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غواص سكوبا ANZ العدد 75 صدر الآن

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غواص سكوبا ANZ العدد 75 صدر الآن

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جولة الأخبار
الحكومة الأسترالية تعالج شبكات الأشباح، الإمبراطور يتعاون مع بيليكيكي، Sea Bees تطلق قوارب مائية يمكن الصعود والنزول منها، وإصدار كتابين جديدين عن الحياة البحرية ومواقع الغوص.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب
يناقش خبراء شبكة تنبيه الغواصين حصوات المرارة والغوص، ومرض التهاب الأمعاء والغوص.

الجيل القادم
يتحدث الأخوان الصغيران تونا وإيجي عن الأشياء التي يحبونها في الغوص.

أستراليا
تكشف تاليا جريس عن فرص الغوص التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها والتي توجد حول جزيرة بير، بالقرب من مدينة سيدني الكبرى.

جزر سليمان
يعود دون سيلكوك إلى جزر سليمان لاستكشاف الشعاب المرجانية وحطام السفن حول جيزو، في المقاطعة الغربية من الأرخبيل.

بولينيزيا الفرنسية
مرة واحدة في السنة، يحدث حدث غير عادي في مياه جزيرة فاكارافا المرجانية في بولينيزيا الفرنسية، حيث تتجمع عشرات الآلاف من أسماك الهامور المتخفية في المحيط الهادئ (Epinephelus polyphekadion) لحضور طقوس تزاوج قصيرة ولكنها مذهلة، كما يوضح دون سيلكوك.

الحياة البحرية الأسترالية الفريدة
يُلقي نايجل مارش نظرة عن قرب على سمك الصندوق الأبيض.

الغوص مع… ليندي ليجيت
يتحدث PT Hirschfield مع Lyndi Leggett عن العجائب التي لا يمكن تفسيرها والتي تحدث عندما يتدرب الأشخاص ذوو الإعاقات المعرفية والجسدية في The Scuba Gym.

شبكة التنبيهات الغواصين
يقدم فريق DAN بعض التلميحات والنصائح حول الممارسات الآمنة للغوص الانجرافي.

التكنولوجيا: نيوزيلندا
يستكشف لي بيشوب السفينة الروسية الغارقة ميخائيل ليرمونتوف، التي تقع قبالة ساحل نيوزيلندا.

القرش الابيض الكبير
يلقي جون ماجي نظرة عن قرب على القرش الأبيض الكبير المهيب الذي يتعرض للكثير من الانتقادات، وهو أكبر الأسماك المفترسة في المحيطات.

أستراليا
تتحدث ليبي ستيرلنج عن فضائل مواقع الغوص الغنية والمتنوعة في شعاب نورمان على الحافة الخارجية للحاجز المرجاني العظيم.

جديدنا
منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك غلاف Sealife Sportdiver Ultra، وساعة الغوص Pelagic من Fourth Element، إكس دي إي بي أحدث هودي، وأضواء الفيديو Scubalamp PV53 وPV73، والألوان الجديدة لشفرة Supernova من Scubapro.

اختبار إضافي
يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة الإصدار الخاص بالذكرى الخمسين لـ Apeks MTX-RC عالي الأداء منظم.

الجيل القادم
يتحدث الأخوان الصغيران تونا وإيجي عن الأشياء التي يحبونها في الغوص.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

رابط الشريك لموقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو ليست مقصودة ولا ضمنية لتكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:20 Scuba.com 02:20 ربط شريط الكاميرا 04:15 BowLine 06:42 إزالة أحزمة الزعانف 08:19 سلك انزلاقي 10:16 سحابات خلفية 12:56 قواعد الطي 14:26 رقبة مبللة

رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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