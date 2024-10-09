غواص سكوبا ANZ العدد 74 صدر الآن

انقر هنا لل غواص ANZ 74

جولة الأخبار

ذبح أسماك الراي في خليج تشاودر، مسار جديد لسفينة إمبيرور، حطام سفن جديدة غارقة في تايلاند، أطفال يغوصون مجانًا في الفلبين، ووفاة غواص أسترالي في بالي.

دان أوروبا الطبية سؤال وجواب

يناقش خبراء شبكة تنبيه الغواصين موضوع الأطفال والغوص.

أستراليا

تشرح الدكتورة إيلودي كامبراس كيف أن الغالبية العظمى من أنواع الشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة توجد هناك ولا توجد في أي مكان آخر في العالم.

جزر سليمان

يتحدث دون سيلكوك بشكل شعري عن فرص الغوص المتاحة حول جزيرة أوبي في بحيرة ماروفو.

فانواتو

يكتشف أدريان ستيسي أن جزيرة إسبيريتو سانتو لديها الكثير لتقدمه لمجتمع الغوص أكثر من حطام سفينة إس إس بريزيدنت كوليدج المشهورة عالميًا.

الخردل ماستركلاس

يركز أليكس ماسترد اهتمامه على الشعاب المرجانية.

الحياة البحرية الأسترالية الفريدة

يُلقي نايجل مارش نظرة عن قرب على طائر اللسع المرقط.

الغوص مع… شيري ماريس

يتحدث بي تي هيرشفيلد مع المؤلفة والشخصية الإعلامية شيري ماريس حول سد الفجوات بين المحيط والجمهور، بالإضافة إلى كتابها الأخير عن الأخطبوط.

ركن الحفظ

جهود حملة الدفاع عن أسماك القرش التابعة لجمعية Sea Shepherd Australia لحماية أسماك القرش في أستراليا.

شبكة التنبيهات الغواصين

• DAN يروي الفريق حادثة توضح التحديات في تشخيص مرض تخفيف الضغط.

التقنية: جزيرة بيكيني المرجانية، الجزء الثاني

يصاب دون سيلكوك بـ "شغف الصدأ" عندما يزور مكة الغوص في حطام السفن في جزيرة بيكيني أتول.

الأخطبوط – عجائب تحت الماء

تسلط شيري ماريس الضوء على هؤلاء الأساتذة في التنكر والتقليد وفناني الهروب - على عكس أي شيء في مملكة الحيوان، فإن الأخطبوط هو اللغز النهائي للمحيط، حيث يعرض تنوعًا غير عادي يتحدى الخيال.

نيوزيلاندا

تشرح ماريا كوستر سبب خصوصية منطقة فيوردلاند النيوزيلندية بالنسبة لها - وتدعو الضيف جين دينتون ليقدم وجهة نظره الخاصة حول هذه الوجهة الفريدة.

اختبار إضافي

استخدم أدريان ستيسي مصابيح Kraken KR-S160 في مهمته إلى الفلبين لتقييم أدائها ومراجعته.