غواص سكوبا ANZ العدد 75 صدر الآن

انقر هنا للحصول على أحدث الأخبار طبعة غواص ANZ

جولة الأخبار

الفائزون بجوائز Underwater Awards Australia، وScuba Diver، وموقع Divernet الإلكتروني، وتحدي 50 Great Dives.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش خبراء شبكة تنبيه الغواصين مشاكل الغوص مع آلام الأذن.

أستراليا: الشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة

تواصل الدكتورة إيلودي كامبراس سعيها لتقديم التنوع البيولوجي البحري غير المقدر والمتجاهل في الشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة.

الفلبين

تعد جاين جينكينز من الزوار الدائمين للفلبين، ولكن هذه الرحلة تمثل أول تجربة لها للإقامة على متن قارب في الأرخبيل.

فانواتو

يختتم أدريان ستيسي رحلته إلى فانواتو برحلة إلى جزيرة تانا، التي تضم بعض مواقع الغوص الرائعة، ولكنها توفر أيضًا الكثير لإبقاء أفراد العائلة أو المجموعة غير الغواصين مشغولين

الخردل ماستركلاس

يوجه أليكس ماسترد اهتمامه نحو الصور المذهلة الموزعة على مستويين.

الغوص مع… أندريه بوريل

يتحدث بي تي هيرشفيلد مع المخرج السينمائي أندريه بوريل، الذي يسعى إلى إزالة "شبكات صيد أسماك القرش" من الشواطئ الأسترالية.

ركن الحفظ

تناقش آسيا أرمسترونج الجمع بين العلوم للمواطنين والبحث لتحقيق النجاح في مجال الحفاظ على البيئة.

شبكة تنبيه الغواصين في آسيا والمحيط الهادئ

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان. DAN آسيا والمحيط الهادئ ينظر الفريق إلى قضية تتعلق بثقب بيضاوي واضح (PFO).

التقنية: جزيرة بيكيني المرجانية، الجزء الثالث

في هذا الجزء الثالث، يخوض دون سيلكوك مغامرة داخل حطام السفن المشهورة عالميًا والتي يمكن العثور عليها في بيكيني أتول.

تقرير معرض الغوص GO ANZ

يستعرض PT Hirschfield حدث الغوص في أستراليا لعام 2024 - معرض الغوص الافتتاحي GO ANZ.

الأرجنتين

يسافر دون سيلكوك إلى شبه جزيرة فالديز في الأرجنتين وينبهر بمواجهاته مع الحيتان الجنوبية المهيبة.

ما هو الجديد

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك ساعة Garmin Fenix ​​8 الذكية، والتي تتضمن وظيفة الغوص الترفيهية بين العديد من الأنشطة الرياضية، وتوفر إمكانية ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق.

نيتروكس، ديكو كامل، بوصلة، وما إلى ذلك، وسكوتر Edge Smart Drive K5 المدمج.

اختبار إضافي

قامت شركة PT Hirschfield بتقييم ومراجعة مصباح Backscatter Hybrid (HF1).