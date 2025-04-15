مسابقة الصور الفوتوغرافية لنادي نوتيلوس للغوص 2025

يطلق نادي Nautilus Scuba Club Cairns مسابقة التصوير الفوتوغرافي والمعرض السنوي الخاص به اعتبارًا من 1 مايو

إنّ نوتيلوس سكوبا كلوب كيرنز يدعم النادي مجتمع الغوص المحلي ويشجع على ممارسة رياضة الغوص في أقصى شمال كوينزلاند. يضم النادي حوالي 400 عضو، مما يجعله أحد أكبر نوادي الغوص الترفيهية في أستراليا.

إنّ مسابقة التصوير الفوتوغرافي السنوية تحت الماء هو الحدث الرئيسي في تقويم النادي. يشمل فئات الصور والفيديو، ويُحكم عليه مصورون محترفون مستقلون ومشهورون. المسابقة والفعاليات المصاحبة لها معرض برعاية شركات وداعمين محليين وإقليميين متخصصين في الغوص، بما في ذلك بعضٌ من أكبر الأسماء في صناعة الغوص الأسترالية. في عام ٢٠٢٤، زار المعرض في كيرنز أكثر من ٥٠٠٠ شخص. مركز تانكس للفنونحيث تم عرض أكثر من 500 صورة وفيديو عالية الجودة للعامة.

ستكون مسابقة عام 2025 مفتوحة للمشاركات من أعضاء النادي المالي من 1 إلى 13 مايو، مع معرض التي ستعقد في مركز تانكس للفنون لفترة ممتدة من ١٨ يوليو إلى ١٠ أغسطس. الدخول إلى مركز تانكس للفنون مجاني، ويحظى المعرض بشعبية واسعة بين السكان المحليين والزوار على حد سواء.

سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة عام 2025 في حفل توزيع الجوائز في Tanks يوم السبت 2 أغسطس.

قم بزيارة صفحة النادي على الويب للحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات حول المسابقة:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

معرض 2024

مسابقة الصور الفوتوغرافية الأولى لنادي نوتيلوس للغوص 2025

معلومات الحدث الرئيسية:

معرض: 18th يوليو إلى 10th أغسطس ٢٠١٥

الموقع: مركز كيرنز تانكس للفنون (الخزان 4)

أوقات العمل: أيام الأسبوع: من الساعة 9:00 صباحًا إلى 4:30 مساءً

عطلة نهاية الأسبوع: من الساعة 10 صباحًا حتى 00:2 مساءً

ليلة الجوائز: السبت 2nd أغسطس ٢٠١٥

الموقع: مركز كيرنز تانكس للفنون (الخزان 4)

الوقت: 6:00 مساءً

من سيكون هناك: أعضاء Nautilus والمشاركون

الرعاة وممثلو صناعة الغوص

الصور

لمزيد من المعلومات: ديفيد جورج

secretary@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

صورة الغلاف من تصميم ليبي ستيرلينغ