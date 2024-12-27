خبير الطهي ميريديان أدفنتشر دايف

إتقان فنون الطهي في منتجع Meridian Adventure Dive: قصة الشيف روني

يقع منتجع Meridian Adventure Dive Resort في قلب راجا أمبات، ويوفر أكثر من الغوص على مستوى عالمي والجمال الطبيعي الخلاب، بل إنه يوفر تجربة طهي تجعل الضيوف يعودون للمزيد. في قلب مطبخ المنتجع يوجد الشيف روني، وهو فنان طهي يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات ويسعد الضيوف منذ 4.5 عامًا.

وُلِد الشيف روني في شمال سولاويزي، وهي منطقة تشتهر بنكهاتها النابضة بالحياة وتراثها الطهوي المتنوع، وقد ازدهر شغفه بالطهي في وقت مبكر. وعلى مر السنين، صقل مهاراته، ودمج التقنيات الإندونيسية التقليدية مع التأثيرات العالمية لإنشاء أطباق تروق للحنك.

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تحتفي قائمة الشيف روني بالمأكولات الإندونيسية المحلية، وتعرض النكهات الغنية والغريبة للأرخبيل. يتم تحضير كل طبق، من السامبال الحار إلى الريندانج العطري، بعناية وأصالة. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مذاق المنزل أو شيء مختلف قليلاً، يتفوق الشيف روني أيضًا في إعداد الأطباق الخاصة العالمية، حيث يقدم مجموعة متنوعة تلبي أذواق كل ضيف.

لا يقتصر تناول الطعام في منتجع Meridian Adventure Dive Resort على إشباع الجوع وخلق الذكريات. إن تفاني الشيف روني في عمله يضمن أن تكون كل وجبة تحفة فنية، سواء كانت وجبة إفطار شهية قبل يوم من الغوص أو عشاء فاخر تحت سماء راجا أمبات المرصعة بالنجوم.

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غالبًا ما يغادر الضيوف المنتجع وهم يحملون حكايات عن أسماك مانتا والشعاب المرجانية النابضة بالحياة ولقاءات مع الحياة البحرية النادرة، ولكن الشيء الوحيد الذي يتذكرونه دائمًا هو المطبخ الرائع. بفضل الخبرة الطهوية للشيف روني، فإن كل إقامة في منتجع Meridian Adventure Dive Resort هي بمثابة وليمة للحواس ومغامرة في الجنة.

نبذة عن منتجع Meridian Adventure Dive Resort: يقع في منطقة راجا أمبات الخلابة في إندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص هو منتجع صديق للبيئة حاصل على تصنيف 5 نجوم من PADI.