطراز السترة.