غواص سكوبا ANZ العدد 75 صدر الآن

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جولة الأخبار

الحكومة الأسترالية تعالج شبكات الأشباح، الإمبراطور يتعاون مع بيليكيكي، Sea Bees تطلق قوارب مائية يمكن الصعود والنزول منها، وإصدار كتابين جديدين عن الحياة البحرية ومواقع الغوص.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش خبراء شبكة تنبيه الغواصين حصوات المرارة والغوص، ومرض التهاب الأمعاء والغوص.

الجيل القادم

يتحدث الأخوان الصغيران تونا وإيجي عن الأشياء التي يحبونها في الغوص.

أستراليا

تكشف تاليا جريس عن فرص الغوص التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها والتي توجد حول جزيرة بير، بالقرب من مدينة سيدني الكبرى.

جزر سليمان

يعود دون سيلكوك إلى جزر سليمان لاستكشاف الشعاب المرجانية وحطام السفن حول جيزو، في المقاطعة الغربية من الأرخبيل.

بولينيزيا الفرنسية

مرة واحدة في السنة، يحدث حدث غير عادي في مياه جزيرة فاكارافا المرجانية في بولينيزيا الفرنسية، حيث تتجمع عشرات الآلاف من أسماك الهامور المتخفية في المحيط الهادئ (Epinephelus polyphekadion) لحضور طقوس تزاوج قصيرة ولكنها مذهلة، كما يوضح دون سيلكوك.

الحياة البحرية الأسترالية الفريدة

يُلقي نايجل مارش نظرة عن قرب على سمك الصندوق الأبيض.

الغوص مع… ليندي ليجيت

يتحدث PT Hirschfield مع Lyndi Leggett عن العجائب التي لا يمكن تفسيرها والتي تحدث عندما يتدرب الأشخاص ذوو الإعاقات المعرفية والجسدية في The Scuba Gym.

شبكة التنبيهات الغواصين

يقدم فريق DAN بعض التلميحات والنصائح حول الممارسات الآمنة للغوص الانجرافي.

التكنولوجيا: نيوزيلندا

يستكشف لي بيشوب السفينة الروسية الغارقة ميخائيل ليرمونتوف، التي تقع قبالة ساحل نيوزيلندا.

القرش الابيض الكبير

يلقي جون ماجي نظرة عن قرب على القرش الأبيض الكبير المهيب الذي يتعرض للكثير من الانتقادات، وهو أكبر الأسماك المفترسة في المحيطات.

أستراليا

تتحدث ليبي ستيرلنج عن فضائل مواقع الغوص الغنية والمتنوعة في شعاب نورمان على الحافة الخارجية للحاجز المرجاني العظيم.

جديدنا

منتجات جديدة قادمة إلى السوق، بما في ذلك غلاف Sealife Sportdiver Ultra، وساعة الغوص Pelagic من Fourth Element، إكس دي إي بي أحدث هودي، وأضواء الفيديو Scubalamp PV53 وPV73، والألوان الجديدة لشفرة Supernova من Scubapro.

اختبار إضافي

يقوم مدير التحرير مارك إيفانز بتقييم ومراجعة الإصدار الخاص بالذكرى الخمسين لـ Apeks MTX-RC عالي الأداء منظم.

الجيل القادم

يتحدث الأخوان الصغيران تونا وإيجي عن الأشياء التي يحبونها في الغوص.