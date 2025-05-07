شركة Rork Media تستحوذ على Scuba Show وCalifornia Diving News

يعزز الاستحواذ الحضور العالمي لشركة Rork Media ويؤسس موطئ قدم رئيسي في سوق الغوص في الولايات المتحدة.

دار النشر المستقلة Rork Media، وهي الشركة الرائدة وراء العلامات التجارية الرائدة في مجال وسائل الإعلام المتخصصة في الغوص بما في ذلك مجلة Scuba Diver Magazine، Divernet.com، و عرض GO Divingأعلنت شركة كاليفورنيا للغوص عن استحواذها على حقوق وأصول شركة كاليفورنيا للغوص التي تتمتع بمكانة راسخة عرض سكوبا في لونغ بيتش، كاليفورنيا.

على مدار 38 عامًا، وباعتباره أكبر معرض غوص استهلاكي في الولايات المتحدة، ظل معرض سكوبا حدثًا أساسيًا في أجندة صناعة الغوص الأمريكية. وسينضم الآن إلى مجموعة فعاليات رورك ميديا ​​العالمية، والتي تشمل معرض GO Diving Show UK الناجح للغاية ومعرض GO Diving Show ANZ الذي أُطلق مؤخرًا في أستراليا. تستقبل هذه الفعاليات الثلاثة مجتمعةً أكثر من 25,000 غواص، وتضم أكثر من 500 عارض من جميع أنحاء العالم، مما يربط مجتمعات الغوص عبر القارات.

معرض سكوبا هو الحدث الرائد للغوص للمستهلكين في أمريكا الشمالية

كجزء من عملية الاستحواذ ، أخبار الغوص في كاليفورنيا سيتم إعادة هيكلة المجلة لتتماشى مع إصدارات رورك ميديا ​​الأخرى، لكنها ستواصل خدمة مجتمع الغوص في كاليفورنيا - والسوق الأمريكية الأوسع - من خلال مجلة مخصصة لمنطقة محددة. بالإضافة إلى ذلك، غواص أمريكا الشمالية ستستفيد من شبكة توزيع CDN الراسخة وقاعدة مشتركيها، مما يسمح لشركة Rork Media بتقديم نموذج إعلاني ثنائي المستوى. يفتح هذا النهج الباب أمام الشركات التي كانت تُحرم نفسها سابقًا من الإعلان في منشور رائد في السوق من خلال أسعاره المرتفعة.

لقد كانت California Diving News مصدرًا دائمًا للإلهام والتعليم للغواصين في المنطقة لسنوات عديدة

قال روس أرنولد، مدير النشر في رورك ميديا: "كجزء من عملية الاستحواذ، يسعدنا الترحيب بمارك يونغ في فريق رورك ميديا. لقد أمضى مارك العقد الماضي في تطوير معرض الغوص ليصبح الحدث المفضل للغواصين في الولايات المتحدة، ونحن متحمسون لمواصلة هذا الإرث معنا.

"ستكون خبرته ذات قيمة لا تقدر بثمن مع قيامنا بتوسيع حضورنا في أمريكا الشمالية ومواصلة تنمية أعمال Rork Media على مستوى العالم."

علق مارك إيفانز، المدير التحريري لشركة رورك ميديا، قائلاً: "عندما اتصل بنا مارك يونج لأول مرة لمناقشة مستقبل معرض سكوبا، شعرنا بالفخر لأنه اعتبرنا الفريق المناسب لمواجهة هذا المعرض الاستهلاكي الرائد، والذي يحتفل بمرور 38 عامًا على إطلاقه.th الذكرى السنوية في عام 2025. ونحن نتطلع إلى العمل معًا لدفع الحدث إلى مستويات أعلى.

قال مارك يونغ: "منذ أن بدأتُ مجلتي "تدريب الغوص" و"أعمال مركز الغوص" قبل 34 عامًا، كنتُ متعمقًا في صناعة الغوص، وبدأتُ مؤخرًا بالتفكير في من أثق به لمواصلة مجلتي "عرض الغوص" و"أخبار الغوص في كاليفورنيا". كان روس أرنولد ومارك إيفانز من شركة "روك ميديا" شريكين مثاليين، بفضل مجموعتهما العالمية من المجلات وفعاليات الغوص ومواقعهما الإلكترونية وقناتهما على يوتيوب.

"عندما رأيت الرؤية وراء كل ما يفعلونه، وتحدثوا عن خططهم لزيادة قيمتهم للصناعة، شعرت بالرغبة في فتح الحوار الذي أدى إلى استحواذهم على Scuba Show وCalifornia Diving News.

"سأكون فخوراً بمشاهدتهم وهم يتوسعون في معرض سكوبا ومجلة California Diving News إلى ما هو أبعد من نجاحهم الحالي، وأتطلع إلى مواصلة الرحلة معهم."

يؤكد هذا الاستحواذ الاستراتيجي على التزام Rork Media بخدمة مجتمع الغوص العالمي من خلال المحتوى والأحداث والتجارب الرائدة في الصناعة عبر المنصات المطبوعة والرقمية والشخصية.